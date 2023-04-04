Территория Героев...(81)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24896 https://t.me/mod_russia/24948 https://t.me/mod_russia/24957

Сержант Колесниченко Сергей Командир отделения — командир боевой машины сержант Сергей Колесниченко, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по взятию укреплений противника в районе одного из населенных пунктов.

В ходе выдвижения штурмовая группа попала под плотный артиллерийский обстрел противника, в результате которого 2 боевые машины десанта получили значительные повреждения, потеряли ход и загорелись.

Колесниченко, оценив обстановку, вместе с подчиненными выдвинулся к поврежденной технике, чтобы забрать экипажи боевых машин. Не жалея собственной жизни, Сергей вытащил из БМД пятерых воинов, на которых горело обмундирование. Получившие ранение военнослужащие не смогли потушить огонь и выбраться самостоятельно. Колесниченко спас им жизнь.

https://zpobeda.ru/sergej-kolesnichenko/

Офицер пресс-центра Половодов Евгений На Купянском направлении наши воины ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также сорвали переброску резервов укронацистов, сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов. См. видео по ссылке

https://t.me/c/1801542020/3491

Военнослужащий "Охота" Боец-доброволец с позывным Охота (Ударный отряд "Царские волки") о Мариуполе, городах, разрушенных войной, и их скором восстановлении.

С верой в возрождение Новороссии, ее воскрешение из пепла и руин, с верой в полное освобождение русских земель от фашисткой оккупации добровольцы идут в бой. См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/3813

Военнослужащий "Белый" Мобилизованный военнослужащий с позывным «Белый» был призван с Краснодарского края. В ходе курса подготовки он освоил радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок». Сейчас регулярно применяет данную технику для обнаружения огневых точек противника, а также для корректирования артогня.

Как отмечает военнослужащий, подразделения полностью обеспечены всем необходимым новейшим снаряжением: «Техника вся свежая. Даже вот этот “Аистенок” – он получался абсолютно новым. Я его лично получал, распаковывал. Техника абсолютно новая. Свои задачи выполняет».

В зоне боевых действий российские военнослужащие все чаще сталкиваются с военными специалистами из западных стран: «Да в общей массе мы воюем с наемниками – с натовскими наемниками. Также с польскими наемниками, с нацистами украинскими, которые еще остались. Добиваем их. Осталось им немного жить – добьем их, дожмем», – говорит Белый. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24797

Военнослужащий "Бармалей" Доброволец с позывным «Бармалей» после ранения вновь вернулся в зону специальной военной операции. Сейчас защищает Родину на Запорожском направлении.

Свой выбор объясняет просто: «Родина в опасности, поэтому откликнулся настолько, насколько это возможно (…). Родные переживают – да. Но такое дело – Родина в опасности».

Как отмечает военнослужащий, подразделения ВС РФ хорошо обеспечены питанием, боеприпасами и современным вооружением.

Кроме того, Бармалей особенно тепло отзывается о командном составе: «С командирами все отлично. Командиры у нас боевые. Всегда слышат подчиненных. То есть фактически на короткой ноге находимся». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24803

Командир танкового взвода с позывным «Восток» успешно бьет противника на Херсонском направлении: «Продолжаем дела наших дедов и прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, которые били фашистов. Так же и мы сейчас бьем украинских националистов – жжем их технику, уничтожаем их укрепрайоны».

Особую благодарность «Восток» выражает командному составу своего подразделения. Он отмечает, что благодаря их стараниям и вниманию к нуждам подчиненных военнослужащие полностью обеспечены всей необходимой современной экипировкой, техникой и вооружением.

«Я уверен, что с такими командирами, как наши, победа будет, несомненно, за нами», – говорит Восток.

За успешное выполнение боевых задач наш герой награждён медалью «За отвагу». См. видео по ссылкам

https://t.me/mod_russia/24805

https://t.me/mod_russia/25248

Военнослужащий "Изя" Наводчик-оператор с позывным «Изя» призвался в ряды Вооруженных Сил из Свердловской области. До этого всю жизнь работал ювелиром.

В зону специальной военной операции он отправился по зову сердца: «Прибыл сюда, чтобы помочь народу Луганской и Донецкой республики восстановить мир на этой земле, чтобы не гибли дети», – говорит «Изя».

Он призывает своих земляков откликнуться на горе жителей Донбасса и по возможности помочь активными действиями: «Чем вас больше, тем быстрее мы все здесь закончим». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24817

Военнослужащий "Немец" Военнослужащий с позывным «Немец» бьет противника на Донецком направлении. С началом специальной военной операции он сразу же пошел добровольцем. Сейчас, являясь наводчиком-оператором боевой машины, выполняет самые различные огневые задачи.

«Дело, я думаю, не в специальности. Не имеет значения, какие задачи в принципе выполнять. Главное – это понимать, что победа нужна нам всем. И поэтому, естественно, она будет наша общая. Я готов выполнять любые задачи», – уверяет военнослужащий.

Он подчеркивает, что на передовой его окружает хороший коллектив, в котором присутствует дух настоящего боевого товарищества: «Мы идем вперед. Идем к одной общей цели – это победа». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24822

Военнослужащий "Спорт" Военнослужащий с позывным «Спорт» призвался из Ставропольского края. На мирном поприще он был собственником крупного предприятия. Здесь же ему доверили командовать ротой мобилизованных.

В своем личном составе командир уверен полностью. Он подчеркивает, что среди его подчиненных, прежде всего, люди, которые пришли защищать свою Родину. «Пусть все знают, что, несмотря на то, что мы мобилизованные, у нас высокий дух, готовы выполнять любые задачи», – поделился военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24824

Военнослужащий "Боцман" Военнослужащий морской пехоты с позывным «Боцман» уверенно выполняет задачи по ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника. Душевной стойкости в его боевой работе во многом способствуют посылки от старшеклассников, которые он получил из России.

