«Пять причин, почему Россия побеждает»

Алексей Чадаев перевел статью, которую написал один из самых известных в западном мире военных аналитиков и консультант Пентагона Мартин Ван Кревельд. Заголовок статьи говорит сам за себя.

Самое занимательное, что Ван Кревельд — идейный противник России, и ожидать от него комплиментов не приходится

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Война против Украины: пять причин, по которым Россия побеждает

Военный теоретик Мартин ван Кревельд ранее предсказывал стратегическую неудачу России в войне против Украины. Долгое время он считал успех Украины, по крайней мере, мыслимым. Но положение изменилось. Переоценка необходима. Прочитайте его анализ здесь.

Когда в феврале 2022 года началась российско-украинская война, я, как и почти все западные наблюдатели, был убежден, что русские потерпят неудачу в своих целях и проиграют войну. Если не обращать внимания на детали, это ожидание опиралось на три сильных столпа.

Во-первых, с 1945 года многие правительственные армии потерпели неудачу в восстаниях, беспорядках, партизанских войнах, терроре, асимметричной войне и аналогичных формах военных столкновений. Подумайте о Малайзии - точно, Малайзии, которую так часто ошибочно рекламируют как британскую победу. Подумайте об Алжире, подумайте о Вьетнаме, подумайте об Ираке, подумайте о десятках подобных конфликтов в Азии и Африке.

Почти без исключения это были оккупанты, которые проиграли, и оккупируемые, которые выиграли.

Во-вторых, огромный размер и численность населения Украины заставили меня и других предположить, что Россия замахнулась на кусок больше, чем может проглотить. Следствием этого станет затяжной, чрезвычайно кровавый и чрезвычайно разрушительный конфликт, который будет решен не столько на поле боя, сколько путем деморализации как российских сил, так и русского населения.

Как это было в период с 1981 по 1988 год, когда Советский Союз вторгся в Афганистан и участвовал там в борьбе с восстанием, а в результате было не только военное поражение на земле, но и распад Советского Союза. В пользу такого сценария говорили и крайние трудности, с которыми столкнулись русские, прежде чем им наконец удалось подчинить Чечню, гораздо меньшую по размеру.

В-третьих, привычка выдавать желаемое за действительное – то, что я имел в виду с большинством западных наблюдателей. В том числе главы государств, министры, военные, спецслужбы и средства массовой информации.

С тех пор прошло четыре очень насыщенных событиями месяца. В ее ходе следующие факторы заставили меня пересмотреть ситуацию:

Во-первых, партизанской войны нет

Украинцы не ведут партизанской войны. Вместо этого, как показывает список оружия, о котором они просили Запад, они пытаются вести обычную войну: танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета. Все это, похоже, в надежде не только остановить русские силы, но и вытеснить их из страны. Учитывая, что на один украинский залп выходят десять русских, на самом деле такая стратегия может быть только рецептом поражения.

Во-вторых, Россия изменила тактику

Русские изменили свою тактику. Поначалу, недооценив своего противника, русские начали войну с попытки захватить центр украинской власти в Киеве в рукопашном бою. Когда это не удалось, им потребовалось довольно много времени, чтобы принять решение; возможно, они даже заменили некоторых из своих генералов. Затем, однако, последовала перегруппировка, и курс на систематическое ослабление украинских городов и поселений – нечто сравнимое с действиями Сталина и его генералов в Финляндии в 1939/40 году.

В-третьих: проблемы со снабжением

Западная военная техника, особенно системы ПВО, бронебойное оружие и беспилотные летательные аппараты, может быть выдающейся. Но ограниченное количество единиц, годы и годы чрезмерной бережливости, вера в то, что война в Европе стала невозможной, а также необходимость переучивания украинских сил приводят к тому, что это оружие медленно и в недостаточном количестве поступает туда, где оно больше всего необходимо.

При этом также важную роль играет то, что русские сражаются у себя на пороге, а линии связи НАТО простираются на сотни километров, на всем протяжении долгого пути от границ Украины до Польши, Словакии и Румынии на западе до Донбасса на востоке. Почти вся местность между ними плоская, обеспечивает слабую защиту и малонаселена. То есть она удобна для использования ВВС — как раз для того рода вооружений, в котором превосходство России особенно очевидно.

В-четвертых: экономическая устойчивость России

Строгая цензура в России затрудняет надежную оценку эффективности западных экономических санкций в отношении российского населения. Если что-то происходит среди населения, то вся информация энергично подавляется. Между тем, макроэкономический взгляд показывает, что Россия, похоже, оказывается гораздо более устойчивой, чем ожидалось Западом. Запасы золота растут вверх, что позволило Путину привязать свою валюту к золоту – Россия на этом пути первая страна с тех пор, как Швейцария пошла по обратному пути в 1999 году.

В повседневной жизни русских, похоже, мало что изменилось. Одна из причин: местные компании извлекли уроки из предыдущих кризисов. Рубль, который находился на грани краха после начала войны, достиг семилетнего максимума в долларовом сравнении, тенденция растет. Благодаря сокращению импорта и огромному росту цен на энергоносители в российскую казну поступает больше денег, чем когда-либо прежде. Большая часть этих денег поступает от продажи энергии, продуктов питания и сырья таким странам, как Китай и Индия. В свою очередь, Китай теперь является промышленной державой номер один; если он только преодолеет свои проблемы с Covid–19, он должен быть в состоянии поставлять России все необходимые промышленные товары - и это надолго.

В-пятых: последствия войны на Западе

Экономические последствия войны для Запада гораздо серьезнее, чем предполагалось. Спасти Украину от когтей России гораздо сложнее, чем миссию в Афганистане. По обе стороны Атлантики инфляция выше, чем когда-либо с 1980 года. Особенно с точки зрения энергоснабжения, в котором Россия все чаще отказывает Европе, это грозит не просто растущей неопределенностью, а реальной бедой.

Если так будет продолжаться, что почти наверняка произойдет, недовольство будет расти среди населения, которое все чаще будет требовать меньшего участия своих стран или даже его конца. Даже если это должно означать отказ от Украины и оставление Путина на произвол судьбы.

Наконец: начиная с Просвещения, Европа вознамерилась стать крепостью свободы, верховенства закона и справедливости. Теперь повторная публичная конфискация имущества так называемых олигархов заставляет многих задуматься. Прежде всего: никто не знает, что такое "олигарх". Затем: тот факт, что некоторые "олигархи" на протяжении многих лет находились в более или менее тесном контакте с Путиным, автоматически не делает их преступниками. Наконец: предполагая, что они преступники, непонятно, почему их так долго оставляли в покое и преследуют теперь только после начала войны. Может ли быть так, что Запад подрывает здесь основания быть защитником справедливости?

Для пояснения: все это еще не оформлено. Но, как показывает растущее число голосов, указывающих на то, что эта война будет долгой, теперь речь идет о том, кто глубже всех дышит и дольше всего выдерживает. И что касается этого, шансы России неплохие.

Оригинал статьи: https://www.welt.de/kultur/plus239564719/Krieg-gegen-die-Ukraine-Fuenf-Gruende-warum-Russland-gewinnt.html

https://telegra.ph/Martin-Van-Kreveld-Die-Welt-Pyat-prichin-pochemu-Rossiya-pobezhdaet-06-28