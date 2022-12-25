Территория Героев...(60)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/22624 https://t.me/mod_russia/22820 https://t.me/mod_russia/22822 https://t.me/mod_russia/22844 https://t.me/mod_russia/22851 https://t.me/mod_russia/22858 «Пусть я старый воин – каждый воин может внести свою лепту для дальнейшей победы нашей». Сержант Андрей Софронов пришёл в войска по мобилизации и служит водителем машины связи. В 1995-м он служил в Чечне. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/22270 Дмитрий Лихачев, механик-водитель танка, рассказал об одном из боев, когда его танк трижды был атакован ПТУРом. Наши бойцы продолжали выполнять боевую задачу и покинули машину только после третьего попадания. Дмитрий получил ранения, но не стал обращаться в госпиталь. Почему? Он объясняет сам в этом видео (см. по ссылке).

https://t.me/mod_russia/22853

Рядовой Игнатенко Максим Водитель роты материально-технического обеспечения рядовой Максим Игнатенко выполнял боевую задачу по доставке и заправки топливом военной техники на передовом рубеже.

Во время очередного совершения марша, колонна в составе которой двигался Максим, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны националистов. Понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, Максим, умело маневрируя на сложном участке местности вывел автомобиль из зоны обстрела.

В результате проявленной смелости, решительности и профессионализма Максима Игнатенко, подразделения российских войск своевременно получили горючее и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований.

https://t.me/rabotaembrat/5016 Сержант Хабиб Хабиев, действуя в составе артиллерийского взвода, обеспечивал огневую поддержку наступающих подразделений ВС РФ.

В бою противник открыл ответный огонь из ствольной и реактивной артиллерии, в результате чего несколько российских военнослужащих получили ранения.

Хабиб Хабиев, рискуя собственной жизнью, вынес из-под обстрела раненых товарищей и организовал их эвакуацию. После этого он вернулся на позицию и продолжил корректировать огонь.

Благодаря точным и своевременно переданным сержантом Хабиевым данным противнику был нанесен существенный урон, вследствие чего боевики отступили под натиском российских войск.

https://t.me/mod_russia/22840 Батальон, в составе которого действовал капитан Юрий Кашеваров, оборонял один из населенных пунктов. Противник при поддержке тяжелой бронированной техники предпринял попытку выбить военнослужащих ВС РФ с занимаемых позиций, применяя огонь артиллерии и минометов.

В ходе боя, грамотно управляя подчиненными, Юрий уничтожил две единицы БТР, две боевые машины и большое количество живой силы противника.

Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Юрий вытащил из-под вражеского огня товарищей, получивших ранения, погрузил в автомобиль и вывез их в безопасный район для последующей эвакуации.

Благодаря смелым и решительным действиям капитана Кашеварова и его подчиненных удалось не допустить прорыва линии обороны.

https://t.me/mod_russia/22856 Сержант Кирилл Чудинов, действуя в составе гаубичной артиллерийской батареи, выполнял огневые задачи по поражению объектов противника в ходе наступательных действий российских войск.

Подразделение Кирилла действовало в условиях ожесточенного сопротивления противника, который применял ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные аппараты.

В ходе систематического огневого воздействия со стороны противника сержант Кирилл Чудинов в составе расчета орудия выполнил свыше 50 огневых задач. В результате прицельного огня была подавлена батарея вражеских реактивных систем залпового огня, огневые позиции гаубиц, минометов, а также уничтожено большое количество живой силы противника.

Высочайший профессионализм и самоотверженность сержанта Кирилла Чудинова позволили нанести существенный урон украинским националистам и выбить их с занимаемых позиций.

https://t.me/mod_russia/22889

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии старший прапорщик Ардашев Леонид Гвардии сержант Борисов Владимир При исполнении воинского долга в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине погибли гвардии старший прапорщик Леонид Ардашев и гвардии сержант Владимир Борисов.

https://regnum.ru/news/society/3648510.html

Военнослужащий Васильев Александр Во время спецоперации на Украине погиб военный из Ростова Великого 29-летний Александр Васильев.

Александр всю жизнь посвятил военному делу. Участвовал в боях в Сирии.

https://zpobeda.ru/aleksandr-vasilev/

Гвардии полковник Кудрин Максим В ходе специальной военной операции на Украине погиб российский офицер, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии по вооружению гвардии полковник Максим Петрович Кудрин.

https://zpobeda.ru/maksim-kudrin/

Старший лейтенант Богдашов Сергей В удмуртском селе Мушковай простились с павшим на Украине бойцом Сергеем Богдашовым, погибшем в ходе спецоперации на Украине.

