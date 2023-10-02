Кто он - самый молодой полковник, который стал командиром корпуса в 28 лет?

Полковник В.Ф. Орлов

Когда 6 декабря 1944 года полковник Василий Федорович Орлов вступил в командование 6-м гвардейским механизированным корпусом 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, то он стал самым молодым командиром корпуса в Красной Армии.

И если бы не его трагическая смерть в марте 1945 года, быть ему генералом, а может и маршалом...

Кто внимательно следит за публикациями на моем канале, тот, конечно же, помнит материал про отца полковника В.Ф. Орлова - Федора Михайловича Орлова, который в 63 года возглавил командование 160-й стрелковой дивизией, вставшей на защиту Москвы. Семья Орловых

Василий Федорович Орлов родился в семье кадрового военного и поэтому перед ним никогда не стоял вопрос с выбором специальности.

Сначала была учеба в Ленинградском индустриальном институте, затем несколько лет обучения в Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина.

Великая Отечественная война

Великую Отечественную войну Василий Федорович Орлов встретил в должности командира отдельного батальона тяжёлых танков.

Прошел боевой путь от Ленинграда до Польши.

Здесь самое время упомянуть про маму Василия Федоровича - Марию Иосифовну. Продав золотой портсигар мужа, и добавив средства из личных сбережений, она с разрешения Верховного Главнокомандующего построила танк Т-34 и передала его в мехкорпус своего сына.

Примечательно, что танк пришел в корпус за несколько дней до смерти командира. Танк "Мать-родина"

Танку дали звучное название «Мать-Родина». Экипаж танка впоследствии принимал участие во взятии Берлина и уничтожил 17 машин неприятеля.

17 марта 1945 года в боях за польский город Оппельн полковник Орлов получил тяжелейшее ранение, которое не оставляло ему ни малейших шансов на выживание. На следующий день В.Ф. Орлов скончался.

По личному приказу Маршала Советского Союза И.С. Конева гроб с телом полковника Орлова был самолетом доставлен в Москву и похоронен на Новодевичьем кладбище.

6 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое командование частями мехкорпуса, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии полковнику Орлову Василию Фёдоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Учетная карточка на В.Ф. Орлова

Думаю, что благодаря таким командирам, как полковник Орлов, мы и выиграли Великую Отечественную войну.