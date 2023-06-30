Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.63

Варварский снос мемориала советским воинам-освободителям. Львовская область, Украина.

https://t.me/c/1524001401/10506

Моменты СВО. Моменты СВО.

https://t.me/boris_rozhin/88263

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия имеет славную историю - воины именно этой дивизии, Берест, Егоров и Кантария водрузили на Рейхстаг штурмовой флаг подразделения, который сейчас официально считается Знаменем Победы. В 2016 году дивизия была воссоздана после признанной неудачной попытки переформирования танковых и мотострелковых подразделений в бригады (та самая "Сердюковская" реформа).

Марьяна Наумова побывала недавно на Авдеевском направлении в подразделении у танкистов 150 МСД: боевой путь, личные истории, как выбирают танку имя и что такое танчик для танкиста - всё это можно посмотреть в репортаже нашего проекта "МЫ ЖИВЫ. Немного кадров.

https://t.me/maryananaumova/1383

Спутниковые снимки разлива Днепра. За счёт того, что нижняя часть плотины цела, удалось избежать катастрофы. Разрушение всей плотины смыло бы почти всю область. Справа белое пятно - это остатки последней пустыни Европы (Олешковская пустошь), по совместительству - природная бомба замедленного действия, которую вчера активировали украинцы.

https://t.me/zhivoff/9495

«Это кладбища, фермы, удобрения. Это сотни тысяч выгребных ям и туалетов. Это навоз, канализационные системы, свалки мусора, кладбища животных. Это сотни тысяч тонн погибшей рыбы. И всё ЭТО несет в море», - рассказывает доктор Комаровский.

Не надо забывать о том, что Днепр впадает в Черное море, подчеркивает он. А до пляжей Одессы примерно 100 км… Каховская трагедия несет огромную угрозу для Одессы и всей прибрежной Украины, а также для Румынии и Болгарии.

Комаровский призывал скупать бутилированную воду, жестко кипятить проточную и купить таблетки для дезинфекции всего, что только можно. Он предупреждает о риске вспышек холеры, брюшного тифа, сальмонеллы и прочей жести.

О том, что подрыв Каховской ГЭС грозит масштабным экоцидом, уже говорилось. О том, что всё это «кладбищенское течение» несет в сторону Одесской и Николаевской областей, предупреждали гидрологи.

Тем временем в Киеве заявляют, что на планы контрнаступления это не повлияет.

Трагедия, катастрофа, люди... Мелочи.

https://t.me/Crimeanprachka/23352

Передаём привет военачальникам-идиотам, любителям утренних построений, массовых приёмов пищи, марширующих колонн и красивых парковок в ряд. На скриншоте перехват сводки противника (с сокрытием определенных деталей).

В Национальном центре управления обороной сейчас, наверное, очень сильно возбудятся, снарядят специальную комиссию, которая поедет в зону СВО разбираться, как же так получилось. Только проверяющие в силу своей профнепригодности и оторванности значительной части кабинетных служивых с Фрунзенской набережной от реалий СВО опять будут искать бирки, журналы учётов и требовать брить бороды. И всё это, наверное, ещё и на построении.

16-ый месяц специальной военной операции на дворе. Необучаемые.

https://t.me/rybar/48142

Есть такой элемент РЭБ как комплексный технический контроль (КТК). Есть обученные подразделения с качественной техникой. Вот только их главная задача - указывать красным командирам на подобные недостатки. А кому понравится получать замечания от старшего лейтенанта, да ещё и подчинённого?! Поэтому ещё с "песков" они занимаются Разведкой. (Успешно стоит заметить). А красные командиры по линейке строят полевые парки, делают квадратные масксети, а частоты и позывные не меняют годами. (Некоторые с ппд).

Вот так, товарищи, становятся объектами огневого поражения.

