Территория Героев...(16)

Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4
Выпуск 5 Выпуск 6 Выпуск 7 Выпуск 8
Выпуск 9 Выпуск 10 Выпуск 11 Выпуск 12
Выпуск 13 Выпуск 14 Выпуск 15
Наборы оригинальных обоев
Наборы оригинальных обоев 2
Наборы оригинальных обоев 3
Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5
Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!
Зов
Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
https://t.me/mod_russia/16092
https://t.me/mod_russia/16103
https://t.me/mod_russia/16088
https://t.me/mod_russia/16141
https://t.me/mod_russia/16119
https://t.me/mod_russia/16123
https://t.me/mod_russia/16161
https://t.me/mod_russia/16165
https://t.me/mod_russia/16175
https://t.me/mod_russia/16192
https://t.me/mod_russia/16211
https://t.me/mod_russia/16226
https://t.me/mod_russia/16239
https://t.me/mod_russia/16261
https://t.me/mod_russia/16253
https://t.me/mod_russia/16284
https://t.me/mod_russia/16281
https://t.me/mod_russia/16287
https://t.me/mod_russia/16315
https://t.me/mod_russia/16310
https://t.me/mod_russia/16303
https://t.me/mod_russia/16338
https://t.me/mod_russia/16330
https://t.me/mod_russia/16353
https://t.me/mod_russia/16381
https://t.me/mod_russia/16360
https://t.me/mod_russia/16386
https://t.me/mod_russia/16392
https://t.me/mod_russia/16414
https://t.me/mod_russia/16428
Лейтенант Цыдыпов Балдан
Лейтенант Балдан Цыдыпов был командиром мотострелкового взвода в ходе спецоперации на Украине. Он попал в засаду со своим батальоном. Противник начал артобстрел, сменившийся огнем из гранатометов и пулеметов.
Взвод Цыдыпова на БМП-2 замыкал колонну и попал под огонь из ПТРК. Машину подбили, четверо членов экипажа погибли сразу. Вся колонна оказалась в критической ситуации — были подбиты 6 российских танков, 3 БМП.
Получивший от прямого попадания в БМП контузию Балдан Цыдыпов принял бой. Он сумел развернуть свою бронемашину и уничтожить бронетехнику противника. Затем автоматом выбил заклинивший люк БМП, вытащил двух раненых и под огнём оказал первую медпомощь. Один из солдат скончался у него на руках, со вторым они заняли оборону. Бой шел два часа, Цыдыпов получил множество ранений, но выжил и был спасён. В одиночку, несмотря на тяжёлую травму после удара, принял огонь на себя, чем спас жизни 150 сослуживцев.
Путин поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову.
https://t.me/strana_geroev/3510
Подвиг заслуживающий «Звезды героя» и высших наград! Подвиг, о котором будут снимать фильмы!
15 мая украинские формирования предприняли попытку наступления в районе н.п. Слатино. В атаке участвовало более 300 боевиков, в том числе нацисты батальона «Кракен» и иностранные наемники, при поддержке трех танков и артиллерии. Однако, в ходе продвижения, нацисты уперлись в одну позицию, которую обороняло всего 11 военнослужащих одного из пехотных подразделений группировки «Z». Два офицера и девять простых бойцов приняли неравный бой. В ходе которого их пытались окружить, совершая многочисленные атаки с разных сторон. От безысходности враг применял «Ураган», по опорнику клали кассетными боеприпасами.
Наши военнослужащие удерживали позицию целые сутки до подхода подкрепления, помогла артиллерия и авиация. Битва была настоящим адом! По российским спартанцам лупили из всего, что можно. Враги лезли со всех сторон! Но парни выдержали, выстояли и дождались помощи, нанеся неприемлемый урон врагу. При этом, все наши военнослужащие остались живы! Противник пронёс колоссальные потери и не смог продвинуться дальше.
Скоро Россия узнает о подвиге своих героев. Командира подразделения планируют представить к «Звезде».