Сергей Александрович Богдашов являлся выпускником Мушковайской школы и Рязанского воздушно-десантного командного училища.

За мужество и героизм Сергея Богдашова представили к Ордену Мужества посмертно.

Любящий и любимый сын, отец и муж.

https://zpobeda.ru/sergej-bogdashov/

Военнослужащий Крутин Алексей В ходе спецоперации на Украине погиб Крутин Алексей Борисович, житель Перёдского сельского поселения Боровичского района.

После окончания профлицея Алексей был призван на срочную службу в ряды Вооружённых сил Российской Федерации и принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. Делом своей жизни он выбрал защиту нашей Родины и с 2006 года продолжил служить по контракту.

До последней минуты выполняя свой долг, Алексей отдал жизнь ради мира и спокойствия.

https://zpobeda.ru/aleksej-krutin/

Военнослужащий Цыпылов Иван При выполнении боевых задач на специальной военной операции погиб Иван Цыпылов из г. Шилка.

https://zpobeda.ru/ivan-cypylov/

Военнослужащий Назаров Сергей В Липецке простились с погибшим на Украине Сергеем Назаровым.

С 2020 года он служил по контракту — являлся санитаром медицинского взвода. Во время СВО он вывозил раненых бойцов из зоны боевых действий. Помогал товарищам даже когда оставался на грани жизни и смерти.

https://zpobeda.ru/sergej-nazarov/

Капитан Матвеев Вячеслав Младший сержант Санников Денис В Удмуртии простились с двумя уроженцами республики, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине.

В Ижевске похоронили гвардии старшего лейтенанта Вячеслава Матвеева, в Воткинске - младшего сержанта Дениса Санникова.

Матвеев Вячеслав ценой своей жизни пытался вывести с поля боя оставшихся в живых бойцов.

Капитан награжден медалью Министерства обороны России «Участнику маневров войск (сил) «ВОСТОК-2018», памятной медалью «50 лет 11 гвардейской ОДШБр», медалью «Участнику контртеррористической операции на Кавказе». Кроме того он получил удостоверение «Ветеран боевых действий».

Военнослужащего Дениса Александровича знали в воинской части г. Воткинска как скромного, доброжелательного и ответственного товарища. За 13 лет службы четырежды выезжал в командировки, в том числе и в Чеченскую Республику.

1 мая ему исполнилось 34 года

За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, гвардии старший лейтенант Вячеслав Сергеевич Матвеев и младший сержант Денис Александрович Санников представлены к Ордену Мужества посмертно.

https://www.izh.kp.ru/online/news/4818617/

Старший сержант Мальченко Михаил В ходе специальной военной операции на Украине погиб Михаил Мальченко.

Ему был 31 год.

Михаил родился в 1990 году в Казахстане, однако в раннем детстве его семья переехала в посёлок Комсомолец Ставропольского края.

Михаил и двое его товарищей шли в наступление на танке, однако наехали на вражескую мину. Сработал весь боекомплект, и от танка, как и от людей, сидевших в нём, практически ничего не осталось.

Хоронили старшего сержанта в родном посёлке Комсомолец, собралось много людей. Вспоминали о жизни отважного Воина, вспомнили его детство и юность. Много тёплых слов можно было услышать в тот день, даже те, кто его знал не так близко, вспоминали, кому он помог в трудную минуту, кого не бросил, не предал, кого выручил часто в ущерб себе.

https://zpobeda.ru/mihail-malchenko/

Военнослужащий Кольцов Константин Кольцов Константин Львович.

Ему было 25 лет. Он из посёлка Ува (Удмуртия).

Константин погиб во время спецоперации на Украине от рук нацистов.

Пришел приказ - провести зачистку города Тростянец в Сумской области от вражеских сил. Костя шел в бой одним из первых, потому что являлся командиром подразделения. Во время ожесточенного боя он закрыл своим телом сослуживцев, выполнив свой воинский долг до конца.

https://zpobeda.ru/konstantin-kolcov/

Младший сержант Γибадуллин Радмиp Γибадуллин Радмиp Радикoвич пoгиб 16. 06.2022.

В ЛНР в cеле Беpеcтoвoе, вo вpемя выпoлнения бoевoгo задания. Πoлучил pанение в гoлoву неcoвмеcтимoе c жизнью.