Маскируйте позиции, технику, оборудуйте ложные позиции, действуйте нестандартно.

https://t.me/rybar/48142

Работа кипит В 2023 году корпорация «Алмаз-Антей» существенно увеличила выпуск продукции в рамках гособоронзаказа. Сдача вооружения идет с опережением графика. Публикуем кадры из цехов предприятия. Производимые концерном комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь», показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

https://t.me/mod_russia/27191

На Украине нацизма нет, просто хохол таскал перстень СС бригады "Галичина", но уже не таскает)))

https://t.me/rosich_ru/43018

Полковник К.Залесский специально для канала Vоенкор Котенок Z @voenkorKotenok:

О наступлении ВСУ и нашей подготовке к этому наступлению.

Да, знали, да, готовились, да, опять угадали, где пойдут, и, наконец, дождались «Леопардов»!

Наступление на Ореховском направлении противник начал в 2 часа ночи мск в полосе обороны 58-й армии. Широким фронтом, после мощнейшей артподготовки и атаки РЭБ, положившей нашу антенную связь. Пехота дрогнула, но не побежала, хотя один из ротных опорников буквально сровняли с землей.

Главной ударной силой ночного штурма стали вышедшие из Малой Токмачки колонны бронетехники, включавшие 40 танков, часть которых составляли те самые «Леопарды».

Успех боя предопределила профессиональная работа спецназа 45-й и 22-й бригад. Находясь в серой зоне, наши «спецы» с достаточным временным запасом засекли движущуюся без фар технику, позволив двум парам Ка-52 успеть к месту боя.

Подойдя к минным полям, противник пустил разминирующие «Змей-Горынычи», и вперед пошли танки с тралами, расчищая путь «Леопардам» и бронемашинам с пехотой. Вышколенная на натовских полигонах бригада ВСУ, пройдя минные поля, наверняка быстро бы развернулась в боевой порядок и двинулась на наши опорники… Но была расстреляна в завораживающем своим драматизмом ночном бою. По вставшей на минных полях бронетехнике со всех сторон били ПТУРы, артиллерия, и, конечно же, вертолеты.

В результате к утру на поле боя остались 20 поврежденных и подбитых вражеских танков (включая 4 «Леопарда») и 15 бронемашин, эвакуировать которые с минного поля ни у нас, ни у противника нет возможности.

Словом, все наши — от командарма 58 ОА генерал-лейтенанта Ивана Попова, до птуристов, вертолетчиков, пехоты, артиллерии и спецназа сработали как единый, четко отлаженный механизм.

Легендарный командарм 58-й Владимир Шаманов остался бы доволен и своей армией, и своей 45-й бригадой. Ну, и еще одним своим хорошим знакомым он тоже был бы очень доволен...

Дневное наступление в этом секторе стало жалкой пародией ночного: накрытая нашей артиллерией, бронеколонна ВСУ не дошла даже до наших минных полей.

https://t.me/voenkorKotenok/48335

Ситуация на Запорожском направлении.

Противник атаковал в направлении Работино - Новоданиловка силами РТГр (65 омбр) усиленным танковым взводом при поддержке полевой артиллерии - успеха не имел, понес потери и отступил.

По линии Малая Токмачка - Работино силами 3 омб 65 омбр усиленным танковым батальоном, успеха не имел, понес потери, отступил на ранее занимаемый рубеж, нарастил силы усиленной танковой ротой и повторил попытку атаки, успеха не имел, понес новые потери и отступил.

В районе "Времьевского выступа", в 2 километрах к западу от н.п Нескучное атаковал силами 2 РТГр 35 обрмп район высоты 178.3 (мы писали о его планах в предыдущих сводках), попал в засаду, понес потери и отступил, перегруппировался, ввел в бой дополнительные 2 РТГр и повторил попытку штурма высоты, в настоящий момент продолжается бой высокой интенсивности.

В направлении Великая Новосёлка - совхоз Октябрь атаковал силами РТГр 35 обрмп, усиленным танковым взводом, вклинился в линию обороны до 300 метров, был остановлен и увяз, по состоянию на 17:00 продолжался стрелковый бой.

