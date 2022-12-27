125 лет назад родился И.С. Конев

Маршал, дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев родился 28 декабря 1897 года (16 декабря по старому стилю) в в деревне Лодейно Вятской губернии (ныне Подосиновский район Кировской области), в бедной крестьянской семье. Окончил трехклассную школу, земское училище, затем работал на лесосплаве, помогая отцовскому хозяйству. В 1916 году был призван на военную службу: находился в запасном полку в Моршанске, затем на учебе в тяжелой арт-бригаде в Москве, где был произведен в младшие унтер-офицеры. Воевал на Юго-Западном фронте.

После демобилизации в 1918 году Конев вступил в РКП(б), был избран членом Исполкома и назначен уездным военным комиссаром; участвовал в подавлении эсеровского мятежа. Во время гражданской войны добровольцем ушел на фронт, сражался против войск А.В. Колчака, Г.М. Семенова, японских оккупантов; был комиссаром бронепоезда, стрелковой бригады, дивизии, проявив незаурядные военные способности и храбрость. В 1921 году, будучи делегатом Х съезда РКП(б), принимал участие в подавлении кронштадтского мятежа.

В 1934 году Конев окончил Военную академию им. Фрунзе, затем командовал войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов. В Великую Отечественную войну командовал армией, войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинского фронтов. Участник обороны Москвы, Курской битвы, Корсунь-Шевченковской и Сандомирской операций, битвы за Берлин и освобождения Праги. В 1944 году Коневу было присвоено звание Маршала Советского Союза.

И.С. Конев был одним из самых выдающихся командующих и постоянным конкурентом Г.К. Жукова, у которого оспаривал славу величайшего полководца. Во время штурма Берлина город должен был взять Конев, но это право было передано Жукову, хотя это и принесло значительно большие потери. По мнению большинства военных историков, Конев считается одним из самых талантливых полководцев Советской армии.

Мемуары и очерки Ивана Степановича Конева содержат важную информацию о военном времени, встречах со Сталиным, с военачальниками, интересные наблюдения.

В 1945-1946 гг. И.С. Конев был главнокомандующим Центральной группой войск, в 1946-1950 и 1955—1956 гг. — главнокомандующим Сухопутными войсками; с 1956 г. — 1-м заместителем министра обороны и, одновременно, в 1955-1960 гг. — главнокомандующим Объединенными вооруженными силами государств Варшавского договора.

Награжден орденом «Победа», семью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, двумя орденами Кутузова I степени, Красной Звезды.

И.С. Конев умер 21 мая 1973 года и был похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

http://ptiburdukov.ru/История/Календарь/родился_И.С._Конев

Солдатский маршал

Имя Ивана Конева золотыми буквами вписано в историю Великой Отечественной войны. О том, какой виделась война прославленному маршалу, рассказывает его дочь, председатель Фонда памяти полководцев Победы, профессор кафедры языкознания и литературы Военного университета Министерства обороны РФ Наталия Конева



Командующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Конев и бойцы 31-й армии. Весна 1942 года Командующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Конев и бойцы 31-й армии. Весна 1942 года

– Наталия Ивановна, как вы считаете, какие события можно назвать опорными точками биографии вашего отца?

– Полагаю, что это события мировой истории, участником которых он стал. Отец ведь оказался на острие очень многих исторических событий.

Можно сказать, что судьба отыскала будущего маршала в лесах российского севера. Он был уроженцем деревни Лодейно (ныне Кировская область): до сих пор это глухой угол, где нет хороших дорог. До самой смерти он вспоминал свою малую родину с чувством огромной нежности.