Рoдилcя oн 7.06.2001 в Свеpдлoвcкoй oбл. гopoд Μихайлoвcк. Был oчeнь oтвeтcтвeнным, вceгда пepeживал за дpугих. Дoбpым и oткpытым паpнeм. Нахoдил oбщий язык co вceми.

С 7 лeт занималcя cпopтoм. Φутбoл, хoккeй, вoлeйбoл и баcкeтбoл. Εгo кoманда вceгда занимала пpизoвыe мecта. Был cтаpшим cынoм в ceмьe.

Πpизван был в аpмию в нoябpе 2020 а в апpеле 2021 пoдпиcал кoнтpакт. Служил в Дальнем Вocтoке в 60-oй oтдельнoй мoтocтpелкoвoй бpигаде, в февpале 2022 пoлучил звание младший cеpжант. На Укpаинe был c маpта мecяца 2022.

Πoхopoнили в poднoй дepeвнe Свepдлoвcкoй oбл. co вceми вoинcкими пoчecтями, нагpаждён opдeнoм Мужecтвo пocмepтнo.

https://zpobeda.ru/radmip-ibadullin/

Сержант Арфaницкий Дмитрий Боец мотострелковой бригады. Πoгиб пpи испoлнeнии служeбнoгo дoлгa в хoдe спeциaльнoй вoeннoй oпeрaции нa тeрритoрии Укрaины.

Дмитрий Вячecлaвoвич Арфaницкий урoжeнeц Бурятии. Рoдилcя 20 фeврaля 2000 гoдa в ceлe Нoвый Зaгaн.

С июня 2018 гoдa нaчaл вoeнную cлужбу, дocлужилcя дo кoмaндиpa бoeвoй мaшины мoтocтpeлкoвoй poты мoтocтpeлкoвoгo бaтaльoна.

Погиб, выполняя воинcкий долг в cпецопеpaции по зaщите Донбacca.

https://zpobeda.ru/dmitrij-arfanickij-2/

Военнослужащий Томский Константин На Урале простились с погибшим во время спецоперации на Украине 35-летним воином.

Константин Томский вырос в Камышловском районе Свердловской области. Там у него остались родители, жена и трёхлетний сын.

Был верным другом, заботливым сыном, любящим отцом, всем, кто бы ни обратился за помощью, помогал. Занимался с детьми в патриотическом клубе города Камышлова, проводил беседы в детских садах. Рассказывал, кто такие военные, какое место они занимают в нашей стране.

https://zpobeda.ru/konstantin-tomskij/

Гвардии младший сержант Быков Дмитрий Во время проведения специальной военной операции погиб Быков Дмитрий Сергеевич.

Родился 06.10.1999 — 21.04.2022 погиб. Ему было 22 года.

24 февраля 2022 года в составе 6 гвардейской ОДШр был десантирован на территорию Украины, где принимал участие в удержании трех мостов, которые позволили нашим войскам зайти на Украину.

21 апреля 2022 года Дмитрий погиб.

Представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/dmitrij-bykov/

Гвардии ефрейтор Масленников Павел В Рязанской области простились с погибшим во время проведения спецоперации Павлом Масленниковым.

Ему должно было исполниться 26 лет.

Жители города Скопина проводили в последний путь гвардии ефрейтора Павла Масленникова. Воинский подвиг отважного скопинца навсегда останется в сердцах земляков.

https://zpobeda.ru/pavel-maslennikov/

Рядовой Иванов Яков Во время проведения специальной военной операции погиб Иванов Яков Андреевич

Родился 7 июля 1999 года в селе Старый Онохой.

Рядовой, водитель — механик 11 ДШБ Сосновый Бор.

https://zpobeda.ru/yakov-ivanov/

Доброволец Кутлугузин Азат В Башкирии проводили в последний путь участника СВО Азата Кутлугузина

Житель Аургазинского района погиб в возрасте 37 лет.

До 9-го класса учился в школе №3 в Толбазах. После стал студентом местного профессионального училища. В ноябре 2003 года был призван в ряды Вооруженных сил России.

21 июня 2022 в качестве добровольца стал участником СВО. В начале июля, получив ранение вернулся домой.

9 августа, поправив здоровье, 37-летний толбазинец отправился в зону СВО добровольцем.

Погиб 22 сентября во время выполнения боевых задач.

https://zpobeda.ru/azat-kutluguzin/

Прапорщик Сметанин Николай В Дуванском районе простились с Сметаниным Николаем, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

В с. Сальевка состоялся траурный митинг прощания со Сметаниным Николаем Павловичем, геройски погибшим во время выполнения спецоперации. Николай был старшим техником роты морской пехоты батальона морской пехоты.

