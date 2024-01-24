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Сегодня день рождения Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий. Материалы из фондов Музея современной истории РоссииСложно найти артиста, столь же популярного в СССР, как Владимир Семёнович Высоцкий. Легендарный бард, актёр театра и кино – он был кумиром миллионов.В. Высоцкий в спектакле Московского театра драмы и комедии на Таганке. 1971 год.

Высоцкий родился в 1938 году в Москве. В детстве жил в Германии с семьёй отца-военного. По возвращении в Советский Союз семья поселилась в Москве, в Большом Каретном переулке. Детские воспоминания об этом районе позже легли в основу многих его текстов.В. Высоцкий в спектакле Московского театра драмы и комедии на Таганке. 1971 год.

С 1953 года Высоцкий посещал драмкружок в Доме учителя, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов. Родители были против актёрской карьеры сына, но отговорить его не удалось: в 1960-м году Владимир Высоцкий окончил Школу-студию МХАТа.

Слава пришла к нему далеко не сразу: специфическая внешность, необычный хриплый голос поначалу отталкивали режиссёров. Когда ролей ещё почти не было, он начал писать стихи, перекладывая тексты на гитару.Высоцкий В.С. выступает перед строителями КАМАЗа. 1978 год.Высоцкий В.С. в мартеновском цехе Кузнецкого металлургического комбината. 1973 год.

В 1964 году Высоцкий стал артистом Театра драмы и комедии на Таганке. Здесь были сыграны его лучшие роли, в этом театре он прослужил до конца жизни.

Популярность пришла к актёру в 1967 году, после роли радиста Володи в картине «Вертикаль». В этом фильме звучала и его музыка. Власть не одобряла творчество Высоцкого: в прессе артиста нарекли исполнителем «грязных и пошлых песенок». Его концертная деятельность постоянно сталкивалась с огромными трудностями, широчайшая известность стихов и песен сопровождалась негласным запретом на их публикацию.В. Высоцкий в роли капитана Жеглова в фильме С. Говорухина "Место встречи изменить нельзя". 1970-ые гг.

Кумир миллионов зрителей и слушателей был награжден всего лишь раз: за роль Глеба Жеглова в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». В 1987 году артисту присудили Государственную премию СССР – посмертно.Диплом IX Всесоюзного фестиваля телефильмов о присуждении специального приза жюри Высоцкому В.С. за роль капитана Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя" (посмертно). 1981 год.

В театре же самой значимой работой Высоцкого стала роль Гамлета в спектакле Юрия Любимова. Перед публикой появлялся непривычный принц Датский – в джинсах и свитере, с гитарой в руках. Спектакль был невероятно популярен: бывало, что зрители, не сумевшие приобрести на него билеты, пытались прорваться в театр силой. Юрий Любимов рассчитывал на долгую жизнь постановки, но после смерти Высоцкого в 1980 году спектакль был снят с репертуара. Хоронили актёра в костюме Гамлета под отрывки записи его монолога...https://dzen.ru/a/Y86NFC-0Pk4VbZDh

Московские места связанные с Владимиром Высоцким:https://t.me/infomoscow24/39017

Владимир Высоцкий – голос советской эпохи. 25.01.2023

г. Москвазнаменательная датасоветское искусствоБольшой Каретный пер.

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