В направлении Золотая Нива - Новодонецкое силами РТГр 37 обрмп усиленным танковым взводом, успеха не имел, понес потери и отступил.

Резюмируя, противник включил в бой большое количество бронетехники, но успеха не имел ни на одном из указанных направлений, напротив, понес ощутимые потери при нулевом результате.

Обратим внимание, противник приступил к минированию путей противотанковыми минами DM-31 в направлении н.п Новое, Новая Павловка, Вербовое, Ильченко, Сладкая Балка.

В радиоперехватах врага отмечается польская речь.

https://t.me/negumanitarnaya_pomosch_Z/7902

ВДВ стойко отбивают «элитные» подразделения ВСУ на Запорожском направлении.

Более 22 часов противник пытается штурмовать наши позиции, но все безуспешно. Запрашивали ночью гуманитарный коридор для вывоза раненых и погибших.

Как только они пытаются чуть ближе подойти мы равняем их с землей!

Слава ВДВ! На связи Атлет.

https://t.me/rusich_army/9266

Генерал-полковник Романчук, который командует нашими войсками на Запорожском направлении рассказал об отражении наступления противника.

Отдельный акцент сделан на том, что противник несмотря на все усилия, так и не смог добиться оперативно-тактической внезапности, что безусловно сказалось на результатах наступления.

Также генерал-полковник Романчук отметил, что информация о боевых действиях докладывается непосредственно Путину по линии Генерального Штаба.

https://t.me/boris_rozhin/88355

А тем временем зять Шойгу достал уже и Госдуму. На Столярова уже депутаты накатали жалобу в СК. Неужели все сойдет с рук?

https://t.me/zloy_zhurnalist/4945

Враг ещё не бросал в бой танковые клинья: серьёзная угроза мощного наступления ВСУ сохраняется

Об этом заявил Дмитрий Рогозин, находящийся на фронте с группой военных советников.

«Не разделяю радостные рапорты о "разгроме противника".

Да, отразили первую атаку. Да, молодцы.

Но враг еще не вводил основные силы прорыва, прежде всего, крупные танковые клинья, не вбивал их в наши передовые позиции. А их только в окрестностях Орехова на самом танкоопасном направлении - около 600 танков ВСУ не считая БМП.

Потому рано радоваться, господа. Сначала давайте победим, а уж потом в "воздух чепчики бросать" будем».

https://t.me/RVvoenkor/46939

По предварительным данным беспилотник, врезавшийся в дом а Воронеже 8 июня, мог лететь в сторону аэродрома «Балтимор». Однако, по одной из версий, он сбился с курса и врезался в жилой дом. В результате взрыва БПЛА десять квартир получили повреждения. Разрушена несущая стена на 2 этаже.

https://t.me/c/1801542020/5380

Разбитые натовские Леопарды и Бредли на полях Запорожья

https://t.me/c/1801542020/5387

Командующий 58 армией генерал-майор Иван Попов заявил, что в ночь с четверга на пятницу его подразделения в Запорожской области смогли остановить несколько волн наступления противника. Прорыва не случилось. Командующий отдельно отметил значительный вклад мотострелков и хорошую работу минных полей и боевой авиации.

https://t.me/ssigny/62277

В бою за Новую Таволжанку ликвидирован власовец Даниил «Шайба» Мазник. Он командовал штурмом Новой Таволжанки.

https://t.me/ssigny/62282

Проводили в последний путь гвардии капитана Романа Воробьева... Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко зачитал Указ Президента РФ Владимира Путина о присвоении Роману Александровичу Воробьеву звания Героя России. Посмертно. Настоящий Русский Воин ушел в бессмертие.

https://t.me/pushilindenis/3497

Треть своей жизни из 26 лет Роман Воробьев защищал свою землю: в 18-летнем возрасте в октябре 2014 года он пришел воевать в батальон «Сомали». Все его знали по позывному Воробей. И теперь его нет с нами.