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Старший разведчик-снайпер спецназа Кислинский Александр (Змей, Невский)
На своей малой Родине был похоронен отважный воин и герой, Старший разведчик-снайпер спецназа ВС РФ Кислинский Александр.
Александр погиб, выполняя боевую задачу, на Донецком направлении. Он погиб не просто в борьбе с нацизмом… Он погиб, защищая русских людей и русскую землю.
«...Мои деды не добили эту фашистскую мразь, значит мы их добьём!..»
За время участия в этой войне, Александр быстро стал очень результативной боевой единицей, наносящий существенный урон врагу. Будучи суровым противником для врага, он был крайне добрым и отзывчивым человеком для своих. И погиб он, прикрывая своих.
https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/13584
Гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев
Указом президента России Дмитрий Фаршинев удостоен звания Героя России (посмертно).
Гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев героически погиб во время военной спецоперации на Украине. Во время боев он получил несколько ранений, но несмотря на это, Дмитрий, прикрывая сослуживцев и спасая подразделение, отражал атаки противника.
В родном для Героя Кяхтинском районе его именем назовут сквер.
Туранов Владимир (Дед)
Атаман станицы Староникольская Владимир Туранов орден Мужества получил посмертно. Но сам он не боялся погибнуть. И казакам говорил: "Смерти нет". За плечами - участие в разных операциях. Будучи военным пенсионером поехал на Украину в составе казачьего добровольческого отряда "Дон".
Тот бой 28 апреля на подступах к Изюму молодые казаки отряда "Дон" запомнят навсегда. Горячий южный ветер вперемешку с черным дымом и пылью. Нет даже пары секунд, чтобы убрать палец с курка и сделать глоток воды. А пить так хочется. Среди казаков - "трёхсотые". Но у отряда Туранова приказ - занять населённый пункт. Нужно вгрызаться в высоту и удерживать её до прихода основных сил.
Противник не жалеет миномётных зарядов. Заветный рубеж с каждой минутой, которая тянется словно час, кажется всё недоступнее. И тут атаман Туранов командует:
- Ну, хлопцы, в бой! С нами Бог!
Штурмовые группы прорываются на улицы за своим командиром, чтобы отвоевать небольшой, но очень важный клочок земли. Решающий натиск и: "Ура-а-а!" Рубеж занят... Бойцы на радостях "покидали" автоматы за спину, стали обнимать друг друга и поздравлять командира с победой. Но Туранов не сводил неспокойного взгляда с домов. Чувствовал: стрелки нацбата мириться с потерей позиций не станут.И тут из нескольких окон заговорили вражеские пулемёты. Длинные очереди ударили в сторону наших казаков.
Атаман приказал: "Всем в укрытие. Быстро!" Казаки кинулись к строениям. А Дед, не сдвинувшись с места, бил из калаша по атакующей пехоте противника.Так несколько минут он бесстрашно прикрывал своих парней. И был сражён вражеской пулей лишь тогда, когда последний боец из его группы занял надёжную позицию в укрытии.
Сержант Курманалин Марсель
В Башкирии простились с сержантом Курманалином Марселем Суиндыковичем, который погиб при исполнении воинского долга на территории Украины.
На церемонии прощания, глава Карамаскалинского района Альфир Сабиров высказал соболезнования родным и близким Марселя.
Война забирает лучших. Молодые парни с автоматом наперевес отстаивают МИР и продолжают борьбу с фашизмом. А иначе нельзя.
Память о Марселе, как о герое, всегда будет освещать наши сердца, его имя обязательно будет увековечено в школе, в которой он учился, его именем назовут улицу и посадят в память о нем дерево.
https://t.me/strana_geroev/3485
Доброволец Филимонов Алексей
В Миассе Челябинской области простились с добровольцем Алексеем Филимоновым, погибшим в спецоперации на территории Украины.
Алексей был ветераном боевых действий, участвовал во второй Чеченской кампании. Про Украину говорил, что лучше он с опытом пойдет, чем будут гибнуть мальчишки, очень переживал за них.
