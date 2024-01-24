Сегодня день рождения Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий. Материалы из фондов Музея современной истории России Сложно найти артиста, столь же популярного в СССР, как Владимир Семёнович Высоцкий. Легендарный бард, актёр театра и кино – он был кумиром миллионов. В. Высоцкий в спектакле Московского театра драмы и комедии на Таганке. 1971 год.

Высоцкий родился в 1938 году в Москве. В детстве жил в Германии с семьёй отца-военного. По возвращении в Советский Союз семья поселилась в Москве, в Большом Каретном переулке. Детские воспоминания об этом районе позже легли в основу многих его текстов. В. Высоцкий в спектакле Московского театра драмы и комедии на Таганке. 1971 год.

С 1953 года Высоцкий посещал драмкружок в Доме учителя, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов. Родители были против актёрской карьеры сына, но отговорить его не удалось: в 1960-м году Владимир Высоцкий окончил Школу-студию МХАТа.

Слава пришла к нему далеко не сразу: специфическая внешность, необычный хриплый голос поначалу отталкивали режиссёров. Когда ролей ещё почти не было, он начал писать стихи, перекладывая тексты на гитару. Высоцкий В.С. выступает перед строителями КАМАЗа. 1978 год. Высоцкий В.С. в мартеновском цехе Кузнецкого металлургического комбината. 1973 год.

В 1964 году Высоцкий стал артистом Театра драмы и комедии на Таганке. Здесь были сыграны его лучшие роли, в этом театре он прослужил до конца жизни.

Популярность пришла к актёру в 1967 году, после роли радиста Володи в картине «Вертикаль». В этом фильме звучала и его музыка. Власть не одобряла творчество Высоцкого: в прессе артиста нарекли исполнителем «грязных и пошлых песенок». Его концертная деятельность постоянно сталкивалась с огромными трудностями, широчайшая известность стихов и песен сопровождалась негласным запретом на их публикацию. В. Высоцкий в роли капитана Жеглова в фильме С. Говорухина "Место встречи изменить нельзя". 1970-ые гг.

Кумир миллионов зрителей и слушателей был награжден всего лишь раз: за роль Глеба Жеглова в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». В 1987 году артисту присудили Государственную премию СССР – посмертно. Диплом IX Всесоюзного фестиваля телефильмов о присуждении специального приза жюри Высоцкому В.С. за роль капитана Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя" (посмертно). 1981 год.

В театре же самой значимой работой Высоцкого стала роль Гамлета в спектакле Юрия Любимова. Перед публикой появлялся непривычный принц Датский – в джинсах и свитере, с гитарой в руках. Спектакль был невероятно популярен: бывало, что зрители, не сумевшие приобрести на него билеты, пытались прорваться в театр силой. Юрий Любимов рассчитывал на долгую жизнь постановки, но после смерти Высоцкого в 1980 году спектакль был снят с репертуара. Хоронили актёра в костюме Гамлета под отрывки записи его монолога... https://dzen.ru/a/Y86NFC-0Pk4VbZDh

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Владимир Высоцкий – голос советской эпохи. 25.01.2023