Немного знаю семей, у которых сохранились дома, построенные прадедами. У нашей семьи в Кировской области есть такой дом – дом, который в 1860-х годах построил мой прадед. Когда поднимаешься по ступенькам, по которым ходили твой дед и прадед, ощущение возникает совершенно фантастическое. Там все тот же деревянный буфет. Есть даже посуда, которая была сделана в XIX веке. Потрясающий колодец-журавль – такие встречаются только на севере России. Рядом – река, где и сегодня водится рыба. Но самое главное богатство региона – леса. В них много грибов и ягод. Заповедный край, куда кировчане ездят за клюквой и брусникой…

Сейчас многие ищут в своих родословных дворянские корни. Считается, что это придает людям особый шарм, подчеркивает их рыцарственность. Это прекрасно, однако большинство наших знаменитых военачальников были выходцами из крестьян. Я читала отцовскую анкету 1916 года, заполненную карандашом. На вопрос о происхождении он ответил: «Из крестьян». Это «из крестьян» мне кажется чрезвычайно важным.

Мой отец прошел суровую школу жизни. В два года он остался без матери. С раннего детства выполнял тяжелую работу по дому. Делал все, что касалось земли, скота, уборки. Физически он был очень выносливым. Был стремительным, быстро ходил. Крестьянские корни – это нешуточная вещь. Они дали жизненную стойкость и упругость – то, что позволяло не раскиснуть в самые трудные времена. Человек, не понаслышке знавший крестьянскую жизнь, умел преодолевать трудности. А ведь мой отец принадлежал к тому уникальному поколению, на долю которого выпали сразу две мировые войны…

– Первая мировая навсегда связала его с армией.

– Да, до нее отец окончил земское училище, а во время Первой мировой – унтер-офицерские курсы. Он стал фейерверкером, артиллеристом-разведчиком. В конце 1916 года бригада, в составе которой служил отец, была направлена под Тернополь. Унтер-офицер Русской императорской армии Иван Конев. 1916 год

После Февральской революции 1917 года он оказался в Москве, где участвовал в революционных событиях. В частности, оборонял хорошо знакомую москвичам площадь Трех вокзалов. А после Октябрьской уже в своих родных краях агитировал за советскую власть и за партию большевиков. Отправившись на фронты Гражданской, стал комиссаром бронепоезда «Грозный».

Во второй половине 1930-х отец получил назначение в Монголию, в пустыню Гоби. Позже он рассказывал, что там было очень тяжело. Не было даже дров. Впрочем, возможно, именно отъезд туда спас его от репрессий. Если бы не это, папа мог бы не дожить до начала Великой Отечественной войны.

– Почему вы так думаете?

– Он был любимым учеником Иеронима Уборевича, которого расстреляли в 1937 году, и вполне мог разделить его участь.

Советский Союз ввел в Монголию войска, чтобы уберечь ее от японской интервенции. И именно о тех событиях отец впервые делал доклад лично Сталину на высшем военном совете. Так они и познакомились. Отец не только рассказал о военной ситуации, но и поделился своими мыслями о нравах и обычаях монгольского народа. Этот день стал одним из самых значимых в его судьбе…

Командарм первого ранга Иероним Петрович Уборевич (1896–1937)

А Великая Отечественная застала отца в должности командующего Северо-Кавказским военным округом. Штаб находился в Ростове-на-Дону. На базе войск округа была сформирована 19-я армия. Отец ее возглавил и вскоре оказался на крайне важном и опасном рубеже нашей обороны – под Витебском и Смоленском. Там и произошло боевое крещение командарма. Положение на фронте было невероятно тяжелым. Настолько тяжелым, что под Витебском отцу довелось вместе с одним артиллеристом отстреливаться от немцев из 45-миллиметровой пушки.

– С чем ваш отец связывал неудачи первых месяцев Великой Отечественной?

– Здесь я могу говорить лишь со слов самого отца. В беседе с известным писателем Константином Симоновым он отметил, что в отличие от германской армии, накопившей к июню 1941-го большой боевой опыт, наша армия «не была втянута в войну» (это его термин). Не было боевого опыта, не было и настроенности на войну, если хотите, куража. Это во-первых. Во-вторых, расстановка войск на московском стратегическом направлении была не вполне удачной, не до конца продуманной. Поначалу не существовало и единого командования на этом направлении. Например, передовые армии разворачивались на одной линии обороны, а что находилось за ними – отец представлял себе плохо.

