Сочи глазами Степанова Славы

«Красная поляна» и «Роза Хутор» — летний отдых в горах Сочи

Красная поляна появилась благодаря Олимпиаде в Сочи в 2014 году — именно во время подготовки к играм здесь начали строить основную часть объектов. Но на Олимпиаде ничего не закончилось — на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» не просто используют готовые объекты — здесь постоянно развивают инфраструктуру, делают отдых более насыщенным. Красная поляна появилась благодаря Олимпиаде в Сочи в 2014 году — именно во время подготовки к играм здесь начали строить основную часть объектов. Но на Олимпиаде ничего не закончилось — на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» не просто используют готовые объекты — здесь постоянно развивают инфраструктуру, делают отдых более насыщенным.

Жизнь кипит на горнолыжных курортах не только зимой — летом здесь тоже много туристов. Склоны не работают, но это не мешает отдыхать и использовать летние виды развлечений. Многим нравится приезжать на курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор» именно летом — гулять, дышать свежим горным воздухом, кататься на родельбане и наслаждаться природой.

1. «Роза Долина» — самая нижняя часть горнолыжного курорта «Роза Хутор». Именно здесь находится большая часть инфраструктуры — горнолыжные школы, магазины, рестораны, музеи, гостиницы, концертные залы. Здесь же расположена нижняя станция канатных дорог на «Роза Плато», «Стрела» «Тироль» и другие площадки. 2. «Роза Долина» находится в ущелье и со всех сторон окружена горами. По территории протекает река Мзымта, через которую перекинуто 5 мостов. В посёлке есть даже собственный пляж у горного озера.

Площадь Роза — главная в посёлке. Из-за главного здания в ансамбле это место иногда называют площадью Ратуши. Башня ратуши стилизована под здание вокзала в Сочи, а внутри работает ресторан.Ратушу считают одной из самых узнаваемых достопримечательностей курорта.Река Мзымта — самая длинная и полноводная из всех, что впадают в Чёрное море с территории Кубани. Длина Мзымты почти 90 км. Это полноценная горная река с бурным потоком и водопадами, в неё попадает вода из многочисленных минеральных источников. Весной зеркало воды поднимается до 5 метров.Жильё и инфраструктура на «Розе Хутор» есть не только в нижнем городе — если подняться на 600 метров выше, можно попасть на «Розу Плато», которое называют верхним городом. Добраться сюда можно по Пятницкому шоссе или на подъёмнике — канатные дороги ведут не только на горнолыжные спуски, но и на другие площадки курорта.На «Розе Плато» во время Олимпиады в Сочи располагалась Горная Олимпийская деревня — здесь жили спортсмены. Дома находятся на высоте 1170 метров над уровнем моря. Именно отсюда можно добраться по канатной дороге до «Розы Пик» — главной вершины горнолыжного курорта.На «Розе Плато» есть смотровые площадки, места для прогулок и отдыха, горнолыжные трассы и подъёмники, учебный склон. Летом здесь можно покататься на родельбане, побывать на вертолётной прогулке.Жилья на «Розе Плато» предостаточно — большая часть зданий, в которых размещались спортсмены, теперь стали отелями и гостиницами. Даже с первых этажей открывается потрясающий вид на горные вершины.Говорят, что разработчики маршрутов так удобно выстроили логистику, что спортсмены из Горной Олимпийской Деревни добирались на соревнования на фуникулёрах — это самый быстрый способ попасть на нужную площадку.Курорт «Красная Поляна» расположен в селе Эсто-Садок, ниже «Розы Хутор» по течению Мзымты. Курорт получил своё название не сразу — изначально проект носил имя «Горки Город». Он разделён на две части — «нижний» и «верхний» город. Иногда их называют Поляна 540 и 960 — по высоте расположения.«Нижний город» расположен на отметке 540 метров над уровнем моря. Его проектированием занимались архитекторы мастерской Михаила Филиппова, которые сделали эту часть посёлка похожей на средиземноморский городок с площадями разных форм и размеров, переплетающимися улочками, сложным рисунком черепичных крыш.Михаил Филиппов говорит, что при разработке проекта учитывал этажность, размеры окон, визуальные точки и расположение зданий в самых красивых городах Европы. Главная идея — создать город, как бы построенный в разные эпохи.Рядом с набережной в работает большой парк «Времена года». Здесь есть скейт-парк, площадка для футбола и баскетбола, тренажёры. В центре — сквер «Площадь Олимпийцев».Набережная тоже называется «Времена года». Это главная пешеходная зона Поляны 540.Гипермаркет «Горки Молл» — самый большой торгово-развлекательный центр посёлка. Кроме магазинов, ресторанов, кинотеатра и боулинга здесь есть аквапарк — он расположен на верхнем этаже, прямо под стеклянной крышей.Монолитная стеклянная крыша гипермаркета — самая большая в Европе и России, третья по величине в мире.Поляна 540 образуется двумя улицами — набережной «Времена Года» и Эстонской. А между ними проходит улица Горная Карусель, по которой можно пройти через центральную часть курорта.В Красной Поляне во время Олимпийских игр жили журналисты. Апартаменты разделены на сектора — Буковый, Каштановый и Пихтовый.Сейчас все апартаменты используются как отели для туристов.Главная магистраль «Горки Города» — улица Эстонская. Это часть трассы, которая соединяет Сочи с горнолыжными курортами.Поляну 540 и 960 соединяет извилистая горная дорога. Но попасть в «Верхний город» можно и на канатной дороге. Перепад высоты на этом подъёмнике — 436 метров. Каждая кабинка вмещает 8 человек, а время в пути составит всего 7-10 минут.«Верхний город» спроектировало архитектурное бюро Максима Атаянца. По замыслу было создать городок в европейском стиле с перпендикулярными улицами — торговой и жилой.Говорят, что разработчики этой части курорта не очень довольны результатами — деталировки выполнены с нарушениями, фасады отличаются от тех, что были указаны в проекте. Но туристам нравится — считается, что это площадка для состоятельной аудитории. Здесь есть смотровые площадки, места для прогулок и отдыха, подъемники на горнолыжные трассы, горные бани, кафе, рестораны.В 2019 году на главной площади Поляны 960 появился новый арт-объект — ярко расписанные каллиграфическими символами круги с текстами на русском и английском языках. Говорят, что если разобрать и перевести надпись, получится главная фраза «Мы создаем новую визуальную культуру».Объект создавал Покрас Лампас — известный российский художник-каллиграфутурист Арсений Пыженков. Официально это место называется площадь Сбербанка, но после появления арт-объекта все зовут её площадь Покраса Лампаса.Названия у улиц «Верхнего Города» очень звучные — улица Гармонии, Созвездий, Горная, Февральская. Многим кажется, что здания в этой части курорта напоминают итальянские палаццо в стиле Возрождения.Двухместные сани родельбана развивают скорость до 40 км/ч и проходят по маршруту из кривых линий и кругов. На машине такая скорость кажется небольшой, но в санях всё ощущается иначе. Говорят, что летом это одно из самых популярных развлечений курорта.Культурно-этнографический центр «Моя Россия» построили, чтобы в миниатюре показать гостям Олимпиады многообразие культуры страны. Парк разбит на несколько секторов, в которых построили здания, стилизованные под архитектуру разных городов и регионов РФ — Казань, Кавказ, Урал, Сибирь, Москва, Суздаль, Русский Север, Санкт-Петербург, Бурятия.Всего в этнопарке построено 11 зданий. В павильонах работают выставки и музеи, для туристов проводят мастер-классы, шоу-экскурсии, постановочные выступления.Общественно-культурный центр «Галактика» и курортный комплекс «Гранд Отель Поляна» относятся к горно-туристическому центру ПАО «Газпром». Его начали строить ещё в 2000 году, задолго до новости о месте проведения Олимпиады 2014. Эта часть курорта расположена в стороне от остальных, на отметке 1440 метров.До курорта «Роза Хутор» можно добраться на машине, электричке или поезде. Есть прямое ж/д сообщение с Сочи, Адлером и Краснодаром.На машине путь от Адлера займет примерно час. На трассе туристы проезжают вантовый мост длиной 439 метров. Максимальное расстояние от дороги до дна ущелья — 218 метров. В начальных планах прокладки дороги к Олимпийским объектам этого моста не было, но при строительстве одного из тоннелей произошёл оползень и решили вместо этого установить вантовый мост. Теперь это не просто участок дороги, а одна из местных достопримечательностей.Самым респектабельным отелем в «Красной Поляне» считается гостиница «Сочи Марриотт Красная Поляна». Это пятизвёздочный курортный отель, в котором есть открытый и закрытый бассейны, фитнес-клуб, детский центр, СПА с сауной, баня.Еще до того, как Сочи выбрали местом проведения Зимней Олимпиады 2014 года, на этом месте планировали создавать горнолыжный курорт. Но о таких масштабных изменениях речь не шла. Именно из-за Олимпиады здесь появился новые посёлки с отелями, развлекательными центрами, горнолыжными трассами.

Но после Олимпиады развитие не остановилось — здесь продолжают строить новые объекты, развивают инфраструктуру. Сейчас «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром» и другие курорты стали одними из самых популярных в России — сюда приезжают туристы со всей страны. 38. Лыжный сезон здесь обычно открывается с 10 декабря, но в это время снега ещё мало, поэтому любители крутых склонов часто приезжают в январе. А летом в «Розе Хутор» работают пешеходные маршруты — туристы поднимаются на вершины на фуникулёрах, а спускаются пешком. Кроме того, здесь можно покататься на родельбане, полетать на вертолёте проехать по трассе для горных велосипедов. На этом горнолыжном курорте и летом найдётся чем заняться.

https://gelio.livejournal.com/277544.html

Олимпийский парк в Сочи — стадионы и аттракционы на берегу моря

Олимпийский парк — это главный объект Зимних Олимпийских игр 2014 года и одно из мест проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018. На его территории находятся главные спортивные сооружения Олимпиады — стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба» и другие объекты. Именно здесь проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу. В парке проводили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, награждали победителей. Олимпийский парк — это главный объект Зимних Олимпийских игр 2014 года и одно из мест проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018. На его территории находятся главные спортивные сооружения Олимпиады — стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба» и другие объекты. Именно здесь проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу. В парке проводили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, награждали победителей.

Парк расположен на берегу Чёрного моря. Несмотря на название, парк расположен скорее в Адлере, почти в 30 км от Сочи. Зато от аэропорта ехать всего 5 км. К нему прилегает тематический парк развлечений Сочи Парк — настоящий российский Диснейленд, который сделан по мотивам русских сказок. Здесь есть даже сказочный замок — гостиничный комплекс «Богатырь». Сейчас Олимпийский парк — это одна из главных достопримечательностей Сочи. Место, где можно отдохнуть, покататься на экстремальных аттракционах, посмотреть спортивные соревнования по хоккею или футболу.

1. Парк начали строить в 2007 году, когда определилась столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Это были первые зимние игры в России. До этого были только летние в 1980 году, ещё в СССР. В финал голосования попали три страны — Россия, Австрия и Южная Корея. Сочи выиграли во втором туре с перевесом всего в 4 голоса.

Площадкой для строительства стала Имеретинская низменность — место фактически на территории Адлера. За 7 лет построили не только стадионы и жилые комплексы, но и новую ТЭС, чтобы обеспечить объекты теплом и электричеством. Когда Олимпийские игры закончились, у парка началась новая жизнь — объекты до сих пор используют для спортивных соревнований и отдыха. 2. Стадион «Фишт» сейчас — домашняя арена футбольного клуба «Сочи». Здесь проводятся чемпионаты по футболу, регби. На стадионе оборудовали футбольное поле с настоящим газоном — обязательное условие для проведения профессиональных футбольных матчей. Оно появилось здесь в 2018 году после реконструкции стадиона. А до этого вместо поля была огромная интерактивная площадка — сцена, которая уходила на три метра в глубину. Именно на стадионе «Фишт» проводили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. 3. Ледовый дворец «Большой» стал домашней ареной хоккейного клуба «Сочи». Но здесь проводятся не только матчи КХЛ — площадку используют и для других спортивных соревнований, выставок, форумов. На трибунах дворца может поместиться до 12 тысяч зрителей.

Крыша «Большого» выполнена в виде жемчужно-белого купола. На нём установлено около 38 тысяч светящихся модулей с разноцветными светодиодами. Диаметр каждого модуля — всего 5 см. Они превращают крышу в огромный экран, с которым можно устраивать световые шоу или менять дизайн дворца.

Здание построено на огромной бетонной плите, которая способна выдержать сейсмические колебания мощностью до 9 баллов — то есть дворцу не страшны практически любые землетрясения. 4. Олимпийский парк в Сочи расположен на берегу моря и относится к новому посёлку. В 2015 году здесь создали образовательный центр поддержки одарённых детей «Сириус», а в 2020 году местные жители решили отделить территорию от Адлера — так появился посёлок с таким же названием. Вся инфраструктура Олимпийского парка, которая была построена в Имеретинской низменности, теперь относится к этому посёлку. 5. Спортивные объекты окружают Медальную площадь. На ней расположена стела Олимпийского огня в виде огромной жар-птицы, которая обнимает крыльями чашу фонтана. На голове этой птицы в своё время горел Олимпийский огонь. Фонтан светомузыкальный — вечерами здесь устраивают яркие представления. Площадь называется Медальной, потому что именно здесь проходило награждение чемпионов. 6. Немного в стороне от спортивных объектов расположен Сочи Парк — первый в стране тематический парк развлечений, в котором главной идеей стала культура России. Создатели взяли названия площадок и аттракционов из сказок — «Змей Горыныч», «Жар-птица», «Буян», «Конёк-горбунок», «Летучий корабль». А замок на краю парка — это гостиница «Богатырь».

Всего в парке работает 24 аттракциона, есть дельфинарий, постоянно проходят развлекательные программы. А ещё в Сочи Парке работает единственный в России ресторан «Роллер» — заказы в нём прилетают к столу с высоты 12 метров по специальным металлическим направляющим. По пути блюда преодолевают сложные повороты, мёртвые петли и спиральные участки. 7. Аттракцион «Жар-птица» — это башня свободного падения (Combo Tower). Участников пристёгивают к креслам, затем резко поднимают на высоту 65 метров — это сравнимо с уровнем крыши дома в 22 этажа. Стартовая скорость 75 км/ч. Затем платформа несколько раз опускается примерно до середины колонны и поднимается снова. А в финале — несколько секунд свободного падения. Говорят, что опускается платформа гораздо медленнее, чем поднимается. А за минуту наверху можно увидеть и море, и горы, и все объекты Парка Сочи. 8. Гостиничный комплекс «Богатырь» иногда называют отель-замок. На сайте отеля пишут, что замок как будто сошёл со страниц любимых сказок и легенд о благородных рыцарях и прекрасных дамах. Здесь есть основной корпус — «Замок», а дополнительный называется «Рыцарский». Внутри всё тоже соответствует названию — посетители говорят, что интерьер и правда похож на рыцарский замок. В стоимость билета входит одно посещение Сочи Парка в сутки. 9. В парке есть уникальные экстремальные аттракционы. Например, «Змей Горыныч» — это самая быстрая и протяжённая в России американская горка. Длина трассы — более километра, наивысшая точка с крутыми виражами — 38 метров. При этом скорость тележек достигает почти 100 км/ч.

Ещё один аттракцион-рекордсмен, у которого нет аналогов в России — гигантский маятник «Вечный двигатель». В нем платформа вращается на 360 градусов, резко поднимается на высоту 10 этажей, опускается в режиме свободного падения.

А если захочется отдохнуть от экстрима — можно покататься по огромному столу в одной из чайных чашек сервиза, которым могли бы пользоваться великаны. 10. В парке постоянно проводят фестивали — дни рождения Бабы Яги, Змея Горыныча, ледовое шоу Аленький Цветочек. Все темы — из сказок. Билет в парк действует целый день — по нему можно кататься на большинстве аттракционов, участвовать в развлекательных программах. 11. В здании парка науки и искусства «Сириус» много разных аудиторий: научных лабораторий, мастерских, учебных комнат, выставочных залов. Здесь проводят конференции, мастер-классы, обучающие программы. Если приезжаете на несколько дней, то можно посетить целый комплекс занятий. 12. Рядом с образовательным центром установлен испытательный стенд орбитального корабля «Буран». На этой машине отрабатывали воздушную транспортировку, тестировали бортовое оборудование. По своим характеристикам это был наиболее близкий к летавшему «Бурану» макет. До 2017 года он находился на территории РРК «Энергия» в Королёве, затем корабль демонтировали и передали в Олимпийский парк. 13. Корпус «Школа» образовательного центра рассчитан на 800 человек. Здесь проводятся программы для учеников «Сириуса» и школьников из Сочи. В «Школе» устроено несколько лабораторий, комплекс по сканирующей зондовой микроскопии, технологическая мастерская, аудитории для лекций. 14. Здание выполнено в виде трехэтажного обтекаемого кольца. Строители сохранили огромный вековой вяз, который был на площадке. Теперь он украшает внутренний дворик «Школы». 15. После Олимпиады в одном посёлке объединились самые современные спортивные объекты, парк развлечений с уникальными аттракционами и образовательный центр с нестандартным подходом к обучению. 16. Обтекаемые стадионы и спортивные площадки хорошо вписались в ландшафт — парк с высоты выглядит органичным дополнением пейзажа. 17. Олимпийская деревня со временем не потеряла привлекательности для спортсменов и туристов. Здесь до сих пор проводят крупные соревнования, много отелей и развлечений для туристов, а дома, в которых жили спортсмены, образовали кварталы нового посёлка.

https://gelio.livejournal.com/276951.html

Чайные плантации в Сочи

Мацестинские чайные плантации – единственное место в России, где выращивается чай. Кроме того, это одни из самых северных в мире чайных плантаций. Местные пейзажи выделяются даже на фоне яркой природы Краснодарского края — лабиринт чайных кустов на склонах Кавказского хребта напоминает скорее Юго-Восточную Азию, нежели юг России. Черный и зеленый чай здесь выращивают с 1947 года. Мацестинские чайные плантации – единственное место в России, где выращивается чай. Кроме того, это одни из самых северных в мире чайных плантаций. Местные пейзажи выделяются даже на фоне яркой природы Краснодарского края — лабиринт чайных кустов на склонах Кавказского хребта напоминает скорее Юго-Восточную Азию, нежели юг России. Черный и зеленый чай здесь выращивают с 1947 года.

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https://gelio.livejournal.com/276636.html

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Сочи с высоты