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Сочи глазами Степанова Славы

«Красная поляна» и «Роза Хутор» — летний отдых в горах Сочи

Сочи глазами Степанова СлавыКрасная поляна появилась благодаря Олимпиаде в Сочи в 2014 году — именно во время подготовки к играм здесь начали строить основную часть объектов. Но на Олимпиаде ничего не закончилось — на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» не просто используют готовые объекты — здесь постоянно развивают инфраструктуру, делают отдых более насыщенным.

Жизнь кипит на горнолыжных курортах не только зимой — летом здесь тоже много туристов. Склоны не работают, но это не мешает отдыхать и использовать летние виды развлечений. Многим нравится приезжать на курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор» именно летом — гулять, дышать свежим горным воздухом, кататься на родельбане и наслаждаться природой.

1. «Роза Долина» — самая нижняя часть горнолыжного курорта «Роза Хутор». Именно здесь находится большая часть инфраструктуры — горнолыжные школы, магазины, рестораны, музеи, гостиницы, концертные залы. Здесь же расположена нижняя станция канатных дорог на «Роза Плато», «Стрела» «Тироль» и другие площадки.Сочи глазами Степанова Славы2. «Роза Долина» находится в ущелье и со всех сторон окружена горами. По территории протекает река Мзымта, через которую перекинуто 5 мостов. В посёлке есть даже собственный пляж у горного озера.

Сочи глазами Степанова Славы3. Площадь Роза — главная в посёлке. Из-за главного здания в ансамбле это место иногда называют площадью Ратуши. Башня ратуши стилизована под здание вокзала в Сочи, а внутри работает ресторан.Сочи глазами Степанова Славы4. Ратушу считают одной из самых узнаваемых достопримечательностей курорта.Сочи глазами Степанова Славы5. Река Мзымта — самая длинная и полноводная из всех, что впадают в Чёрное море с территории Кубани. Длина Мзымты почти 90 км. Это полноценная горная река с бурным потоком и водопадами, в неё попадает вода из многочисленных минеральных источников. Весной зеркало воды поднимается до 5 метров.Сочи глазами Степанова Славы6. Жильё и инфраструктура на «Розе Хутор» есть не только в нижнем городе — если подняться на 600 метров выше, можно попасть на «Розу Плато», которое называют верхним городом. Добраться сюда можно по Пятницкому шоссе или на подъёмнике — канатные дороги ведут не только на горнолыжные спуски, но и на другие площадки курорта.Сочи глазами Степанова Славы7. На «Розе Плато» во время Олимпиады в Сочи располагалась Горная Олимпийская деревня — здесь жили спортсмены. Дома находятся на высоте 1170 метров над уровнем моря. Именно отсюда можно добраться по канатной дороге до «Розы Пик» — главной вершины горнолыжного курорта.Сочи глазами Степанова Славы8. На «Розе Плато» есть смотровые площадки, места для прогулок и отдыха, горнолыжные трассы и подъёмники, учебный склон. Летом здесь можно покататься на родельбане, побывать на вертолётной прогулке.Сочи глазами Степанова Славы9. Жилья на «Розе Плато» предостаточно — большая часть зданий, в которых размещались спортсмены, теперь стали отелями и гостиницами. Даже с первых этажей открывается потрясающий вид на горные вершины.Сочи глазами Степанова Славы10.Сочи глазами Степанова Славы11. Говорят, что разработчики маршрутов так удобно выстроили логистику, что спортсмены из Горной Олимпийской Деревни добирались на соревнования на фуникулёрах — это самый быстрый способ попасть на нужную площадку.Сочи глазами Степанова Славы12. Курорт «Красная Поляна» расположен в селе Эсто-Садок, ниже «Розы Хутор» по течению Мзымты. Курорт получил своё название не сразу — изначально проект носил имя «Горки Город». Он разделён на две части — «нижний» и «верхний» город. Иногда их называют Поляна 540 и 960 — по высоте расположения.Сочи глазами Степанова Славы13. «Нижний город» расположен на отметке 540 метров над уровнем моря. Его проектированием занимались архитекторы мастерской Михаила Филиппова, которые сделали эту часть посёлка похожей на средиземноморский городок с площадями разных форм и размеров, переплетающимися улочками, сложным рисунком черепичных крыш.Сочи глазами Степанова Славы14. Михаил Филиппов говорит, что при разработке проекта учитывал этажность, размеры окон, визуальные точки и расположение зданий в самых красивых городах Европы. Главная идея — создать город, как бы построенный в разные эпохи.Сочи глазами Степанова Славы15. Рядом с набережной в работает большой парк «Времена года». Здесь есть скейт-парк, площадка для футбола и баскетбола, тренажёры. В центре — сквер «Площадь Олимпийцев».Сочи глазами Степанова Славы16. Набережная тоже называется «Времена года». Это главная пешеходная зона Поляны 540.Сочи глазами Степанова Славы17. Гипермаркет «Горки Молл» — самый большой торгово-развлекательный центр посёлка. Кроме магазинов, ресторанов, кинотеатра и боулинга здесь есть аквапарк — он расположен на верхнем этаже, прямо под стеклянной крышей.Сочи глазами Степанова Славы18. Монолитная стеклянная крыша гипермаркета — самая большая в Европе и России, третья по величине в мире.Сочи глазами Степанова Славы19. Поляна 540 образуется двумя улицами — набережной «Времена Года» и Эстонской. А между ними проходит улица Горная Карусель, по которой можно пройти через центральную часть курорта.Сочи глазами Степанова Славы20. В Красной Поляне во время Олимпийских игр жили журналисты. Апартаменты разделены на сектора — Буковый, Каштановый и Пихтовый.Сочи глазами Степанова Славы21. Сейчас все апартаменты используются как отели для туристов.Сочи глазами Степанова Славы22. Главная магистраль «Горки Города» — улица Эстонская. Это часть трассы, которая соединяет Сочи с горнолыжными курортами.Сочи глазами Степанова Славы23. Поляну 540 и 960 соединяет извилистая горная дорога. Но попасть в «Верхний город» можно и на канатной дороге. Перепад высоты на этом подъёмнике — 436 метров. Каждая кабинка вмещает 8 человек, а время в пути составит всего 7-10 минут.Сочи глазами Степанова Славы24. «Верхний город» спроектировало архитектурное бюро Максима Атаянца. По замыслу было создать городок в европейском стиле с перпендикулярными улицами — торговой и жилой.Сочи глазами Степанова Славы25. Говорят, что разработчики этой части курорта не очень довольны результатами — деталировки выполнены с нарушениями, фасады отличаются от тех, что были указаны в проекте. Но туристам нравится — считается, что это площадка для состоятельной аудитории. Здесь есть смотровые площадки, места для прогулок и отдыха, подъемники на горнолыжные трассы, горные бани, кафе, рестораны.Сочи глазами Степанова Славы26. В 2019 году на главной площади Поляны 960 появился новый арт-объект — ярко расписанные каллиграфическими символами круги с текстами на русском и английском языках. Говорят, что если разобрать и перевести надпись, получится главная фраза «Мы создаем новую визуальную культуру».Сочи глазами Степанова Славы27. Объект создавал Покрас Лампас — известный российский художник-каллиграфутурист Арсений Пыженков. Официально это место называется площадь Сбербанка, но после появления арт-объекта все зовут её площадь Покраса Лампаса.Сочи глазами Степанова Славы28. Названия у улиц «Верхнего Города» очень звучные — улица Гармонии, Созвездий, Горная, Февральская. Многим кажется, что здания в этой части курорта напоминают итальянские палаццо в стиле Возрождения.Сочи глазами Степанова Славы29. Двухместные сани родельбана развивают скорость до 40 км/ч и проходят по маршруту из кривых линий и кругов. На машине такая скорость кажется небольшой, но в санях всё ощущается иначе. Говорят, что летом это одно из самых популярных развлечений курорта.Сочи глазами Степанова Славы30. Культурно-этнографический центр «Моя Россия» построили, чтобы в миниатюре показать гостям Олимпиады многообразие культуры страны. Парк разбит на несколько секторов, в которых построили здания, стилизованные под архитектуру разных городов и регионов РФ — Казань, Кавказ, Урал, Сибирь, Москва, Суздаль, Русский Север, Санкт-Петербург, Бурятия.Сочи глазами Степанова Славы31. Всего в этнопарке построено 11 зданий. В павильонах работают выставки и музеи, для туристов проводят мастер-классы, шоу-экскурсии, постановочные выступления.Сочи глазами Степанова Славы32. Общественно-культурный центр «Галактика» и курортный комплекс «Гранд Отель Поляна» относятся к горно-туристическому центру ПАО «Газпром». Его начали строить ещё в 2000 году, задолго до новости о месте проведения Олимпиады 2014. Эта часть курорта расположена в стороне от остальных, на отметке 1440 метров.Сочи глазами Степанова Славы33. До курорта «Роза Хутор» можно добраться на машине, электричке или поезде. Есть прямое ж/д сообщение с Сочи, Адлером и Краснодаром.Сочи глазами Степанова Славы34. На машине путь от Адлера займет примерно час. На трассе туристы проезжают вантовый мост длиной 439 метров. Максимальное расстояние от дороги до дна ущелья — 218 метров. В начальных планах прокладки дороги к Олимпийским объектам этого моста не было, но при строительстве одного из тоннелей произошёл оползень и решили вместо этого установить вантовый мост. Теперь это не просто участок дороги, а одна из местных достопримечательностей.Сочи глазами Степанова Славы35.Сочи глазами Степанова Славы36. Самым респектабельным отелем в «Красной Поляне» считается гостиница «Сочи Марриотт Красная Поляна». Это пятизвёздочный курортный отель, в котором есть открытый и закрытый бассейны, фитнес-клуб, детский центр, СПА с сауной, баня.Сочи глазами Степанова Славы37. Еще до того, как Сочи выбрали местом проведения Зимней Олимпиады 2014 года, на этом месте планировали создавать горнолыжный курорт. Но о таких масштабных изменениях речь не шла. Именно из-за Олимпиады здесь появился новые посёлки с отелями, развлекательными центрами, горнолыжными трассами.

Но после Олимпиады развитие не остановилось — здесь продолжают строить новые объекты, развивают инфраструктуру. Сейчас «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром» и другие курорты стали одними из самых популярных в России — сюда приезжают туристы со всей страны.Сочи глазами Степанова Славы38. Лыжный сезон здесь обычно открывается с 10 декабря, но в это время снега ещё мало, поэтому любители крутых склонов часто приезжают в январе. А летом в «Розе Хутор» работают пешеходные маршруты — туристы поднимаются на вершины на фуникулёрах, а спускаются пешком. Кроме того, здесь можно покататься на родельбане, полетать на вертолёте проехать по трассе для горных велосипедов. На этом горнолыжном курорте и летом найдётся чем заняться.Сочи глазами Степанова Славы
https://gelio.livejournal.com/277544.html

Олимпийский парк в Сочи — стадионы и аттракционы на берегу моря

Сочи глазами Степанова СлавыОлимпийский парк — это главный объект Зимних Олимпийских игр 2014 года и одно из мест проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018. На его территории находятся главные спортивные сооружения Олимпиады — стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба» и другие объекты. Именно здесь проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу. В парке проводили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, награждали победителей.

Парк расположен на берегу Чёрного моря. Несмотря на название, парк расположен скорее в Адлере, почти в 30 км от Сочи. Зато от аэропорта ехать всего 5 км. К нему прилегает тематический парк развлечений Сочи Парк — настоящий российский Диснейленд, который сделан по мотивам русских сказок. Здесь есть даже сказочный замок — гостиничный комплекс «Богатырь». Сейчас Олимпийский парк — это одна из главных достопримечательностей Сочи. Место, где можно отдохнуть, покататься на экстремальных аттракционах, посмотреть спортивные соревнования по хоккею или футболу.

1. Парк начали строить в 2007 году, когда определилась столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Это были первые зимние игры в России. До этого были только летние в 1980 году, ещё в СССР. В финал голосования попали три страны — Россия, Австрия и Южная Корея. Сочи выиграли во втором туре с перевесом всего в 4 голоса.

Площадкой для строительства стала Имеретинская низменность — место фактически на территории Адлера. За 7 лет построили не только стадионы и жилые комплексы, но и новую ТЭС, чтобы обеспечить объекты теплом и электричеством. Когда Олимпийские игры закончились, у парка началась новая жизнь — объекты до сих пор используют для спортивных соревнований и отдыха.Сочи глазами Степанова Славы2. Стадион «Фишт» сейчас — домашняя арена футбольного клуба «Сочи». Здесь проводятся чемпионаты по футболу, регби. На стадионе оборудовали футбольное поле с настоящим газоном — обязательное условие для проведения профессиональных футбольных матчей. Оно появилось здесь в 2018 году после реконструкции стадиона. А до этого вместо поля была огромная интерактивная площадка — сцена, которая уходила на три метра в глубину. Именно на стадионе «Фишт» проводили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.Сочи глазами Степанова Славы3. Ледовый дворец «Большой» стал домашней ареной хоккейного клуба «Сочи». Но здесь проводятся не только матчи КХЛ — площадку используют и для других спортивных соревнований, выставок, форумов. На трибунах дворца может поместиться до 12 тысяч зрителей.

Крыша «Большого» выполнена в виде жемчужно-белого купола. На нём установлено около 38 тысяч светящихся модулей с разноцветными светодиодами. Диаметр каждого модуля — всего 5 см. Они превращают крышу в огромный экран, с которым можно устраивать световые шоу или менять дизайн дворца.

Здание построено на огромной бетонной плите, которая способна выдержать сейсмические колебания мощностью до 9 баллов — то есть дворцу не страшны практически любые землетрясения.Сочи глазами Степанова Славы4. Олимпийский парк в Сочи расположен на берегу моря и относится к новому посёлку. В 2015 году здесь создали образовательный центр поддержки одарённых детей «Сириус», а в 2020 году местные жители решили отделить территорию от Адлера — так появился посёлок с таким же названием. Вся инфраструктура Олимпийского парка, которая была построена в Имеретинской низменности, теперь относится к этому посёлку.Сочи глазами Степанова Славы5. Спортивные объекты окружают Медальную площадь. На ней расположена стела Олимпийского огня в виде огромной жар-птицы, которая обнимает крыльями чашу фонтана. На голове этой птицы в своё время горел Олимпийский огонь. Фонтан светомузыкальный — вечерами здесь устраивают яркие представления. Площадь называется Медальной, потому что именно здесь проходило награждение чемпионов.Сочи глазами Степанова Славы6. Немного в стороне от спортивных объектов расположен Сочи Парк — первый в стране тематический парк развлечений, в котором главной идеей стала культура России. Создатели взяли названия площадок и аттракционов из сказок — «Змей Горыныч», «Жар-птица», «Буян», «Конёк-горбунок», «Летучий корабль». А замок на краю парка — это гостиница «Богатырь».

Всего в парке работает 24 аттракциона, есть дельфинарий, постоянно проходят развлекательные программы. А ещё в Сочи Парке работает единственный в России ресторан «Роллер» — заказы в нём прилетают к столу с высоты 12 метров по специальным металлическим направляющим. По пути блюда преодолевают сложные повороты, мёртвые петли и спиральные участки.Сочи глазами Степанова Славы7. Аттракцион «Жар-птица» — это башня свободного падения (Combo Tower). Участников пристёгивают к креслам, затем резко поднимают на высоту 65 метров — это сравнимо с уровнем крыши дома в 22 этажа. Стартовая скорость 75 км/ч. Затем платформа несколько раз опускается примерно до середины колонны и поднимается снова. А в финале — несколько секунд свободного падения. Говорят, что опускается платформа гораздо медленнее, чем поднимается. А за минуту наверху можно увидеть и море, и горы, и все объекты Парка Сочи.Сочи глазами Степанова Славы8. Гостиничный комплекс «Богатырь» иногда называют отель-замок. На сайте отеля пишут, что замок как будто сошёл со страниц любимых сказок и легенд о благородных рыцарях и прекрасных дамах. Здесь есть основной корпус — «Замок», а дополнительный называется «Рыцарский». Внутри всё тоже соответствует названию — посетители говорят, что интерьер и правда похож на рыцарский замок. В стоимость билета входит одно посещение Сочи Парка в сутки.Сочи глазами Степанова Славы9. В парке есть уникальные экстремальные аттракционы. Например, «Змей Горыныч» — это самая быстрая и протяжённая в России американская горка. Длина трассы — более километра, наивысшая точка с крутыми виражами — 38 метров. При этом скорость тележек достигает почти 100 км/ч.

Ещё один аттракцион-рекордсмен, у которого нет аналогов в России — гигантский маятник «Вечный двигатель». В нем платформа вращается на 360 градусов, резко поднимается на высоту 10 этажей, опускается в режиме свободного падения.

А если захочется отдохнуть от экстрима — можно покататься по огромному столу в одной из чайных чашек сервиза, которым могли бы пользоваться великаны.Сочи глазами Степанова Славы10. В парке постоянно проводят фестивали — дни рождения Бабы Яги, Змея Горыныча, ледовое шоу Аленький Цветочек. Все темы — из сказок. Билет в парк действует целый день — по нему можно кататься на большинстве аттракционов, участвовать в развлекательных программах.Сочи глазами Степанова Славы11. В здании парка науки и искусства «Сириус» много разных аудиторий: научных лабораторий, мастерских, учебных комнат, выставочных залов. Здесь проводят конференции, мастер-классы, обучающие программы. Если приезжаете на несколько дней, то можно посетить целый комплекс занятий.Сочи глазами Степанова Славы12. Рядом с образовательным центром установлен испытательный стенд орбитального корабля «Буран». На этой машине отрабатывали воздушную транспортировку, тестировали бортовое оборудование. По своим характеристикам это был наиболее близкий к летавшему «Бурану» макет. До 2017 года он находился на территории РРК «Энергия» в Королёве, затем корабль демонтировали и передали в Олимпийский парк.Сочи глазами Степанова Славы13. Корпус «Школа» образовательного центра рассчитан на 800 человек. Здесь проводятся программы для учеников «Сириуса» и школьников из Сочи. В «Школе» устроено несколько лабораторий, комплекс по сканирующей зондовой микроскопии, технологическая мастерская, аудитории для лекций.Сочи глазами Степанова Славы14. Здание выполнено в виде трехэтажного обтекаемого кольца. Строители сохранили огромный вековой вяз, который был на площадке. Теперь он украшает внутренний дворик «Школы».Сочи глазами Степанова Славы15. После Олимпиады в одном посёлке объединились самые современные спортивные объекты, парк развлечений с уникальными аттракционами и образовательный центр с нестандартным подходом к обучению.Сочи глазами Степанова Славы16. Обтекаемые стадионы и спортивные площадки хорошо вписались в ландшафт — парк с высоты выглядит органичным дополнением пейзажа.Сочи глазами Степанова Славы17. Олимпийская деревня со временем не потеряла привлекательности для спортсменов и туристов. Здесь до сих пор проводят крупные соревнования, много отелей и развлечений для туристов, а дома, в которых жили спортсмены, образовали кварталы нового посёлка.Сочи глазами Степанова Славы
https://gelio.livejournal.com/276951.html

Чайные плантации в Сочи

Сочи глазами Степанова СлавыМацестинские чайные плантации – единственное место в России, где выращивается чай. Кроме того, это одни из самых северных в мире чайных плантаций. Местные пейзажи выделяются даже на фоне яркой природы Краснодарского края — лабиринт чайных кустов на склонах Кавказского хребта напоминает скорее Юго-Восточную Азию, нежели юг России. Черный и зеленый чай здесь выращивают с 1947 года.

1.Сочи глазами Степанова Славы2.Сочи глазами Степанова Славы3.Сочи глазами Степанова Славы4.Сочи глазами Степанова Славы5.Сочи глазами Степанова Славы
https://gelio.livejournal.com/276636.html

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