Он был прекрасным сыном, мужем, отцом, братом, преданным другом, истинным патриотом своей страны.

Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество и отвагу награжден Орденом Святого Георгия.

https://zpobeda.ru/nikolaj-smetanin/

Военнослужащий Цыжипов Дандар Цыжипов Дандар Зоригтуевич.

Родился 9 сентября 1990 г. в с. Ага-Хангил, Могойтуйского района Читинской обл.

26 января 2015 г. заключил контракт и служил во 2-й десантно-штурмовой роте 1 десантно-штурмового батальона в/ч 32364.

За время прохождения службы проявил себя грамотным, ответственным, исполнительным и дисциплинированным. В достижении поставленной цели был настойчив. Соблюдал правила воинской вежливости. Всегда был готов к выполнению должностных обязанностей в мирное и военное время.

22 декабря 2014 г. Дандар женился. Был отцом двух прекрасных дочерей.

23 сентября 2022г был призван на СВО в рамках частичной мобилизации.

13 декабря погиб при исполнении воинских обязанностей.

https://zpobeda.ru/dandar-cyzhipov/

Военнослужащий Туголуков Николай 19.12.2022 состоялось прощание с Туголуковым Николаем.

https://zpobeda.ru/nikolaj-tugolukov/

Доброволец Колунов Алексей В ЛНР при артобстреле погиб московский нацбол и бывший политзек Алексей Колунов, ушедший в сентябре на войну добровольцем.

Алексей Колунов вступил в НБП (позднее запрещенную) в 2003 году. Участвовал в партийных АПД, был арестован за захват приемной Администрации Президента в декабре 2004- го, через год вышел на свободу.

Леша любил футбол и был болельщиком «Спартака». В знак протеста против бездарной игры сборной России на Евро-2004 облил апельсиновым соком президента РФС Колоскова и главного тренера Ярцева.

В 2014-м Алексей Колунов помогал организовывать деятельность «Интербригад», занимался снабжением и гуманитаркой.

В 2022-м – поехал на войну.

https://t.me/adirect/14130

Военнослужащий Ждамаров Андрей Семье Андрея Ждамарова, который погиб в апреле во время спецоперации на Украине, вручили Орден Мужества, которой десантник удостоился посмертно.

Мемориальную доску бойцу здесь установят осенью. Как и все его братья, Андрей служил в ВДВ. На Украину ушёл добровольцем. До своего 40-летия не дожил буквально две недели.

Похоронили его здесь же, в родном селе Воронежской области. Близкие вспоминают, что для Андрея всегда была важна защита родины, а особое место в его сердце занимала любовь к лошадям, которую Андрей привил и дочерям.

https://zpobeda.ru/andrej-zhdamarov/

Военнослужащий Сергей Шумилов В ходе СВО погиб Шумилов Сергей.

https://zpobeda.ru/sergej-shumilov/

Гвардии ефрейтор Блинченко Дмитрий Герой, которому навсегда 26 лет…

Погиб в г. Попасная Луганской области при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Блинченко Дмитрий Михайлович.

С 2021 года являлся ветераном боевых действий: был участником военной операции в Сирии, награждён медалью.

https://zpobeda.ru/dmitrij-blinchenko/

Военнослужащий Александр Болтачев В ходе СВО погиб житель д. Кытино Ефремовского района, Александр Геннадьевич Болтачев.

https://zpobeda.ru/aleksandr-boltachev/

Военнослужащий Горшков Александр Состоялось прощание с Александром Горшковым, погибшим в ходе СВО.

https://zpobeda.ru/aleksandr-gorshkov/

Военнослужащий Дмитриев Илья Дмитриев Илья Васильевич

Был зачислен в число обучающихся по профессии «Машинист локомотива» в 2016 году. С преподавателями Илья был дружелюбен и корректен, добросовестно выполнял заданные поручения. Среди одногруппников он отличался общительностью, воспитанностью, прилежанием, добротой.

В 2020 году Илья закончил обучение, и, получив диплом, практически сразу был призван на срочную службу. Потом остался служить по контракту.

27 августа 2022 года был награжден медалью «За боевые заслуги».

Дмитриев Илья погиб 27 сентября 2022 года под селом Давыдов Брод Херсонской области.

https://zpobeda.ru/ilya-dmitriev/

Младший сержант Комлев Дмитрий В Сорочинске простились с 26-летним младшим сержантом контрактной службы Дмитрием Комлевым.

