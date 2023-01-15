Как погиб генерал Микушев

Генерал-майор Г.Н. Микушев

Да, это тот самый генерал-майор Георгий Николаевич Микушев, который уже 22 июня 1941 года дал изрядно прикурить фашистам, да так, что «262-я пехотная дивизия оказалась подвержена «боязни противника».

К началу осени 1941 года фашисты все так же стремительно продвигались на восток нашей страны. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что каждый захваченный километр советской земли стал даваться оккупантам все тяжелее и тяжелее, благодаря, в том числе и таким командирам, как генерал-майор Микушев.

Дивизия у генерала была боевая! Её называли «железной дивизией» из-за того, что состояла она в большинстве своем из шахтеров Донбасса, а шахтеры, как известно, народ суровый.

Где бы ни стояла «железная дивизия», там везде фашисты получали по зубам. Так случилось и при обороне Киева.

Последний бой генерала Микушева

Тогда 41-я «железная дивизия» генерала Микушева заняла оборону на плацдарме вдоль реки Остер. Цель одна: не допустить переправу немцев через реку около города Козелец.

Шахтерам не впервой было вгрызаться в землю, поэтому фашисты, подойдя к реке, наткнулись на настоящий укрепрайон.

В ходе ожесточенных боев за переправу превосходящим силам противника все же удалось потеснить шахтеров.

Узнав о том, что оборона в районе моста через Остер может быть прорвана ввиду того, что небольшому отряду немцев все-таки удалось переправиться через реку, генерал Микушев срочно отправился на автомобиле на передний край обороны.

Когда Георгий Николаевич подъехал к реке, он увидел, что передовой отряд фашистов действительно переправился через реку, вследствие чего борона его 41-й дивизии может быть прорвана на существенном участке плацдарма.

Последний бой генерала Микушева

Тогда генерал Микушев обратился к своим бойцам со словами: «А нервы у них не ахти, хлопцы! Не выдержат! Вперед!», и бросился первым в атаку.

Пробежав несколько метров по мосту, генерал упал, сраженный вражеской пулей в грудь и шею.

Атака немцев была сорвана. Цена – жизнь генерала!

Гитлеровцы, оставив идею захватить мост, неоднократно пытались завладеть хотя бы телом генерала, но их каждый раз встречал шквальный огонь из пулеметов.

Ночью шахтеры вынесли тело генерала с моста и предали земле.

Через несколько дней тело генерала Микушева перезахоронили в ботаническом саду Киева.

☝ ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ!

Черным пятном на «железную дивизию» легло назначение на должность комдива полковника Баерского В.Г., который через некоторое время сдался в плен и стал заместителем командующего РОА генерала Власова.

За свою службу в Красной Армии генерал-майор Г.Н. Микушев был награжден двумя наградами: орден Отечественной войны и Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Видимо большего он оказался не достоин.

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