Территория Героев...(112)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Водитель боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» Александр Кучин служит на Херсонском направлении. Однажды он спас вверенную ему технику из-под огня противника. Удары вражеской артиллерии корректировал дрон, но Александр успел отогнать боевую машину в безопасное место.

Осознание, насколько это опасно для жизни, в таких случаях приходит лишь впоследствии. Но тем и отличаются настоящие воины — беспримерной храбростью и мужеством в любой ситуации. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/31278

Лейтенант Джавадов Руслан Командир минометной батареи лейтенант Руслан Джавадов в составе минометной батареи выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений, подавлению огневых позиций противника, разрушению его опорных пунктов, укрытой живой силы и легкобронированной техники.

В ходе поисково-разведывательных действий передовая группа разведчиков обнаружила замаскированный опорный пункт противника на удалении пяти километров от линии боевого соприкосновения, о чем командир группы незамедлительно доложил на пункт управления по средствам радиосвязи, сообщив целеуказания и координаты. Получив огневую задачу на поражение противника, Джавадов оперативно произвел расчеты для ведения огня и организовал грамотное управление минометным огнем своего подразделения. Прицельным огнем минометов опорный пункт националистов вместе с личным составом был полностью уничтожен.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям лейтенанта Руслана Джавадова по уничтожению опорного пункта противника было обеспечено успешное выполнение боевой задачи подразделениями российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6854

Майор Горбаконенко Павел Группа российских военнослужащих под командованием майора Горбаконенко осуществляла охрану государственной границы в районе одного из населенных пунктов.

При проведении обхода закрепленной территории и проверки близлежащих объектов, Павел вскрыл попытку перехода противником государственной границы. Передав координаты местоположения на командный пункт батальонной тактической группы, Павел вместе с вверенной ему группой вступил в бой с превосходящими силами противника. В течение часа, ведя неравный бой, оттянув силы противника на себя, майор Павел Горбаконенко обеспечил возможность атаки группы усиления во фланг вражеского подразделения. Нанесенный урон заставил противника отступить. В ходе ведения боя, огнем из стрелкового оружия и гранатометов было уничтожено несколько ББМ и большую часть группы боевиков.

Грамотными и умелыми действиями офицер предотвратил попытку проведения провокации и прорыва через государственную границу.

https://t.me/rabotaembrat/6825

Сержант Газзаев Батраз Заместитель командира мотострелкового взвода сержант Батраз Газзаев выполнял боевые задачи по штурму и уничтожению опорных пунктов противника, его долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники. После успешных штурмовых действий российские мотострелки с боем заняли важный опорный пункт противника.

Используя рельеф местности и тактически выгодное положение опорного пункта, подразделение Газзаева закрепилось на занятом рубеже и организовало оборону. Газзаев, ожидая контратаки украинских боевиков, быстро и грамотно распределил огневые средства и личный состав на опасных направлениях. Находясь на передовой, он своевременно обнаружил выдвижение мотопехоты противника. В ходе боя, грамотно и умело руководя действиями подчиненных, анализируя изменение обстановки, Газзаев со своим личным составом сковали действия штурмовых групп боевиков, остановив их продвижение. Прицельным огнем из стрелкового вооружения, взвод российских мотострелков уничтожил бронемашину и пикап с пятью националистами.

Благодаря мужеству и отваге сержанта Батраза Газзаева и его подчиненных занятый рубеж был удержан, российские подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю, противник понес значительные потери в живой силе и технике.

https://t.me/rabotaembrat/6808

Младший сержант Лисицкий Александр Командир ремонтного отделения младший сержант Александр Лисицкий выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту вооружения.

В ходе выполнения задач, Александр также неоднократно эвакуировал различную технику, брошенную противником и российскую технику, получившую повреждения в ходе боев. При организации форсирования водной преграды был поврежден российский танковый мостоукладчик в результате артиллерийского обстрела со стороны националистов. Рискуя жизнью, Александр выдвинулся в сторону поврежденной машины. Оценив повреждения, Александр быстро произвел ремонт вышедшей из строя техники прямо на позиции. В результате оперативно проведенного ремонта инженерные подразделения беспрепятственно закончили наведения переправы, что позволило успешно форсировать мотострелковым подразделениям водную преграду.

Благодаря самоотверженным действиям Лисицкого удалось предотвратить потери от артиллерийского огня, а подразделения своевременно передислоцировались на заранее подготовленные оборонительные позиции. Всего отделение младшего сержанта Александра Лисицкого благодаря отточенным навыкам и профессионализму оперативно восстановило и вернуло в строй более 20 единиц специальной военной техники.

https://t.me/rabotaembrat/6809

Сержант Гусев Валентин Водитель бронетанкового ремонтного отделения сержант Валентин Гусев в ходе участия в специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин (СППМ) в стационарных условиях, а также в составе выездных бригад в на передовой, Валентин производил ремонт, а также замену узлов и агрегатов автомобильной техники, а также машин на гусеничном ходу.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям сержанта Валентина Гусева был произведен 21 тяжелый ремонт агрегатов непосредственно на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, применяя свой жизненный опыт и профессиональные знания, сержант Гусев обучил молодых специалистов новым методам ремонта.

https://t.me/rabotaembrat/6811

Гвардии старшина Сигонин Владимир Гвардии старшина Владимир Сигонин в составе группы военнослужащих выполнял по штурму опорного пункта украинских боевиков.

Продвигаясь к позициям противника, группа попала под минометный огонь противника, который корректировался с беспилотного летательного аппарата националистов. Сигонин, применив переносной комплекс радиоэлектронной борьбы, подавил каналы управления и передачи данных вражеского беспилотного авиационного комплекса, лишив тем самым противника возможности корректировать огонь минометных средств. После того, как группа выбралась из-под обстрела противника, Владимир оказал первую медицинскую помощь личному составу группы, получившему ранения в ходе продвижения.

