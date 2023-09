Почему Запад так отчаянно ненавидит Россию? Перевод с французского

Сказки смешиваются с реальностью, и вымысел мастерски вводится в подсознание миллиардов людей во всем мире.

Россия - огромная страна, фактически самая большая страна на Земле с точки зрения территории. Она мало заселена. И как написал один классик: «Умом Россию не понять. В Росссию можно только верить»

Западное сознание обычно не приемлет ничего незнакомого, духовного и сложного. Со «старых добрых времен», в частности со времен крестовых походов и чудовищных колониальных экспедиций во всех уголках мира, Запад рассказывает басни о «благородных деяниях», которые они совершали на разграбленных землях. Все должно было быть ясно и просто: «добродетельные европейцы цивилизовывали дикарией и распространяли христианство, то есть на самом деле спасали эти темные бедные первобытные души.»

«Конечно, десятки миллионов людей умирали в этом процессе, в то время как миллионы других были закованы в кандалы и привезены в качестве рабов в «новые миры». Золото, серебро и другие трофеи, а также работа рабов оплачивали (и все еще платят) все европейские дворцы, железные дороги, университеты и театры, но это было неважно, так как бойня была в основном чем-то абстрактным и далеким от гиперчувствительных глаз западной публики

Жители Запада любят простоту, особенно когда речь идёт об определении понятий «добра и зла». Неважно, что правда систематически искажается или даже полностью фабрикуется. Важно лишь отсутствие вины и самоанализа. Западные лидеры и их изготовители мнений прекрасно знают свои народы - своих «подданных» — и большую часть времени они дают им то, что те просят. Правители и те, кем они правят, обычно живут в симбиозе. Они постоянно жалуются друг на друга, но в основном имеют общие цели: жить хорошо, жить очень хорошо, пока другие вынуждены платить за это; своими богатствами, работой и часто, кровью.

Большинство граждан Европы и Северной Америки ненавидят оплачивать счета за свой высокий уровень жизни; они ненавидят даже признавать, что их уровень жизни чрезвычайно «высок».

Они любят чувствовать себя жертвами. Им нравится думать, что их «используют». Им нравится воображать, что они жертвуют собой ради всего остального мира.

Но больше всего они ненавидят истинных жертв: тех, кого они убивают, насилуют, грабят и оскорбляют на протяжении десятилетий и веков.

Недавние «кризисы беженцев» выявили обиды, которые европейцы испытывают к своей добыче. Люди, которые обогатили их и потеряли всё в этом процессе, унижаемы, презираемы и оскорбляемы. Независимо от того, являются ли они афганцами или африканцами, с Ближнего Востока или из Южной Азии. Или русскими, хотя русские попадают в особую категорию.

***

Большинство русских белые. Они едят ножом и вилкой, пьют алкоголь, талантливы в классической музыке, поэзии, литературе, науке и философии.

Для западных глаз они выглядят «нормальными», но на самом деле таковыми не являются.

Русские всегда хотят «чего-то другого», они отказываются играть по западным правилам.

Они упорно утверждают, что они другие, и просят оставить в покое.

Когда им бросают вызов, нападают, они сражаются.

Они редко нападают первыми, они почти никогда не вторгаются сами.

Но когда им угрожают, нападают, они сражаются с огромной решимостью и невероятной силой, и они никогда не проигрывают. Города и деревни превращаются в кладбища для захватчиков. Они умирают миллионами, защищая свою родину, но страна каждый раз выживает. И это повторяется снова и снова, так как западные орды атаковали и жгли русские земли на протяжении веков, никогда не извлекая из этого ни малейшего урока и не отказываясь от своей зловещей мечты завоевать и контролировать этого гордого и отважного колосса.

Запад не любит тех, кто защищает себя, борется с ним и особенно тех, кто побеждает.

***

Всё ещё хуже.

Россия имеет ужасную привычку … не только защищать себя и свой народ, но и бороться за других, защищая колонизированные и разграбленные народы, а также тех, на которых несправедливо нападают.