Но боевой дух наших солдат и офицеров был очень высоким. В итоге фронт устоял даже в самые трудные дни Битвы за Москву – со 2 по 17 октября 1941 года. Противостояние немецкому «Тайфуну» – это еще одна важнейшая веха биографии моего отца.

– Ивана Степановича называли солдатским маршалом. Как он относился к этому «титулу»?

– У него было много таких «титулов»: генерал Стремительность, маршал Танк, солдатский маршал. Все они ему нравились. А считал он себя прежде всего Иваном Степановичем Коневым. В мемуарах отец написал одну очень правильную фразу: солдатами, подчеркивал он, на той войне были все – от рядового до маршала. Каждый имел свое место на поле боя. Отец говорил, что действительно хорошо знает природу солдата. Старался, чтобы можно было помыться. Чтобы вовремя всех накормили. Думал о том, чтобы перед наступлением провести учения. Стремился действовать так, чтобы наступление войска «не съедало».

– Это его термин?

– Да, «съедает» – это его термин. Он не раз отмечал, что наступление «съедает людей». Отец за годы войны провел множество наступательных операций. Он умел их готовить. Чтобы избежать лишних потерь, очень широко и активно использовал артиллерию. Имел вкус к созданию больших артиллерийских группировок. Всегда пытался огнем подавить противника, а не забрасывать его живой силой, матушкой-пехотой.

Умел задействовать и танки. Отсюда «титул» маршал Танк. Будучи командующим 1-м Украинским фронтом, отец блестяще маневрировал двумя, а однажды на Украине даже тремя танковыми армиями (как известно, в составе РККА было всего шесть танковых армий). Он был дирижером большого оркестра – и это тоже его метафора. Командующий фронтом должен точно знать, когда вступят и сыграют свою партию танки, артиллерия, авиация. И когда в прорыв пойдет пехота.

Жители освобожденной Праги приветствуют командующего 1-м Украинским фронтом маршала Советского Союза Ивана Конева. 1945 год.

Отец делал все от него зависящее, чтобы уберечь от разрушения города. Важно было не подвергать опасности гражданское население. Угрожая немцам окружением, он стремился вынудить врага покинуть город. Так, кстати, было в Харькове, который наши войска брали трижды. По словам отца, он взял этот город в третий раз и навсегда. Освобождение Харькова – одна из наиболее удачных операций Ивана Конева.

– А кого из немецких военачальников он считал наиболее опасным противником?

– Думаю, что самым серьезным противником был многоопытный генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, с которым судьба сталкивала отца не раз. Воевать же ему пришлось со многими, и он переиграл не одного крупного немецкого военачальника. В конце войны, к примеру, переиграл генерала Вальтера Венка, который шел к осажденному Берлину спасать Гитлера. Венк был разбит силами 1-го Украинского фронта. В Корсунь-Шевченковской битве нашим войскам противостояла мощная немецкая группировка под командованием генерала Вильгельма Штеммермана. Этот человек вызвал уважение отца: он мужественно и настойчиво пытался вырваться из окружения. Когда доложили, что Штеммерман убит, отец спросил: «Куда?» Выяснилось, что немец принял смерть лицом, а не спиной к противнику. Поняв, что тот не бежал, а до конца сражался, Иван Конев приказал похоронить Штеммермана так, как положено хоронить генерала. И могила его до сих пор находится на Украине. Мне рассказывали, что, когда приезжал сын Штеммермана, его спросили, не хочет ли он перевезти останки отца на родину, но тот ответил: «Нет. Пусть он лежит там, где нашел свою судьбу».

Те бои в январе-феврале 1944 года были более чем упорными. Не случайно город Корсунь-Шевченковский называют Сталинградом на Днепре. За успешное проведение Корсунь-Шевченковской операции отец получил звание маршала.

– Какими были впечатления Ивана Степановича от Европы, которую освобождала Красная армия?

