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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6

1917-20-е... Ч.1    1917-20-е... Ч.2    1917-20-е... Ч.3
1917-20-е... Ч.4           1917-20-е... Ч.5

Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Автокиоск издательства «Рабочая Москва». Москва, 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Самое романтичное время за всю историю страны - 1920-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Колыбельные 1920-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.630 декабря 1927 года - Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Александр Фёдоров (ученик Циолковского) с макетом атомного ракетомобиля на Выставке межпланетных аппаратов, 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Делегация молодежи из Чехо-Словакии на месте расстрела царской семьи, 1927
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Военные атташе на Красной площади, 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Парад на Красной площади по случаю десятой годовщины Революции, ноябрь 1927 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Парад на Красной площади по случаю десятой годовщины Революции, ноябрь 1927 года

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Купание беспризорника, Москва, 1927 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Мордва. Пензенская область, Белинский р-он, деревня Карсаевка. 1927 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Сельский учитель с семьей (в городских костюмах) и нянькой (в традиционном костюме). Деревня Карасевка. Чембарский уезд. Пензенская губeрния. 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Лотерейный билет №1904 серии В на помощь бастующим рабочим в Англии и МОПР’у (Международная организация помощи борцам революции). 1927 год.

Строительство Турксиба. 1927-1930 гг.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Газета "Рабочий", 1927 года.

Деревенский быт. Олонецкий район. Автономная Карельская Советская Социалистическая Республика. 1927 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Герб СССР. Выполнен из металлических свёрл. 1927 г.
Изготовлен рабочими Ленинградского механического завода имени Калинина и подаренный Центральному исполнительному комитету СССР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Класс рисования в Академии художеств Грузии. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Клуб "Коммунист", Москва. Еврейский кружок кройки и шитья, 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Жилищно-бытовой кооператив. Ленинград. 1927
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6В избе-читальне. Фото 1927 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Общее собрание зырян в селе Саран-Пауль, Приполярный край. Фото А. Сурина. 1927 год. Современное наименование зырян - коми, село Саранпаул находится в Ханты-Мансийском автономном округе
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Рабочие, ремонтирующие церковь, сделали перерыв, чтобы прочитать очередной номер журнала "Безбожник". Фотография Бориса Игнатовича. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Школьница-мордвинка. Ульяновская губерния. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Дроздов Иван Георгиевич (1880-1939). «Махновщина». 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Иван Шадр "Булыжник - оружие пролетариата" (1927 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Куликов Афанасий Ефремович. Лубок «Я Калинина люблю, даже без стеснения, и по радио пошлю ему объяснения». 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Музыкальный спектакль к 10-й годовщине Октябрьской революции. Эскиз декорации - Федор Федорович Федоровский. 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Антибританская демонстрация в Москве. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Узбекская ССР, 1927 год, публичное сожжение паранджи как знак отвержения прошлых религиозных устоев.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Физкультурники в Узбекистане. Фотография Ильинского. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Стрелковый клуб завода АМО. Осень 1927 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Победитель соревнований по стрельбе. Москва. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Куда она метит? Фотоэтюд Е. Лангмана. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Сборная СССР по футболу, 1927
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Футбольный матч. в. Чемко. Москва. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Участники и судьи городского первенства по тяжёлой атлетике в Челябинске. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Нэпманы, пишущие декларацию фининспектору, Константин Елисеев, 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Это вам не 19-й год. (НЭП). Павел Соколов-Скаля, 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Издание Ленинградского Губернского Совета Профессиональных Союзов, 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Омск, 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Пирожок. Сандомирский Михаил Борисович. 1927
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.61927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Центральный театр Санпросвета - спектакль о профилактике венерических заболеваний (журнал РАБИС, №44, 1927 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Фотография неизвестного автора из фондов Государственного Литературного музея. 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Фотография неизвестного автора из фондов Государственного Литературного музея. 1927 год, колоризована
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Челябинская электростанция. Рытье котлована. Все работы производились вручную. 16 августа 1927 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Сход с рельс моторной грузовой платформы на Лесном проспекте у переходной стрелки не доезжая Литовской улицы. 24-го Марта 1927 г. Ленинград
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Наводнение в Самаре, 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Похороны Петра Войкова. Москва. 1927 год., будучи полпредом СССР в Польше, был убит террористом-белоэмигрантом в Варшаве в июне 1927 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Всесоюзный буддийский собор. Москва, 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6"Сталинский призыв" в партию, 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Ленинградский торговый порт. Фотография Макса Альперта. 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Сухаревский рынок. 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Уличная торговля на Охотном ряду, 1927
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Крестьянин за обдиркой семян льна, 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Уличная реклама фильма «Индийская гробница». Москва, 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Лагерная газета на Соловках (СЛОН), 1927 год. Подробное описание внутрилагерной жизни, дозволяется критика порядков.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6О борьбе с буржуазным танцем «чарльстон». 1927 г., журнал «30 дней»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Красная Нива, №3, 1927 (описан реальный факт)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Журавлев Василий Васильевич (1881-1967) «Призыв». 1927 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Н. В. Гоголь. Ревизор. Эскиз костюма пристава. Работа Андрея Сашина. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Весенний мотив. Фотография И. Ярославцева. Москва. 1927 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Аллегорическое представление III Интернационала. Палехская миниатюра. Автор Иван Голиков. СССР. 1927
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Комсомольская пасха, Галина Шубина, 1928 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Хвостенко В.В. 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Регистрация беспризорных ребят, в дежурной комнате школы, для беспризорных Московского отдела народного образования. Москва, 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6«Бедный и зажиточный». Фото Аркадия Шишкина. 1928 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.68 апреля 1928 года, постановлением ВЦИК церковь в СССР лишена статуса юридического лица.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6В очереди к врачу. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт. 1928 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Московский трамвай в час пик. 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Нэпман у фининспектора и фининспектор у нэпмена...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Нэпман у фининспектора и фининспектор у нэпмена...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Делегатки из Туркмении, Германии и Ленинграда на Международном коммунистическом съезде освобождённых женщин мира. Москва, 1928 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6В январе 1928 года совершил свой первый полёт самолёт У-2 — многоцелевой биплан, созданный под руководством Николая Поликарпова

Плакат выполнен по заказу ЦК женотдела ВКП(б). СССР, Москва. 1928-1930 гг.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Охота на кошек, журнал «Вечернее Радио», №39, 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6"Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку". Первые ясли в деревне, 1928 год, колоризировано
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6В московской школе ГПУ при НКВД СССР для беспризорников. 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Большой театр, 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Антиалкогольная демонстрация детей. Москва, 1928 год.

Сотрудница Государственного Западно-Сибирского краевого музея А.П. Левашова на прогулке с волком из музейного зоосада. Омск. 1928 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Семья крестьянина Воронова впервые слушает радио. 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Чаепитие в Раменском за чтением газеты «Беднота», 1928.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Пляска в Ярославской области. Фотография 1928 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Антирелигиозная демонстрация у Александровского сада. Москва, 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Король Афганистана Аманулла-хан во время визита в СССР, 1928 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Баку, 1928 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Курная изба. Деревня Большие Шиуши. Чувашская АССР. 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6В рабочем общежитии. Москва, 1928 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Проводка линии электропередачи в деревне. Нижне-Волжский край, Весна 1928 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Постановление 1928 года о переименовании блюд
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.6Сергей Луппов (1893-1977) «С работы после революции», [1920-е гг.].
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На этом пока остановимся... продолжение следует

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