В результате грамотных и решительных действий гвардии старшины Владимира Сигонина сохранены жизни троих российских военнослужащих, подавлена работа украинских БПЛА, что способствовало беспрепятственному продвижению группы и овладению опорным пунктом противника.

https://t.me/rabotaembrat/6812

Рядовой Гаврыш Сергей Водитель – компрессорщик рядовой Сергей Гаврыш в составе выездных ремонтных команд принимал участие в эвакуации бронетанковой техники с линии боевого соприкосновения.

Ход восстановительных работ проводил эффективно и в короткий срок. Позиции батальонной тактической группы российских войск подверглись массированному минометному обстрелу со стороны противника. Боевые машины подразделения были повреждены и выведены из строя. Несмотря на шквальный огонь, Гаврыш, оценив повреждения боевых машин, подвез необходимые запасные части и вместе с экипажами оперативно заменил вышедшие из строя агрегаты машин, что позволило возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений БТГр. Выполнив задачи по предназначению, рядовой Сергей Гаврыш вступил в бой с противником.

В результате боя были уничтожены огнем отремонтированных машин свыше 10 единиц техники и более 50 человек личного состава противника, что заставило противника отступить.

https://t.me/rabotaembrat/6816

Ефрейтор Руденко Александр Колонна под руководством начальника склада материального обеспечения ефрейтора Александра Руденко осуществляла подвоз продовольствия и горюче-смазочных материалов группировке войск на оборонительных позициях в районе одного из освобожденных от украинских боевиков населённых пунктов.

На пути следования в заданный район колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы противника. Руденко, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и, организовав оборону колонны, вступил в бой с группой боевиков. В ходе стрелкового боя противник, понеся потери, был вынужден отступить. Потерь среди личного состава колонны допущено не было.

Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности ефрейтора Александра Руденко поставленные задачи по подвозу продуктов питания и горюче-смазочных материалов обороняющимся подразделениям сорваны не были. Группировка войск продолжила ведение оборонительных действий по недопущению прорыва обороны, отбросив противника на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/6817

Ефрейтор Акименко Роман Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса», в составе которого действовал ефрейтор Роман Акименко, выполнял боевую задачу по обнаружению воздушных целей противника и выдаче координат их местонахождения, а также прикрытию сил и средств российской батальонной тактической группы, обороняющей один из населенных пунктов.

В ходе наступления противник, стремясь использовать воздушное пространство при атаке, нанес артиллерийский удар по району расположения ЗРК «Оса». Находясь на позиции, Роман заметил, что один военнослужащий из состава расчета получил тяжелое ранение и не в состоянии выбраться из-под обстрела. Не обращая внимания на обстрел, Роман вытащил пострадавшего сослуживца из-под огня, эвакуировал в безопасное место и оказал помощь, чем спас ему жизнь.

Убедившись, что жизни товарища ничего не угрожает, Роман вернулся на ЗРК «Оса», сменивший позицию, и продолжил прикрывать российскую БТГр от атак с воздуха.

https://t.me/rabotaembrat/6819

Старший сержант Алимов Виктор Автомобильное отделение под командованием старшего сержанта Виктора Алимова действовало в составе батальонной тактической группы выполняя задачи по организации эвакуации вышедшей из строя техники, недалеко от одного из населенных пунктов.

Противник открыл артиллерийский огонь по стоянке российской автомобильной техники. Мгновенно оценив ситуацию, несмотря на непрекращающийся обстрел, старший сержант Алимов вместе с подчиненным личным составом в кратчайший срок вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами, и эвакуировал его на безопасное расстояние, что позволило предотвратить уничтожение боезапаса и техники.

Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям старшего сержанта Виктора Алимова было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов, что позволило российским войскам успешно выполнить поставленные задачи.

https://t.me/rabotaembrat/6820

Сержант Горбунов Дмитрий Гранатометчик сержант Дмитрий Горбунов, действуя в составе мотострелкового взвода, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов.

Противник предпринял штурма поселка. Взвод Дмитрия находился на направлении главного удара украинских боевиков. В ходе завязавшегося боя, находясь под плотным артиллерийским и минометным огнем противника, Горбунов уничтожил два беспилотных летательных аппарата противника типа «Фурия», которые осуществляли корректировку огня артиллерии и минометов. Отражая атаку противника, Дмитрий получил ранение, но, несмотря на это, остался на позиции и продолжил вести бой с превосходящими силами противника. Огнем из ручного противотанкового гранатомета уничтожил один танк противника и в составе взвода продолжил вести огонь по пехоте противника. Понеся потери, враг отступил.

Личное мужество и самоотверженность сержанта Дмитрия Горбунова позволили успешно выполнить боевую задачу, нанеся противнику существенные потери в живой силе и технике.

https://t.me/rabotaembrat/6826

Старший лейтенант Моисеенков Станислав Действуя в составе зенитного ракетного комплекса, старший лейтенант Станислав Моисеенков прикрывал обороняющиеся российские войска от атак противника с воздуха.

В ходе наступления украинские боевики вели интенсивный обстрел позиций российских подразделений. Расчет Моисеенкова, применяя технические средства комплекса, обнаружил БПЛА противника, который вел разведку позиций обороняющихся российских подразделений. Прицельным огнем расчета ЗРК Моисеенкова БПЛА был сбит. Оперативно сменив позицию расчет под командованием Станислава продолжил защищать группировку от воздушных объектов врага. Вскоре был обнаружен еще один разведывательный БПЛА, который также оперативно был сбит. Не теряя ни минуты Станислав скомандовал расчету сменить позицию. Через несколько минут по позиции зенитчиков был нанес артиллерийский удар.