Со слов российского военнослужащего, детские послания очень укрепляют боевой дух морской пехоты. Они дают бойцам силы сражаться и побеждать. В них дети обычно пишут: «Победите и возвращайтесь живым!» См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24843

Военнослужащий "Леший" «Наши пулеметчики отстреливались, прикрывали наш подход. Мы зашли с флангов, взяли опорник и пленного, наши ничего не боятся», - рассказал заместитель командира мотострелкового подразделения с позывным «Леший».

Командиры штурмовых подразделений передают авиации новые координаты. Впереди еще несколько вражеских опорных пунктов, а после их взятия - решающие бои за полное освобождение Угледара. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24883

Военнослужащий "Перец" Делясь впечатлениями о жизни на передовой, российский десантник отмечает хорошее оснащение, налаженный быт и отношение командиров: «Все вопросы решаются по мере возможности».

Вспоминая об одном из последних боестолкновений с украинскими националистами возле реки Днепр, «Перец» рассказывает: «Была попытка прорыва… Они потихоньку на лодках подкрадывались, чтобы не слышно было моторов… Я доложил вышестоящему руководству и открыл огонь. Все наше подразделение поднялось, и мы их «проводили» с хорошим приветом».

«Как только мы открыли огонь вот с этого хорошего инструмента, они сразу же развернулись и начали уматывать», — отметил военнослужащий, указывая на свой пулемет Калашникова.

«Ждите нас с победой! Победа будет за нами! Слава ВДВ!» — заключил десантник. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24862

Военнослужащий "Физрук" Мобилизованный военнослужащий с позывным «Физрук» из Красноярского края передает привет с донбасской земли.

«Я нахожусь здесь, потому что не могу спокойно смотреть на боль детей Донецка и Луганска. Я не могу допустить, чтобы людей убивали только за то, что они хотят разговаривать на русском языке. Поэтому я сам принял решение и пришел в военкомат. Теперь с автоматом в руках я защищаю все то, что мне дорого», — говорит военнослужащий.

«Правда на нашей стороне, и поэтому мы победим!» — уверен Физрук. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24905

Военнослужащий "Ленин" Мобилизованный с позывным «Ленин» несет службу на передней линии Запорожского направления.

«Ленин» делится условиями обеспечения и быта, организованного на линии боевого соприкосновения. По словам военнослужащего, бойцы обеспечены всем необходимым, а бытовые условия в подразделении на высоте. «Постоянно всё дорабатываем, обустраиваем», – рассказывает «Ленин». В минуты отдыха у солдат есть даже возможность смотреть новостные и музыкальные телеканалы.

«Рацион питания отличный, – делится «Ленин». – Всё как положено, всё по меню».

Условия несения службы в подразделении «Ленина» позволяют поддерживать высокий боевой дух среди бойцов. «Если будет обнаружен противник – мы его в любом случае разобьём!» – уверен военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24919

Военнослужащий "Камаз" Мобилизованный военнослужащий с позывным «Камаз» уже пять месяцев ведет боевые действия на переднем крае специальной военной операции.

За это время он и его боевые товарищи научились эффективно отражать атаки противника, поджигать вражеские танки и другую боевую технику. Как отмечает «Камаз», для выполнения боевых задач у российских военнослужащих есть все средства.

«Здесь настоящие мужики. Трусов нет и быть не может», — подчеркивает российский боец.

«Ребята, не переживайте, победа будет наша!» — констатирует военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24921

Военнослужащие «Дизель» и «Лесник» Военнослужащие ВС РФ с позывными «Лесник» и «Дизель» выполняют боевые задачи на территории Луганской Народной Республики.

«Нахожусь на территории ЛНР с почетной миссией — освобождаю нашу Русскую землю от фашистской нечисти», — рассказывает «Лесник».

Военнослужащий передает привет всем россиянам и, в частности, жителям Ханты-Мансийского автономного округа и Екатеринбурга.

«Всем родным и близким низкий поклон. За нас не волнуйтесь. Воюем, бьем и будем бить эту сволочь до победы», — говорит «Лесник».

Его боевой товарищ с позывным «Дизель» добавляет, что «все нацисты будут уничтожены, поэтому, если есть возможность, — бегите! И бегите как можно дальше и быстрее».

Военнослужащий также передал привет своим родным и близким из Сургута и Казахстана.

«Мы свою работу здесь выполним на пятерку. Наше дело правое! Победа будет за нами!» — уверены российские военнослужащие. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24925 Командир танкового батальона с позывным «Скат» на передовой практически с начала СВО. За это время он воспитал немало отличных танкистов, сам был для них лучшим примером боевого командира.

Своего места в танке «Скат» не оставил даже после осколочного ранения, попав под обстрел украинскими «Градами». См. видео по ссылке

https://t.me/c/1801542020/3359 Точность огня обеспечивали артиллерийские корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Боевые задачи в составе расчетов выполняли военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

В ходе выполнения боевых задач самоходки меняют огневые позиции и укрытия часто – десятки раз в день. Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас, рассекречивать позиции. И главное – спасает жизни российских военнослужащих. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24823 Артиллеристы ежедневно работают в сложнейших условиях. Всего несколько минут от получения цели до произведения выстрела. Результат работы: уничтоженные опорные пункты, техника и фортификационные сооружения ВСУ.

Боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на Победу!

«… Все гордятся, ждут с победой, медалями. Настроение боевое, более чем отличное. Боевой дух силен. Готовы продолжать, наступать», – сказал заряжающий орудия с позывным «Черемуха». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24877 Инженерно-саперные подразделения ВС РФ, сформированные в том числе из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, ежедневно проводят разминирование местности освобожденных территорий от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими боевиками.

Опасные находки были обнаружены на берегу Каховского водохранилища и идентифицированы специалистами как якорные речные мины.

