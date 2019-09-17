Ужасающие опыты доктора Менгеле

Имя Йозефа Менгеле уже давно стало нарицательным. Немецкий врач, проводивший страшные опыты на узниках концлагеря Освенцим Второй мировой войны, вошел в историю под прозвищем «Доктор смерть». Он не щадил ни детей, ни женщин, а его жертвами стали десятки тысяч человек.

В 1934 году он стал членом НСДАП, 1937 году вступил в ряды СС, работал в Институте наследственной биологии и расовой гигиены. После начала Второй мировой войны служил как военный врач в дивизии «Викинг», но был ранен и назначен главным врачом концлагеря Освенцим. Заключенные вскоре прозвали его "ангелом Смерти". С его приходом Аушвиц-Биркенау превратился в «научно-исследовательский центр».

Зловещий врач не оставлял никакой надежды выжить тем, кто прибывал на «Фабрику смерти». Отбор был его любимой «забавой». Он всегда приходил к поезду и решал, кому умереть на месте, кому отправиться на опыты. Менгеле всегда точно видел возраст и состояние здоровья людей. Многих женщин, детей младше 15 лет и стариков сразу же отправляли в газовые камеры. В первые же дни работы в Освенциме он приказал уничтожить 200 тысяч цыган.

«Ночью 31 июля 1944 года произошла ужасная сцена уничтожения цыганского табора. Стоя на коленях перед Менгеле и Богером, женщины и дети умоляли пощадить их. Но это не помогло. Их зверски избили и затолкали в грузовики. Это было ужасное, кошмарное зрелище», — рассказывают выжившие очевидцы.

Эксперименты его сводились к основным целям: найти способ снизить рождаемость неугодных рас и повысить рождаемость арийцев. И он предложил разработать эффективный метод стерилизации мужчин и женщин. По его мнению, для того, чтобы вывести чистую расу необходимо понять, как появляются люди с генетическими аномалиями. Именно поэтому больше всего его интересовали люди с какими-то генетическими отклонениями. Например, карлики.

В числе его «любимцев» оказалась еврейская семья лилипутов Овиц из Румынии, содержали которых в лучших условиях в лагерях. Семья Овиц была интересна Менгеле, прежде всего, тем, что наравне с лилипутами, в ней были и обычные люди. Овицев хорошо кормили, разрешали носить свою одежду и не сбривать волосы. По вечерам Овиц развлекали Доктора Смерть игрой на музыкальных инструментах. Своих «любимцев» Йозеф Менгеле называл по именам семи гномов из «Белоснежки». Правда, когда дело доходило до экспериментов, об этом доктор забывал и творил с ними все, что вздумается.

В своих экспериментах он не гнушался ничем. Людям вырывали зубы, волосы, заливали в уши либо ледяные, либо горячие жидкости, над женщинами проводили страшнейшие гинекологические опыты.

«Самыми страшными экспериментами из всех были гинекологические. Через них проходили только те из нас, кто был замужем. Нас привязывали к столу, и начинались систематические пытки. Они вводили какие-то предметы в матку, выкачивали оттуда кровь, расковыривали внутренности, чем-то пронзали нас и брали кусочки образцов. Боль была непереносимой» — вспоминает одна из выживших.

Особенно его интересовали близнецы. Их оставляли в живых, отводили в отдельный барак, хорошо кормили, более-менее неплохо обращались. Добрый доктор приходил к ним с конфетами, катал на машине по лагерю. Но делал он это не из-за любви к детям, а лишь с тем расчетом, что они не будут бояться его, когда он заберет их на операционные столы. Он называл их «мои подопытные кролики». Зачем ему были так нужны близнецы? Он считал, что если каждая немка будет рождать сразу двоих детей, то арийская раса сможет быстрее воспроизводиться. Он надеялся понять, как можно искусственным путем увеличить процент рождаемости двойняшек.

Сначала пары близнецов тщательно осматривались и сравнивались – сантиметр за сантиметром. Как только замеры заканчивались, проверялась реакция на раздражители. Брался один из близнецов и, например, ему вводили опасный вирус. Доктор наблюдал, что будет происходить дальше. Все сравнивалось с результатами другого близнеца. Если ребенок очень сильно заболевал и находился на грани смерти, то он был уже не интересен: его, еще живого, либо вскрывали, либо отправляли в газовую камеру.

Йозеф Менгеле в своих опытах над близнецами задействовал 1500 пар, которые только 200 остались в живых. У них переливали кровь, пересаживали органы, им вводили в глаза краску, чтобы проверить, могут ли карие глаза стать голубыми, большая часть происходила без наркоза.

Он даже решил создать сиамских близнецов, сшив между собой цыганскую двойню. Но опыты эти оставались опытами ради опытов и ничего не дали науке. Просто причинение боли ради боли.

Он говорил: «Мы знаем, что естественный отбор управляет природой, истребляя неполноценных особей. Более слабые исключаются из процесса репродукции. Это единственный способ поддержания здоровой человеческой популяции. В современных условиях мы должны защитить природу: не допускать, чтобы неполноценные размножались. Таких людей следует подвергать принудительной стерилизации». Некачественный человеческий материал не жалко и выкинуть, его можно использовать всяческим образом для создания «качественного человеческого материала».

«Добиться этого возможно только одним путем — отбирая лучший человеческий материал. Все закончится катастрофой, если принцип естественного отбора будет отвергнут. Немногие одаренные люди не смогут противостоять многомиллиардной массе идиотов. Возможно, одаренные выживут, как выжили когда-то рептилии, а миллиарды идиотов исчезнут, как исчезли когда-то динозавры. Мы не должны допускать обвального роста количества таких идиотов» — утверждал Менгеле.

Также он изучал гипотермию – воздействие холода на организм солдат. Опыты проводились простым способом: берется заключенный концлагеря, обкладывается со всех сторон льдом, «врачи» постоянно замеряют температуру тела. Когда подопытный умирает, из барака приводят нового. Вот такие эксперименты позволили доктору сделать «невероятно прорывное» открытие: после охлаждения тела ниже 30 градусов спасти человека, скорее всего, невозможно. Заключенных концлагеря намеренно заражали различными заболеваниями, чтобы проверить на них эффективность новых лекарств.

В 1945 году Менгеле бежал из Освенцима и уничтожил все, что ему удалось собрать в результате экспериментов. Смог эмигрировать в Аргентину, где вполне легально получил паспорт через Красный Крест, но под поддельным паспортом. К сожалению, несмотря на то, что в 50-ые годы его начали искать – делали это весьма лениво и неохотно. В 1979 году врач умер в достатке и довольствии, так и не понеся никакого наказания.

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