Грамотные и оперативные действия старшего лейтенанта Станислава Моисеенкова не позволили противнику уничтожить российский ЗРК. За время боя расчет старшего лейтенанта Моисеенкова уничтожил 3 БПЛА противника.

https://t.me/rabotaembrat/6830

Старший матрос Баранов Станислав Старший матрос Станислав Баранов выполнял боевую задачу по охране и обороне огневой позиции мотострелкового подразделения в качестве наблюдателя за обстановкой.

Противник неоднократно предпринимал попытки контратаковать наши подразделения. В результате передачи координат целей для нанесения авиационных и артиллерийских ударов, а также в результате грамотных действий старшего матроса Станислава Баранова, уничтожались склады с боеприпасами, минометные расчеты, автомобильная и бронетехника, а также большое количество живой силы украинских националистов.

Благодаря грамотным действиям матроса Баранова удалось нанести существенное поражение живой силе и технике противника, в результате чего врагу пришлось оставить занимаемые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/6831

Старший сержант Верхоглядов Дмитрий Находясь на наблюдательном пункте под массированным артиллерийским обстрелом старший сержант Верхоглядов корректировал огонь артиллерии. В ходе боя Дмитрий обнаружил и обеспечил поражение нескольких автомобилей противника, осуществлявших переброску штурмовых подразделений украинских боевиков к переднему краю.

Благодаря грамотным действиям и оперативной корректировке огня артиллерийских подразделений, техника противника была уничтожена.

Продолжая вести наблюдение, Дмитрий обнаружил подкрепления противника, разворачивающиеся для перехода в атаку. Действуя мужественно и решительно, старший сержант Верхоглядов передал координаты на командный пункт. Огнем артиллерии подкрепление врага было уничтожено.

Смелые и профессиональные действия старшего сержанта Дмитрия Верхоглядова позволили российским войскам сорвать наступление врага на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/6832

Старший лейтенант Колосов Егор Находясь на удалении от основных сил группировки, подразделения российских войск подверглись минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Завязался неравный бой с противником.

Аппаратная начальника станции связи старшего лейтенанта Егора Колосова, обеспечивающая связь подразделений с вышестоящим штабом, получила осколочные повреждения от разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда и была выведена из строя. Понимая, что его станция была основным средством связи, и ее отсутствие лишило бы командиров возможности оперативно координировать действия сил в бою, Егор, несмотря на обстрелы, приступил к восстановлению работоспособности станции.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму старшего лейтенанта Егора Колосова, поврежденная техника были оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделением в бою, отразить атаку противника и выполнить поставленную боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/6835

Гвардии сержант Лызлов Дмитрий При ведении наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, командир отделения гвардии сержант Дмитрий Лызлов обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат. Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, Дмитрий взял цель на сопровождение и при входе БПЛА противника в зону поражения из стрелкового оружия уничтожил вражеский коптер.

После того, как беспилотник был уничтожен, подразделение оперативно сменило позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков.

Благодаря профессиональному применению личного стрелкового оружия и умению вести стрельбу по быстро летящим воздушным целям, сержант Лызлов сохранил жизни своим боевым товарищам.

За период нахождения в зоне проведения специальной военной операции, гвардии сержант Лызлов лично уничтожил три вражеских БПЛА.

https://t.me/rabotaembrat/6836

Младший сержант Коротков Сергей Отделение мотострелков под командованием младшего сержанта Сергея Короткова выполняло задачу по обороне одного из десантно-опасных направлений, находящегося на стыке своего и соседнего подразделений.

Находясь на наблюдательном посту, Коротков обнаружил дрон-камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Сергей получил задачу уничтожить БПЛА противника. Коротков открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству младшего сержанта Сергея Короткова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6838

Гвардии сержант Талмачев Евгений Командир орудия самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Евгений Талмачев вместе с вверенным ему расчетом орудия выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских боевиков на одном из тактических направлений.

Умело ориентируясь на поле боя, Евгений в кратчайшие сроки принимал решение на ведение артиллерийского огня по укрепленным объектам боевиков, их вооружению и технике, а также своевременно организовывал смену огневой позиции орудия, чем лишал противника возможности подавить нашу артиллерию.

В ходе наступления, несмотря на ответный артиллерийский огонь, личным составом расчета Талмачева был уничтожен наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, минометный расчет и несколько групп пехоты противника.

Благодаря решительным действиям гвардии сержанта Евгения Талмачева, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено продвижение российских войск вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/6839

Капитан 2-го ранга Артамонов Дмитрий Мотострелковый батальон, в составе которого действовал заместитель командира по военно-политической работе капитан 2 ранга Дмитрий Артамонов, занимал оборону в районе одного из населенных пунктов, расположенного рядом с линией боевого соприкосновения.

Дмитрий находился на одной из передовых позиций, когда противник превосходящими силами при поддержке тяжелой бронированной техники, огня артиллерии и минометов предпринял попытку выбить российские войска с занимаемых позиций. Приняв бой, личный состав под руководством Дмитрия Артамонова сумел сдержать натиск противника. Завязнув в боях на подступах к поселку и попав под огонь российской артиллерии, корректируемой Дмитрием Артамоновым, боевики понесли значительные потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить.

Благодаря смелым и решительным действиям капитана 2 ранга Дмитрия Артамонова и его подчиненных, удалось не допустить прорыва линии обороны.

https://t.me/rabotaembrat/6841

Рядовой Лебзак Игорь Отделение под командованием рядового Игоря Лебзака выполняет боевые задачи по уничтожению украинских националистов, захвату и уничтожению их укрепленных опорных пунктов, вооружения и военной техники.

Российские мотострелки, находясь в районе выполнения задачи, успешно провели штурм важного опорного пункта и с боем заняли позиции противника. Закрепившись на занимаемом рубеже, Лебзак распределил огневые средства и личный состав на возможных направлениях атаки националистов. Противник, под прикрытием огня артиллерии предпринял попытку атаковать позиции российских мотострелков. Находясь на наблюдательном пункте, Лебзак своевременно обнаружил выдвижение двух украинских бронемашин с личным составом в направлении российских позиции и отдал команду отделению занять позиции. В ходе боя, анализируя изменение обстановки, грамотно руководя действиями своего отделения, Лебзак с товарищами сковали действия атакующих боевиков, остановив их продвижение и уничтожив бронеавтомобиль с пятью националистами.

В результате очередного артиллерийского обстрела боевиков, Игорь и несколько военнослужащих его отделения получили ранения различной степени тяжести. Оценив обстановку, Лебзак эвакуировал раненных военнослужащих в безопасное место, а сам, отказавшись от эвакуации, вернулся на боевые позиции, продолжив руководить подчиненными.

Благодаря грамотным действиям командира мотострелкового отделения рядового Игоря Лебзака и его подчиненных занятый рубеж был удержан, жизни российских военнослужащих, получивших своевременную медицинскую помощь, сохранены.

https://t.me/rabotaembrat/6855

Младший сержант Филимонов Егор Дежурная группа взвода военной полиции, в составе которой действовал инспектор взвода военной полиции младший сержант Егор Филимонов, выполняла боевую задачу по поддержанию правопорядка и законности на освобожденных территориях.

Противник открыл артиллерийский огонь по поселку. Осуществляющий патрулирование в населенном пункте Филимонов, находясь в непосредственной близости от пораженных противником объектов, выдвинулся на место происшествия и приступил к эвакуации пострадавших из зоны поражения вражеской артиллерии. Благодаря смелым и решительным действиям Филимонова, удалось успешно произвести эвакуацию людей в безопасную зону без потерь.

Затем младший сержант Егор Филимонов организовал оборону района размещения эвакуированных с целью предотвращения нападения ДРГ противника до момента оказания раненым первой помощи и дальнейшей транспортировки в медицинское подразделение.

https://t.me/rabotaembrat/6842

Рядовой Латушкин Евгений Действуя в составе штурмового взвода в должности гранатометчика, рядовой Евгений Латушкин умело уничтожал противника, нанося огневое поражение по долговременным оборонительным позициям.

В ходе наступления Евгений обнаружил опорный пункт противника и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь из гранатомета по вооруженным боевикам. Грамотно меняя позиции, уничтожил более 5 националистов.

Смелые и решительные действия рядового Евгения Латушкина позволили взять штурмом опорный пункт противника, где были обнаружены карты с позициями боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/6843

Старший прапорщик Мыльников Евгений Старший прапорщик Евгений Мыльников в условиях систематического огневого воздействия противника выполнял задачи по своевременному ремонту получившей повреждения в ходе боев военной техники.

Позиции, где удерживала оборону рота российских военнослужащих, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате вражеской атаки часть боевых машин подразделения была повреждена. Несмотря на шквальный огонь, Мыльников оперативно подвез необходимые запасные части к поврежденным машинам и вместе с экипажами оперативно заменил вышедшие из строя детали машин, что позволило возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений.

После того, как атака противника была отражена старший прапорщик Евгений Мыльников лично эвакуировал и поставил в строй 4 единицы бронетехники и 1 единицу автомобильной техники, тем самым обеспечил боеготовность своего подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/6846

Лейтенант Болдырев Илья Старший офицер батареи лейтенант Илья Болдырев выполнял боевую задачу по корректировке артиллерийского огня и контролю огневого поражения личного состава и техники противника. В ходе наступления подразделений российских войск на позиции украинских националистов, Илья грамотно выбрал место для наблюдательного поста, произвел его маскировку, своевременно вскрывая передвижения личного состава и техники украинских боевиков, корректировал огонь российских средств поражения.

Ведя наблюдение, Болдырев обнаружил место ротации подразделений украинских националистов и оперативно передал координаты на командный пункт российской артиллерии. В результате сокрушительного артиллерийского огня гаубиц «Мста-Б» по скоплению живой силы и техники противника было уничтожено две боевые бронированные машины и более 20 украинских националистов.

Благодаря точным и своевременным действиям лейтенанта Ильи Болдырева, противник не смог произвести ротацию личного состава, понес значительные потери, что способствовало быстрому занятию позиций противника подразделениями российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6848

Старший лейтенант Кравченко Владислав Заместитель командира роты морской пехоты старший лейтенант Владислав Кравченко во время ведения боевых действий на важном стратегическом направлении, продвинулся с подчиненными вглубь обороны украинских националистов.

Закрепившись на новом рубеже, Владислав Кравченко заблаговременно распределил и рассредоточил личный состав на безопасных расстояниях между огневыми точками, подготовил оборонительные позиции, грамотно выстроил боевой порядок и систему ведения огня подразделения. Противник, под прикрытием огня минометов трижды предпринимал попытки атаковать позиции российских морпехов. Находясь под вражеским огнем, Кравченко оперативно выявлял наиболее опасные направления ударов и огневые точки противника, руководил подчинёнными в бою. В ходе боя Владислав получил осколочное ранение, но после оказания ему первой помощи продолжил руководить подразделением.

Благодаря грамотным действиям в обороне, мужеству, отваге старшего лейтенанта Владислава Кравченко и его подчинённых, были уничтожены три единицы легко бронированной техники, а также до двух десятков украинских националистов. Морские пехотинцы удержали занимаемые позиций, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/6849

Доброволец Макаров Евгений Медаль «За отвагу» получил преподаватель из Нерчинска Евгений Макаров. Он – боец добровольческого отряда «Барс».

2 октября в Нерчинском аграрном техникуме состоялась торжественная церемония вручения высокой награды – медали «За отвагу» – за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач на СВО бывшему преподавателю учебного заведения Евгению Макарову.