Она спасла мир от нацизма. Она сделала это, заплатив страшную цену в 25 миллионов мужчин, женщин и детей, но она сделала это; с мужеством, гордостью и альтруизмом. Запад также никогда не простил Советскому Союзу эту эпическую победу, потому что все, что великодушно и требует жертв, всегда находится в прямом конфликте с его принципами и, следовательно, «чрезвычайно опасно».

Русский народ победил в революции 1917 года; событие, которое напугало Запад больше, чем что-либо ещё в истории, потому что он попытался создать полностью равноправное, безклассовое и безрассовое общество. Он также родил интернационализм, событие, которые я недавно описал в моей книге The Great October Socialist Revolution: Impact on the World, and the Birth of Internationalism.

Советский интернационализм, сразу же после победы во Второй мировой войне, помог многим, прямо или косвенно, десяткам стран со всех континенов восстать и противостоять европейскому колониализму и североамериканскому империализму. Запад и особенно Европа никогда не простили советский народ в целом и россиян в частности за помощь в освобождении своих рабов.

Именно в этот момент накатилась самая большая волна пропаганды в истории человечества. От Лондона до Нью-Йорка, от Парижа до Торонто была запущена комплексная антисоветская и антироссийская истерия с чудовищной разрушительной силой. Были задействованы десятки тысяч «журналистов», офицеров разведки, психологов, историков и ученых. Ничто из того, что было советским, ничто русское (кроме прославлавляемых и часто «изготовленных» российских диссидентов) не пощадили.

Недостатки Великой Октябрьской социалистической революции и периода, предшествовавшего Второй мировой войне, систематически фабриковались, преувеличивались, а затем были выгравированы в западных учебниках истории и в средствах массовой информации. В этих рассказах ничего не было о вторжениях и грубых нападениях Запада, направленных на уничтожение молодого большевистского государства. Естественно, не было места для упоминания чудовищной жестокости британцев, французов, американцев, чехов, поляков, японцев, немцев и других.

Советским и русским взглядам практически невозможно было проникнуть в монолитное и одностороннее повествование западной пропаганды.

Как стадо послушных овец, западная общественность согласилась на дезинформацию, которой её кормили. В результате, многие люди, живущие в западных колониях и в «государствах-клиентах», сделали то же самое. Многие колонизированные народы научились винить самих себя в своих невзгодах.

И наконец произошло самое абсурдное, но в общем логичное событие: многие мужчины, женщины и даже дети, живущие в СССР, поддались западной пропаганде. Вместо того, чтобы пытаться реформировать свою несовершенную, но всё еще очень прогрессивную страну, они отказались, стали циничными, агрессивно «разочарованными», коррумпированными и наивными, но решительно прозападными.

***

Это был первый и, скорее всего, последний раз в истории, когда Россия была поддержана Западом. Это произошло путем обмана, бесчестной лжи, западной пропаганды.

То, что последовало, можно было бы легко охарактеризовать как геноцид.

Советский Союз сначала был смертельно ранен войной в Афганистане, гонкой вооружений с Соединенными Штатами и последней фазой стала пропаганда, которая хлынула, как лава, из различных враждебных радиопередач, финансируемых западными государствами. Разумеется, важную роль сыграли также местные «диссиденты».

При Горбачеве, «полезном идиоте» Запада, все стало чрезвычайно странным. Я не думаю, что ему заплатили, чтобы разрушить свою собственную страну, но он сделал почти всё, чтобы погубить ее; именно то, что Вашингтон хотел, чтобы он сделал. Затем на глазах у всего мира могущественный и гордый Союз Советских Социалистических Республик внезапно начал агонизировать, затем издал громкий крик и рухнул. Он умер болезненно, но быстро.

Родилась новая турбо-капиталистическая прозападная Россия, Россия бандитов и олигархов. Россия управляемая алкоголиком, Борисом Ельцином; любимцем Вашингтона, Лондона и других западных силовых центров.

Это была полностью искусственная, больная, циничная и беспощадная Россия, построенная на чужих идеях — Россия Радио Либерти и Голоса Америки, Би-би-си, черного рынка, олигархов и мультинациональных корпораций.

И Запад теперь осмеливается говорить, что русские «вмешиваются» во что-то в Вашингтоне?

Вашингтон и другие западные столицы не только «вмешались», они открыто раскромсали Советский Союз на куски, а затем начали пинать Россию, которая в то время была практически полумёртва. Все это забыто, или западная аудитория снова полностью «без сознания» касательно того, что произошло в эти темные дни?

Запад продолжал плевать на обедневшую и раненую страну, отказался соблюдать международные соглашения и договоры. Он не предложил никакой помощи. Мультинациональные корпорации вошли в раж и начали «приватизировать» российские государственные компании, в основном воруя всё то, что было построено по́том и кровью советских рабочих, в течение долгих десятилетий.

Вмешательство? Позвольте мне повторить: это было прямое вмешательство, вторжение, захват ресурсов, бесстыдное воровство! Нам не рассказывают об этом, не так ли?

Нам сейчас говорят, что Россия параноидальна, что ее президент - параноик! Запад лжет не морщась, претендуя на то, что он не пытался убить Россию.

Те годы … те прозападные годы, когда Россия превратилась в полу-государство клиента Запада или, вернее, в полуколонию! Ни пощады, ни сострадания не исходило из-за границы. Многие из этих идиотов – московских и провинциальных кухонных интеллектуалов - неожиданно проснулись, но было слишком поздно. Многим из них внезапно стало нечего есть. Они получили то, что им сказали попросить: «их западную свободу и демократию» и капитализм западного образца. Или вкратце: полный крах.

Я хорошо помню, как это было «тогда». Я начал ездить в Россию, работая в Москве, Томске, Новосибирске, Ленинграде, я с ужасом наблюдал, как академики академического городка за пределами Новосибирска продавали свои библиотеки в ледяном холоде, в темных подземных переходах новосибирского метро… толпы у банков… пенсионеры, умирающие от голода и холода за тяжелыми бетонными воротами … невыплаченные зарплаты, голодные шахтёры и учителя…

Россия в смертоносных объятиях Запада, в первый и, надеюсь, в последний раз!

Россия, ожидаемая продолжительность жизни которой внезапно упала на уровень субсахарской Африки. Россия униженная, одичавшая, испытывающая чудовищную боль.

***

Но этот кошмар длился недолго.

И то, что произошло — эти короткие, но ужасные годы при Горбачеве и Ельцине, но прежде всего при западном диктате - никогда не будут забыты и не будут прощены.

Русские прекрасно знают, чего они больше не хотят!

Россия снова поднялась. Огромная, негодующая и желающая жить своей жизнью, идти своим путем. Из обнищавшей, униженной и разграбленной нации, подчиненной Западу, страна в течение нескольких лет трансформировалась в свободную и независимую Россию и вновь вступила в ряды самых развитых и могущественных стран на планете.

И, как и до Горбачева, Россия снова в состоянии помочь странам, которые страдают от несправедливых и грубых нападений Западной Империи.

Человек, который возглавил это возрождение, президент Владимир Путин, суров, но Россия подвергается большим угрозам, и мир тоже - не время быть слабым.

Президент Путин не идеален (а кто является идеальным?), но он настоящий патриот и, смею сказать, интернационалист.

Теперь Запад снова ненавидит как Россию, так и ее лидера. Неудивительно: непобедимая, сильная и свободная Россия - самый худший воображаемый враг Вашингтона и его лейтенантов.

Именно так это ощущает Запад, но не Россия. Несмотря на всё, что с ней сделали, несмотря на десятки погибших и разрушенных жизней, Россия всегда была готова к компромиссу, и даже простить, если не забыть.

***

Есть что-то глубоко патологическое в психике Запада. Он не может принять ничего, кроме полного и безоговорочного подчинения. Он должен контролировать, нести ответственность и командовать; он должен чувствовать себя исключительным. Даже когда он убивает и разрушает всю планету, он настаивает на этом, чтобы чувствовать себя превосходящим остальной мир.

Эта вера в свою исключительность - истинная западная религия, гораздо больше, чем само христианство, которое не играло в ней действительно важную роль на протяжении десятилетий. Исключительность является фанатичной, фундаментальной и неоспоримой.

Он также настаивает на том, что его повествование является единственным, которое должно быть доступным миру. Что Запад является проводником нравственности, светочем прогресса и единственным компетентным судьей и гуру.