После осмотра все взрывоопасные предметы были уничтожены. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24915 Старший стрелок взвода охраны с позывным «Звезда» прибыл на СВО добровольцем. С ним служит четвероногий друг, алабай Туга. Их задача — охрана территории. Туга чётко реагирует на чужих, слышит дроны в подлёте, может носить разгрузку с БК. Но в первую очередь это друг, хоть и довольно грозный с виду. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24827 Сержант Денис Сердюков — связист, начальник радиостанции. Он передает привет родному Краснодарскому краю, где его ждёт жена. Супруги встречались ещё со школы, но узаконили отношения, когда Денис уже был на СВО.

Не так давно Денису вручили Орден Мужества за отвагу при выполнении боевых задач.

Он рассказал немного о своей работе и о том, как его изменило участие в боевых действиях. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24879 Ефрейтор Александр Малый — топогеодезист РСЗО «Град». Говорят, что боевые действия в зоне СВО — это «война артиллерии». А значит, у Александра в этом театре боевых действий одна из главных и весьма опасных ролей... Нашему сегодняшнему герою 27 лет. Пока не женат, но всё впереди! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25280

https://t.me/mod_russia/24907 Младший сержант Игорь Корнеев — контрактник. На гражданке он был предпринимателем, занимался строительством, но заморозил бизнес и в июне ушел на спецоперацию. Говорит, «нужно было помогать Родине, защищать свои рубежи». Послушайте (видео по ссылке)!

https://t.me/mod_russia/24928 Немногословные, очень серьёзные, взрослые мужчины. Уже побывавшие в боях, под обстрелами. Они выбирались из многих передряг, неоднократно спасали товарищей. И рассказывать о себе не очень любят. Наши сегодняшние герои — фронтовые водители. Спасибо вам, мужики! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24855 Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наступление штурмовых отрядов «крылатой пехоты». На этот раз расчеты артиллерийских систем «Гиацинт-Б» и «Гвоздика» российских десантников уничтожили опорные пункты украинских формирований с личным составом подразделений ВСУ.

Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание.

Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24920 Орден Мужества в 16 лет

В свои 16 лет Влада Луговская - настоящий герой. Смелая журналистка выжила во время ракетного удара ВСУ и теперь продолжает показывать, как живут люди в Донбассе под постоянными обстрелами.

За свою работу и героизм журналистка получила орден Мужества из рук Президента РФ. См. видео по ссылке

https://t.me/iikhu/17524

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Подполковник Кисляков Павел В Павловском Посаде простились с заместителем начальника штаба- начальником оперативного отделения штаба 11 отдельной десантно-штурмовой бригады, подполковником Павлом Кисляковым.

Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Проводили погибшего с воинскими почестями, как и полагается настоящему герою и защитнику Родины.

Ему было 40 лет. В Буньковской школе N26 открыли мемориальную доску в честь погибшего при исполнении воинского долга заместителя начальника штаба-начальника оперативного отдельной десантно-штурмовой бригады, подполковника Павла Кислякова.

Награжден медалью «За отвагу», «За службу», а также Орденом мужества 18 апреля 2022 и 12 июля 2022 года (посмертно).

https://vk.com/wall-106160452_320204

Сержант Журавлев Степан В Гдове Псковской области прошли похороны местного жителя, погибшего в ходе "спецоперации" в Украине – 24-летнего Степана Журавлева.

На момент гибели Степан Журавлев служил по контракту в Пскове в одном из элитных подразделений ВС России – спецназе ГРУ. Часть, где служил Степанов, стоит в Промежицах, на окраине областного центра.

https://t.me/pskov_news/11363

Военнослужащий Сережкин Дмитрий 6 марта 2023 года в ходе СВО, защищая нашу Родину, героически погиб Сережкин Дмитрий Александрович.

Он был прекрасным сыном, заботливым братом и верным другом.

Ему было 22 года.

https://zpobeda.ru/dmitrij-serezhkin/

Капитан Реховский Иван Волгоградец Иван Реховский погиб на Украине в июле прошлого года. 35-летний капитан Реховский был командиром группы специального назначения и за героические подвиги удостоен звания Героя России.

В период с 7 по 9 апреля 2022 года группа под командованием Ивана Реховского получила задачу организовать засаду на националистов, и он с этой задачей справился.

Иван окончил филиал военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ» в Новосибирске в 2011 году, тогда же, будучи студентом, принимал участие в спортивных соревнованиях, представляя южный военный округ. Тогда Иван стал вторым в плавании на 200 метров.

Погиб военный, прикрывая боевых товарищей в июле прошлого года.

В Волгограде у воина осталась мама.

За мужество и самоотверженность при исполнении своего воинского долга в ходе проведения специальной военной операции Иван Реховский представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.

https://v1.ru/text/gorod/2023/03/09/72119255/

Младший сержант Дитрих Иван В Бердске простились с младшим сержантом Иваном Дитрихом, разведчиком-сапером армейского спецназа Вооруженных сил России.

Ивану было 33 года.

Принимал участие в операции в Сирии.

Посмертно младший сержант Дитрих награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/ivan-ditrih/

Гвардии старший лейтенант Готыжев Азамат Погиб гвардии старший лейтенант, заместитель командира третьей парашютно-десантной роты по воздушно-десантной подготовке первого парашютно-десантного батальона 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка Азамат Готыжев.

Он родился 15 марта 1999 года в селе Кишпек Баксанского района. После окончания 9 класса нальчикской гимназии № 4 в 2014 году поступил в Ахтюбинскую кадетскую школу-интернат имени П. О. Сухого. Успешно её окончив, в 2016 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова.

Уже через год обучения в 2017-м был дважды награждён почётными грамотами училища.

В 2018 году Азамат Готыжев был удостоен высокой чести участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве.

В 2021-м он с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, и ему присвоили воинское звание лейтенанта. В этом же году начал служить в Новороссийске.

В феврале 2022-го в составе воинского подразделения отправился на Украину.

Уже через четыре месяца пребывания в зоне военных действий ему досрочно было присвоено звание старшего лейтенанта, и он был назначен на вышестоящую должность заместителя командира роты.

За высокий профессионализм, самообладание и выдержку, бесстрашие и смелость, проявленные в ходе военной операции, Азамат был награждён медалью «За отвагу».