Погиб, исполняя свой воинский долг.

Дмитрий служил по контракту в Таджикистане, и оттуда был отправлен на Украину.

На защиту мирных жителей Донбасса герой встал с самого начала спецоперации.

https://zpobeda.ru/dmitrij-komlev/

Военнослужащий Шириколава Вячеслав Шириколава Вячеслав Сергеевич погиб в Херсонской области

07.09.1986-28.08.2022

https://zpobeda.ru/vyacheslav-shirikolava/

Военнослужащий Астанин Алексей Астанин Алексей Андреевич, житель Нязепетровска, погиб в ходе СВО.

https://zpobeda.ru/aleksej-astanin/

Военнослужащий Черняков Валерий Мастер спорта по вольной борьбе из поселка Советского (Крым) Валерий Валерьевич Черняков погиб в зоне спецоперации на Украине.

Валерию Чернякову было 36 лет.

https://zpobeda.ru/valerij-chernyakov/

Военнослужащий Копач Юрий В ходе СВО погиб житель посёлка Верхние Важины (Карелия), Копач Юрий Викторович.

https://zpobeda.ru/jurij-kopach/

Военнослужащий Самарин Олег Самарин Олег Владимирович 20.10.1973 г.

Погиб 30 ноября 2022 г. БАРС 13 Город Кременная.

https://zpobeda.ru/oleg-samarin/

Капитан Орехов Олег При исполнении воинского долга на СВО погиб Орехов Олег Геннадиевич

У него осталась жена и два сына, младшему 2 года.

https://zpobeda.ru/oleg-orehov/

Военнослужащий Кулагин Иван Уроженец г. Королева Кулагин Иван Викторович

Погиб 11.11.2022г. под Артемовском от осколочного ранения и кровопотери.

https://zpobeda.ru/ivan-kulagin/

Старшина Суслов Александр Старшина стрелкового подразделения Суслов Александр Александрович, 1978 года рождения, погиб при выполнении задач специальной военной операции

https://zpobeda.ru/aleksandr-suslov/

Военнослужащий Казаков Александр Погиб уроженец Стерлитамака Александр Николаевич Казаков.

Он был командиром мотострелкового отделения и погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kazakov/

Военнослужащий Деренченко Илья Житель Лискинского района погиб в зоне проведения СВО

36-летний Илья Деренченко погиб при исполнении воинского долга в ходе военной операции на Украине.

Илья Михайлович всегда был примером чести, мужества и геройства. Неоднократно, в ходе выполнения сложных боевых задач, проявлял армейскую смекалку, выходя со своим отрядом победителем из самых непростых ситуаций на поле боя.

https://zpobeda.ru/ilya-derenchenko/

Старший лейтенант Есипов Вячеслав Во время спецоперации на территории Украины погиб командир взвода инженерно сапёрной роты 331 ПДП старший лейтенант Есипов Вячеслав

Уроженец Чистополя Татарстан 27-летний Вячеслав Есипов.

У Вячеслава остались жена и маленькая дочка.

Вячеслав внук Почетной жительницы Чистопольского района.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-esipov/

Старший прапорщик Мармус Дмитрий В Брянске показали проникновенное видео (см. по ссылке) с участием отца геройски погибшего на Украине во время исполнения воинского долга разведчика Дмитрия Мармуса.

Он рассказал, что в их семье среди мужчин много военных. Не изменил этой традиции и старший прапорщик Дмитрий Мармус, погибший в самом начале СВО, в боях за аэропорт в Гостомеле.

Ему было 35 лет.

Дмитрий с детства мечтал о карьере военного. Окончив 8 классов школы №18 в Брянске, стал поступать в Суворовское училище, но не сдал последний экзамен. Но мечту о военной службе не оставил — шел к ней целенаправленно.

Срочную службу Дмитрий проходил на Северном флоте, затем устроился работать на БМЗ. Но быстро пронял, что заводские будни – это все не его. Поступил на контрактную службу.

В конечном итоге попал в спецназ ГРУ. Это было его – парашюты, прыжки, командировки на Донбасс, в Сирию, – вспоминает отец Дмитрия.

Дмитрий Мармус награжден орденом Мужества посмертно. Скоро на стене его школы появится мемориальная доска.

https://avchernov.ru/top_news_tooday/otets-pogibshego-na-ukraine-bryanskogo-geroya-dmitriya-marmusa-povedal-o-syne/

Лейтенант Цатхлангов Артур Погиб офицер 2- ой ОБр. СпН. лейтенант Артур Анирович Цатхлангов.

Артур с детства мечтал стать военным. И не просто мечтал. Серьёзно готовился к военной службе. Занимался спортом, был победителем районной военно-патриотической игры «Зарница». По окончании гимназии стал курсантом Рязанского Высшего Воздушнодесантного Училища им. Маргелова. Учился хорошо. Об этом свидетельствует и тот факт, что Артур участвовал в Параде Победы в Москве.

А затем последовала служба в спецназе и героическая гибель в бою.

https://zpobeda.ru/artur-cathlangov/

Военнослужащий Гонсоронов Буян В ходе спецоперации на территории Украины героически погиб Гонсоронов Буян Алдарович.

Буян родился 6 января 1995 года в селе Оронгой Иволгинского района в многодетной семье.

За время учебы в школе показал себя грамотным, смышлёным, умным учеником. Увлекался футболом, баскетболом, настольным теннисом. Принимал активное участие в олимпиадах, спортивных мероприятиях различного уровня, занимал призовые места.

После окончания школы в 2013 году поступил в Читинский техникум железнодорожного транспорта, получил специальность машиниста.

В 2014 году призван в ряды ВС РФ. Демобилизован в звании младшего сержанта в должности командира танка и командира отделения. Специалист III класса, награжден нагрудным знаком "Гвардия".

После срочной службы обучался на юридическом факультете Забайкальского государственного университета.

В августе 2019 года поступил на контрактную военную службу.

В марте 2022 года был отправлен на спецоперацию на Украине.

https://t.me/adm_ivolga/936

Сержант Васильев Александр Александр Васильев пал смертью храбрых 11 марта 2022 года в Херсоне.

Александр родился в Ангарске в 1987 году. Окончил школу № 20 и ангарское профессиональное училище № 37. Все, кто знал Александра, отзываются о нем с теплотой: на него всегда можно было положиться, из любой ситуации мог найти выход.

За проявленный героизм Александр Васильев награжден Орденом мужества. Посмертно.

Похоронен герой на кладбище «Березовая роща» с воискими почестями.

У Александра остались мама, супруга и четырехлетний сын.

https://angarsk38.ru/news/v-angarske-prostilis-s-aleksandrom-vasilevym-pogibshim-v-khode-specoperacii-na-ukraine/

Военнослужащий Эрдынеев Илья Эрдынеев Илья Викторович

Погиб 04.09.2022 года

Представлен к награде посмертно.

За время службы показал себя грамотным, дисциплинированным, целеустремлённым бойцом, готовым решать сложные военные задачи. Пользовался авторитетом среди сослуживцев.

За образцовую службу Илья Викторович был удостоен чести участвовать в парадах Победы на главной площади г. Южно-Сахалинска — 2017 г. и г. Улан-Удэ — 2019 г.

Ему было 27 лет, и свою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня оставался верен воинской присяге.

У него остались воспитавшие его дядя и тётя, отец, сёстры, супруга и дочь.

https://zpobeda.ru/ilya-erdyneev/

Военнослужащий Мохов Анатолий Уроженец Усть-Кубинского района Вологодской области, погиб в ходе спецоперации на Украине.

Анатолий Юрьевич Мохов, житель Авксентьева, отдал жизнь за будущее, за мир, за Отечество.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/anatolij-mohov/

Рядовой Кидяев Роман Кидяев Роман Сергеевич погиб во время выполнения боевой задачи на территории Украины.

За мужество и самоотверженность в ходе боевых действий был приставлен к Государственным наградам:

Орден Мужества (посмертно).

Статус и медаль "Ветерана боевых действий" ( посмертно).

https://zpobeda.ru/roman-kidyaev/

Младший сержант Сурков Дмитрий В ходе спецоперации в Луганской народной республике погиб командир отделения группы корреспондентской связи Дмитрий Васильевич Сурков.

Он родился в Онгудае в 1994 году, затем учился в Шебалино, работал в местной Успенской церкви. В 2010-2013 годах – воспитанник пансионата при Барнаульской Православной Духовной семинарии. После срочной службы в 2016 года стал профессиональным военным.

За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, был представлен к государственной награде «Медаль Суворова». Но получить ее не успел — Дмитрий погиб, защищая национальную безопасность России, и до конца остался верен присяге, долгу и Родине.

https://zpobeda.ru/dmitrij-surkov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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