Пошел служить добровольцем, был гранатометчиком. Погиб 14 мая 2022 года. Ему было всего 40 лет.
Без защитника остались супруга и сын.
https://t.me/strana_geroev/3490
Ефрейтор Ефимов Егор
В башкирском городе Сибае простились с Егором Ефимовым, который погиб во время спецоперации на Украине.
21-летний ефрейтор Егор Ефимов погиб 20 мая. Он родился в Сибае, где окончился местный колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на срочную службу. Спустя год он заключил контракт с Минобороны России.
https://newsbash.ru/society/31991-v-bashkirii-iz-za-otmeny-aviarejsa-perenesli-proschanie-s-pogibshim-na-ukraine-voennym.html
Сержант Баранов Алексей
В Севастополе простились с разведчиком Черноморского флота, сержантом Алексеем Владимировичем Барановым.
Сержант Баранов скончался в результате тяжелого ранения, уже в госпитале врачи боролись за его жизнь несколько недель.
Гвардии майор Будкин Иван
Будущий начальник штаба 2-го батальона 234-го гвардейского парашютно-десантного полка гвардии майор Иван Юрьевич Будкин (слева) вместе с гвардии подполковником 45-го отдельного разведывательного полка ВДВ Героем России Анатолием Лебедем.
Лебедь погиб в автокатастрофе 27 апреля 2012 года.
Будкин же погиб во время спецоперации на Украине в 2022 году.
Росгвардеец Симаков Ярослав
В Курганской области простились с росгвардейцем Ярославом Симаковым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.
За мужество, отвагу, верность воинскому долгу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, Ярослав Симаков награждён орденом Мужества посмертно. Наградой герою стал и краповый берет — символ доблести и чести.
Старший сержант Мустафин Марат
В Илишевском районе Башкирии проводили в последний путь старшего сержанта Марата Мустафина, героически погибшего в коде проведения спецоперации на Украине.
Марат служил по контракту, принимал участие в боевых действиях в Чечне. В июле 2020 года вновь заключил контракт и служил в составе миротворческих сил в Абхазии, в должности разведчика разведывательного взвода.
Марат Мустафин погиб 19 мая, исполняя воинский долг, как настоящий герой.
https://t.me/strana_geroev/3476
Тимофей погиб рано утром 1 мая в результате осколочного ранения. Ему было 28 лет.
Головяшкин Евгений
Головяшкин Евгений 21.06.2000-07.05.2022
Офицер Сведовой Юрий
Офицер 269-го отряда СпН борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Краснознамённых подводных сил Северного флота Юрий Сведовой.
Потомственный военный. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды краснознаменное, ордена Александра Невского гвардейское командное училище. Участник спецоперации на Украине в 2022 году.
Принимал участие в битвах в Мариуполе, Волновахе, однажды и вовсе угнал БМП с подконтрольной ВСУ территории.
Погиб под Авдеевкой... Награжден несколькими государственными наградами.
Гвардии лейтенант Ножкин Михаил
Командир десантно-штурмового взвода 83-й отдельной гвардейской парашютно-десантной бригады гвардии лейтенант Михаил Ножкин.
Родился 4 марта 1998 года в Новосибирске. В 2015 году был призван в армию, а уже к 2020 году успешно окончил Московский военный университет МО РФ.
С февраля 2022 года участвовал в спецоперации на Украине. Первый свой Орден Мужества он получил ещё 4 апреля за уничтожение двух надувных лодок, тайно подвозивших крупные партии оружия основным силам ВСУ.
15 апреля на подступах к селу Сулиговка Харьковской области Михаил одним из первых вступил в бой с украинскими войсками. В ходе штурма опорного пункта, противника, командуя десантно-штурмовым взводом лейтенант Ножкин уничтожил не менее 10 человек ВСУ. Невзирая на артиллерийский обстрел и шквальный огонь, грамотно рассредоточил личный состав взвода по позициям, сохранив жизни своих подчинённых.