Погиб Азамат 19 января, подорвавшись на мине при исполнении служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни. Азамат возглавлял выдвижение на позицию и шёл впереди подразделения…

«Благодаря Азамату я остался жив», – по телефону говорили родителям подчинённые их сына.

Награжден орденом мужества (посмертно).

https://kbpravda.ru/2023/02/22.pdf

Гвардии старший лейтенант Шнайдер Юрий При исполнении воиского долга в районе Кременной 07.02.2023 погиб командир взвода 76-й гв.ДШД гвардии старший лейтенант Юрий Шнайдер (позывной "Круг").

31 декабря 2022 года президент России наградил гвардии старшего лейтенанта Шнайдера орденом Мужества «за отражение мощной атаки противника».

«В кратчайшие сроки он смог определить и подавить позиции ВСУ, а затем перевел свой отряд в наступление. Благодаря действиям Юрия Шнайдера были уничтожены вражеские штурмовики, две минометные секции и один автомобиль. В результате противник был вынужден отступить вглубь своей обороны».

12 января Юрий вернулся на передовую.

Ему было 26 лет...

https://vk.com/wall-73174846_774089

Ефрейтор Труднев Сергей С 25-летним гвардии ефрейтором Сергеем Трудневым, погибшим в ходе спецоперации на Украине простились в селе Боций Джидинского района Бурятии.

Сергей Олегович родился в селе Боций 6 марта 1997 года. В 2012-ом окончил местную СОШ и поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум. В 2016-ом получил специальность «Помощник машиниста электровоза».

Затем ушёл в армию и служил во Владивостоке. После подписал контракт.

Служил разведчиком-гранатомётчиком в одной из воинских частей республики.

Указом президента России посмертно награждён орденом Мужества.

https://ok.ru/dlythepatriotsofrussianame/topic/154347309957892

Гвардии лейтенант Прокофьев Сергей В селе Спартак Ермекеевского района Республики Башкортостан в последний путь проводили гвардии лейтенанта, командира огнеметного взвода 25-ой гвардейской мотострелковой бригады Сергея Владимировича Прокофьева, героически погибшего в ходе специальной операции на Украине.

Сергей Владимирович Прокофьев родился 10 мая 1997 года. После окончания Спартакской средней школы поступил в Военную академию радиационной, химической, биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

В 2020 году по распределению был направлен на службу в город Луга Ленинградской области командиром огнеметного взвода.

Женат. Участвовал в специальной военной операции по защите Донбасса.

Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-87026343_3339

Гвардии прапорщик Путункеев Алдар В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардии прапорщик Алдар Путункеев

Алдар родился 24 марта 1998 года в городе Улан-Удэ Республики Бурятия. Он был старшим ребёнком в семье и с детства отличался добротой и ответственностью.

Алдар мечтал быть военным врачом и шел к своей мечте целеустремленно. После школы целенаправленно поступил в Военно-медицинскую Академию имени С.М. Кирова на факультет «Лечебное дело».

После окончания учебы, в 2019 году, по распределению был направлен в город Бикин Хабаровского края. Служил фельдшером медицинского отделения мотострелкового батальона. За добросовестный труд, высокий профессионализм, достижения в боевой подготовке и профессионализм был награждён почётной грамотой в 2021 году.

В начале марта 2022 года был направлен на Украину для участия в специальной военной операции.

За отвагу и героизм, проявленные при выполнении воинского долга гвардии прапорщик Алдар Ринчинович Путункеев награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 24 года.

У него остались родители, жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/aldar-putunkeev/

Младший сержант Ушаков Валерий В хoде cпециальнoй вoеннoй oпеpации на Укpаине, выпoлняя бoевoе задание, пoгиб pазведчик oтделения упpавления зенитнoй pакетнoй батаpеи младший cеpжант Валерий Ушаков.

Βалеpий poдилcя 10 маpта 2002 гoда в cеле Селендума Селенгинcкoгo pайoна Реcпублики Буpятия.

Окoнчил Кoмeнcкую cpeднюю oбщeoбpaзoвaтeльную шкoлу. Зa вpeмя учeбы в шкoлe пoкaзaл хopoшиe знaния и cтpeмлeниe их пoлучaть пo вceм учeбным диcциплинaм. В 2018 гoду пocтупил в «Тeхникум cтpoитeльcтвa и гopoдcкoгo хoзяйcтвa».

В 2020 гoду был пpизвaн в pяды Вoopужeнных Сил Рoccийcкoй Φeдepaции. Здecь юнoшa oкoнчaтeльнo понял, что служение Родине — это его пpизвaние, a потому сpaзу после окончaния сpочной службы подписaл контpaкт.

Βaлеpий был человеком любознaтельным, общительным, жизнеpaдостным и пpиветливым. Β то же вpемя кaк военнослужaщий пpоявлял исключительную ответственность в любом дaже мaлом деле. Βсегдa доводил нaчaтое до концa, зa что спpaведливо пользовaлся aвтоpитетом и увaжением сpеди сослуживцев.

Вaлеpий погиб 19 мaя, буквaльно чеpез 2 месяцa после своего 20-летнего юбилея.

У него остaлись мaть, двa млaдших бpaтa и любимaя девушкa.

https://zpobeda.ru/valerij-ushakov/

Старший сержант Пухов Юрий В xoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe пoгиб вoeннocлyжaщий из Бypятии, cтapший cepжaнт oтдeльнoй paзвeдывaтeльнoй poты 5-й гвapдeйcкoй тaнкoвoй Taцинcкoй кpacнoзнaмeннoй бpигaды Юpий Пyxoв.

Юpий Пyxoв poдилcя 12 aпpeля 1988 гoдa в Улaн-Удэ. Училcя в шкoлe №26.

B июнe 2009 гoдa eгo пpизвaли в pяды Boopyжeнныx cил PФ. Cpoчнyю cлyжбy пpoxoдил в Xaбapoвcкe. Пocлe дeмoбилизaции мoлoдoй чeлoвeк paбoтaл нa Улaн-Удэнcкoм ЛBPЗ.