Одним из первых среди нерчинцев Евгений ушёл на фронт в составе добровольческого формирования «Барс». Евгений был в зоне СВО уже два раза, сейчас собирается поехать туда в третий.

https://t.me/specnazAlpha/16388

Военнослужащий Гетманец Стас Русский боец Стас Гетманец, кавалер двух Орденов мужества.

Не единожды штурмом брал окопы противника, уничтожая врага, за что получил первый орден.

Во второй раз был удостоен награды за то, что его подразделение захватило не повреждённый американский БМП Bradley.

https://t.me/dozornyinadsharom/12330

Военнослужащий Потапов Игорь Георгиевский кавалер Игорь Потапов.

Дома с огромным нетерпением его ждут мама, папа, младшая сестренка, бабушка.

Герой СВО родился в 1997 году в Киргизии. В 2001 году он, вместе с родителями, переехал на Кубань, где жили родственники. Поселились в станице Новолабинской.

Окончив девять классов школы № 13, поступил в Брюховецкий аграрный колледж по специальности «слесарь механик». Отслужил в армии, устроился на работу по специальности - слесарем на станции техобслуживания одного из предприятий района.

В 2022 году Игорь решил получить высшее образование и поступил в Майкопский государственный университет, но учебу пришлось отложить на неопределенный срок: в конце сентября 2022 года отправился в зону СВО по мобилизации.

Дома с огромным нетерпением его ждут мама, папа, младшая сестренка, бабушка, а также все родные и друзья, которых переполняет гордость за Игоря. Ведь их сын, брат и внук – настоящий герой!

https://t.me/specnazAlpha/16601

Доброволец Дворянцев Александр Оренбургский врач «Скорой помощи», казак и доброволец СВО Александр Дворянцев награжден медалью «За отвагу».

– На передовой нет операционной, медицинских сестер. Зато нужно попасть в вену, надо поставить капельницу, обезболить раненого бойца… Надо вообще понять, что происходит, не имея за спиной больницы со всем ее оборудованием.

Но за спиной Александра Дворянцева опыт врача Оренбургской станции скорой помощи, учеба в Самарском военно-медицинском институте.

Когда началась спецоперация, на фронт он ушел добровольцем.

https://t.me/specnazAlpha/16401

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!



Рядовой Дмитрий Егоров (Позывной «Сунтар») в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты принял бой с превосходящими силами противника вблизи населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики.

Применяя массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами, противник предпринял попытку наступления.

Оценив обстановку, рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящим противником. В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить.

В этом бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовому Дмитрию Егорову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Позывной «Сунтар» взят Дмитрием по названию населенного пункта Сунтар, расположенного в Республике Саха (Якутия), где он проживал.

https://t.me/mod_russia/31245 Указом президента России от 18 сентября этого года, гвардии лейтенанту Игорю Анатольевичу Суханову командиру группы 2-й ОБрСпН ВС России присвоено звание Героя России посмертно.

Об Игоре мы уже писали ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Игорь Суханов погиб в ночь с 3 на 4 июня этого года в ходе огневого контакта с противником.

«Шторм» был кавалером трех орденов Мужества, каждый из которых был абсолютно заслужен.

Представление на Героя ушло еще в начале мая, еще когда Игорь был жив, но увы, звезду он получил посмертно.

А как работала РГСпН Игоря во время выполнения боевых задач можно посмотреть по ССЫЛКЕ.

https://t.me/ok_spn/26909

Военнослужащий Нурмагомедов Магомедхан Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины

Магомедхан Ибрагимович родился 22 марта 2002 года.

В июне 2022 года был призван в военкомат города Махачкалы для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Служил в городе Гусева Калининградской области в/ч 26651. В конце августа подписал контракт и был откомандирован в город Белгород 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк (в/ч 06414).

Оттуда 23 сентября 2022 года направлен в зону проведения специальной военной операции на территории Украины.

Магомедхан героически погиб 27 сентября 2022 года прикрывая своих боевых товарищей.

Магомедхан Нурмагомедов длительное время числился без вести пропавшим в зоне боевых действий.

Похоронен со всеми воинскими почестями 19 июля 2023 года.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, Нурмагомедов Магомедхан Ибрагимович награжден орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/geroirossii/5355

Старший сержант Доржиев Содном В ходе специальной военной операции погиб уроженец поселка Заиграево Содном Доржиев.

Он родился 17 декабря 1981 года. С 1989 по 2000 гг. обучался в Заиграевской СОШ. С декабря 2000 года по декабрь 2002-го проходил срочную службу в Хабаровске. После этого служил в ОМВД по Заиграевскому району сотрудником в изоляторе временного содержания.

Был участником боевых действий на территории Северного Кавказа. С августа 2018 года — пенсионер МВД. Награжден медалями за службу в МВД Заиграевского района и МВД Бурятии.

В апреле этого года заключил контракт с войсковой частью. Старший сержант Доржиев погиб на территории ДНР 21 августа.

У воина осталось трое несовершеннолетних детей.

https://zpobeda.ru/sodnom-dorzhiev/

Рядовой Петунин Илья Уроженец города Мурома Владимирской области

Илья Петунин

Погиб в ходе специальной военной операции на Украине при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Военнослужащий – выпускник муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения 2021 года выпуска.

Бойцу был 21 год.

https://zpobeda.ru/ilya-petunin/

Младший сержант Фаляхов Максим При исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб призванный в конце сентября в рамках частичной мобилизации оператор-топогеодезист управления гаубичной артиллерийской батареи танкового полка, младший сержант Максим Ринатович Фаляхов.

За профессиональные навыки артиллериста, приобретенные во время прохождения срочной службы на Сахалине, а также за смелость, надежность и отвагу Максим ценился сослуживцами и в зоне проведения специальной военной операции.

20 мая, близ населённого пункта Артемовск Максим Фаляхов с сослуживцами попал под массированный обстрел, в ходе которого получил смертельные ранения.

https://zpobeda.ru/maksim-falyahov/

Военнослужащий Гоппе Александр 16 августа 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб

Гоппе Александр Александрович.

п. Бурановка, Алтайский край

Выпускник Дальневосточного военного общевойскового командного ордена Жукова училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского 2022г. погиб, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/aleksandr-goppe/

Рядовой Швачка Андрей 22 августа на СВО погиб призванный в конце сентября в рамках частичной мобилизации командир стрелкового отделения рядовой

Швачка Андрей Олегович.

В феврале 2023 года награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За боевые отличия»

Андрей Швачка родился 5 мая 1995 года в г. Тавда Свердловской области. Учился в Таборинской средней школе.

В селе Таборы Андрей работал, ушел в армию, женился.

У 28-летнего рядового остались мама и папа, жена и двое маленьких детей.

https://zpobeda.ru/andrej-shvachka/

Капитан Афанасьев Сергей Афанасьев Сергей Владимирович

Медаль «За боевые отличия»

Медаль «За воинскую доблесть II степени»

Орден Мужества (посмертно).

Выпускник факультета физической культуры и спорта (2000 – 2005 гг.)

Афанасьев Сергей Владимирович родился 25 октября 1982 года в городе Благовещенске. Обучался в школе № 1 г. Шимановска, в старшей школе обучался в педагогическом классе. В 2000 году поступил в БГПУ на факультет физической культуры и спорта. Активно занимался гиревым спортом, выполнил первый взрослый разряд. Также участвовал в соревнованиях по футболу, баскетболу, выступал за честь школы, университета.

Обучаясь в БГПУ, Сергей выполнил 1 разряд по плаванию.

В 2006-2008 году проходил службу на Тихоокеанском флоте в должности командира взвода морской пехоты в звании лейтенанта. Затем служил в Южном военном округе в знаменитой 22-ой гвардейской отдельной бригаде специального назначения, в должности командира группы специального назначения уже в звании капитана. Был неоднократно поощрен командованием бригады и командующим Южным военным округом, когда его группа заняла 1 место по итогам учений округа.

Сергей Владимирович совершил более 50 прыжков с парашютом.

Проходил службу в Южном военном округе – 100 –ая отдельная разведывательная бригада разведки 58 общевойсковой армии в должности командира группы разведки специального назначения.

13 марта 2022 был направлен для выполнения специальной операции на территории Украины.

6 мая 2022 года при выполнении боевой задачи по спасению и эвакуации раненых группа под командованием капитана Афанасьева С.В. попала под артиллерийский огонь противника. Капитан Афанасьев С.В. получил тяжелое осколочное ранение не совместимое с жизнью.

Указом Президента Российской Федерации капитан Афанасьев Сергей Владимирович представлен к награде Орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/bgpu_official/567

Военнослужащий Андросов Василий Василий Андросов родился 6 марта 1990 года в селе Томтор Алексеевского района Якутской АССР. С 2017 года трудился слесарем-ремонтником Баягинского участка Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)».

В работе он показал себя компетентным, ответственным и добросовестным сотрудником. Коллеги уважали Василия Гаврильевича за профессионализм и всегда могли на него положиться.

Василий был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Проявив мужество и героизм, погиб в конце августа при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/vasilij-androsov/

Рядовой Васильев Михаил В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб рядовой Васильев Михаил Михайлович, 03 июля 1984 года рождения, уроженец п. Комсомольский г. Воркуты КОМИ АССР.

В 2010 году Михаил Михайлович с семьей переехал в Новгородскую область.

В августе 2022 года в добровольном порядке отправился в зону проведения специальной военной операции.

Погиб 23 августа 2023 года.

https://zpobeda.ru/mihail-vasilev-2/

Военнослужащий Моисеев Вячеслав В ходе спецоперации погиб 24-летний

Моисеев Вячеслав Андреевич.

Вячеслав родился 9 апреля 1999 года в посёлке Скальный. В возрасте двух лет переехал жить в деревню Залесная. Учился в Полазненской школе № 3. Получил специальность автослесаря в Автодорожном техникуме.

В 2019-2020 годах проходил срочную службу в ВМФ в должности электрика. Получил звание «старший матрос».

После армии работал в ГБР, потом — в автоцентре.

В 2022 году Вячеслав женился, в июне этого же года у него родился сын.

В сентябре 2022 года Вячеслав Андреевич был призван в рамках частичной мобилизации.

Погиб 25 августа 2023 года.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-moiseev/

Военнослужащий Медведев Егор В ходе спецоперации при исполнении воинского долга погиб

Медведев Егор Сергеевич.

Он родился 10 марта 1991 года. После школы проходил срочную службу в специальном подразделении рота разведки в Новосибирской области.

В начале марта этого года отправился на спецоперацию.

Погиб при выполнении поставленной боевой задачи, проявив мужество и отвагу.

https://zpobeda.ru/egor-medvedev/

Военнослужащий Гвоздик Артем Воспитанник «Салавата» и экс-игрок ряда команд ВХЛ

Артем Гвоздик

погиб в зоне СВО 23 августа.

Он числился в штурмовых отрядах ВДВ.

Артему было 35 лет

https://zpobeda.ru/artem-gvozdik/

Рядовой Непеин Сергей При исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины 24 августа 2023 года, проявив мужество и героизм, погиб стрелок-помощник гранатомётчика десантно-штурмового отделения рядовой

Сергей Александрович Непеин.

Он начал службу по защите Отечества в 2022 году как доброволец отряда «Барс», с начала 2023-го вошёл в состав Российской Армии.

Мужественный человек, настоящий патриот, наш земляк честно и храбро исполнил воинский долг.

Он воевал в одной из самых горячих точек — в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

https://zpobeda.ru/sergej-nepein/

Доброволец Аникин Александр Погиб Аникин Александр Александрович.

Участник СВО. Отец четверых детей.

Александр с марта текущего года находился в самом пекле специальной военной операции – в городе Артемовске (Бахмуте). Героически погиб 24 апреля защищая интересы и безопасность нашей Родины.

На специальную военную операцию Александр Аникин попал добровольцем.

https://zpobeda.ru/aleksandr-anikin/

Военнослужащий Римский Игорь Простились с

Римским Игорем Владимировичем,

погибшем в ходе СВО.

Он был мужественным, смелым, храбрым воином.

За время службы был награждён множественными медалями.

У него осталась большая семья.

https://zpobeda.ru/igor-rimskij/

Военнослужащий Афанасьев Сергей Простились с Героем

Афанасьевым Сергеем Николаевичем

в селе Кузьминские Отвержки.

https://zpobeda.ru/sergej-afanasev/

Доброволец Тынанто Сергей Проявив мужество и героизм, погиб

Сергей Тынанто.

Сергей родился 30 августа 1994 года в селе Усть-Белая Анадырского района.

В 2007 году вместе с семьёй переехал в посёлок Беринговский, где закончил 11 классов Центра образования. Затем жил и работал в родном посёлке и городе Анадырь.

Осенью 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.

Погиб 25 июня текущего года.

Дома Сергея ждала маленькая дочь, мама, братья и сёстры.

https://t.me/anadyr_rayon/2184

Военнослужащий Фомин Константин 46-летний Константин Фомин — из Железногорска.

Был мобилизован прошлой осенью.

Погиб при исполнении воинского долга 24 августа.

https://zpobeda.ru/konstantin-fomin/

Военнослужащий Василенко Владимир Прощание с

Василенко Владимиром

состоялось 31 августа в р.п.Чернь

https://zpobeda.ru/vladimir-vasilenko/

Рядовой Раевский Алексей 4 августа 2023 года при выполнении боевых задач погиб

Раевский Алексей Владимирович (10.08.1979 гр).

Дома у него остались мама, три брата и три сестры.

https://zpobeda.ru/aleksej-raevskij/

Военнослужащий Апевалов Виктор 26 августа, при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб

Апевалов Виктор Васильевич,

выпускник Новозаимской школы, мастер спорта России по гиревому спорту, победитель Тюменской области, призёр Всероссийских соревнований среди юниоров по гиревому спорту.

Виктор героически погиб, защищая мирное население.

https://zpobeda.ru/viktor-apevalov/

Военнослужащий Хосиев Дмитрий Хосиев Дмитрий

погиб в ходе проведения СВО.

Уроженец станицы Змейской был награжден медалью Суворова и Жукова.

https://zpobeda.ru/dmitrij-hosiev/

Военнослужащий Карболин Павел При выполнении специальных задач в ходе специальной военной операции на территории Украины 30 августа 2023 года погиб

Карболин Павел Владимирович.

г. Кемерово

https://zpobeda.ru/pavel-karbolin/

Военнослужащий Никифоров Виталий 27 августа героически погиб

Никифоров Виталий Андреевич,

уроженец г.Комсомольска Ивановской области.

https://zpobeda.ru/vitalij-nikiforov/

Военнослужащий Елунин Дмитрий В д. Покрово-Иртышское состоялось прощание с участником СВО на Украине

Елуниным Дмитрием Андреевичем.

https://zpobeda.ru/dmitrij-elunin/

Рядовой Зотов Олег В зоне СВО погиб воин из города Киреевск Тульской области

Зотов Олег.

Был призван 21 сентября 2022 года.

Служил в 137 полку ВДВ.

Являлся командиром отделения.

Был ранен в бою. После ранения был переведен в старшего стрелка.

Героически погиб 29 августа 2023 года,в возрасте 28 лет.

У Олега остались жена и маленький ребёнок.

https://zpobeda.ru/oleg-zotov/

Военнослужащий Лошаков Станислав В зоне СВО погиб кедровчанин

Станислав Лошаков.

https://zpobeda.ru/stanislav-loshakov/

Военнослужащий Арепьев Константин 23-летний Константин Арепьев

из Курского района подписал контракт сразу после прохождения срочной службы в армии.

Погиб на Донбассе, пожертвовав собой ради других.

https://zpobeda.ru/konstantin-arepev/

Военнослужащий Николенко Андрей В с. Некрасовка состоялась церемония прощания с

Николенко Андреем Анатольевичем,

погибшим в ходе Специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/andrej-nikolenko/

Военнослужащий Алёшин Вячеслав Вячеслав Сергеевич родился в Колпашевском районе в 1982 году, где он окончил среднюю школу. После школы отслужил в армии, вернулся домой в звании младшего сержанта. Вместе с родителями переехал на постоянное место жительство в Парабельский район.

Осенью 2022 года добровольно заключил контракт в Военном комиссариате Парабельского района и ушел в зону специальной военной операции.

Героически погиб 22 августа 2023 года при исполнении служебного долга.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-aljoshin/

Военнослужащий Третьяк Роман Третьяк Роман Сергеевич родился 13 марта 1988 года в п. Мухинский Октябрьского района Амурской области.

В июне 2006 года Роман Сергеевич был призван на срочную службу в ряды Российской армии. С 2008 по 2011 года продолжил службу в Армии по контракту старшим сержантом в г. Бикин в в/ч 42102.

С марта 2016 года Третьяк Роман Сергеевич возвращается на воинскую службу по контракту в должности командира машины, оператора батареи противотанковых управляемых машин, в звании старшего сержанта артиллерийских войск.

29 апреля 2022 года Романа отправили на спецоперацию на Украину.

7 июня 2022 года Роман Сергеевич погиб в с. Богородичное Донецкой области. При спасении своего раненого сослуживца сам попал под пулю снайпера, скончался от острой кровопотери.

6 августа 2022 года по Указу Президента РФ Третьяк Роман Сергеевич был награждён орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/roman-tretyak/

Военнослужащий Петров Вячеслав Петров Вячеслав,

уроженец Апшеронска.

Погиб на Украине, выполняя боевое задание по разминированию.

https://zpobeda.ru/petrov-vyacheslav/

Сержант Редько Дмитрий В госпитале Санкт-Петербурга 25 августа скончался мобилизованный, находившийся в зоне СВО сержант

Редько Дмитрий Викторович.

https://zpobeda.ru/dmitrij-redko/

Военнослужащий Сивков Александр Погиб Сивков Александр Павлович

(24.11.1980 — 12.04.2023).

Александр в октябре 2022 года был мобилизован для участия в СВО, проходил военную подготовку в п. Печенга, Мурманская область.

https://zpobeda.ru/aleksandr-sivkov/

Лейтенант Трей Андрус г.Москва г.Москва

https://zpobeda.ru/andrus-trej/ 26 августа 2023 года, исполняя воинский долг, погиб

младший сержант Плаксин Юрий Юрьевич,

призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Юрий жил в Железногорске и работал на градообразующем предприятии.

https://zpobeda.ru/jurij-plaksin/

Военнослужащий Онуфрийчук Илья На СВО погиб

Илья Онуфрийчук,

водитель автомобильного взвода Сортавала.

https://zpobeda.ru/ilya-onufrijchuk/

Военнослужащий Шалаев Роман Шалаев Роман Евгеньевич

погиб 26.06 23г.

Роман представлен к Герою России посмертно.

https://vk.com/wall-210977916_212564

Лейтенант Данильченко Николай Герой Российской Федерации

Герой Российской Федерации Выпускник Омского кадетского военного корпуса Воздушно-десантных войск (окончил в 2016 году). С 2016 года – в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, курсант Омского автобронетанкового инженерного института (филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва). После окончания института в 2021 году по специальности "эксплуатация и ремонт бронетанковой техники" получил распределение в танковый батальон 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота, где начал службу командиром танкового взвода. С 24 февраля 2022 года принимал участие в составе своего подразделения в спецоперации. В марте, выполняя задачи по несению боевого дежурства на опорном пункте тактической группы, лейтенант Данильченко обнаружил колонну техники ВСУ и вступил в неравный бой, не дав противнику развернуться в боевые порядки. В ходе боя составом экипажа уничтожил 3 вражеских танка, боевую машину пехоты, отразив 4 атаки ВСУ на занимаемые рубежи. В ходе дальнейшего контрнаступления уничтожил 2 огневые точки, опорный пункт, 3 единицы бронетехники и до 15 военнослужащих противника. В начале апреля танковый взвод под командованием лейтенанта Данильченко отражал атаки ВСУ на один из населённых пунктов. В ходе тяжёлого боя офицер, увидев подбитый танк подчинённого взвода, перегородил своим танком огнеопасное направление, после чего отдал приказ механику-водителю и наводчику-оператору извлечь раненых и укрыть в безопасном месте. Весь ход эвакуации раненых офицер вёл прицельный огонь на простреливаемой местности по вражеской технике. Благодаря мужеству и грамотному командованию лейтенанта Данильченко удалось избежать потерь личного состава, удержать оперативно-важный населённый пункт, уничтожить 7 единиц бронетехники и свыше 30 военнослужащих ВСУ. В конце апреля взвод лейтенанта Данильченко получил приказ совершить марш по указанному маршруту. На марше подразделение попало в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Решительно вступив в бой, лейтенант Данильченко прицельным огнём уничтожил до 20 военнослужащих и 2 бронированные машины противника. Выстрел из украинского ПТУР причинил повреждение танку лейтенанта Данильченко, а самому офицеру – ранение и лёгкую контузию. Несмотря на полученные ранения, он смог эвакуировать свой экипаж и вывести подразделение и технику из окружения без потерь. За проявленные доблесть и мужество был награждён медалями. В июне, после выписки из госпиталя, не дождавшись окончания медицинской реабилитации, вернулся в боевые порядки свой воинской части. 25 сентября 2022 года, в ходе отражения наступления превосходящих сил противника, лейтенант Данильченко умелыми действиями уничтожил 5 танков врага, не допустив повреждения своей боевой машины. После отхода на закрытую позицию для пополнения боекомплекта орудия, через прицел-дальномер лейтенант Данильченко увидел противника численностью до роты, наступавшего на наше мотострелковое отделение. Чтобы предотвратить окружение отделения, офицер, не дожидаясь загрузки боекомплекта, решил пробиваться с боем к позициям товарищей. Используя лишь огневые возможности танкового пулемёта, экипаж сумел отбить наступление врага, нанеся ему существенное огневое поражение. Заняв оборону опорного пункта, лейтенант Данильченко обнаружил очередную группу противника, предпринимавшего попытку окружения. Оценив ситуацию, офицер остался прикрывать отход мотострелкового отделения на запасные позиции для перегруппировки и пополнения боекомплекта. В тяжёлом бою лейтенант Данильченко уничтожал живую силу и технику противника до полного расхода боекомплекта, постоянной сменой огневых позиций вводил его в заблуждение и замедлял темпы наступления. В результате миномётного обстрела опорного пункта танк офицера вышел из строя. Приняв решение сохранить боевую машину, экипаж под командованием лейтенанта Данильченко продолжил бой стрелковым оружием. В результате прицельного артиллерийского обстрела ВСУ лейтенант Николай Данильченко был смертельно ранен. Указом Президента Российской Федерации ("закрытым") от 9 ноября 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту Данильченко Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награждён медалями, в том числе "За отвагу", Суворова. https://t.me/geroirossii/5311

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Песня 333. Для врагов как кость в горле! Предыдущие выпуски:

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