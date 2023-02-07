Как сложилась в плену карьера полковника В.Г. Баерского и чем она закончилась

Тогда из бойцов «железной дивизии» (именно так именовали 41-ю стрелковую), никто не мог даже себе представить, что назначение полковника Баерского черным пятном ляжет и на память генерала Микушева, и на них.
А случилось это в мае 1942 года, когда 41-я стрелковая дивизия попала в окружение под Харьковом, а полковник Баерский сдался в плен.
Как сложилась в плену карьера полковника Баерского
Баерского сразу поместили в Особый лагерь под Винницей, где он заявил о своем желании сотрудничать с немецкими властями. В подтверждение тому 3 августа Баерский вместе с Власовым подписали воззвание к германскому командованию о формировании Русской освободительной армии (РОА).
Взяв псевдоним Боярский Владимир Ильич, Баерский стал активным участником власовского движения.
После подписания воззвания Баерский тут же был освобожден и уже 1 сентября 1942 года был назначен командиром Русской национальной народной армией (РННА). К октябрю 1942 года численность РННА превышала уже 8 тысяч человек!
Правда, за свою строптивость и отказ выполнять приказы генерал-фельдмаршала Г. фон Клюге Баерский тут же был арестован и отправлен в Берлин.
В тюрьме спесь Баерского сошло на нет. Он был отпущен на свободу и назначен на должность офицера по руководству и обучению Восточными добровольческими войсками.
Но, как говорится, недолго музыка играла! За свою слишком требовательную позицию по отношению к германскому руководству Баерский вновь был отстранен от своей должности, на этот раз командующим 16-й армией генерал-фельдмаршалом Э. фон Бушем.
Начиная с лета 1943 года, Баерский с головой ушел во власовское движение, где инспектировал восточные русские батальоны.Слева направо: Баерский, полковник РОА, Кромиади, полковник РОА, Жиленков, генерал-лейтенант РОА. 22 июня 1943 г., Псков.
Чем все закончилось
В январе 1945 года за особые заслуги был назначен заместителем начальника штаба Вооруженных сил Комитета освобождения народов России (ВС КОНР) генерал-майора Трухина.
А в феврале того же года и сам Баерский был произведен в чин генерал-майора ВС КОНР.
5 мая 1945 года Баерский был захвачен чешскими партизанами в плен, где, чувствуя свою безнаказанность, нанес оскорбление командиру отряда капитану Смирнову, за что тут же был повешен.
Мое мнение: собаке – собачья смерть!
Может, кто-то со мной не согласен? Прошу высказываться в комментариях.
Примечательно, что ровно через неделю, 12 мая 1945 года, и сам Власов был задержан при попытке перебраться к американцам. Читайте об этом ЗДЕСЬ.
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