Как сложилась в плену карьера полковника В.Г. Баерского и чем она закончилась

О полковнике В.Г. Баерском я уже как-то упоминал ранее вскользь. И было это связано с его назначением на должность командира 41-й стрелковой дивизией. Сменил он на этом посту легендарного О полковнике В.Г. Баерском я уже как-то упоминал ранее вскользь. И было это связано с его назначением на должность командира 41-й стрелковой дивизией. Сменил он на этом посту легендарного генерал-майора Георгия Николаевича Микушева , павшего смертью храбрых в сентябре 1941 при обороне Киева.

Тогда из бойцов «железной дивизии» (именно так именовали 41-ю стрелковую), никто не мог даже себе представить, что назначение полковника Баерского черным пятном ляжет и на память генерала Микушева, и на них.

А случилось это в мае 1942 года, когда 41-я стрелковая дивизия попала в окружение под Харьковом, а полковник Баерский сдался в плен.

Как сложилась в плену карьера полковника Баерского

Баерского сразу поместили в Особый лагерь под Винницей, где он заявил о своем желании сотрудничать с немецкими властями. В подтверждение тому 3 августа Баерский вместе с Власовым подписали воззвание к германскому командованию о формировании Русской освободительной армии (РОА).

Взяв псевдоним Боярский Владимир Ильич, Баерский стал активным участником власовского движения.

В.Г. Баерский В.Г. Баерский

После подписания воззвания Баерский тут же был освобожден и уже 1 сентября 1942 года был назначен командиром Русской национальной народной армией (РННА). К октябрю 1942 года численность РННА превышала уже 8 тысяч человек!

Правда, за свою строптивость и отказ выполнять приказы генерал-фельдмаршала Г. фон Клюге Баерский тут же был арестован и отправлен в Берлин.

В тюрьме спесь Баерского сошло на нет. Он был отпущен на свободу и назначен на должность офицера по руководству и обучению Восточными добровольческими войсками.

Но, как говорится, недолго музыка играла! За свою слишком требовательную позицию по отношению к германскому руководству Баерский вновь был отстранен от своей должности, на этот раз командующим 16-й армией генерал-фельдмаршалом Э. фон Бушем.

Начиная с лета 1943 года, Баерский с головой ушел во власовское движение, где инспектировал восточные русские батальоны. Слева направо: Баерский, полковник РОА, Кромиади, полковник РОА, Жиленков, генерал-лейтенант РОА. 22 июня 1943 г., Псков.

Чем все закончилось

В январе 1945 года за особые заслуги был назначен заместителем начальника штаба Вооруженных сил Комитета освобождения народов России (ВС КОНР) генерал-майора Трухина.

А в феврале того же года и сам Баерский был произведен в чин генерал-майора ВС КОНР.

5 мая 1945 года Баерский был захвачен чешскими партизанами в плен, где, чувствуя свою безнаказанность, нанес оскорбление командиру отряда капитану Смирнову, за что тут же был повешен.

Мое мнение: собаке – собачья смерть!

Может, кто-то со мной не согласен? Прошу высказываться в комментариях.

Примечательно, что ровно через неделю, 12 мая 1945 года, и сам Власов был задержан при попытке перебраться к американцам. Читайте об этом ЗДЕСЬ.

