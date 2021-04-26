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Работа российской "СВЧ"-пушки

На учениях в Алтайском крае впервые применили СВЧ-пушку для расчистки маршрута движения ракетных комплексов «Ярс» от мин. Теперь телеканал «Звезда» показал, как работает СВЧ-оружие.

Работа российской "СВЧ"-пушки

СВЧ-пушка установлена на машине дистанционного разминирования «Листва». 

На учениях имитировали попытку диверсантов захватить колонну с «Ярсами». 

Работа российской "СВЧ"-пушки

Грозный ракетный комплекс выдвигается на маршрут патрулирования. Каждый выход «Ярсов» - это тщательно спланированная спецоперация. Учитывают не только время суток и погодные условия, но и положение спутников на орбите, чтобы перемещение комплексов осталось незамеченным.

Работа российской "СВЧ"-пушки

Военные отработали маскировку пусковых установок, преодоление участка, заражённого химическим, бактериологическим оружием и радиацией, и нейтрализацию заложенных на маршруте мин и самодельных взрывных устройств.

Работа российской "СВЧ"-пушки

Как рассказал начальник инженерной службы ракетного полка капитан Александр Комов, боеприпасы уничтожили методом подрыва и выжигания детонаторов сверхвысокочастотным излучением. 

Работа российской "СВЧ"-пушки

При этом «Ярсы» повреждены не были. Машина дистанционного разминирования «Листва» способна нейтрализовать бомбы на дистанции до 100 метров.

ВИДЕО:

https://cont.ws/@VitimBabi4ev/1964340

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