Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6

Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...

Автокиоск издательства «Рабочая Москва». Москва, 1927 год.

Самое романтичное время за всю историю страны - 1920-е

Колыбельные 1920-х.

30 декабря 1927 года - Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучукаАлександр Фёдоров (ученик Циолковского) с макетом атомного ракетомобиля на Выставке межпланетных аппаратов, 1927 годДелегация молодежи из Чехо-Словакии на месте расстрела царской семьи, 1927Военные атташе на Красной площади, 1927 годПарад на Красной площади по случаю десятой годовщины Революции, ноябрь 1927 годаПарад на Красной площади по случаю десятой годовщины Революции, ноябрь 1927 годаКупание беспризорника, Москва, 1927 г.Мордва. Пензенская область, Белинский р-он, деревня Карсаевка. 1927 г.Сельский учитель с семьей (в городских костюмах) и нянькой (в традиционном костюме). Деревня Карасевка. Чембарский уезд. Пензенская губeрния. 1927 годЛотерейный билет №1904 серии В на помощь бастующим рабочим в Англии и МОПР’у (Международная организация помощи борцам революции). 1927 год.

Строительство Турксиба. 1927-1930 гг.:









Газета "Рабочий", 1927 года.

Деревенский быт. Олонецкий район. Автономная Карельская Советская Социалистическая Республика. 1927 год:





















Герб СССР. Выполнен из металлических свёрл. 1927 г.

Изготовлен рабочими Ленинградского механического завода имени Калинина и подаренный Центральному исполнительному комитету СССР

Класс рисования в Академии художеств Грузии. 1927 год.

Клуб "Коммунист", Москва. Еврейский кружок кройки и шитья, 1927 год

Жилищно-бытовой кооператив. Ленинград. 1927

В избе-читальне. Фото 1927 года

Общее собрание зырян в селе Саран-Пауль, Приполярный край. Фото А. Сурина.

1927 год. Современное наименование зырян - коми, село Саранпаул находится в Ханты-Мансийском автономном округеРабочие, ремонтирующие церковь, сделали перерыв, чтобы прочитать очередной номер журнала "Безбожник". Фотография Бориса Игнатовича. 1927 год.Школьница-мордвинка. Ульяновская губерния. 1927 год.Дроздов Иван Георгиевич (1880-1939). «Махновщина». 1927 годИван Шадр "Булыжник - оружие пролетариата" (1927 год)Куликов Афанасий Ефремович. Лубок «Я Калинина люблю, даже без стеснения, и по радио пошлю ему объяснения». 1927 год.Музыкальный спектакль к 10-й годовщине Октябрьской революции. Эскиз декорации - Федор Федорович Федоровский. 1927 годАнтибританская демонстрация в Москве. 1927 год.Узбекская ССР, 1927 год, публичное сожжение паранджи как знак отвержения прошлых религиозных устоев.Физкультурники в Узбекистане. Фотография Ильинского. 1927 год.Стрелковый клуб завода АМО. Осень 1927 года.Победитель соревнований по стрельбе. Москва. 1927 год.Куда она метит? Фотоэтюд Е. Лангмана. 1927 год.Сборная СССР по футболу, 1927Футбольный матч. в. Чемко. Москва. 1927 год.Участники и судьи городского первенства по тяжёлой атлетике в Челябинске. 1927 год.Нэпманы, пишущие декларацию фининспектору, Константин Елисеев, 1927 годЭто вам не 19-й год. (НЭП). Павел Соколов-Скаля, 1927 годИздание Ленинградского Губернского Совета Профессиональных Союзов, 1927 год.Омск, 1927 год.Пирожок. Сандомирский Михаил Борисович. 19271927 годЦентральный театр Санпросвета - спектакль о профилактике венерических заболеваний (журнал РАБИС, №44, 1927 год)Фотография неизвестного автора из фондов Государственного Литературного музея. 1927 годФотография неизвестного автора из фондов Государственного Литературного музея. 1927 год, колоризованаЧелябинская электростанция. Рытье котлована. Все работы производились вручную. 16 августа 1927 г.Сход с рельс моторной грузовой платформы на Лесном проспекте у переходной стрелки не доезжая Литовской улицы. 24-го Марта 1927 г. ЛенинградНаводнение в Самаре, 1927 год.Похороны Петра Войкова. Москва. 1927 год., будучи полпредом СССР в Польше, был убит террористом-белоэмигрантом в Варшаве в июне 1927 года.Всесоюзный буддийский собор. Москва, 1927 год."Сталинский призыв" в партию, 1927 годЛенинградский торговый порт. Фотография Макса Альперта. 1927 годСухаревский рынок. 1927 годУличная торговля на Охотном ряду, 1927Крестьянин за обдиркой семян льна, 1927 годУличная реклама фильма «Индийская гробница». Москва, 1927 год.Лагерная газета на Соловках (СЛОН), 1927 год. Подробное описание внутрилагерной жизни, дозволяется критика порядков.О борьбе с буржуазным танцем «чарльстон». 1927 г., журнал «30 дней»Красная Нива, №3, 1927 (описан реальный факт)Журавлев Василий Васильевич (1881-1967) «Призыв». 1927 годН. В. Гоголь. Ревизор. Эскиз костюма пристава. Работа Андрея Сашина. 1927 год.Весенний мотив. Фотография И. Ярославцева. Москва. 1927 год.Аллегорическое представление III Интернационала. Палехская миниатюра. Автор Иван Голиков. СССР. 1927Комсомольская пасха, Галина Шубина, 1928 годХвостенко В.В. 1928 год.Регистрация беспризорных ребят, в дежурной комнате школы, для беспризорных Московского отдела народного образования. Москва, 1928 год.«Бедный и зажиточный». Фото Аркадия Шишкина. 1928 год8 апреля 1928 года, постановлением ВЦИК церковь в СССР лишена статуса юридического лица.В очереди к врачу. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт. 1928 годМосковский трамвай в час пик. 1928 год.Нэпман у фининспектора и фининспектор у нэпмена...Нэпман у фининспектора и фининспектор у нэпмена...Делегатки из Туркмении, Германии и Ленинграда на Международном коммунистическом съезде освобождённых женщин мира. Москва, 1928 годВ январе 1928 года совершил свой первый полёт самолёт У-2 — многоцелевой биплан, созданный под руководством Николая Поликарпова

Плакат выполнен по заказу ЦК женотдела ВКП(б). СССР, Москва. 1928-1930 гг.:















Охота на кошек, журнал «Вечернее Радио», №39, 1928 год.

"Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку". Первые ясли в деревне, 1928 год, колоризировано

В московской школе ГПУ при НКВД СССР для беспризорников. 1928 год.

Большой театр, 1928 год.

Антиалкогольная демонстрация детей. Москва, 1928 год.

Сотрудница Государственного Западно-Сибирского краевого музея А.П. Левашова на прогулке с волком из музейного зоосада. Омск. 1928 год:







Семья крестьянина Воронова впервые слушает радио. 1928 год.

Чаепитие в Раменском за чтением газеты «Беднота», 1928.

Пляска в Ярославской области. Фотография 1928 года.

Антирелигиозная демонстрация у Александровского сада. Москва, 1928 год.

Король Афганистана Аманулла-хан во время визита в СССР, 1928 год

Баку, 1928 год

Курная изба. Деревня Большие Шиуши. Чувашская АССР. 1928 год.

В рабочем общежитии. Москва, 1928 г.

Проводка линии электропередачи в деревне. Нижне-Волжский край, Весна 1928 года.

Постановление 1928 года о переименовании блюд



Сергей Луппов (1893-1977) «С работы после революции», [1920-е гг.].