Это горькая невосполнимая потеря – он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России.

Был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином.

За его плечами Донецкий аэропорт, Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевская промзона, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Саханка, Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное...

При сражении за Мариуполь он лично уничтожил 10 единиц бронетехники противника, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок. Был ранен, но тут же вернулся в строй…

Роман Воробьев заслуженно получил высокое звание Героя Донецкой Народной Республики. Награжден орденом Мужества Российской Федерации, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

Роман Воробьев прожил достойную жизнь. Его имя, его подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России.

Искренние слова соболезнования родным и близким.

Вечная память и вечная слава русскому Воину!

https://t.me/pushilindenis/3496

В Туле простились с заместителем начальника боевой подготовки ВДВ России полковником Андреем Стэсевым.

Выпускник РВВДКУ 1992 года, Стэсев прошел путь от командира парашютно-десантного взвода 83-й десантной бригады (г. Уссурийск) до командира 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В 2019-м был назначен заместителем начальника боевой подготовки ВДВ.

С сентября прошлого года полковник Стэсев возглавлял оперативную группу ВДВ, прикрывающую нашу государственную границу на территории Белгородской и Курской областей.

5 июня полковник Стэсев героически погиб при исполнении воинского долга, отражая наступление противника на Белгородскую область.

https://t.me/rabotaembrat/6141

4 июня, в ходе огневого контакта с противником погиб лейтенант Игорь Анатольевич Суханов, командир разведывательной группы армейского спецназа России. Погиб в стрелковом бою, с оружием в руках. Игорь был кавалером трех орденов Мужества. Сообщается, что посмертно он будет представлен к высокому званию Героя России.

Вечная память!

https://t.me/ok_spn/25135

«Война забирает лучших»: военкор Котенок сообщил о гибели генерал-майора Сергея Горячева Публикация с искренними словами скорби появилась в Telegram-канале корра Юрия Котенка сегодня, в 0:19. Согласно сообщению, генерал-майор Сергей Горячев, командир штаба 35 общевойсковой армии, погиб в результате обстрела ВСУ по русским позициям

«Война забирает лучших. Тяжёлые бои весь вчерашний день (12 июня) шли почти по всей линии боевого соприкосновения группировки „Восток“, особенно на т.н. Времьевском выступе. Тяжёлая обстановка — в полосе обороны 60 и 37 мотострелковых бригад. В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев», — говорится в посте.

https://t.me/tsargradtv/46720

Разведка ЮВО в зоне СВО

https://t.me/razvedkavperedZ/479

По сообщениям ТГ Военный Осведомитель" всего в ходе провальной атаки на Запорожском направлении ВСУ лишились как минимум:

— 5 немецких танков Leopard 2A6 и 2A4 (2 уничтожено, 1 подбит и брошен, 3 брошены)

— 6 американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA (все подбиты и брошены)

— 3 американских MRAP M1224 MaxxPro (все подбиты и брошены)

— 1 нидерландский бронетранспортёр YPR-765 (подбит и брошен)

— 1 чешский T-72M1 (уничтожен)

— 1 машина разминирования БМР-2 (подбита и брошена)

— 1 французский бронеавтомобиль VAB (подбит и брошен).

— несколько сгоревших грузовиков

Впервые были уничтожены танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley.

https://t.me/milinfolive/101942

Жители Белгородской области, которые проходили подготовку на базе ЧВК "Вагнер" для народного ополчения, активно помогают сейчас родному региону.