B 2011 гoдy Юpий peшил cвязaть cвoю cyдьбy c apмиeй и зaключил кoнтpaкт.

У вoeннocлyжaщeгo имeeтcя мнoжecтвo нaгpaд: мeдaли «Зa oтличиe в вoeннoй cлyжбe» III cтeпeни, «50 лeт З6 apмии» и «95 лeт вoeннoй paзвeдкe».

Cын пoдпoлкoвникa в oтcтaвкe MBД, oтличный ceмьянин, любящий мyж, пpeкpacный oтeц, дpyг и тoвapищ. Юpий был дoбpым, oтзывчивым, вceгдa гoтoв был пoмoчь в тpyднyю минyтy, пoльзoвaлcя yвaжeниeм cpeди cocлyживцeв.

У Юpия Пyxoвa ocтaлиcь жeнa и дoчь.

Haгpaждeн Opдeнoм Myжecтвa пocмepтнo.

https://arigus.tv/news/society/119243-v-ulan-ude-prostyatsya-s-34-letnim-voennym-pogibshim-na-ukraine/

Военнослужащий Хугаев Радислав Погибший в ходе спецоперации на Украине 33-летний Радислав Хугаев награжден орденом Мужества посмертно.

Спасая сослуживцев из окружения, он вытащил флаг, который носил всегда с собой, и кинулся в сторону врага, вызывая огонь на себя.

https://zpobeda.ru/radislav-hugaev/

Военнослужащий Михалев Сергей В Прикамье простились с погибшим на Украине контрактником Сергеем Михалевым.

20 июня в ходе боев Сергей получил ранения, не совместимые с жизнью.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/sergej-mihalev/

Военнослужащий Лебедев Игорь Лебедев Игорь Владимирович

14.03.2001-06.04.2022

https://zpobeda.ru/igor-lebedev/

Ефрейтор Михайлов Андрей Проводили в последний путь ефрейтора Андрея Михайлова, погибшего в борьбе с нацистами на Украине.

https://zpobeda.ru/andrej-mihajlov/

Военнослужащий Южанин Александр Защищая республики Донбасса пал смертью храбрых житель Омутнинска Александр Вячеславович Южанин.

https://zpobeda.ru/aleksandr-juzhanin/

Военнослужащий Овчинников Владимир Владимир Овчинников был участником СВО, погиб при исполнении служебного долга.

https://zpobeda.ru/vladimir-ovchinnikov/

Военнослужащий Кузнецов Евгений В Катайске простились с Кузнецовым Евгением Викторовичем, погибшим в зоне специальной военной операции

https://zpobeda.ru/evgenij-kuznecov-4/

Военнослужащий Бетев Денис В Катайске простились с Бетевым Денисом Александровичем, погибшим в зоне специальной военной операции

https://zpobeda.ru/denis-betev/

Военнослужащий Ефанов Николай Николай Владимирович Ефанов

25.10.2002 — 25.10.2022

Десантник погиб под Херсоном,

был похоронен на своей малой родине в Воронежской области.

https://zpobeda.ru/nikolaj-efanov/

Военнослужащий Аюпов Рафил Аюпов Рафил погиб в июне 2022

https://zpobeda.ru/ajupov-rafil/

Военнослужащий Мозола Владимир Состоялось прощание с Мозола Владимиром Марьяновичем 01.09.1969 г.р., погибшего при выполнении задач СВО.

https://zpobeda.ru/vladimir-mozola/

Гвардии младший сержант Романишин Николай При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб гвардии младший сержант Романишин Николай Николаевич

11.03.1986

Разведчик-снайпер разведывательной роты 175 отдельного разведывательного батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии

Николай родился в Омске, учился в школе 47 и получил основное общее образование в 2002 году.

После школы получил специальность мебельщика. В 2005 г. переехали в Псков.

В Пскове дислоцируется знаменитая 76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Николаем было принято решение поступить на военную службу. Проходил службу в 175 отдельном разведывательном батальоне 76 дшд в должности стрелка-снайпера, имел звание младший сержант.

Николай участник операции в Сирии.

Погиб Николай в посёлке Нагорное Бахмутского района Донецкой области 08.06.22 г.

При выполнении боевой задачи получил осколочное ранение.

Награждён медалью «Участник военной операции в Сирии» (2018 г.), медалью «За боевые отличия» (2018 г)., медалью «За отличие в военной службе 3 степени» (2021 г.), орденом Мужества посмертно в 2022 г.

Похоронен с воинскими почестями в д. Выбуты Псковской области.

https://vk.com/wall-106160452_331539

Военнослужащий Кропотин Илья Кропотин Илья

Погиб 24.02.23 в Артемовске.

https://zpobeda.ru/ilya-kropotin/

Рядовой Деордица Максим В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб рядовой Максим Деордица.

Максим проживал в городе Балаково Саратовской области.

На фронт пошел добровольцем. Проходил военную службу по контракту в должности старшего мастера эвакуационного отделения ремонтного взвода.

Ему исполнилось 45 лет.

У рядового Деордица из родных осталась только старшая сестра…

https://zpobeda.ru/maksim-deordica/

Военнослужащий Самойлов Олег Самойлов Олег

18.11.2000 — 21.01.2023

https://zpobeda.ru/oleg-samojlov/

Старший лейтенант Заикин Дмитрий Заикин Дмитрий Сергеевич погиб в ходе специальной военной операции.

Спасая сослуживцев из окружения, командир вызвал огонь на себя. Ценой своей жизни Дмитрий сохранил жизнь своих солдат.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Дмитрий награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/dmitrij-zaikin/

Военнослужащий Валиев Павел Простились с воином Павлом Валиевым, погибшим на Лисичанском направлении в зоне СВО.

https://zpobeda.ru/pavel-valiev/

Военнослужащий Михайлов Дмитрий Дмитрий Игоревич.

