История одного вылета. В мемуарах и документах

В одной из дискуссий, касаемых генерала Ефремова, коллега karbyt привёл воспоминания штурмана 901-го (45-го гвардейского) ночного авиаполка Овсищера Льва Петровича: Перед наступлением темноты с интервалом в две минуты самолеты поочередно оторвались от снежного поля и ушли на запад к цели. Стояла тихая безлунная ночь. Без особого труда мы нашли посадочные костры. Осмотрелись по сторонам, вглядевшись в контуры площадки, чтобы определить направление посадки. Но что это?! Примерно в 3–5 километрах — еще одна группа костров, таких же по конфигурации! Стало ясно, что нас ждет немецкая ловушка! Но какие костры — наши?

Никто не знал, куда садиться. К району подходили самолеты двух полков, летая от одних костров к другим, экипажи пытались тщетно прояснить ситуацию. Был предусмотрен еще дополнительный сигнал ракетами, но с двух площадок взлетел идентичный, обусловленный в приказе, набор ракет! Снизились до бреющего полета, но в темноте нельзя определить что-то по фигурам людей. В бесплодных попытках найти своих прошло 15–20 минут. В воздухе скопилось уже столько самолетов, что возникла реальная угроза столкновения. Что делать?! Неужели возвращаться, не выполнив задания?

Вдруг кто-то из наших, просигналив огнями АНО (аэронавигационные огни на крыльях и хвостовом оперении), сделал разворот и начал заходить на посадку. Экипаж решил рискнуть. Это было спасение для всех. Севший определит сразу, кто внизу. Но какой ценой? Вдруг внизу немцы? Самолет приземлился и с включенным мотором остановился на краю площадки. К самолету приблизились фигуры людей. Кто они? Самолет разворачивается, газует, пытаясь взлететь, но лыжи застревают в глубоком снегу, и набрать скорость не удается. Потом — трассирующая очередь из турельного пулемета и многочисленные автоматные трассы в ответ. Под нами, на земле, завязалась неравная схватка двух мужественных летчиков с группой немецких солдат. Мы не могли существенно помочь нашим героям. Бомбовой нагрузки в ту ночь мы не несли, все были под завязку нагружены боеприпасами и продовольствием. Кто-то из наших, снизившись, начал поливать немцев пулеметным огнем, остальные пошли на посадку к своим, ожидавшим на другой площадке. Вскоре севший к немцам самолет загорелся, но его пулемет еще некоторое время отвечал на вражеский огонь. Экипаж погиб, пожертвовав собой, чтобы подарить остальным жизнь и обеспечить им выполнение боевого задания. Возратившись в полк, мы узнали имена погибших летчиков. Это были младший лейтенант Яков Феклин и лейтенант Лобачев… Вечная им память!..

В ОБД-Мемориал нашлись лётчик 860 лбап Яков Феклин и стрелок-бомбардир Борис Сикора, пропавшие без вести 10 февраля 1942 г. в районе деревни Дмитровка, где и находилась посадочная площадка группы Ефремова



Поиском по БД "Память народа" удалось найти донесение 680 авиаполка о событиях ночи 10 февраля.



Как видно из документа, не было упомянутых в мемуарах ни однотипных костров, ни однотипных ракет. Да и приземлиться смог только один самолёт из 7.

Не частый случай, но подтверждение нашлось и в документах противника. В деле разведотдела 3 пехотной (моторизованной) дивизии сказано:

10.02.42 штаб дивизии Митьково

...

22:00

Два самолёта противника пролетели над Мелихово и сбросили продовольствие. На зажженный костёр приземлился самолёт. После того, как он понял свою ошибку и подал сигнал тревоги, он попытался взлететь, однако был подожжен пулемётным и ружейным огнём.

Что можно сказать: в который раз подтвердился тезис, что к мемуарам надо подходить очень осторожно.

Что не отменяет подвига лётчиков-ночников, которые на своих У-2 и Р-5 зачастую были единственной связью между окружёнными под Вязьмой частями и Большой землёй.