Одна ложь накладывается на другую. Как и во всех религиях, чем абсурднее псевдо-реальность, тем более жестокими и экстремальными являются методы, используемые для ее защиты. Чем более смехотворными являются выдумки, тем мощнее методы, используемые для подавления истины.

В настоящее время на империю работают сотни тысяч «ученых», учителей, журналистов, художников, психологов и других хорошо оплачиваемых специалистов во всех частях мира. Только для двух целей: прославлять западное повествование происходящего и дискредитировать всех, кто мешает, кто осмеливается оспаривать.

Россия - самый ненавидимый противник Запада, наряду с Китаем, этот близкий союзник внимательно следит за ней.

Пропагандистская война, развязанная Западом, настолько сумасшедшая, настолько интенсивная, что даже некоторые европейские и североамериканские граждане начинают сомневаться в историях Вашингтона, Лондона и других стран.

Куда бы вы ни посмотрели, везде огромная смесь лжи, полулжи, полуправды; сложное, непроницаемое болото теорий заговора. На Россию нападают за вмешательство во внутренние дела США, за защиту Сирии, за поддержку беззащитных стран и жертв запугивания, за наличие собственных мощных средств массовой информации, за допинг своих спортсменов, за то, что они все еще коммунисты, за то, что они больше не социалисты. Короче говоря, за всё вообразимое и невообразимое.

***

В глазах Запада русские — «предатели».

Вместо того, чтобы присоединиться к грабителям, они были рядом с «про́клятыми на земле», как в прошлом, так и сегодня. Они отказались продать свою Родину и отдать народ в рабство. Их правительство делает все возможное, чтобы сделать Россию самодостаточной, полностью независимой, процветающей, гордой и свободной.

Не забывайте, что «свобода», «демократия» и многие другие термины имеют совершенно разные значения в отдельных частях мира. То, что происходит на Западе, никогда не может быть названо «свободой» в России или Китае, и наоборот.

Разочарованные, разрушающиеся, атомизированные и эгоистичные общества Европы и Северной Америки уже не вдохновляют даже свои собственные народы. Ежегодно миллионы людей бегут в Азию, Латинскую Америку и даже Африку, чтобы избежать бессодержательности, бессмысленности существования и эмоционального холода. Но Россия или Китай не говорят им, как жить или не жить!

Великие культуры, такие как Россия и Китай, в свою очередь не нуждаются и не хотят, чтобы Запад рассказывал им, что такое свобода и что такое демократия.

Они не нападают на Запад и ждут того же взамен.

Очень неловко, когда страны, ответственные за сотни геноцидов, убийство сотен миллионов людей на всех континентах, осмеливаются преподавать другим людям урок.

Многие жертвы слишком боятся, чтобы говорить об этом.

Но не Россия.

Она вежлива, но полна решимости защитить себя, и если это необходимо, других людей, живущих на этой потрясающей, но покрытой глубокими рубцами планете.

Русская культура огромна: от поэзии и литературы до музыки, от балета до философии…

Русские сердца легко расплавляются , если к ним обращаешься с любовью и добротой. Но когда миллионы невинных жизней находятся под угрозой, сердца и мышцы русских быстро превращаются в камни и сталь. В такие моменты, когда только победа может спасти мир, русские кулаки жестки, то же самое относится и к русским доспехам.

Необратимо, надежда и будущее движутся на Восток.

И именно поэтому Запад так отчаянно ненавидит Россию

Автор Andre Vltchek- Сын чешского физика атомщика и русской матери. Родился в 1962 году в Ленинграде. В 1968 году семья перехала в Чехословакию на родину отца. Позднее семья эмигрировала в США.

Философ, писатель, режиссер и журналист. Освещал войны и конфликты в десятках стран. Три из последних книг являются его данью «Великой Октябрьской социалистической революции», революционный роман «Аврора» и политический документальный бестселлер: «разоблачить ложь империи». Его другие книги Руанда Гамбит, революционный документальный фильм о Руанде и ДР Конго. Жил в Латинской Америке, Африке и Океании. Andre Vltchek в настоящее время проживает в Восточной Азии и на Ближнем Востоке и продолжает работать по всему миру.