Героически погиб в зоне военных действий.

https://zpobeda.ru/dmitrij-mihajlov-2/

Военнослужащий Плотников Николай В Рефтинском простились с Плотниковым Николаем Сергеевичем, погибшим на СВО

https://zpobeda.ru/nikolaj-plotnikov/

Доброволец Кейвельвын Михаил Уроженец села Рыткучи Михаил Кейвельвын погиб в боях за Донбасс.

Михаил родился в 1991 году в селе Рыткучи. В 2014 году заочно закончил художественно-графический факультет Магаданского пединститута. В последние годы жил в столице Колымы.

Добровольно записался в ряды частной военной компании «Группа Вагнера». У погибшего остались сестры и брат.

17 марта Михаилу Кейвельвыну должно было исполниться 32 года.

https://zpobeda.ru/mihail-kejvelvyn/

Военнослужащий Урсакий Валерий В ходе проведения СВО на территории Донецкой Народной Республики погиб боец ЧВК Вагнер житель города Когалым Урсакий Валерий Александрович.

https://zpobeda.ru/valerij-ursakij/

Военнослужащий Барбинский Николай В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края Барбинский Николай Владимирович -1989 года рождения.

Участвовал в боевых действиях в рядах ЧВК Вагнер.

Николай погиб 7 февраля 2023 года.

За проявленное мужество и отвагу награждён медалью «За отвагу» и «Черным крестом ЧВК Вагнер».

У Николая осталось 2 детей.

https://zpobeda.ru/nikolaj-barbinskij/

Сержант Вохменин Дмитрий 21 марта 2022 года погиб сержант Вохменин Дмитрий Георгиевич, позывной Ваха, уже раненым остался прикрывать отход своих боевых товарищей.

Остался верен присяге и России!

https://zpobeda.ru/dmitrij-vohmenin/

Сержант Уткин Олег В ходе специальной военной операции на Украине от полученных ранений скончался сержант Олег Уткин.

Олег родился 20 ноября 1991 года в селе Ульянково Республики Татарстан. В 1998 году пошёл в местную школу. В детстве Олег был спокойным, скромным мальчиком, хотя очень хорошо учился, занимался спортом. Любил футбол, волейбол, лыжи, шахматы. Кроме того Олег отличался феноменальной памятью.

После окончания школы в 2009 году Олег поступил в Казанский автотранспортный техникум, однако почти сразу был призван в Вооружённые силы Российской Федерации. После срочной службы в ВДВ восстановился в техникуме, успешно его окончил, получил диплом.

Однако на гражданке юноша себя не нашёл. Десантные войска манили к себе обратно. В 2015 году Олег подписал первый контракт. Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Вернувшись в ВС РФ, Олег сразу же почувствовал себя на своём месте. Его любили и сослуживцы, и начальство. Он был смелым и храбрым воином, честным и ответственным солдатом, добрым и отзывчивым человеком. За недолгую службу Герой не раз удостаивался различных похвальных грамот и медалей. Совершил более 30 прыжков с парашюта, награждён значком «Отличник караульной службы».

В специальной военной операции на Украине Олег участвовал с середины марта. 21 мая украинские войска открыли огонь из миномета по позициям, которую удерживало подразделение Олега Уткина. Одна из этих мин взорвалась возле машины Олега. Сержанта, получившего тяжелую контузию, отправили в госпиталь в Луганск. Через день он скончался от кровоизлияния в мозг.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, за беззаветную преданность своей Родине и своему народу сержант Олег Викторович Уткин награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою исполнилось 30 лет.

https://zpobeda.ru/oleg-utkin/

Доброволец Любимский Алексей Любимский Алексей Викторович

21.03.1968-19.11.2022.

Погиб в Луганской народной республике в с.Червонопоповка в ходе СВО.

Ушел добровольцем в «Барс-13» позывной СВО «Люба».

https://zpobeda.ru/aleksej-ljubimskij/

Рядовой Рябов Егор В гоpодe Ашe Чeлябинcкой облacти пpостились c 20-лeтним pядовым Егором Рябовым, погибшим в ходe cпeцопepaции нa Укpaинe.

Он был pядовым электpиком-водителем взводa упpaвления.

Εгоp окончил Ашинский техникум по специaльности «электpик». Πосле контpaктa плaниpовaл поступaть в институт, пpодолжить пpофильное обpaзовaние.

https://zpobeda.ru/egor-ryabov-2/

Младший сержант Дзугутов Чермен При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель с.Ольгинское (Северная Осетия) младший сержант Чермен Дзугутов.

Чермену было 27 лет.

Чермен Дзугутов после получения высшего образования был призван на срочную службу, по окончании которой заключил контракт.

Дзугутов служил водителем-слесарем ремонтного взвода роты технического обеспечения

https://vladikavkaz.bezformata.com/listnews/zhitel-rso-a-dzugutov-chermen/107092863/

Военнослужащий Κpaшeнин Вадим Гepoйcки пoгиб Κpaшeнин Βадим Алeкcaндpoвич. От ocкoлкa в cepдцe в пocёлкe Βeceлoм.

Училcя в Шкoлe МΚОУ Κoпaнянcкaя ООШ.

Πoтoм пocтупил нa юpидичecкий.

Β 18 лeт ушёл в apмию, 19 июня 2020 гoдa. Πoпaл cлужить в Πитep п. Κaмeнкa Βыбopгcкий paйoн, чacть 02511, 138 мoтocтpeлкoвaя бpигaдa 1 бaтaльoн. Чepeз пoл гoдa пoдпиcaл кoнтpaкт. Πoлучил нecкoлькo пpoфeccий в apмии.

23 фeвpaля был oтпpaвлeн нa cпeц oпepaцию.

Был нaгpaждён opдeнoм Мужecтвa.

https://zpobeda.ru/vadim-pashenin/

Военнослужащий Бокреев Алексей 24 февраля в зоне СВО героически погиб любимый сын, брат, племянник, друг и просто хороший, отзывчивый человек

Бокреев Алексей Олегович

https://zpobeda.ru/aleksej-bokreev/

Ефрейтор Утeшeв Apмaн В Бeляeвcкoм paйoнe пpocтилиcь c eфpeйтopoм Apмaнoм Утeшeвым. Oн пoгиб в xoдe cпeцoпepaции нa тeppитopии Укpaины, выпoлняя cвoй вoинcкий дoлг.