– Его впечатления от увиденного в Польше, Германии и Чехословакии, территории которых освобождал 1-й Украинский фронт, были очень разными. На пути наших армий нередко встречались города, история которых насчитывала не одно столетие. Были и древние монастыри. Войскам фронта удалось сохранить для потомков польский город Ченстохова, где в Ясногорском монастыре и ныне находится знаменитая святыня – Ченстоховская икона Божией Матери. Отцу довелось, образно говоря, открывать ворота Освенцима (Аушвица)…

– …и спасать шедевры Дрезденской галереи.

– Это отдельная история. От наших разведчиков отец получил информацию о спрятанных в штольнях сокровищах Дрезденской галереи. Вместе со своим начальником штаба генералом Иваном Петровым он поехал туда. Петров, кстати сказать, был известен в Красной армии как человек, любивший и хорошо знавший искусство. Вызвали специалистов. Те вывезли картины из штолен в летний дворец саксонских королей. Из Москвы прилетели реставраторы, которые должны были готовить шедевры, в том числе и «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, к отправке в Советский Союз для восстановления. Когда отец предложил транспортировать некоторые полотна на его самолете, искусствовед Наталья Соколова испугалась и неожиданно сказала: «Да что вы, Иван Степанович, а вдруг с ним что-нибудь случится?» Отец возразил: «Да почему же? Я сам на нем летаю». «Ну вы же маршал, а это Мадонна», – прозвучало в ответ. С тех пор, когда отцу предстояло сделать что-нибудь сложное, ему в шутку говорили: «Ну вы же маршал, а не Мадонна».

Войска 1-го Украинского фронта построены для участия в Параде Победы 24 июня 1945 года. Первый слева – маршал Советского Союза Иван Конев.

Шедевры мировой живописи и драгоценности саксонских королей отец тогда, что называется, держал в руках. Многие годы спустя мы с ним приезжали в Дрезденскую галерею. Больше всего он хотел увидеть спасенную с его участием самую знаменитую дрезденскую картину. Отец вообще очень любил «Сикстинскую Мадонну», лицо которой напоминало ему лицо мамы.

Он был человеком с хорошо развитым интеллектом. Всегда много читал, собирал библиотеку. Считал, что полководец обязан быть всесторонне образованным.

– Одним из освобожденных маршалом Коневым городов был старинный Краков в Польше. Там установили памятник вашему отцу, который в 1989 году демонтировали…

– Его демонтировали во время так называемой «демократической» революции. Но если кто-то считает, что памятники нашим маршалам и генералам расставляли по приказу Москвы, то он ошибается. Отец умер в 1973-м. И прошло довольно много лет, прежде чем ему поставили в Кракове памятник.

Жители города собрали средства. С автором монумента скульптором Антони Хайдецким я была знакома, знала и его жену. Он создал памятник человеку, защитившему город: полководец в распахнутой шинели, с протянутой в сторону Кракова рукой. Ведь спасти Краков удалось не только благодаря подвигу саперов, как это показано в фильме «Майор Вихрь». Во многом это произошло благодаря стремительному наступлению войск фронта.

Церемонию открытия памятника в 1987 году поляки провели торжественно. Многие пришли в национальных одеждах. Причем были и шляхетские одеяния, а это символизировало, что все сословия польского общества с благодарностью вспоминают сделанное маршалом Коневым и его солдатами.

– Прошло всего два года, и это понимание куда-то испарилось…

– Так получается. Польская политическая элита, решив освободиться от советизма, принялась крушить памятники. Таким образом там избавлялись от советского влияния. Не удивлюсь, если теперь та же участь постигнет мемориальный комплекс неподалеку от Харькова, стоящий на знаменитой коневской горе – высоте маршала Конева. На ней принималось решение о штурме города. И часовня, построенная там в память о погибших в сражениях, носит имя Иоанна Воина.

– Как вы относитесь к принятому поляками решению демонтировать монумент?