В ходе боя, находясь на передовом и самом опасном рубеже, получил смертельное осколочное ранение.
Военнослужащий Гилимханов Руслан
У него остались двое несовершеннолетних детей. Именем Руслана Гилимханова назовут одну из улиц города Дюртюли.
https://t.me/strana_geroev/3506
Александр Данюков
Николай Филиппов
Алексей Разумов
Сергей Конаплев
Вадим Черкасов
Владимир Локонов
В ночь на 27 мая при нападении со стороны Украины в жестоком бою погибли шесть пограничников: Александр Данюков, Николай Филиппов, Алексей Разумов, Сергей Конаплев, Вадим Черкасов, Владимир Локонов.
Бой у КПП Зерново в Брянской области продолжался с трех часов ночи до шести утра. В неравном бою наши братья отбили атаку врага и не допустили жертв среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры поселка, нападавшие отступили.
Шестерых военнослужащих Пограничной службы ФСБ России, погибших в бою с украинскими диверсантами у КПП Зерново, с почестями похоронят в Брянской области.
Вечная слава героям и защитникам русской земли, ушедшим в небо!
https://t.me/workBrothers/3119
Гвардии майор Шишков Александр
В Ульяновске простились с погибшим в спецоперации Александром Шишковым. Гвардии майор погиб 22 мая во время проведения специальной военной операции.
C начала проведения СВО Александр участвовал в боях по освобождению и защите жителей Донбасса. 3 мая Александр Шишков был награжден Орденом Мужества, а спустя 19 дней погиб.
За проявленные героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Александр Шишков представлен к званию Героя России (посмертно).
Разведчик-минер Морозов Александр
Разведчик-минер группы СпН 45-й отдельной гвардейской бригады ВДВ Александр Александрович Морозов. Погиб 29 апреля 2022 года под Изюмом во время спецоперации на Украине.
Родился 22 сентября 1997 года в селе Уколово, Губкинского района, Белгородской области. В 2018 году окончил местный горно-политехнический колледж, после чего служил срочную службу в ВДВ. В декабре 2019 года подписал контракт. С июля по август 2021 году находился в командировке в Сирии, в январе 2022 года был командирован в Беларусь. С 24 апреля 2022 года участвовал в спецоперации на Украине, в частности штурмовал аэропорт Антонов в Гостомеле. За это получил орден Мужества.
Второй орден Мужества Морозов получил уже посмертно.
Военнослужащий Гребенец Дмитрий
В Енисейске простились с Дмитрием Гребенцом.
Дмитрий служил по контракту. Он с детства мечтал стать военным – после школы поступил в Лесосибирский кадетский корпус, затем отслужил в армии, а после окончил Новосибирское высшее военное командное училище.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/Солдат Смирнов Владислав
Солдату был 21 год, он служил по контракту и погиб под Мариуполем.
У Владислава остались жена и маленькая дочка.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Младший сержант Демирджи Дмитрий
Один из основателей хоккейной команды «Сибирь».
Младший сержант Демирджи погиб 6 апреля в Мариуполе.
Ему было 36 лет.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Доброволец Тюхай Иван
Сын главы Камарчагского сельсовета Иван Тюхай погиб 24 марта в г. Первомайск.
Ему было 40 лет.
Он отправился на спецоперацию добровольцем.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Генерал-майор Боташев Канамат
Генерал-майор в отставке Канамат Боташев был заслуженным летчиком, не раз проявившим воинскую доблесть. Свой жизненный путь он закончил на поле боя, стараясь сохранить жизнь товарищей, попавших в окружение противника.
Его Су-25 был сбит в мае в районе Попасной после нанесения удара.
Боташев спасал заблокированную штурмовую группу ВС РФ. Он знал, что его встретит ПВО противника, но всё равно решил спасти ребят. Со сверхмалой высоты генерал-майор нанёс удар укровоякам и дал возможность окружённой группе вырваться из огневого мешка. При выходе из атаки его самолёт был сбит зенитной ракетой.
Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Сделал блестящую лётную карьеру дослужившись до генерала.
За проявленную храбрость генерал-майора Канамат Боташев посмертно представлен к званию Героя России.
https://t.me/strana_geroev/3515
Полковник Руднев Руслан
Самара простилась с полковником Русланом Рудневым. Церемония прошла в музее Центрального военного округа.
Последний бой он принял в Донбассе. Неубиваемый "Грач Су-25" был прошит множеством выстрелов, но продолжал защищать колонну русских войск. Отец трёх сыновей не дожил до своего 41-летия четыре дня.
Руслан Руднев родился в семье кадрового лётчика 28 февраля 1981 года в венгерском городке Сольнок, где располагалась советская военная база. Но уже через два месяца семья отправилась за тысячи километров в Забайкалье.
Старший сын Руслан грезил небом, ведь вся его жизнь прошла в окружении друзей отца, отдавшего военной авиации 33 года. После школы поступил в Качинское высшее лётное военное училище, а затем в Краснодарский авиационный военный институт. В 2003 году юный лейтенант отправился служить на Дальний Восток.
События на Украине Руслан Руднев принимал близко к сердцу. В начале спецоперации его штурмовой полк, в состав которого входили легендарные "летающие танки" Су-25, или, как ласково называют их сами лётчики – "грачи", отправили на передовую первым.
Опыт Руднева в Сирии был незаменим, так как в полку были и молодые необстрелянные бойцы.
Начало наступления. Первые дни спецоперации – самый напряжённый момент. Основные базы ВСУ подавлялись ракетными ударами, продвижение русской армии шло такими быстрыми темпами, что полную зачистку, особенно на границе Донбасса, выполнить было невозможно. Колонны русской техники прикрывали Су-25.
Были случаи, когда с боевого вылета машины возвращались "на честном слове и на одном крыле", то есть на одном двигателе и с раскуроченным корпусом. Но долетали!
В том бою при продвижении колонны звено полковника Руднева шло на бреющем полёте. Руслан возглавлял боевой вылет и был в нём самым опытным.
Внезапно со стороны ВСУ начался интенсивный обстрел по воздушным целям. Командир мгновенно оценил обстановку: надо вывести из боя менее опытных, иначе больших потерь не избежать.
По инструкции командир группы должен выходить из боя первым, чтобы руководить процессом. Но в критических случаях командир может выходить из боя последним, прикрывая выход других самолётов. А этот случай был именно критическим.
Уходите, я прикрою, – скомандовал твёрдо Руднев. – Приказываю уходить.
Это были последние слова полковника. Насыщенность выстрелов из ПЗРК и долгое нахождение в поле обстрела сделало его самолёт буквально живой мишенью. Прошитый множеством выстрелов, Су-25 сопротивлялся самим законам физики и продолжал до последнего огрызаться в ответ, пока не заглохли оба его двигателя…
Вскоре ответным высокоточным ударом русских военных в квадрате, откуда нацисты стреляли в самолёт полковника Руднева, было уничтожено три десятка боевиков. Затем наш спецназ зачистил эту территорию.
В школе №72, где он учился, решили организовать музей, а парту, за которой сидел Руднев, сделать памятным местом.
В музей боевой славы были переданы карта, китель и лётный планшет героя. На фасаде 6 мая появился мурал, посвящённый подвигу Руслана Руднева. Указом главы государства герой награждён орденом Мужества.
У него остались жена и трое сыновей. Все они определились со своей дальнейшей судьбой – только небо. 16-летний Андрей уже выбирает военное лётное училище, 10-летний Тарас и 6-летний Захар обещают, что продолжат семейные традиции.
https://tsargrad.tv/articles/komandir-rudnev-cenoj-svoej-zhizni-vyvel-iz-pod-udara-zveno-shturmovikov_555646
Свежие комментарии