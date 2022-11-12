Взяли с поличным

«Сенаторские» миллионы - Завершено расследование уголовного дела по обвинению в хищении 113 млн рублей экс-сенатора от Чувашии Вадима Николаева В Главном следственном управлении СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Российской Федерации от Чувашии, экс-генерального директора «Чувашского бройлера» Вадима Николаева. Его обвиняют в хищении 113 млн рублей.

https://ch.versia.ru/zaversheno-rassledovanie-ugolovnogo-del...

Присвоение имущества по предварительному сговору

В Сыктывкаре арестованы директор ФГАО ДПО «Коми региональный центр подготовки авиационного персонала» Андрей Козлов и руководитель ООО «Стройинтегра» Александр Литвинюк. Они подозреваются в хищении имущества центра на сумму не менее 1,37 млн рублей в период с 18 января 2016 по 22 мая 2019 гг. Кроме того, по материалам следствия установлено, что Козлов получил от Литвинюка и иного лица взятку в размере 575 тысяч рублей за способствование заключению договоров подряда на производство ремонтных работ на объектах учреждения.

https://komi.aif.ru/society/v_syktyvkare_arestovan_direktor_...

Отдохнуть от курорта

Бывшие вице-премьер Виталий Нахлупин и и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский получили по 8 лет за взятки на 16 млн руб.

от победителей тендеров по ФЦП. Плюс - требование компенсации взятки в десятикратном размере — 10,1 млн рублей. Их сообщник - Ярослав Сливка - ранее подписал досудебное соглашение, материалы по нему выделены в отдельное производство. Приговором суда он был признан виновным в полном объеме.

Взятки. Куратор алкоголя

Следователи предъявили обвинение начальнику одного из отделов Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу в получении взятки в крупном размере. Следствие установило, что чиновник с 2015 года брал мзду от представителей коммерческой компании, которая занималась производством и оптовой торговлей спиртными напитками. Получая средства от бизнеса, государственный служащий закрывал глаза на нарушения, и осуществлял общее покровительство предпринимателю. По предварительным данным, общий размер взятки превышает 800 тысяч рублей. Но это не окончательно.

20 октября при получении очередной части "вознаграждения" фигурант был задержан в Нижнем Новгороде. Подозреваемый вину не признал.... только вот взяли его с поличным.

https://srb62.ru/2022/10/25/fsb-za-vzyatku-zaderzhala-nizheg...

Незаконный вывоз

В Иркутской области задержаны два предпринимателя, которые подозреваются в вывозе за рубеж почти 50 тыс. кубометров древесины на 315 млн рублей. Один из них — предполагаемый организатор криминальной схемы. Подозреваемые занимались незаконной продажей лесоматериалов с ноября 2017 по август 2020 года, работая под прикрытием коммерческой организации. Бизнесмены использовали поддельные документы для того, чтобы перевозить древесину за пределы РФ.

По данным Сибирской оперативной таможни, за 3 квартала 20222 года таможенные органы Сибири возбудили 190 уголовных дел и более 11 тысяч дел об административных правонарушениях. Большая часть уголовных дел, связанных с контрабандой древесины, приходится на Красноярскую (19), Иркутскую (14) и Алтайскую таможни (12).

https://infopro54.ru/news/biznesmenov-zaderzhali-za-nezakonn...

В третьем квартале 2022 года в банковской системе РФ было обнаружено 4 516 поддельных денежных знаков Банка России, следует из отчета ЦБ. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее (8 981). По сравнению со вторым кварталом 2022 года число фальшивых рублевых банкнот и монет также сократилось (было 6 387).

Чаще всего подделывают самые крупные купюры — пятитысячные. На втором месте оказался самый «ходовой» номинал — 1 тыс. руб.

https://t.me/kommersant/41970

Дешевый песок

Бывший ростовский вице-губернатор Сергей Сидаш получил 4 года условно за подмену стройматериала при возведении "Ростов Арены". Разрешил поставку на стройку дешевого мелкозернистого песка вместо более дорогого крупнозернистого, в результате бюджету был нанесен ущерб на 223 миллиона рублей. Еще двое фигурантов дела — учредитель компании "Донтрансгидромеханизация" Валентин Леванов и ее гендиректор Андрей Андросов — получили по пять лет условно за мошенничество.

https://lenta.ru/news/2022/10/26/sidash/

Марина и Светлана

Бывшие вице-мэры Сочи Анатолий Рыков и Сергей Юрин получили по 15 лет за взятки от застройщиков на 120 млн руб. за выдачу разрешений на возведение ЖК. Еще один фигурант дела Андрей Левентюк приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 80 млн рублей, Николай Гребенюк — к 8 годам тюрьмы и штрафу в 40 млн рублей. Отбывать наказание они также будут в колонии строгого режима. Суть дела: бывший вице-мэр Рыков получал взятки за выдачу разрешений на строительство и за заключение договоров с мэрией на аренду через судебные решения. В деле три эпизода — выдача разрешения на строительства ЖК «Марина парк», апартаментного комплекса «Светлана парк» и заключение договора аренды сроком на 10 лет на земельный участок в Сочи.

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/26/10/2022/63596a1c9a79474ca8...

Бизнес главного циркача

Life.ru написал про имущество главы "Росгосцирка" Сергея Белякова. Там 56 соток и 16 квартир в России, дом с участком и аппартаменты под аренду в Черногории, финансовые махинации с шоу и бизнес на диких животных.

Повод — очередной скандал в цирковой среде: животным-артистам грозит голодная и холодная смерть из-за отказа руководства "Росгосцирка" принять их на довольствие. Артисты обвиняют главу "Росгосцирка" в фактическом развале госкорпорации. Звучали и звучат рассказы про вывод бюджетных денег через аффилированные фирмы, сомнительные закупки, использование госимущества в личных компаниях.

https://life.ru/p/1533838

Трупы из прошлого

Бывший вице-мэр Ставрополя Андрей Уткин получил 12,5 года за организацию убийства двух учредителей ЧОПа, совершенные с особой жестокостью бандой по найму. Это ему предъявили (https://t.me/VersiaRu/14765) трупы из 2005 года.

По данным гособвинителя, зимой 2004 года бывший чиновник решил разделаться с двумя лицами, которые, по его мнению, причастны к покушению на его жизнь. В 2005 года высокопоставленный силовик помог доставить обидчиков Уткина на территорию пивоваренного завода в Пятигорске. Их привезли правоохранители, которые о задуманном ничего не знали. Далее одного из мужчин ждали пытки, которые снимали на видео. Ими занималась вооруженная банда, члены которой успели отмотать сроки в 2010-2012 годах за убийство. Так из него пытались выбить признание в причастности к покушению на Уткина. После того, как оба ставропольца признались в этом, их убили.

https://bloknot-stavropol.ru/news/eks-vitse-mera-stavropolya...

У гаишника конфисковали имущества на 40 миллионов

Суд изъял имущество на 40 млн руб. у семьи бывшего начальника отдела УГИБДД Ставрополья, фигуранта дела о поборах на дорогах, Александра Аржанухина. В доход государства обращено более 20 объектов недвижимости, законность приобретения которых гаишник и его родственники не смогли подтвердить. Они не предоставили прокурорам данные об источниках получения доходов. Среди конфискованного — дорогостоящие квартиры и дома с земельными участками.Аржанухин стал фигурантом расследования уже после того, как вышел на пенсию. Следствие считает, что он участвовал в поборах на дороге с транспорта, перевозившего зерно. Также фигурантом уголовного дела о коррупции стал бывший начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. У него было конфисковано имущество на 180 миллионов рублей.

https://lenta.ru/news/2022/10/28/arzhanuhin/

https://lenta.ru/news/2022/08/26/safonoved/

С поличным Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов задержан за получение особо крупной взятки. Пойман с поличным, когда доставал из банковской ячейки 2,5 млн рублей. Деньги могли предназначаться для решения вопроса по уголовному делу. Также есть информация, что задержанный — родственник представителя руководства прокуратуры Свердловской области.

Юриста задержали 26 сентября, а спустя два дня арестовали до конца декабря. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://www.ural.kp.ru/online/news/4987197/

За что повязали

В Татарстане арестовали военного комиссара Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаза Бурганова по подозрению в получении в 2016 году 130 тыс. руб. от призывника за "откос" от срочной службы. Сам Бурганов вины не признал и в подтверждение своей честности указывал, что отправил на СВО своего сына. СМИ утверждают, что с начала СВО под уголовные дела попали военкомы в Уфе, Петербурге, Якутске, Крыму и Казани.

https://www.business-gazeta.ru/article/569606?ysclid=l9wowna...