Apмaн Утeшeв poдилcя в пoceлкe Бeлoгopcкий.

Eму был 21 гoд.

Opeнбуpжeц пpoxoдил вoeнную cлужбу в pядax poccийcкoй apмии пo кoнтpaкту — cлужил в apтиллepийcкoм pacчeтe.

https://zpobeda.ru/apman-uteshev/

Военнослужащий Журбенко Захар Журбенко Захар Викторович 07.03.1980 года рождения.

Вырос в поселке Советский. Здесь же окончил среднюю школу.

Захар был очень спокойным, миролюбивым, дружелюбным, отзывчивым. Любил спорт, особенно футбол.

После окончания школы отслужил в рядах вооруженных сил РФ. После демобилизации занимался строительством.

Во время проведения спецоперации не смог остаться в стороне. Ответственно, преданно относился к выполнению своих служебных обязанностей.

Погиб 6 марта 2023 года в боях за город Артёмовск.

https://zpobeda.ru/zahar-zhurbenko/

Военнослужащий Парядин Степан Погиб смертью храбрых, помощник атамана1-го Донского округа Ростовского Регионального Отделения СКВРиЗ, по работе с молодёжью, Парядин Степан Анатольевич.

Все, кто служил и работал вместе с Парядиным Степаном Анатольевичем, знали его как порядочного и добросовестного казака, отдавшего многие годы жизни служению Дону, отмечали его знания, высокий профессионализм, компетентность и целеустремленность.

Светлая память о Степане Анатольевиче, честном, порядочном, ответственном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто лично знал этого замечательного Казака, надежного друга и Брата!

https://zpobeda.ru/paryadin-stepan/

Рядовой Мельников Дмитрий В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб рядовой Дмитрий Мельников.

Дмитрий родился в городе Краснокаменске Забайкальского края. После окончания школы проходил срочную службу, а пять лет назад подписал контракт. Служил в военной части Сахалинской области.

Он был военным водителем, убит в боевой обстановке под минометным обстрелом. Погиб 21 мая, выполняя приказ, с оружием в руках.

У Дмитрия Мельникова осталась супруга и сын, которые живут в Волгограде.

https://zpobeda.ru/dmitrij-melnikov/

Сержант Зарбуев Александр С сержантом 155-й Отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Александром Сергеевичем Зарбуевым, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины, простились в Улан-Удэ.

Александр Зарбуев родился 11 октября 2001 года в Улан-Удэ. За время учебы показал себя ответственным и дисциплинированным, целеустремленным учеником. Принимал активное участие в общественной жизни класса и школы. Посещал секцию по вольной борьбе, участвовал в спортивных соревнованиях, был призером и победителем в республиканских соревнованиях по вольной борьбе. Александр всегда участвовал в таких школьных мероприятиях как туристические слеты, смотры строя и песни, легкоатлетические эстафеты. Занимал призовые места.

После окончания 9 классов Александр поступил в Техникум строительства и городского хозяйства. Во время учёбы активно участвовал в жизни факультета и техникума.

В июле 2020 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ, где заключил контракт со 155-й Отдельной Гвардейской бригадой морской пехоты во Владивостоке. Служил звании сержанта наводчиком противотанкового взвода.

Александр был единственным ребёнком в семье.

https://zpobeda.ru/aleksandr-zarbuev/

Рядовой Батырев Артем В Новокуйбышевске простились с погибшим при исполнении воинского долга на Донбассе рядовым Артёмом Батыревым.

Дата рождения: 20.02.1991

За плечами рядового Батырева Артема Владимировича спецоперации в Сирии,Таджикистане и на Украине.

Солдат героически погиб 24 июня в результате взрывного осколочного проникающего ранения груди.

Артём Владимирович был старшим наводчиком минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Посмертно удостоен Ордена Мужества.

Артём - младший сын в семье. У него осталась несовершеннолетняя дочь, мама, папа, два родных брата.

https://vk.com/wall-74400350_70907

Военнослужащий Смирнов Роман 28.02.2023 года в ходе СВО погиб бывший начальник 1 караула 106 ПЧ,

работник 103ПЧ, 39ПСЧ, Товарищ, Друг

Смирнов Роман Александрович.

https://zpobeda.ru/roman-smirnov/

Старший сержант Евшуник Дмитрий В ходе специальной военной операции на Украине погиб Евшуник Дмитрий в возрасте 36-и лет, живущий в Первомайском районе г. Новосибирска.

В детстве Дима жил в «100 домиках», учился в 141-ой школе на КСМ. Одноклассники называют его парнем, который всегда был спокойным, уравновешанным, целеустремлённым, способным защитить слабого. Учителя и сверстники относились к нему с особым уважением, поскольку уже тогда он проявлял мужественность и демонстрировал достойное воспитание. Закончив 9 классов, он поступил в Новосибирский Техникум Железнодорожного Транспорта.

В 2006 году был призван на срочную службу, откуда был распределён в воинскую часть специального назначения «Ермак». Там молодой человек и принял решение связать свою жизнь с армией.

За время службы был награждён за участие в боевых действиях и миротворческой миссии на территории Сирийской Арабской Республики, а так же удостоен медали Суворова — государственной награды за мужество и отвагу, проявленные при защите интересов Российской Федерации.

Погиб 26-ого июня 2022 года в звании старшего сержанта в результате артиллерийского обстрела в Луганской Народной Республике.

В Первомайском районе остались его жена и двое сыновей 14-и и 5-и лет.

https://zpobeda.ru/evshunik-dmitrij/

Ефрейтор Киселёв Вячеслав Простились с военнослужащим Вячеславом Андреевичем Киселёвым, погибшим 24 июня в ходе спецоперации на территории Херсонской области Украины.

Ефрейтор контрактной службы Вячеслав Киселёв до конца оставался верным Присяге, героически защищал мир от нацизма.

Героя похоронили с воинскими почестями.

Вячеслав представлен к государственной награде.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-kiseljov/

Военнослужащий Кабаков Александр В Иркутской области простились с Александром Кабаковым, погибшим во время спецоперации на Украине.

Он погиб 22 июня в селе Устиновка Луганской области в результате минометного обстрела.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kabakov/

Лейтенант Бурянский Игорь Бурянский Игорь Евгеньевич

10.01.1999 — 25.05.2022

Выпускник ДонВОКУ 2022 года.

https://zpobeda.ru/igor-buryanskij/

Лейтенант Львов Максим Погиб смертью храбрых Львов Максим Львович, позывной «Лева».

Родился в селе Байдарякова Ширдинского района Самарской области.

Окончил военное училище в Санкт Петербурге с лейтенантскими погонами!

В 2020 году ушел защищать Донбасс в звании рядового.

1 июня в составе механизированной роты 16 БТРО стрелковый взвод под командованием сержанта Максима Львова зашел в расположение важного стратегического плацдарма Тошковка, в укрепрайон вражеских войск село Устиновка.

Сосредоточиться на местности и занять удобную оборону опытным бойцам не пришлось. Слишком не равные были силы. Когда «Лева» понял, что его ребят взяли в кольцо, приказал: «всем, кто остался в живых, идти в лобовую атаку»! ?

Это был последний бой для Максима Львова и семи геройски погибших стрелков.

«Лева» был и останется в моем сердце настоящим боевым товарищем, грамотным командиром и настоящим офицером! - говорит сослуживец по батальону «Призрак».

Ему было 32 года.

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154939663924692

Военнослужащий Цховребов Роланд При исполнении воинского долга геройски погиб Цховребов Роланд Тамерланович.

В рядах Вооружённых Сил с октября 2020 года, проходил службу в мотострелковой бригаде на Дальнем Востоке. Должность разведчик-пулеметчик говорила сама за себя: к разведчикам всегда предъявляются особые требования: сильный характер, находчивость, хладнокровие, ловкость, наблюдательность. А должность пулемётчика к тому же, это физически очень крепкий и выносливый боец, способный идти в бой с ротным пулеметом Калашникова, массой до 17,6 кг, обладающий всеми качествами, позволившими командованию доверить именно ему огневую поддержку подразделения.

Без брата остались две сестры, для которых он был стеной, опорой.

Роланду Цховребову было 22 года.

https://zpobeda.ru/chovrebov-roland/

Младший сержант Вердиев Турал Турал Вердиев Мирза оглы, житель Нягани, погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Турал Вердиев Мирза оглы родился 3 октября 1992 года в Нягани. В 2008 году окончил среднюю школу №2. Проходил военную службу по призыву 2012 по 2013 годы как разведчик войсковой разведки. После демобилизации с 2013 по 2022 годы работал водителем в различных предприятиях города.

С началом военной спецоперации принято решение уйти на службу по контракту, служил в войсковой части 22316 — в должности старшего наводчика минометной батареи мотострелкового батальона, в звании младшего сержанта контрактной службы.

В Нягани у Турала Вердиева остались отец, брат, сестра.

В школе №2 города Нягань, в которой учился Турал Вердиев Мирза оглы, будет организован уголок его памяти.

https://zpobeda.ru/tural-verdiev/

Военнослужащий Хайров Айдар В Нурлате Ресублики Татарстан похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине российского контрактника — Айдара Хайрова.

Айдар погиб 20 июня.

Ему было 39 лет.

Уроженец Нурлата учился в местной школе № 2.

Для родителей и младшего брата он был большой опорой.

https://zpobeda.ru/ajdar-hajrov/

Младший сержант Несмеянов Алексей В Липецке простились с младшим сержантом – десантником Алексеем Несмеяновым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Во время выполнения боевого задания Алексей был ранен взрывом. Отстреливаясь от противника, прикрывая сослуживцев, он обеспечил отход своего взвода, приняв весь удар на себя. С большой потерей крови попал в Киевский военный госпиталь, где 20 дней боролся за жизнь, но так и не смог вырваться из рук смерти.

Алексей был добрым, отзывчивым и заботливым.

После срочной службы в армии, в 2013 году принял решение продолжить защищать Родину и подписал контракт.

Посмертно награждён орденом Мужества.

Также дано поручение установить в школе, в которой учился Алексей Несмеянов, памятную табличку и открыть мини-музей.

https://zpobeda.ru/aleksej-nesmeyanov/

Военнослужащий Казарец Михаил 4 марта при выполнении задач в ходе СВО погиб Казарец Михаил.

https://zpobeda.ru/mihail-kazarec/

Военнослужащий Юров Дмитрий Героически погиб 30-летний уроженец Нижегородской области гвардии капитан Юров Дмитрий Анатольевич.

Выпускник РГВВДКУ.

Награждён медалью Суворова за участие в военной операции в САР.

https://zpobeda.ru/dmitrij-jurov/

Военнослужащий Петров Данил В ходе специальной военной операции на Украине геройски погиб в бою офицер Петров Данил Анатольевич.

В январе ему исполнилось 23 года.

https://zpobeda.ru/danil-petrov/

Военнослужащий Поздняков Михаил Поздняков Михаил 23 года

Погиб в СВО 02.03.2023

https://zpobeda.ru/mihail-pozdnyakov/

Гвардии лейтенант Лапшин Егор Гвардии старший сержант Куликов Дмитрий В областном центре Иваново простились с разведчиками 1-й разведывательной роты 215-го гвардейского отдельного разведывательного батальона 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии, погибшими в ходе выполнения задач СВО на Украине.

С воинским почестями были похоронены:

Лапшин Егор Михайлович - командир взвода, гвардии лейтенант.

Куликов Дмитрий Павлович - заместитель командира взвода, гвардии старший сержант контрактной службы.

https://vk.com/wall-89879715_1448456

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !