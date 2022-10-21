Один из завсегдатаев Vott.ru, которого недавно призвали по мобилизации, рассказывает о различных проблемах, которые проявляются в ходе подготовки мобилизованных к фронту.Общее впечатление от первой недели: надо было идти на контракт или вступать в оркестр, когда предлагали.Последний раз я принимал участие в том, что можно назвать боевыми действиями, в войне 08:08. Наша группа обеспечивало прикрытия спецов во время разминирования и начального этапа развёртывания 4-й Воздушной Армии.После всех описываемых событий, благодаря братьям абхазам, удалось неплохо прибарахлиться снарягой на местных рынках Сухума. В общем, на пункт мобилизации я приехал во всей красе.Сказать что народ разношёрстный, значит ничего не сказать. Теоретически всех можно ÷ 3 типа: первый, самый массовый, люди отслужившие срочку, в большинстве своем один год, и, опять же, в большинстве своем, автомат державшие в руках только на присяге. Вторая группа: специалисты, водители, связь, артиллерия. Короче говоря – Белая кость. Третья группа – мы, люди непосредственно с боевым опытом. Ну, тут тоже не все так однозначно, с недавних пор отметку об участие в боевых действиях ставят за пересечение границы.Поэтому часть воевавших никогда в себе подобных не стреляла.Попытка мешать ветеранов с «дикобразами», по моему мнению, Ущербно по определению. Мне, как старшему сержанту, выдали мини взвод в 16 рыл. Скажу честно, рукоприкладство с моей стороны началось уже на второй день. Мне, возможно, придётся доверить этим людям свою спину, а то, что у нас переподготовка поняли не все. Про нормативы по физухе забыли сразу. Старшие товарищи говорят, что за неделю у мобилизованных не получается переключиться с мирной жизни на военный быт. Наша группа в начале своего пути перед второй чеченской проходила слаживания в течение четырёх месяцев. Что получится сейчас я даже не знаю. Прошу прощения за сумбур. Просто очень много мыслей в голове последнее время.Считается, что все отслужившие срочку подготовлены, хотя бы на начальном уровне. Но сейчас приходится все объяснять с нуля. Начиная даже с правил поведения в расположении. Как переключить людей на военные рельсы с мирной жизни офицеры представляют себе слабо. Собрали нас и сказали, что надеется на нашу всестороннюю помощь в этом вопросе. Часть идей зарубили на корню. НегуманныеБольшее часть людей считает, что приехали в пионерский лагерь. Выпросил у старших товарищей разрешения заниматься в вечернее время самоподготовкой. Слава богу, разрешили, а то бы крыша поехала окончательно. Потихоньку пытаюсь освоить использование новых средств связи совместно с связистами.Снаряга целиком моя. Часть осталось предыдущих командировок. Часть была оперативно куплено. Из основного: Берцы – норвежские ЛМ. Камок: заказывался на заказ в связи с моими габаритами. Налокотники наколенники и перчатки – Натовские, спасибо абхазам. Рюкзак с подсосом. Несколько комплектов термобелья на все случаи жизни. В обязательном порядке – кевларовые стельки в БерцыЧасть народа приехал из деньгами. Некоторые с большими деньгами. А имея деньги тем более большие деньги организовать пронос всякого в расположение, как оказалось, очень просто. Господа офицеры… Как говорится, кому война…Я уже писал выше, что с физухой полная задница. Большую часть времени ты будешь не стрелять, а ходить бегать, ползать и ходить гуськом. У большинства людей проблемы даже с неспешным бегом на длинные дистанции. Перемещение с частичной и полной выкладкой мы даже ещё не пробовали. Как мне обучать дикобраза в смешанному передвижению я себе пока не представляю.В большинстве своем народ не понял ещё куда попал. У командования опыта проведения мобилизации как таковой нет ни у кого. У сержантского состава, который контрактный, и должен заниматься подготовкой, иногда, возникают проблемы с общением психологическом плане. Ты 23 – 25 летний сержант, а приходится командовать тебе 40 летними дядями, которые в части своей xyz на тебя ложили. Плюс столкновение менталитетов город и деревня.У части народа в голове примерно следующее: мы пришли родину защищать, а ты к нам со своей побудкой, пробежками, дисциплиной и тренировками. Лучше пусть нас отведут на стрельбище и дадут много много патронов.По поводу пиджаков: выпускники военных кафедр есть разные. Как показало общение, часть призванных артиллеристов - выпускники физматов. Есть обслуживающий персонал аэродромов. Кто-то проходил сборы военной кафедры на торпедоносцах в районе Мурманска. Солянка сборная.Есть несколько мужиков, которые проходили военную кафедру ещё на ГРАУ 2А18, она же д30. Всем обещают переобучение. Хотя, чтобы подтаскивать снаряды, можно и не быть артиллеристом. По словам командования артиллерии у нас гораздо больше, чем людей умеющих использовать артиллерию.(c) "Самбист"- цинкВ конечном итоге, трудно ожидать отстуствия проблем в условиях активиации системы, которую не включали со времен товарища Сталина. Эти проблемы предстоит решать уже на ходу.Ну и лишнее напоминание, что подобные базовые и системообразущие системы запускать не следует, чтобы потом не удивляться, почему она в нужный момент работает со скрипом.