Несмотря на отсутствие правового статуса, парни делают все, что в их силах в районе Шебекино: эвакуируют, привозят провизию и лекарства для местных жителей.

https://t.me/orchestra_w/7150

Наглядно видно, как обмелело Каховское водохранилище, которое находится вверх по Днепру от Каховской ГЭС. Обмеление связано не столько с разрушением самой Каховской ГЭС, сколько со снижением сброса воды украинской стороной на Днепровской ГЭС.

https://t.me/grey_zone/19070

Жители Запорожья идут добровольцами на фронт. Жители Запорожской области массово идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских войск. Об этом сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сегодня в российской армии, Росгвардии, группе «Вагнер», батальоне «Судоплатова» и других воинских подразделениях уже сражаются около семи тысяч запорожских добровольцев.

https://t.me/c/1801542020/5404

Псковская область создаст оперотряды содействия обороне и безопасности Власти Псковской области, которая граничит с Эстонией и Латвией, входящих в состав НАТО и ЕС, создадут в каждом муниципалитете региона оперативные отряды содействия обороне и безопасности. Их задачей станет содействие силовым структурам в случае ЧС, заявил губернатор Михаил Ведерников.

https://t.me/c/1801542020/5411

Крупным планом: видео уничтоженной западной техники ВСУ В Минобороны РФ опубликовали кадры уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Западные танки и бронетехника горят, словно солома.

https://t.me/c/1801542020/5413

Один из расчётов ПТРУ (Карнет) 71 Полк Разведывательной роты!

В недавнем контрнаступление противника под Ореховым, Запорожской Область, которые всем рассказали и показали как горит Леопард и Бредли

Позывные :

Барзек

Гном

Ших

Россия знает Героев!

https://t.me/Terra_isnotNazi/4144

Проанализировав выложенные в Сеть фото и видео, команда Рыбаря составила карту потерь техники ВСУ на Запорожском направлении за последние несколько дней. Всего российским военнослужащим удалось вывести из строя 77 танков, БМП, БТР, бронеавтомобилей противника на участках под Ореховым и Времьевкой. В список вошли только те машины, уничтожение или поражение которых подтверждено материалами открытых источников: в действительности их число явно больше.

На карте не указана техника, местоположение которой не удалось однозначно геолоцировать. В частности, на ней отсутствуют один из брошеных ВСУ колесных танков AMX-10RC, три выбитых FPV-дронами Leopard 2A4, одна M2A2 ODS Bradley и около десятка других образцов.

Значительная часть машин противника поражена на подходе к российским позициям, что является следствием плотного минирования и хорошего взаимодействия с авиацией и артиллерией. В пользу последнего говорит и комплексное поражение наступающих колонн: обнаруженную и вставшую технику уничтожали артиллерией, вертолетами, ПТРК и FPV-дронами.

Все это наглядно подтверждает высокие потери ВСУ и опровергает сообщения о якобы «незначительном уроне». Хотя далеко не вся техника была уничтожена, значительная ее часть находится в простреливаемой полосе и не может быть эвакуирована противником в тыл.

При этом раньше времени обольщаться не стоит: украинские формирования по-прежнему обладают значительными резервами и пока не наносили главного удара силами 9 и 10 корпусов. И все же за несколько дней российские войска однозначно нанесли им существенный ущерб.

https://t.me/boris_rozhin/88610

Пока тихо, можем поговорить.

Все видят ликующие сводки, мы тоже рады, но давайте сдержаннее. До победы еще очень далеко. А эти операции можно считать небольшим успехом, давшимся очень тяжело, мужики спят по два часа, нон-стоп идет работа.

Не забываем, что у нас помимо Запорожья есть еще направления, не менее рисковые - тот же Бахмут, обстановка там очень напряженная. А резервов людей и техники у врага хватит чтобы атаковать еще с трех точек минимум.

Сейчас на Херсонском направлении, как сойдет вода, снова будут битвы за острова.

Мы все видим как вражеские «военкоры» отмалчиваются, лишь, подобно гиенам, хихикают над одиночными ударами и сомнительном успехе. Глобально - их повестка сейчас заполнена фейками. Потому что мы им отрезали повод для радости.

С той стороны тоже воюют люди, у них нет особо настроения идти в бой, так давайте будем стабильно им портить настроение, а не кидать шапки в воздух из-за груды натовского железа.

Мужики, кто держит фронт, кто в эти дни стойко отразил все атаки, невзирая на тяжелейшие условия и преимущество врага в технике - вы герои, вы уже вошли в историю.

Слава России, победа будет за нами

https://t.me/rusich_army/9306

Спецкор ВГТРК Мамсуров Георгий @ksantyZ специально для @rusich_army

Боец с позывным ПИРАТ просит передать информацию домой в Уфу!! Военнослужащие Херсонского фронта, которые держат оборону по берегу Днепра просят передать домой, что с ними все в порядке- много личных вещей (в тч телефонов) осталось затоплено на позициях- в первую очередь бойцы эвакуировали мирных жителей, вооружение и боекомплект.

Максимальный репост по Уфе, где это возможно, пожалуйста!!

Работайте, братья!!!

https://t.me/ksantyZ/2369

Премьер Канады Трюдо, прибывший с необъявленным визитом в Киев, объявил о выделении военной помощи Украине на $375 млн и передаче конфискованного российского Ан-124, пишет Рейтер. Грузовой "Антонов" компании "Волга-Днепр" прибыл в Канаду в феврале прошлого года с ковид-тестами из Китая, но вылететь из страны не смог - Канада закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.

https://t.me/rosich_ru/43188

Указом президента России звание генерал-майора присвоено Герою России, командиру 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Владимиру Вячеславовичу Селиверстову. Генерал Селиверстов как никто заслужил и погоны генерала, и звезду Героя. За время службы также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу».

https://t.me/ok_spn/25109

11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

https://t.me/rabotaembrat/6146

«Мама, я дома!» На Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Мы вместе с ребятами рады их возвращению!

https://t.me/mod_russia/27323

Репортаж о Яром – командире группы тяжёлых снайперов 155-й гв. ОБрМП ТОФ, которая работает сейчас на Угледарском направлении. Основной рабочий инструмент в кадре – винтовка Raptor от компании Bespoke Gun. У Ярого именная винтовка, изготовленная именно для него. На фронте очень боятся наших снайперов. Как рассказал Ярый, если снайпера обнаружили, то против него выходит не снайпер, а посылается целый танк. Ярый был серьезно ранен, но не долечившись сбежал обратно.

https://t.me/ok_spn/25121

Мобилизованные инженеры

https://t.me/rsotmdivision/7957

Еще два американских МРАПа MaxxPro вышли из чата.

https://t.me/rsotmdivision/7959

Фото от наших друзей из подразделения армейского спецназа России. Уничтоженная техника в объективе коптера 22-й гв. ордена Жукова бригады спецназа Вооруженных сил РФ. В полях Запорожья остались танки Leopard 2A6, БМП М2 Bradley, немецкий БРЭМ Bergenpanzer, несколько единиц машин разминирования Leopard 2R HMBV, а также MRAP International MaxxPro. Только за сутки активной работы по фиксации, и корректировки парни из РГСпН потеряли 4 коптера DJI Mavic, но результат несомненно того стоил.

Уничтоженная разбитая колонна Вооруженных СамоУбийц:

ОБТ Leopard 2A6 — 2 штуки;

БМП М2 Bradley — 1 штуки;

MRAP International MaxxPro — 2 штуки;

БМР Leopard 2R HMBV — 3 штуки;

БРЭМ Bergepanzer 3 Büffel — 1 штука;

https://t.me/ok_spn/25123

Разведчики Отважных на Красно-Лиманском направлении Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа вскрыли местоположение опорного пункта ВСУ и навели на него огонь артиллерии, обеспечив быстрое и точное уничтожение укрепления националистов.

https://t.me/mod_russia/27378

Атмосфера СВО Атмосфера СВО. @kaspiyskyberet

Ну и немного тех, кто сопровождает наших бойцов. Дежурный по КХО в зоне СВО Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок