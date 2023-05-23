Территория Героев...(90)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/26678 https://t.me/mod_russia/26702 https://t.me/mod_russia/26725 https://t.me/mod_russia/26736

Старшина Пшеничников Сергей Участник СВО Сергей Пшеничников, награжден знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени – «За отвагу и личное мужество, проявленные при выполнении задач по обеспечению понтонной переправы через реку Днепр и эвакуации мирных жителей».

Сергей – сотрудник муниципального ситуационного центра, был мобилизован в 2022 году.

Министерство обороны РФ рассказывает о воинах, отличившихся в ходе специальной военной операции, и устанавливает билборды с их фотографиями. А наведя камеру на QR-код, можно узнать подробности.

Билборд с фото Сергея Пшеничникова установлен на трассе Краснодар-Ейск, между Новотитаровской и Тимашевском.

https://vk.com/wall-99481504_365616

Гвардии сержант Платоцкий Николай Гвардии сержант Николай Платоцкий - беспечил непрерывное ведение боевой работы своего орудия, вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.

Под командованием Потоцкого уничтожил два танка, три боевых машины пехоты, семь автомобилей, а также большое количество националистов.

https://t.me/strana_geroev/4475

Командиры штурмовых отрядов «Оркестра», которые вместе со своими бойцами брали Бахмут: - Ратибор, командир 1-го отряда, Герой России, ветеран компании и участник всех возможных походов. - Зомби, командир отряда, Герой России, и наравне с Ратибором ветеран и участник всех походов. - Механ, командир 5-го отряда, сменил тяжело раненого Салема, Герой России. - Салем, командир 5-го отряда, Герой России. Получил тяжелое ранение, в результате чего потерял руку.

Каждый из них имеет за плечами колоссальный опыт боев на Северном Кавказе, Сирии, Ливии, ЦАР, а теперь и 427 дней боев на СВО. А количество орденов на четверых перевалило за двадцать.

https://t.me/atodoneck/28501

Гвардии сержант Васильченко Андрей Водитель автомобильной роты материального обеспечения гвардии сержант Андрей Васильченко неоднократно выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов российским подразделениям на линию боевого соприкосновения.

Перевозя груз, не раз подвергался артиллерийским обстрелам, грамотно используя рельеф местности, выводил автомобиль в безопасную зону. В ходе одного из рейсов, Андрей обнаружил наблюдательный пункт националистов, о чем произвел доклад командованию и незамедлительно организовал вывод колонны из зоны обнаружения противника, после чего занял позицию и скрытно вел наблюдение за действиями противника. С прибытием подкрепления наблюдательный пункт националистов был уничтожен.

В ходе боя гвардии сержант Васильченко лично ликвидировал четырех националистов. Смелые и решительные действия гвардии сержанта Андрея Васильченко позволили уничтожить засаду на колонну и выполнить поставленную задачу без потерь.

https://zpobeda.ru/andrej-vasilchenko/

Гвардии ефрейтор Степанов Евгений Механик-водитель гвардии ефрейтор Евгений Степанов, действуя в составе подразделения Воздушно-десантных войск, выполнял задачу по обороне опорного пункта от вооруженных формирований украинских националистов.

В ходе боя Евгений, действуя смело и уверенно, прицельным огнем из личного стрелкового оружия сковал действия противника, предпринявшего попытку обойти опорный пункт с фланга. Ведя прицельный огонь по врагу, Павел уничтожил группу противника численностью до 5 человек, чем предотвратил прорыв обороны опорного пункта на фланге.

Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии ефрейтора Евгения Степанова задача по обороне опорного пункта была выполнена без потерь.

https://zpobeda.ru/evgenij-stepanov/

Ефрейтор Урумов Алим Ефрейтор Алим Урумов, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по обеспечению безопасности колонны батальонно-тактической группы российских войск.

В ходе совершения марша в заданный район Алим Урумов обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду, о чем немедленно доложил командиру. Было принято решение сходу атаковать позиции боевиков. Урумов одним из первых вступил в бой с националистами.

В ходе боя, проявляя мужество и героизм, Урумов, прикрывая своих товарищей, вел бой до полного уничтожения вражеских диверсантов. В ходе боя ефрейтор Алим Урумов лично уничтожил группу националистов ручной гранатой.

https://zpobeda.ru/alim-urumov/

Старшина Жданов Дмитрий Группа саперов под командованием старшины Дмитрия Жданова выполняла боевую задачу по проделыванию проходов в противопехотном минном поле, оборудованном противником на подступах к опорному пункту украинских националистов.

Противник, стремясь всеми силами удержать занимаемые позиции, приступил к минометному обстрелу района, где действовали российские саперы. Мгновенно оценив ситуацию, Дмитрий принял решение скрытно приблизился к позициям противника и применил по опорному пункту, занятому украинскими националистами, переносную установку разминирования УР-83П (в войсках такие называют «Змеем Горынычем»).

Благодаря умелым и самоотверженным действиям старшины Дмитрия Жданова и его подчиненных 7 украинских националистов были уничтожены, а оставшийся в живых противник отступил.

https://zpobeda.ru/dmitrij-zhdanov/

Гвардии младший сержант Джашеев Василий Гвардии младший сержант Василий Джашеев в составе подразделения российских десантников выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта. Ожесточенно обороняясь, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии.

Продвигаясь по населенному пункту, Василий заметил расчет станкового противотанкового гранатомета, а также вооруженную стрелковым оружием группу украинских националистов. Оценив ситуацию, несмотря на превосходящие силы боевиков, было принято решение навязать бой врагу. Грамотно расположившись на позициях, российские военные внезапно открыли шквальный огонь по боевикам.

В ходе боя Василий, ведя прицельный огонь, подавил гранатометный расчет противника. По итогам боя российскими военнослужащими было уничтожено белее десятка боевиков. Оставшиеся в живых националисты отступили.

https://zpobeda.ru/vasilij-dzhasheev/

Гвардии сержант Першенков Роман Гвардии сержант Роман Першенков, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачу по охране командного пункта.

В ходе несения боевого дежурства Першенков обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, скрытно продвигающуюся к нашим позициям. Мгновенно оценив обстановку, не смотря на численное преимущество со стороны националистов, Роман принял решение навязать бой противнику. Прицельным огнем из стрелкового оружия, умело используя условия местности, Першенков отразил нападение диверсионно-разведывательной группы, уничтожив при этом трех боевиков.

Своевременные, грамотные и решительные действия гвардии сержанта Романа Першенкова позволили не допустить прорыва националистов на командный пункт и сохранить жизни российских военнослужащих.

https://zpobeda.ru/roman-pershenkov/

Рядовой Петрив Анатолий Механик-водитель боевой машины рядовой Анатолий Петрив в составе экипажа боевой машины выполнял боевую задачу по уничтожению огневых точек противника во время освобождения одного из населенных пунктов от украинских радикалов. В ходе движения боевая машина Анатолия попала под минометный обстрел, в результате которого техника была повреждена.

Петрив проявил мужество и, рискуя жизнью, покинул защищенный броней отсек боевой машины и устранил неисправность в кратчайший срок несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника. После чего быстро вернулся на свое штатное место и вывел технику из-под огня.

Действуя стремительно, Анатолий вывел машину на запасную огневую позицию и успешно обеспечил выполнение боевой задачи по уничтожению огневых точек националистов.

https://zpobeda.ru/anatolij-petriv/

Гвардии ефрейтор Морозов Сергей Топливозаправщик, которым управлял водитель – гранатомётчик гвардии ефрейтор Сергей Морозов, двигался в колонне батальонной тактической группы.

Во время движения в месте ограниченного маневра, колонна подверглась артиллерийскому и миномётному обстрелу со стороны противника. Головная и замыкающая машина оказались обездвижены. Оценив обстановку, в условиях непрекращающегося огня, понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, Сергей, рискуя жизнью, воспользовавшись условиями местности, вывел автомобиль из зоны обстрела.

Отъехав на безопасное расстояние, Морозов обнаружил двух украинских националистов, пытавшихся подобраться к машине с топливом и взорвать ее. Оценив обстановку, Сергей прицельным огнём уничтожил противника.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Сергея Морозова поставленные задачи по обеспечению группировки горюче-смазочными материалами были выполнены в полном объёме.

https://zpobeda.ru/sergej-morozov-2/

Старший сержант Жданов Иван Начальник аппаратной взвода связи старший сержант Иван Жданов, в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта российского подразделения.

В ходе обстрела один из снарядов повредил кабель, который отвечал за обеспечение автоматической режимной телефонной связи с вышестоящим штабом. Рискуя своей жизнью, Жданов покинул укрытие и заменил вышедший из строя кабель. Тем самым, в кротчайшие сроки восстановил автоматическую режимную телефонную связь с вышестоящим руководством.

Благодаря оперативно восстановленной связи, командование пункта управления смогло вызвать подкрепление, после чего по позициям противника был нанесен артиллерийский удар. При этом удалось уничтожить артиллерийский и минометный расчеты противника.

https://zpobeda.ru/ivan-zhdanov/

Старший лейтенант Игнатенко Геннадий Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Геннадий Игнатенко в ходе выполнения боевой задачи не допустил прорыва украинских националистов. Его взвод удержал свои рубежи вдоль стратегически важных федеральных трасс и транспортных узлов. В течение четырех месяцев противник пытался вытеснить подразделения российских войск с занимаемых позиций, неоднократно предпринимая попытки уничтожить объекты группировки войск и прорвать оборону.

В ходе боёв подчиненный личный состав и лично Геннадий, действуя в составе взвода, наносил огневое поражение по исходным рубежам и готовящимся к атаке штурмовым группам националистов. В результате огневого поражения все наступления противника были сорваны.

https://zpobeda.ru/gennadij-ignatenko/

Сержант Пичугин Денис На подступах к одному из населенных пунктов, контролируемому украинскими националистами, командир отделения сержант Денис Пичугин обнаружил заброшенное здание, в котором боевики оборудовали огневые позиции. Мгновенно оценив ситуацию, Денис принял решение обойти застройку с фланга и вместе со своим отделением приступил к их подавлению.

Несмотря на тяжелые ранения, Денис Пичугин продолжил руководить подчиненной группой и дал ей команду внезапно атаковать противника во фланг. Застигнутые врасплох боевики, понеся существенные потери в живой силе, отступили.

Только после того, как задача по уничтожению противника была выполнена, сержант Пичугин был эвакуирован. В результате мужественных и отважных действий группе под командованием сержанта Пичугина удалось занять данный рубеж.

https://zpobeda.ru/denis-pichugin/

Рядовой Елдашов Довран Рядовой Довран Елдашов, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, получил задачу закрепиться вместе с подразделением на одной из позиций в лесополосе, которая представляла стратегическое значение, и организовать устойчивую радиосвязь между командованием и штурмовыми группами. Противник превосходящими силами совершил наступление на позиции БТГр.

В ходе очередной попытки отбить район, занимаемый российскими военнослужащими, украинские националисты открыли по нему массированный артиллерийский огонь и выдвинулись в атаку. В результате вражеского обстрела часть техники связи и линий связи были повреждены. Под плотным огнем противника рядовой Елдашов приступил к восстановлению поврежденной техники и кабельных линий.

Благодаря мужественным и умелым связь в группе была оперативно восстановлена.

https://zpobeda.ru/dovran-eldashov/

Прапорщик Джабраилов Фуад Прапорщик Фуад Джабраилов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по эвакуации с поля боя раненых военнослужащих и оказанию им первой медицинской помощи.

Прибыв в район боестолкновения, Фуад Джабраилов, вынеся 4 раненых с поля боя организовал их транспортировку в госпиталь. В ходе движения автомобиль Джабраилов вместе с ранеными попал под обстрел со стороны украинских боевиков.

Под непрерывным огнем противника, умело маневрируя, проявляя мужество и выдержку, Фуад вывел автомобиль из зоны обстрела и доставил раненых в медицинское учреждение, чем спас военнослужащим жизни.

https://zpobeda.ru/fuad-dzhabrailov/

Рядовой Кравченко Максим Рядовой Максим Кравченко в составе штурмовой группы выполняет боевые задачи по уничтожению украинских националистов, штурму их укрепленных опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов.

В ходе наступательных действий, продвигаясь по пересеченной местности, Максим Кравченко обнаружил группу украинских боевиков численностью до взвода, удерживающих оборону на важном направлении наступления.

В ходе завязавшегося прямого огневого боестолкновения с численно превосходящим врагом, и, несмотря на интенсивный обстрел со стороны националистов, рядовой Максим Кравченко, используя рельеф местности, заняв удобную, обзорную огневую позицию, прицельным огнём уничтожил пулеметный расчёт и четырех украинских националистов.

https://zpobeda.ru/maksim-kravchenko/

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии младший сержант Пипия Андрей В Никифоровском районе простились с героем СВО. В здании школы села Старое Сабурово прошло прощание с гвардии младшим сержантом Андреем Пипия.

22 января ему исполнилось бы 26 лет, но его жизнь оборвалась 31 декабря 2022 года при выполнении боевых задач.

В 2011 году Андрей переехал вместе с мамой на её малую родину – в село Старое Сабурово. В 2013 году он закончил Екатерининскую школу, позднее стал военнослужащим по контракту.

Указом Президента РФ Андрей Пипия награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/strana_geroev/4210

Прапорщик Безбородов Денис Борис Владимирович Безбородов

Родился 27 января 1974 года. Закончил Нарын-Талачинскую среднюю школу 25 мая 1992 года.

Карымским РВК Читинской области был призван на военную службу.

При выполнении задач в ходе специальной военной операции по освобождению территории Украины и сохранению целостности Российской Федерации Борис Владимирович героически сражался и выполнял свой воинский долг.

В ходе боя проявил смелость и решительность.

В бою с националистами прапорщик Борис Владимирович Безбородов погиб 25 августа 2022 года.

Посмертно представлен к награде.

https://vk.com/wall-200377502_2372

Рядовой Овчинников Иван В городе Карталы Челябинской области простились с рядовым Иваном Овчинниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Иван холост.

Погиб 19 мая.

Ему было 19 лет

https://74.ru/text/incidents/2022/05/23/71350862/

Военнослужащий Пурис Дмитрий В Челябинске простились с 32-летним Дмитрием Пурисом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Служил в мотострелковой бригаде.

Дмитрий закончил гражданский вуз, но пять лет назад подписал контракт и пошел служить в мотострелковую бригаду. Он хотел всегда Родину защищать, а не сидеть в кабинетах.

Погиб 4 мая под Донецком.

Жена была на 18-й неделе беременности. Дима узнал уже там о том, что станет папой.

https://74.ru/text/incidents/2022/05/18/71339822/

Ефрейтор Смирнов Артем В Златоусте Челябинской области простились с 22-летним ефрейтором Артемом Смирновым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Артем Смирнов вместе с братом-близнецом был призван в вооруженные силы, в 2020 году заключил контракт на два года. В составе мотострелкового подразделения в феврале 2022 года был направлен на Украину. Служил заместителем командира боевой машины. 7 мая машина была подбита, Артем вместе с командиром БМП был тяжело ранен. Умер от потери крови на руках брата-близнеца Антона, вытащившего обоих из пылающей машины.

Артему было 22 года

Церемония прощания состоялась с соблюдением воинских ритуалов и тремя залпами из автоматов.

https://74.ru/text/incidents/2022/05/17/71336660/

Доброволец Черняк Александр В поселке Бреды Челябинской области простились с 40-летним лейтенантом Александром Черняком, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Александр был добровольцем. Ушло много друзей-товарищей, он тоже хотел поддержать наших ребят. Всегда был настоящим патриотом: в Сирию рвался служить, но не прошел по медкомиссии. И здесь он не мог поступить никак иначе.

Александр работал в ГУФСИН, недавно вышел на пенсию, был разведен, у него остались трое детей — два мальчика и девочка: пяти, десяти и семнадцати лет.

https://74.ru/text/incidents/2022/05/12/71325101/

Доброволец Пономарев Иван Жители Нижнедевицкого района Воронежской области простились со своим земляком Иваном Пономарёвым. Он служил гранатомётчиком.

2 января во время боевых действий воронежский доброволец Иван Пономорёв накрыл собой гранату, спасая боевых товарищей.

Посмертно Пономарёв представлен к государственной награде. До спецоперации, Иван работал дорожным рабочим.

В семье остались двое детей: двенадцатилетняя дочь и семилетний сын.

https://t.me/strana_geroev/4219

Военнослужащий Багаев Эмзар При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель поселка Южный Северной Осетии Эмзар Багаев.

Ему было 44 года.

У Эмзара осталось двое детей.

https://t.me/strana_geroev/4206

Военнослужащий Мамбетов Алим Мамбетов Алим,

18 лет

Нарткала, Кабардино-Балкария

Погиб под Бахмутом

https://vk.com/wall-210987448_16900

Сержант Дамбаев Артем Артём Даши-Цыренович Дамбаев родился 21 февраля 1997 года в селе Зугмара Петровск-Забайкальского района.

До пятого класса учился в местной сельской школе, а затем продолжил обучение в соседней – Новопавловской средней школе. По словам учителей школы, Артём был ответственным и дисциплинированным учеником. Он очень любил играть в футбол, волейбол и настольный теннис, участвовал в спортивных мероприятиях, где достойно завоевывал первые места.

В 2012 году после окончания средней школы № 44 г. Улан-Удэ он успешно поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса. Через два года был призван в ряды Вооружённых сил РФ. Срочную службу Артём проходил в составе миротворческих войск в Абхазии, где в 2015 году подписал свой первый контракт, решив связать свою дальнейшую судьбу с профессией военнослужащего.

Затем в 2021 году военная служба по контракту продолжилась в 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной, Ордена Суворова бригаде в Улан-Удэ. За время службы был неоднократно отмечен командованием благодарностями и грамотами за отличие в службе.

В январе 2022 года он был направлен на совместные учения "Союзная решимость-2022" в Беларусь. 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. На спецоперации Артём Дамбаев служил в должности заместителя командира взвода.

30 марта 2022 года батальон, в составе которого был Артём Дамбаев, попал в подготовленную неонацистами засаду. Там он сражался с противником вместе со своим сослуживцем, товарищем – Героем России Балданом Цыдыповым. С ним, отвлекая огонь на себя, они спасли танковую колонну в составе 150 военнослужащих. Балдан Цыдыпов был тяжело ранен, а Артём Дамбаев героически погиб. Он погиб в этом жестоком бою, добровольно оставшись на поле боя со словами: "Пацанов не брошу!", тем самым обеспечив отход сослуживцев на безопасное расстояние, спасая жизнь своих товарищей...

Артём не успел стать мужем и отцом.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

На сегодняшний день родные Артёма организовали сбор подписей за присвоение звания Героя России сержанту, оператору-наводчику легендарной 5-й танковой бригады города Улан-Удэ Артёму Дамбаеву.

https://moyaokruga.ru/petrovskayanov/Articles.aspx?preview=true&articleId=572052

Доброволец Истомин Игорь Один из авторов "Уральских пельменей", бард Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации, церемония прощания с ним состоялась в Екатеринбурге.

Истомин ушел добровольцем, погиб еще в июне прошлого года. 18 мая его похоронили с воинскими почестями.

https://t.me/c/1524001401/9627

Военнослужащий Венедиктов Николай На СВО погиб Венедиктов Николай Сергеевич.

https://zpobeda.ru/nikolaj-venediktov/

Доброволец Корин Леонид https://t.me/c/1524001401/9115

Доброволец Назаров Николай В ходе специальной военной операции под Артемовском (Бахмут) героически погиб доброволец ЧВК «Вагнер» Николай Сергеевич Назаров, 1985 года рождения.

Похоронили бойца с воинскими почестями на Червишевском кладбище на "Аллее Славы" .

Награждён медалью " За Отвагу " и чёрным крестом "Вагнера" посмертно.

Николай родился и вырос в селе Каскара, обучался в Каскаринской школе, работал на птицефабрике.

https://vk.com/wall-114565353_87628

Доброволец Γaвшин Алeкcaндp Γaвшин Алeкcaндp Юpьeвич

г.Ηижнeудинcк, Иpкутcкaя oблacть

ЧΒК «Βaгнep»

https://zpobeda.ru/alekcandp-avshin/

Доброволец Цыбульcкий Дмитpий Цыбульcкий Дмитpий Βячеcлaвoвич

14.03.1988 г.p.

д. Шoптово, Твеpскaя oблacть

ЧΒК «Βагнeр»

https://zpobeda.ru/dmitpij-cybulckij/

Доброволец Ворончихин Александр Боец ЧВК «Вагнер» из ХМАО погиб в СВО.

Родился югорчанин в поселке Унъюган Октябрьского района. До 13 лет жил вместе с мамой. Когда женщина умерла, воспитанием парня занялись родственники.

Когда к ним приехали из ЧВК „Вагнер“, он уже отсидел три года из девяти. Он без раздумий сказал, что лучше погибнет за Родину, чем в тюрьме будет гнить.

У него есть дочь.

Погиб Александр Ворончихин под Артёмовском 22 декабря 2022 года.

https://t.me/atodoneck/24848

Доброволец Гунин Алексей Алексей Гунин родился в 1987 году в селе Отхожее, Тамбовская область, окончил местную школу.

Алексей был смелым и добрым человеком. Со всеми в селе у него были доброжелательные отношения.

Последние годы Алексей Гунин работал в Москве.

Добровольцем ушёл защищать нашу Родину в зону СВО.

Погиб при выполнении боевого задания.

ЧВК "Вагнер"

https://gazetarzhaksa.ru/news/society/2023-04-06/v-rzhaksinskom-rayone-prostilis-s-pogibshimi-geroyami-zemlyakami-155228

Доброволец Зуев Сергей В ходе СВО погиб Зуев Сергей Павлович 1986 года рождения, уроженец села Верхний Любаж.

Сергей Павлович был добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».

Он погиб, выполняя воинский долг, в ходе боев под Артемовском.

https://zpobeda.ru/sergej-zuev/

Доброволец Ударцев Виктор Пал смертью храбрых в ходе специальной военной операции уроженец Фалёнского района Виктор Викторович Ударцев.

Сражался в рядах ЧВК «Вагнер».

Ему было 35 лет.

https://zpobeda.ru/viktor-udarcev/

Доброволец Ахметшин Артур В Белорецком районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Артуром Ахметшиным, погибшим 31 января при выполнении боевой задачи в Артемовске (Бахмуте). На момент гибели военнослужащему было 27 лет.

Артур родился в Белорецке, окончил школу в Железнодорожном, училище.

https://vk.com/wall-180700711_274430

Доброволец Павлов Александр В ходе специальной военной операции, в боях за Артемовск (Бахмут) 24.02.2023 г. погиб смертью храбрых житель Оленинского МО, боец ЧВК «Вагнер» Павлов Александр Владимирович.

А.В. Павлов родился 11.12.1995 г. в д. Гусево, жил в п. Оленино.

С началом СВО, добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и встал на защиту Родины с оружием в руках.

https://zpobeda.ru/aleksandr-pavlov-2/

Доброволец Глухарев Вячеслав 23 марта 2023 года в ходе СВО на Украине, погиб боец ЧВК «Вагнер»

Глухарев Вячеслав Леонидович, житель г. Чкаловск.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-gluharev/

Доброволец Сальников Максим В ходе специальной военной операции, выполняя боевое задание, в городе Артёмовске погиб боец ЧВК «Вагнер» Сальников Максим Владимирович.

https://zpobeda.ru/maksim-salnikov/

Доброволец Корпочёв Евгений Героически погиб боец ЧВК Вагнер

Корпочёв Евгений Сергеевич

27.08.1999-27.02.2023.

Тюменская область Уватский район, с. Уват

https://zpobeda.ru/evgenij-korpochjov/

Доброволец Топорков Александр В ходе проведения СВО 05.03.2023 погиб уроженец тюменского района, д. Янтык,

Топорков Александр Михайлович,

проходил службу в рядах ЧВК Вагнер

https://zpobeda.ru/aleksandr-toporkov/

Доброволец Березин Алексей В ходе выполнения задач Специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер»

Березин Алексей Борисович

Родился 22.07.1969 года.

Проживал в Кохме.

Погиб 02.02.2023 года.

https://zpobeda.ru/aleksej-berezin/

Доброволец Дмитрюк Андрeй Дмитрюк Андрeй Андрeeвич

24.09.2002 г.p.

https://zpobeda.ru/andrej-dmitrjuk/

Доброволец Волк Юрий Юрий Волк

? — 09.04.2023

боец ЧВК «Вагнер»,

умер в больнице от последствий ранения 7 апреля.

Герой и удивительный, самобытный, талантливый поэт.

https://zpobeda.ru/jurij-volk/

Доброволец Белый Иван п.Пригородный, Курская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/ivan-belyj/

Доброволец Майоров Александр Майоров Александр Анатольевич

01.12.1984 г.р.

г.Магадан

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/aleksandr-majorov/

Доброволец Жигулин Артем Жигулин Артем Васильевич

г.Севастополь

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/artem-zhigulin/

Доброволец Маженков Евгений В п. Золотая Гора состоялась церемония прощания с Маженковым Евгением Ивановичем 1990 г.р., погибшим в ходе СВО.

Евгений Иванович входил в состав ЧВК «Вагнер» и отдал свою жизнь защищая Отечество.

https://zpobeda.ru/evgenij-mazhenkov/

Доброволец Лошаков Захар При исполнении боевой задачи в ходе спецоперации погиб Захар Дмитриевич Лошаков.

Он родился 21 июля 1984 года в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Окончил Горно-Алтайский сельхозколледж. В ноябре прошлого года отправился добровольцем в составе ЧВК «Вангер».

На родине у него остались жена и двое сыновей.

https://zpobeda.ru/zahar-loshakov/

Доброволец Кипреев Станислав В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб 39-летний житель Полазны Станислав Михайлович Кипреев.

Кипреев участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» и погиб 17 марта.

https://www.newsko.ru/news/nk-7641023.html

Доброволец Родионов Дмитрий Уроженец города Дмитрий Родионов, вступивший в ряды ЧВК «Вагнер», погиб на спецоперации

Дмитрий родился 7 августа 1977 года.

Погиб на Украине 21 января в возрасте 45 лет.

https://zpobeda.ru/dmitrij-rodionov/

Доброволец Ульянцев Валерий Простились с добровольцем ЧВК «Вагнер» Ульянцевым Валерием Алексеевичем

15.01.1978 года рождения.

Он погиб 16 марта 2023 года в боях за город Артемовск Донецкой Народной Республики.

У Валерия остался несовершеннолетний сын.

https://zpobeda.ru/valerij-ulyancev/

Доброволец Ронжин Евгений Ронжин Евгений Николаевич

31 год

с.Казанка, Пермский край

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/evgenij-ronzhin/

Доброволец Казаров Виктор Казаров Виктор Анатольевич,

родился 17 августа 1978 года,

призвался в добровольцы ЧВК Вагнер.

Погиб 2 декабря 2022 года в Артемовске.

Его родной брат Казаров Сергей Анатольевич родился 19 сентября 1975, был механиком-водителем танка Т-80БВ, погиб 1 января 1995 года от пулевого ранения крупнокалиберного пулемета в Грозном.

https://zpobeda.ru/viktor-kazarov/

Доброволец Ситчихин Дмитрий Ситчихин Дмитрий Борисович

47 лет

г.Ревда, Свердловская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/dmitrij-sitchihin/

Доброволец Мамзурин Владимир Мамзурин Владимир Владимирович

24.08.1989 г.р.

г.Магадан

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/vladimir-mamzurin/

Доброволец Емельяненко Артем Емельяненко Артем Андреевич

17.12.1982 г.р.

г.Александров, Владимирская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/artem-emelyanenko/

Доброволец Бородатов Роман В ходе выполнения боевого задания на СВО в составе штурмовой бригады под городом Артёмовском Донецкой Народной республики погиб Роман Валерьевич Бородатов.

Роман родился 11 августа 1990 года в посёлке Подтёсово. В семь лет он пошёл в местную школу, где окончил девять классов. Получил профессию «рулевой моторист» в Подтёсовском лицее № 5. После окончания лицея работал на Подтёсовском Ремонтно-эксплуатационной базе флота.

В 2012 перевёлся в «Транспортную компанию Сибирь речтранс» и уехал из посёлка. Отработав там три года, решил вернуться обратно в Подтёсово и продолжил работу на базе флота.

По состоянию здоровья Роман не служил в рядах вооружённых сил, но принял решение пойти добровольцем в частную военную компанию «Вагнер» и стал участником специальной военной операции на Украине. С января 2023 года находился на полях сражений.

https://zpobeda.ru/roman-borodatov/

Доброволец Моисеев Максим Во время специальной военной операции погиб молодой «вагнеровец», доброволeц из Тамбовской области.

Максим Моисеeв переехал с семьей в Тамбовскую область в двухлетнем возрасте. Здесь он учился, после чего ушел в армию и служил в 16-й бригаде ГРУ в Тамбове, подписав после срoчной службы контракт.

Далее молодой человек работал в полиции в Первомайске, а затем принял решение отправиться добровольцем в зону СВО.

https://zpobeda.ru/maksim-moiseev-2/

Доброволец Басин Николай Боец ЧВК » Вагнер»

Уроженец п. Вохтога.

Басин Николай Сергеевич.

Погиб 7 ноября в боях под Артемовском

https://zpobeda.ru/nikolaj-basin/

Доброволец Доржиев Булат 20 февраля 2023 года в ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса от нацизма погиб военнослужащий из Бурятии Булат Доржиев.

Булат родился 13 апреля 2001 года. Детство мальчика прошло в Верхней Иволге. Воспитывался в дружной семье.

Закончив техникум, в декабре 2021 года был призван на срочную военную службу Иволгинским районным военным комиссариатом. Службу нёс матросом в г. Владивосток Приморского края. В июле 2022 года заключил контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации.

Служил матросом авиационной эскадрильи войсковой части.

Булату Доржиеву был 21 год.

https://zpobeda.ru/bulat-dorzhiev/

Гвардии подполковник Васин Анатолий При выполнении задач Специальной военной операции на Украине погиб житель Пучежа

гвардии подполковник Васин Анатолий Сергеевич.

Родился в поселке Серебряный бор Костромской области 04.09.1978 года.

После успешного окончания школы поступил в Нижегородское высшее военное училище тыла. В 2000 году, после окончания училища был направлен в Амурскую область для прохождения дальнейшей военной службы. 2014 году переведен на службу в войсковую часть 54607 г. Тамбов на должность заместителя командира отряда по тылу 16-й отдельной бригады специального назначения ГРУ.

В 2017 году принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской республике, приказом Министерства обороны за отличия, проявленные при проведении военной операции награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Гвардии подполковник Васин Анатолий Сергеевич погиб 5 июля 2022 в ходе специальной военной операции на территории Украины, Харьковская область, н.п.Чистоводовка.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

Похоронен со всеми почестями, как героя РФ, по месту службы г.Тамбов на городском кладбище на аллее героев.

https://zpobeda.ru/anatolij-vasin/

Доброволец Ярмухаметов Ильнур В Стерлибашевском районе Башкирии простились с Ярмухаметовым Ильнуром Варисовичем, погибшим в ходе спецоперации.

Добрым, открытым, целеустремлённым и трудолюбивым – таким помнят и знают Ильнура Варисовича его учителя, друзья и односельчане. Несмотря на молодость, он успел завоевать авторитет и уважение окружающих, в том числе сослуживцев.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, Ильнур Варисович награждён Орденом Мужества. Орден передан на вечное хранение отцу солдата.

https://t.me/strana_geroev/4470

Лейтенант Блинников Денис 23 марта 2022 года в ходе выполнения боевых задач на Изюмском направлении лейтенант Блинников Денис Сергеевич в ходе эвакуации своих раненых товарищей из подбитой БМП получил смертельное осколочное ранение.

Награжден Орденом мужества посмертно.

Погибшему читинцу на СВО Денису Блинникову открыли мемориальную доску в школе №22 Читы. В школе № 22, где учился Денис, состоялось торжественное открытие Парты Героя.

https://t.me/chitacity75/22639

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Ирина Дубцова, Наталья Рассохацкая, Виктория Дайнеко, Ирина Тонева и фольклорный ансамбль"ЛёнЪ" - ПЛАЧУ

Предыдущие выпуски:

Обновляемая библиотека ссылок