– Отношусь очень просто. Любой народ имеет право решать, какие памятники он желает иметь у себя и какие не желает. Но если вы снимаете памятник человеку, у которого нет никакой вины перед вами (а мой отец Польшу не советизировал, а освобождал от прочно сидевшего там фашизма), то делайте это с достоинством. Передайте монумент целым, а не взорванным и не искалеченным. И тем более не тащите его на веревке, как волокли памятник моему отцу. Я никогда не забуду, как на шею накинули петлю, сбросили памятник и волокли. А ведь отец был одним из маршалов, с честью выполнивших освободительную миссию.

На родине Ивана Конева в деревне Лодейно Кировской области создан музей. Перед домом, построенным еще его дедом, установлен бюст прославленного маршала. Скульптор Евгений Вучетич

Так что поляки поступили недостойно. А достойно поступили папины земляки-кировчане. На платформах памятник перевезли в Киров. Долго его реставрировали. Сейчас он стоит в очень красивом месте. Я была там в этом году 9 Мая. Посадила у памятника сирень. Памятник, сделанный гражданином другого государства, но очень хорошим человеком, теперь находится у отца на родине. Кроме того, к 70-летию Победы губернатор Кировской области Никита Белых открыл в городе Аллею Славы, где установили бюсты четырех маршалов, Героев Советского Союза, уроженцев Кировской области – Ивана Конева, Леонида Говорова, Константина Вершинина и Сергея Соколова. Памятники отцу есть в Вологде и Праге. Он ведь освобождал от гитлеровцев и Прагу…

– Какую из своих наград маршал Конев особенно ценил?

– Самыми ценными для него были боевые и полководческие ордена. Это ордена Кутузова и Суворова I степени. Гордился званием дважды Героя Советского Союза. Очень горд был наградой, которую имели всего 10 человек в СССР и Верховный главнокомандующий. Это орден «Победа». Причем отец был награжден им указом от 30 марта 1945 года, когда война не закончилась и предстояло еще брать Берлин.

– Роль 1-го Украинского фронта во взятии столицы Третьего рейха была выдающейся. На Параде Победы 24 июня 1945-го Иван Конев возглавлял сводный полк фронта, которым командовал. Что он рассказывал об историческом параде? Где и как проходила подготовка к нему?

– Незадолго до парада Высший военный совет обсуждал, как его проводить. Сталин предложил отцу командовать парадом. Воспоминания Конева на сей счет подтверждаются свидетельствами и других людей. Отец отказался, сославшись на то, что он не кавалерист. Тогда Сталин и произнес знаменитую фразу: «Товарищ Конев, вы зазнались. Поручим это товарищу Рокоссовскому». Когда же отец прочитал в воспоминаниях Жукова его версию о том, как принималось решение, кто будет командовать Парадом Победы и кто будет его принимать, то на полях написал: «Дело было не так».

Отец не «зазнался» – он хотел быть рядом с бойцами 1-го Украинского фронта, с которыми воевал. Он сам формировал сводный полк, который затем прошел по Красной площади. Коробки 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов были самыми большими. Первые репетиции парада начались еще в Дрездене. Интересно, что сохранилась черновая съемка прохождения коробки 1-го Украинского. Там есть забавные кадры: бойцы идут не в ногу, а отец стоит на трибуне и улыбается. Он понимал, что ребята несколько лет провели в окопах и тогда им было не до строевой подготовки.

– С кем из знаменитых советских военачальников маршал Конев был особенно близок после войны, с кем дружил?

– Он был близок с некоторыми командармами. Я хорошо помню этих людей, сидящих у нас дома за чашкой чая. Очень тесно отец общался с генералом Алексеем Семеновичем Жадовым, который был командующим 5-й гвардейской армией 1-го Украинского фронта и с которым они вместе прошли огромный путь от Сталинграда до Берлина и Праги. Когда отца не стало, он одним из первых пришел к нам домой. Он, кстати, был тестем Константина Симонова: дочка Жадова Лариса вышла замуж за писателя. Папа был близок и с самим Симоновым. Он рассказывал ему те вещи, которые другим никогда бы не рассказал.

Писатель Константин Симонов и маршал Иван Конев на рыбалке

Бывал у нас и герой Сталинграда генерал Александр Ильич Родимцев. Запомнился мне генерал Глеб Владимирович Бакланов, который на Параде Победы занимался организацией всего сводного полка 1-го Украинского фронта. Я до сих пор дружу с его дочкой и сыном. Приходил к нам маршал бронетанковых войск Павел Семенович Рыбалко. К сожалению, он очень рано скончался.

Из маршалов Советского Союза у нас бывали Василий Иванович Чуйков, Кирилл Семенович Москаленко, Константин Константинович Рокоссовский. На 70-летнем юбилее отца был и Георгий Константинович Жуков. Правда, безграничной дружбы, единения ни с кем из них я не наблюдала – это были хорошие отношения соратников. Так сложилось в этой среде. Близость у отца была с теми, с кем во время войны он оказался совсем рядом. Например, с генерал-полковником бронетанковых войск Давидом Абрамовичем Драгунским. Он к отцу относился удивительно тепло. Отец содействовал тому, чтобы Драгунский стал дважды Героем Советского Союза. Тот, выходец из маленького еврейского местечка, брал Берлин. И отец очень его ценил.

– Как Иван Степанович оценивал роль Сталина в войне? Что в личности Верховного главнокомандующего Коневу импонировало, а что, наоборот, не нравилось?

– Роль Сталина в войне он определял как очень важную и большую. Сталин был Верховным главнокомандующим и руководителем Советского государства. Между ним и командующими фронтами никаких посредников не существовало – за исключением начального этапа войны. Сталин им доверял и вместе с ними принимал решения. Это была та когорта людей, которых мы сегодня называем полководцами Победы. Сталин их слушал, анализировал их предложения. Отец говорил, что на разных этапах войны он был разным. Если бы Сталин в начале войны уже был таким, каким он стал в период подготовки Берлинской операции, это было бы большим счастьем для страны.

– Увы, история не знает сослагательного наклонения.

– Конечно. А вот в самом начале войны, 7 октября 1941 года, когда надо было отводить войска на новый рубеж, отец позвонил в Ставку. Трубку снял сам Сталин. Прозвучал доклад, что необходим отход войск на Гжатский рубеж. В ответ донеслось: «Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин – честный человек. Он виноват только в том, что доверился конникам». После чего вождь бросил трубку. И это в ситуации, когда надо было срочно принимать решение! Ничего другого не оставалось, кроме как взять на себя огромную ответственность. Лишь на следующий день из Ставки пришел приказ Бориса Шапошникова, утвердившего уже состоявшийся отход войск фронта.

Отец видел ум и выдающиеся личные качества Сталина. Тот потрясающе хорошо знал кадры. У него была необыкновенная интуиция. Докладывать Сталину нужно было только чистую правду. Увиливать или приукрашивать действительность было нельзя. На это было наложено табу. Сталин много раз демонстрировал удивительную осведомленность по самым разным вопросам.

– Чем из сделанного в жизни Иван Степанович больше всего гордился?

– В его жизни было множество самых разных событий. Но главным, конечно же, была война, выигранная у сильнейшего противника.

Беседовал Олег Назаров

https://matveychev-oleg.livejournal.com/4323394.html

История из первых рук. Маршал Конев И.С. На реальных событиях. Красная армия.

Иван Степанович Конев (16 (28) декабря 1897, Лодейно, Никольский уезд, Вологодская губерния, Российская империя — 21 мая 1973, Москва, РСФСР, СССР) — советский полководец, военачальник. Командовал фронтами в Великой Отечественной войне. Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер ордена «Победа» (1945). Член ЦК КПСС (1952—1973).

Исповедь Маршала Советского Союза Конева Ивана Степановича о Второй Мировой войне, поражениях и победах Красной армии, о разгроме фашистской Германии, в победном 1945.

Архивные записи 1969-1972 года.

https://vladimirkrym.livejournal.com/14418392.html