Территория Героев...(16)

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Зов

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/16092



https://t.me/mod_russia/16103



https://t.me/mod_russia/16088



https://t.me/mod_russia/16141



https://t.me/mod_russia/16119



https://t.me/mod_russia/16123



https://t.me/mod_russia/16161



https://t.me/mod_russia/16165



https://t.me/mod_russia/16175



https://t.me/mod_russia/16192



https://t.me/mod_russia/16211



https://t.me/mod_russia/16226



https://t.me/mod_russia/16239



https://t.me/mod_russia/16261



https://t. me/mod_russia/16253



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https://t.me/mod_russia/16315



https://t.me/mod_russia/16310



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https://t.me/mod_russia/16330



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https://t.me/mod_russia/16392



https://t.me/mod_russia/16414



https://t.me/mod_russia/16428

Лейтенант Цыдыпов Балдан



Лейтенант Балдан Цыдыпов был командиром мотострелкового взвода в ходе спецоперации на Украине. Он попал в засаду со своим батальоном. Противник начал артобстрел, сменившийся огнем из гранатометов и пулеметов.

Взвод Цыдыпова на БМП-2 замыкал колонну и попал под огонь из ПТРК. Машину подбили, четверо членов экипажа погибли сразу. Вся колонна оказалась в критической ситуации — были подбиты 6 российских танков, 3 БМП.

Получивший от прямого попадания в БМП контузию Балдан Цыдыпов принял бой. Он сумел развернуть свою бронемашину и уничтожить бронетехнику противника. Затем автоматом выбил заклинивший люк БМП, вытащил двух раненых и под огнём оказал первую медпомощь. Один из солдат скончался у него на руках, со вторым они заняли оборону. Бой шел два часа, Цыдыпов получил множество ранений, но выжил и был спасён. В одиночку, несмотря на тяжёлую травму после удара, принял огонь на себя, чем спас жизни 150 сослуживцев.

Путин поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову.

https://t.me/strana_geroev/3510

Имена российских офицеров:

Попов М.С. и Тютенков К.О.

Подвиг заслуживающий «Звезды героя» и высших наград! Подвиг, о котором будут снимать фильмы!

15 мая украинские формирования предприняли попытку наступления в районе н.п. Слатино. В атаке участвовало более 300 боевиков, в том числе нацисты батальона «Кракен» и иностранные наемники, при поддержке трех танков и артиллерии. Однако, в ходе продвижения, нацисты уперлись в одну позицию, которую обороняло всего 11 военнослужащих одного из пехотных подразделений группировки «Z». Два офицера и девять простых бойцов приняли неравный бой. В ходе которого их пытались окружить, совершая многочисленные атаки с разных сторон. От безысходности враг применял «Ураган», по опорнику клали кассетными боеприпасами.

Наши военнослужащие удерживали позицию целые сутки до подхода подкрепления, помогла артиллерия и авиация. Битва была настоящим адом! По российским спартанцам лупили из всего, что можно. Враги лезли со всех сторон! Но парни выдержали, выстояли и дождались помощи, нанеся неприемлемый урон врагу. При этом, все наши военнослужащие остались живы! Противник пронёс колоссальные потери и не смог продвинуться дальше.

Скоро Россия узнает о подвиге своих героев. Командира подразделения планируют представить к «Звезде».

https://t.me/svarschiki/6317

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Старший разведчик-снайпер спецназа Кислинский Александр (Змей, Невский)



На своей малой Родине был похоронен отважный воин и герой, Старший разведчик-снайпер спецназа ВС РФ Кислинский Александр.

Александр погиб, выполняя боевую задачу, на Донецком направлении. Он погиб не просто в борьбе с нацизмом… Он погиб, защищая русских людей и русскую землю.

«...Мои деды не добили эту фашистскую мразь, значит мы их добьём!..»

За время участия в этой войне, Александр быстро стал очень результативной боевой единицей, наносящий существенный урон врагу. Будучи суровым противником для врага, он был крайне добрым и отзывчивым человеком для своих. И погиб он, прикрывая своих.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/13584

Гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев



Указом президента России Дмитрий Фаршинев удостоен звания Героя России (посмертно).

Гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев героически погиб во время военной спецоперации на Украине. Во время боев он получил несколько ранений, но несмотря на это, Дмитрий, прикрывая сослуживцев и спасая подразделение, отражал атаки противника.

В родном для Героя Кяхтинском районе его именем назовут сквер.

https://t.me/radioARBAT/11707

Туранов Владимир (Дед)



КАЗАК с позывным "Дед": Атаман Туранов погиб, прикрывая молодых бойцов.

Атаман станицы Староникольская Владимир Туранов орден Мужества получил посмертно. Но сам он не боялся погибнуть. И казакам говорил: "Смерти нет". За плечами - участие в разных операциях. Будучи военным пенсионером поехал на Украину в составе казачьего добровольческого отряда "Дон".

Тот бой 28 апреля на подступах к Изюму молодые казаки отряда "Дон" запомнят навсегда. Горячий южный ветер вперемешку с черным дымом и пылью. Нет даже пары секунд, чтобы убрать палец с курка и сделать глоток воды. А пить так хочется. Среди казаков - "трёхсотые". Но у отряда Туранова приказ - занять населённый пункт. Нужно вгрызаться в высоту и удерживать её до прихода основных сил.

Противник не жалеет миномётных зарядов. Заветный рубеж с каждой минутой, которая тянется словно час, кажется всё недоступнее. И тут атаман Туранов командует:

- Ну, хлопцы, в бой! С нами Бог!

Штурмовые группы прорываются на улицы за своим командиром, чтобы отвоевать небольшой, но очень важный клочок земли. Решающий натиск и: "Ура-а-а!" Рубеж занят... Бойцы на радостях "покидали" автоматы за спину, стали обнимать друг друга и поздравлять командира с победой. Но Туранов не сводил неспокойного взгляда с домов. Чувствовал: стрелки нацбата мириться с потерей позиций не станут.И тут из нескольких окон заговорили вражеские пулемёты. Длинные очереди ударили в сторону наших казаков.

Атаман приказал: "Всем в укрытие. Быстро!" Казаки кинулись к строениям. А Дед, не сдвинувшись с места, бил из калаша по атакующей пехоте противника.Так несколько минут он бесстрашно прикрывал своих парней. И был сражён вражеской пулей лишь тогда, когда последний боец из его группы занял надёжную позицию в укрытии.

https://t.me/radioARBAT/11710

Сержант Курманалин Марсель



В Башкирии простились с сержантом Курманалином Марселем Суиндыковичем, который погиб при исполнении воинского долга на территории Украины.

На церемонии прощания, глава Карамаскалинского района Альфир Сабиров высказал соболезнования родным и близким Марселя.

Война забирает лучших. Молодые парни с автоматом наперевес отстаивают МИР и продолжают борьбу с фашизмом. А иначе нельзя.

Память о Марселе, как о герое, всегда будет освещать наши сердца, его имя обязательно будет увековечено в школе, в которой он учился, его именем назовут улицу и посадят в память о нем дерево.

https://t.me/strana_geroev/3485

Доброволец Филимонов Алексей



В Миассе Челябинской области простились с добровольцем Алексеем Филимоновым, погибшим в спецоперации на территории Украины.

Алексей был ветераном боевых действий, участвовал во второй Чеченской кампании. Про Украину говорил, что лучше он с опытом пойдет, чем будут гибнуть мальчишки, очень переживал за них.

Пошел служить добровольцем, был гранатометчиком. Погиб 14 мая 2022 года. Ему было всего 40 лет.

Без защитника остались супруга и сын.

https://t.me/strana_geroev/3490

Ефрейтор Ефимов Егор

В башкирском городе Сибае простились с Егором Ефимовым, который погиб во время спецоперации на Украине.

21-летний ефрейтор Егор Ефимов погиб 20 мая. Он родился в Сибае, где окончился местный колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на срочную службу. Спустя год он заключил контракт с Минобороны России.

https://newsbash.ru/society/31991-v-bashkirii-iz-za-otmeny-aviarejsa-perenesli-proschanie-s-pogibshim-na-ukraine-voennym.html

Сержант Баранов Алексей



В Севастополе простились с разведчиком Черноморского флота, сержантом Алексеем Владимировичем Барановым.

Сержант Баранов скончался в результате тяжелого ранения, уже в госпитале врачи боролись за его жизнь несколько недель.

https://t.me/ok_spn/19307

Гвардии майор Будкин Иван



Будущий начальник штаба 2-го батальона 234-го гвардейского парашютно-десантного полка гвардии майор Иван Юрьевич Будкин (слева) вместе с гвардии подполковником 45-го отдельного разведывательного полка ВДВ Героем России Анатолием Лебедем.

Лебедь погиб в автокатастрофе 27 апреля 2012 года.

Будкин же погиб во время спецоперации на Украине в 2022 году.

https://t.me/radioARBAT/11917

Росгвардеец Симаков Ярослав



В Курганской области простились с росгвардейцем Ярославом Симаковым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

За мужество, отвагу, верность воинскому долгу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, Ярослав Симаков награждён орденом Мужества посмертно. Наградой герою стал и краповый берет — символ доблести и чести.

https://t.me/radioARBAT/11759

Старший сержант Мустафин Марат



В Илишевском районе Башкирии проводили в последний путь старшего сержанта Марата Мустафина, героически погибшего в коде проведения спецоперации на Украине.

Марат служил по контракту, принимал участие в боевых действиях в Чечне. В июле 2020 года вновь заключил контракт и служил в составе миротворческих сил в Абхазии, в должности разведчика разведывательного взвода.

Марат Мустафин погиб 19 мая, исполняя воинский долг, как настоящий герой.

https://t.me/strana_geroev/3476

Сотрудник СОБР Воробейкин Тимофей

Сотрудник СОБР Росгвардии Тимофей Воробейкин во время службы в 45-й гв. отдельной бригаде спецназа ВДВ.

Тимофей погиб рано утром 1 мая в результате осколочного ранения. Ему было 28 лет.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://t.me/ok_spn/19318

Головяшкин Евгений



Головяшкин Евгений 21.06.2000-07.05.2022

ДНР

https://t.me/radioARBAT/12015

Офицер Сведовой Юрий



Офицер 269-го отряда СпН борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Краснознамённых подводных сил Северного флота Юрий Сведовой.

Потомственный военный. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды краснознаменное, ордена Александра Невского гвардейское командное училище. Участник спецоперации на Украине в 2022 году.

Принимал участие в битвах в Мариуполе, Волновахе, однажды и вовсе угнал БМП с подконтрольной ВСУ территории.

Погиб под Авдеевкой... Награжден несколькими государственными наградами.

https://t.me/radioARBAT/12067

Гвардии лейтенант Ножкин Михаил



Командир десантно-штурмового взвода 83-й отдельной гвардейской парашютно-десантной бригады гвардии лейтенант Михаил Ножкин.

Родился 4 марта 1998 года в Новосибирске. В 2015 году был призван в армию, а уже к 2020 году успешно окончил Московский военный университет МО РФ.

С февраля 2022 года участвовал в спецоперации на Украине. Первый свой Орден Мужества он получил ещё 4 апреля за уничтожение двух надувных лодок, тайно подвозивших крупные партии оружия основным силам ВСУ.

15 апреля на подступах к селу Сулиговка Харьковской области Михаил одним из первых вступил в бой с украинскими войсками. В ходе штурма опорного пункта, противника, командуя десантно-штурмовым взводом лейтенант Ножкин уничтожил не менее 10 человек ВСУ. Невзирая на артиллерийский обстрел и шквальный огонь, грамотно рассредоточил личный состав взвода по позициям, сохранив жизни своих подчинённых.

В ходе боя, находясь на передовом и самом опасном рубеже, получил смертельное осколочное ранение.

Посмертно награжден вторым орденом Мужества.

https://t.me/radioARBAT/12068

Военнослужащий Гилимханов Руслан



В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Русланом Гилимхановым.

У него остались двое несовершеннолетних детей. Именем Руслана Гилимханова назовут одну из улиц города Дюртюли.

https://t.me/strana_geroev/3506

Александр Данюков

Николай Филиппов

Алексей Разумов

Сергей Конаплев

Вадим Черкасов

Владимир Локонов



В ночь на 27 мая при нападении со стороны Украины в жестоком бою погибли шесть пограничников: Александр Данюков, Николай Филиппов, Алексей Разумов, Сергей Конаплев, Вадим Черкасов, Владимир Локонов.

Бой у КПП Зерново в Брянской области продолжался с трех часов ночи до шести утра. В неравном бою наши братья отбили атаку врага и не допустили жертв среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры поселка, нападавшие отступили.

Шестерых военнослужащих Пограничной службы ФСБ России, погибших в бою с украинскими диверсантами у КПП Зерново, с почестями похоронят в Брянской области.

Вечная слава героям и защитникам русской земли, ушедшим в небо!

https://t.me/workBrothers/3119

Гвардии майор Шишков Александр



В Ульяновске простились с погибшим в спецоперации Александром Шишковым. Гвардии майор погиб 22 мая во время проведения специальной военной операции.

C начала проведения СВО Александр участвовал в боях по освобождению и защите жителей Донбасса. 3 мая Александр Шишков был награжден Орденом Мужества, а спустя 19 дней погиб.

За проявленные героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Александр Шишков представлен к званию Героя России (посмертно).

https://t.me/zpobeda2022/512

Разведчик-минер Морозов Александр



Разведчик-минер группы СпН 45-й отдельной гвардейской бригады ВДВ Александр Александрович Морозов. Погиб 29 апреля 2022 года под Изюмом во время спецоперации на Украине.

Родился 22 сентября 1997 года в селе Уколово, Губкинского района, Белгородской области. В 2018 году окончил местный горно-политехнический колледж, после чего служил срочную службу в ВДВ. В декабре 2019 года подписал контракт. С июля по август 2021 году находился в командировке в Сирии, в январе 2022 года был командирован в Беларусь. С 24 апреля 2022 года участвовал в спецоперации на Украине, в частности штурмовал аэропорт Антонов в Гостомеле. За это получил орден Мужества.

Второй орден Мужества Морозов получил уже посмертно.

https://t.me/radioARBAT/12344

Военнослужащий Гребенец Дмитрий

В Енисейске простились с Дмитрием Гребенцом.

Дмитрий служил по контракту. Он с детства мечтал стать военным – после школы поступил в Лесосибирский кадетский корпус, затем отслужил в армии, а после окончил Новосибирское высшее военное командное училище.

Ему было 25 лет.

https://tvk6.ru/publications/news/66042/

Солдат Смирнов Владислав

Солдату был 21 год, он служил по контракту и погиб под Мариуполем.