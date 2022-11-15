Территория Героев...(51)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/21708 https://t.me/mod_russia/21721 https://t.me/mod_russia/21725 https://t.me/mod_russia/21730 https://t.me/mod_russia/21741 https://t.me/mod_russia/21757 Жизнь на передовой: боевая работа и быт мобилизованных артиллеристов ЦВО в зоне проведения спецоперации

Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, обеспечивают выполнение боевых задач расчетов реактивных систем залпового огня, которые ежедневно наносят огневое поражение противнику, уничтожая укрепрайоны и оборонные позиции националистов.

Мобилизованные проходят службу на должностях водителей и техников, занимаются подвозом боеприпасов и продовольствия, заряжают пусковые установки РСЗО «Ураган».

В районах базирования мобилизованные военнослужащие проживают со штатным подразделением в оборудованных блиндажах. Для бойцов оборудована полевая кухня и баня. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21729

Военнослужащий Буланчиков Иван Получивший ранение уроженец Саратовской области Иван Буланчиков награжден орденом Мужества.

Иван закончил Рязанское военное училище ВДВ, а затем проходил военную службу в Подмосковье.

Участником специальной военной операции он стал в мае 2022 года. В настоящее время боец проходит лечение после ранения в госпитале.

Орден Мужества саратовцу вручил представитель Минобороны России.

https://t.me/rabotaembrat/4823

Лейтенант Бучнев Степан Расчет боевой машины реактивной артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Степана Бучнева выполнял задачи по огневой поддержке действий российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

В ходе боев на подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольного боевикам, лейтенанту Бучневу была поставлена задача на основании полученных данных нанести по удар по позициям врага для последующего продвижения российских мотострелков вглубь обороны противника. Выполняя боевую задачу, расчет под руководством Бучнева нанес артиллерийский удар по объектам противника, в результате которого были уничтожены 4 минометных орудия и подавлены 2 артиллерийских взвода националистов.

https://t.me/rabotaembrat/4790

Сержант Полуюхта Роман Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Романа Полуюхты выполняло задачу в составе батальонной тактической группы по вытеснению противника с занимаемых позиций.

Продвигаясь по заданному маршруту, сержант Полуюхта заметил группу националистов, готовивших засаду. Оценив обстановку, Роман доложил старшему колонны об обнаруженных вооруженных боевиках. Было принято решение дать бой врагу. Роман Полуюхта одним из первых вступил в бой и, действуя на передовом рубеже атаки вместе со своими подчиненными, нанес существенный урон боевикам. Понеся невосполнимые потери, украинские националисты бежали с поля боя.

https://t.me/rabotaembrat/4826

Доброволец Роман Николаевич Добровольца из Тацинского района Ростовской области Романа Николаевича наградили медалью «За отвагу».

Мужчина провел в зоне специальной военной операции несколько месяцев. Был пулеметчиком, принимал участие в боях за города Попасную и Бахмут. За последние полгода Роман получил две контузии. Первую перенес весной на ногах, а после второй оказался в госпитале. Сейчас он находится на реабилитации.

Сам Роман Николаевич родом из станицы Ермаковской Тацинского района. Но живет с семьей в соседнем Белокалитвинском районе. Когда началась СВО, дончанин не смог остаться в стороне. В зону боевых действий отправился в апреле. Сын добровольца, Александр, тоже участвует в спецоперации с первого ее дня.

https://t.me/rabotaembrat/4639 До событий 2014 Александр Агранович был простым рабочим на заводе. Но после 2 мая решил вступить в ополчение. Родной брат бойца тоже пошел защищать Донбасс — служил во взводе знаменитого Моторолы.

"После боя в Николаевке мы встретились, и я подошел к Мотороле с просьбой взять меня пулеметчиком. Он меня взял, и с этого дня мы воевали уже вместе. И до сих пор воюю я", — вспоминает Агранович.

Армейские годы он провел, служа на корабле "Маршал Шапошников", поэтому, конечно, опыта владения стрелковым оружием у него было мало.

"А потом, в боевых условиях учатся быстро. Хочешь жить, надо всему учиться, соображать", — уверен Матрос.

К сожалению, он потерял брата Сергея (Водяного), о котором мы писали в 10 выпуске

Обязательно посмотрите видео по ссылке!

https://t.me/izvestia/105016

Алексей А вот тот самый русский воин по имени Алексей, который хладнокровно отбивал сбрасываемые на него с украинского дрона гранаты.

"От украинцев угрозы были, но не очень много. Пишут, что не добили, что ждут меня. Но на это я не обращаю внимания. Большая часть людей гордятся и хвалят. На улице уже узнают. Видел, что Захар Прилепин сравнил меня с Данилой Багровым. Но внешне я на него не похож. Возможно, внутренне. У меня такая же простота, да и за славой я тоже не гонюсь". - говорит Алексей.

Долгих тебе лет жизни, Лёша, и океан везения!

https://t.me/kremlinprachka/22099

https://t.me/c/1524001401/3564

Гвардии майор, позывной "Булава",

гвардии старший лейтенант Берчак Михаил Накануне Дня военного разведчика вручены Звезда Героя ДНР гвардии майору с позывным Булава и гвардии старшему лейтенанту Михаилу Берчаку, награды привезены в больницу, где они проходят лечение после ранения. Сказали, что желание одно – вернуться в строй.

https://t.me/pushilindenis/2852

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Доброволец Скорченко Виталий Бывший депутат Дегтевского сельского поселения Миллеровского района донской казак Виталий Скорченко погиб в ходе спецоперации на территории Украины.

До участия в спецоперации казак работал водителем в администрации.

В СВО Скорченко участвовал как доброволец. Погиб во время выполнения боевой задачи.

«Что бы ни делал Виталий, он всегда был честен перед собой и своей совестью, а в дела свои всегда душу вкладывал», — сказано в некрологе. Виталий 12 лет посвятил работе в казачьей дружине.

У Виталия Скорченко остались жена и сын.

https://ro.today/15716-v-hode-specoperacii-pogib-40-letnij-kazak-iz-rostovskoj-oblasti-vitalij-skorchenko.html

Гвардии капитан Крюков Дмитрий В ходе специальной военной операции на Украине погиб российский офицер, командир роты 33-го мотострелкового Берлинского Донского казачьего полка Дмитрий Михайлович Крюков.

Окончил Омский автобронетанковый инженерный институт. После окончания института был распределён в танковый батальон 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

После переформирование 56-й бригады в полк и передислокации полка, гвардии капитан Дмитрий Крюков продолжил службу в Камышине уже в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

С первых дней принимал участие в специальной военной операции на Украине.

Героически погиб в ходе выполнения специальных боевых задач, оставшись верным воинской присяге и Отечеству.

https://zpobeda.ru/dmitrij-krjukov/

Капитан Агабеков Фахретдин На территории ДНР в селе Нескучное погиб уроженец села Чинар Дербентского района, командир мотострелковой роты мотострелкового батальона, капитан Агабеков Фахретдин Бахтиярович.

Он был храбрым воином. Об этом говорят его награды и солидный боевой опыт.

https://derbrayon.ru/news/novosti/glava-derbentskogo-rajona-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-agabekova-fahretdina

Пушкарёв Павел 29 октября погиб Пушкарёв Павел Игоревич 04.09.2002.

Ему только исполнилось 20 лет. Он погиб при исполнении своего долга в СВО.

Во время ведения боевой операции они попали под миномётный обстрел, он выносил своего товарища и осколок мины попал в него.

Ему присвоят звание Героя России посмертно.

Павлик любил жизнь, любил семью, своих сестрёнок, племянниц. Был порядочным и добрым человеком.

Он приезжал в отпуск в сентябре и сразу же сказал, что вернётся опять в зону боевых действий, к своим боевым братьям, они продолжают дело своих дедов, борются с Фашистами, и защищают свою Родину и Всех нас!

https://zpobeda.ru/pushkarjov-pavel/

Сержант Глухотка Богдан Три месяца как с нами нет сержанта 31-ой десантно-штурмовой бригады Глухотка Богдана Юрьевича.

Мы помним его добрым, открытым, светлым и всегда улыбающимся человеком!

На службе он был профессионалом своего дела: сдержанный, всегда помогающий своим боевым товарищам, активно проявлял себя в боевых действиях, за что награждён государственными наградами.

За время СВО уничтожил более 20 единиц вражеской техники.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/bogdan-gluhotka-2/

Гучапшев Артур Гучапшев Артур Артемович, 1991 г.р. погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Артур проходил службу в в/ч 3737 г. Моздока, он отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и её народа.

https://zpobeda.ru/guchapshev-artur/

Военнослужащий Коваленко Александр В спецоперации на Украине, выполняя свой служебный долг, погиб воин из с. Киевское – Коваленко Александр Васильевич, 1994 г.р.

https://zpobeda.ru/kovalenko-aleksandr/

Военнослужащий Ершов Дмитрий В Кореновском районе простились с погибшим на Украине военнослужащим Дмитрием Ершовом.

Родом из Кореновска, он учился в местной школе № 20. После поступил в Кореновский политехнический техникум. Он окончил его в 2020 году по специальности «Техническая эксплуатация электрического и электро-механического оборудования».

В тот же год Дмитрий ушел в армию, служил по контракту и погиб в возрасте 21 года на Украине.

https://93.ru/text/incidents/2022/03/04/70488149/

Военнослужащий Головин Роман В ходе спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из села Подлесное Головин Роман Алексеевич.

Роман родился 4 июля 1996 года. Окончил МОУ СОШ с. Подлесное.

Летом 2022 года заключил контракт на военную службу.

Роман защищал интересы своего государства и Родины, отдав свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и её народа.

За проявленные при исполнении воинского долга мужество, отвагу и самоотверженность представлен к государственной награде (посмертно).

Дома у Ромы остались сестра и два младших брата.

https://zpobeda.ru/golovin-roman/

Военнослужащий Годжиев Алан Годжиев Алан Германович погиб пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм.

https://zpobeda.ru/godzhiev-alan/

Сулименко Илья Сулименко Илья Геннадиевич, 29.03.2001 г. р. погиб пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм.

https://zpobeda.ru/sulimenko-ilya/

Чеботарёв Вадим Чеботарёв Вадим Юрьевич, 09.09.1984 г.р. погиб пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм.

https://zpobeda.ru/chebotarjov-vadim/

Арапов Юрий Арапов Юрий Петрович, 25.03.1986 г.р. погиб пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя cпeциальной вoeннoй oпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм.

https://zpobeda.ru/arapov-jurij/

Рустамов Мавлюд Рустамов Мавлюд Исмаилович, 05.09.1994г.р. погиб пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя cпeциальной вoeннoй oпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм.

https://zpobeda.ru/rustamov-mavljud/

Мацкевич Андрей Мацкевич Андрей Сергеевич, 15.05.2000г. погиб пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя cпeциальной вoeннoй oпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм.

https://zpobeda.ru/mackevich-andrej/

Младший сержант Горкавенко Роман При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец г. Моздока Моздокского района сержант Горкавенко Роман Дмитриевич.

Он храбро и мужественно выполнял свой воинский долг. Роман — достойный сын своего Отечества.

https://zpobeda.ru/gorkavenko-roman/

Ефрейтор Марков Дмитрий При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец ст.Павлодольской Моздокского района Марков Дмитрий Викторович, 1991 г.р.

Он храбро и мужественно выполнял свой воинский долг. Дмитрий — достойный сын своего Отечества.

https://zpobeda.ru/markov-dmitrij/

Ефрейтор Ивановский Валерий При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец ст. Луковской Моздокского района Ивановский Валерий Вячеславович.

https://zpobeda.ru/ivanovskij-valerij/

Гвардии лейтенант Кутявин Михаил В боях под Херсоном погиб гвардии лейтенант Кутявин Михаил.

С 2010 года Михаил проходил службу по контракту в 51 пдп 106 й Воздушно -десантной дивизии города Тулы. Изначально службу проходил в роте связи.

Принимал участие в Специальной операции в Сирии.

В 2019 году был переведен в штаб ВДВ.

Летом 2022 года вернулся в родной 51-й полк в качестве командира парашютно-десантного взвода и сразу же отправился к своим боевым товарищам на СВО.

Был патриотом с детства, любил слушать военные песни и смотреть военные фильмы.

В результате попадания мины, Михаил получил ранение несовместимое с жизнью…

Михаилу было 34 года….

Указом Президента России, награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/kutyavin-mihail/

Гвардии старший лейтенант Ахтямов Юсеф В Онохое простились с погибшим в спецоперации на Украине Ахтямовым Юсефом Рашидовичем

Родился 11 ноября 1994 года.

С 2001 по 2012 год обучался в МБОУ «Онохойская СОШ №1». За время учёбы показал себя как добросовестный и ответственный ученик, активно участвовал в общественных жизни класса и школы. Принимал участие в общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях разного уровня. Юсеф всегда был отзывчивым и дружелюбным.

После окончания школы поступил в Омский танковый инженерный институт, который закончил в 2019 году. Получил распределение в город Наро-Фоминск Московской области, служил в звании гвардии старший лейтенант, был командиром ремонтной роты 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Ю.В. Андропова.

С марта 2022 года принял участие в специальной военной операции на Украине.

Погиб при исполнении воинского долга.

https://vk.com/wall-75325494_15295

Старший сержант Гроза Андрей Андрей Дмитриевич Гроза.

Он был родом из Приднестровья. Среднего роста и телосложения, и казалось бы, совсем обычной внешности. Но с удивительно добрыми глазами, огромной душой, удивительно сильной волей и огромным личностным потенциалом. Был замечательным отцом, мужем, сыном. Любил своих близких и друзей, в любой момент был готов прийти на помощь, был справедлив и настойчив, надежен. Трудно было представить более надежного друга и более компетентного сослуживца.

За плечами две командировки в Сирийскую Арабскую республику и две ротации в СВО. Проявил себя только с мужественной и самоотверженной сторон.

В начале СВО, рискуя жизнью, спас многих военнослужащих от плена и гибели. Обеспечивал бесперебойную работу орудия по целям, умелыми действиями и метким артиллерийским огнём уничтожил множество целей противника.

Представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://t.me/boris_rozhin/68302

Военнослужащий Машуков Артем Артем Михайлович Машуков (29.04.1994 — 24.10.2022) погиб при выполнении задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территории Украины.

https://zpobeda.ru/artem-mashukov/

Доброволец Новиченко Григорий Во время спецоперации погиб доброволец из Ярославля рядовой мотострелкового полка Григорий Новиченко.

Григорий ушёл добровольцем на фронт в августе. Погиб в бою 5 октября.

https://zpobeda.ru/grigorij-novichenko/

Булашов Богдан Булашов Богдан Дмитриевич 13.06.1994г.

Погиб 22.09.2022г. Артёмовск.

https://zpobeda.ru/bulashov-bogdan/

Гвардии младший сержант Пискунов Яков Пискунов Яков Сергеевич родился 7 марта 1992 года в семье военного, был третьем ребёнком в семье.

В ходе СВО позиции неоднократно обстреливались, в ходе сильнейшего обстрела товарищ Якова получил ранение, Яков же не растерявшись оказал на месте первую помощь товарищу и помог ему добраться до госпиталя.

В городе Гостомель, в ходе специальной военной операции, при выполнении особо важной боевой задачи, орудие Якова подверглось миномётному обстрелу. Яков погиб в возрасте 30 лет.

За проявленное мужество, смелость и решительные действия при исполнении воинского долга указом президента РФ гвардии мл. сержант Пискунов Яков Сергеевич награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/piskunov-yakov/

Ефрейтор Фомин Юрий Старший матрос, Фомин Юрий Анатольевич.

15.09 2002 — 29.08 2022.

Погиб в ходе военной операции под селом Егоровка, ЛНР.

https://zpobeda.ru/fomin-jurij/

Военнослужащий Савенков Б.Г. Герой, ветеран боевых действий погиб на Украине 07.10.22.

Они сражались 5 танков против 15…и разбили их… Но у нацистов пришло ещё подкрепление, а у нас нет…

На СВО он был с самого первого дня… В последней смс он написал : «Я сам подставился, вытаскивал раненого товарища из другого танка…» Их взорвали…. Ранения не совместимые с жизнью….

Ему было 33 года.

https://zpobeda.ru/savenkov-b-g/

Младший сержант Темиров Артем Темиров Артем Амриддинович

Родился 26 июня 1993 года в Харькове.

В 2013 году был призван на срочную службу в ряды Вооружённых сил России в г.Балашиха. По окончании службы решил связать свою жизнь с военным делом.

С 2015 года проходил службу по контракту в спецназе «Витязь» в составе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского в г. Балашиха Московской области. Здесь освоил много военных специальностей: стрелок, пулемётчик, разведчик-пулемётчик, водитель-разведчик, снайпер.

В 2017 году за участие в Вооружённом конфликте на Северном Кавказе получил удостоверение ветеран боевых действий.

С 2020 года принимал участие в военной спецоперации на Украине в составе ЧВК «Варяг».

Погиб в июне 2022 года будучи командиром отделения, обороняя Луганскую народную республику.

https://zpobeda.ru/temirov-artem/

Редников Александр (Тринадцатый) При пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме погиб десантник Александр Редников, вернувшийся с СВО. Он лично вытащил нескольких человек из горящего здания перед тем, как задохнулся ядовитым дымом. За неделю до смерти Редников женился.

Александр участвовал в СВО, его позывной был "Тринадцатый". В Кострому приехал с фронта и сразу же расписался с любимой. А около "Полигона" оказался случайно. Проезжал в такси по улице, когда увидел пылающий клуб. Долго не думая, он остановил машину и бросился на помощь людям. И действительно, помог спасти несколько жизней. Ценой своей.

Когда десантник вёл очередного спасённого к выходу — рухнул замертво, надышавшись дымом. "Тринадцатый" символически стал тринадцатым погибшим в этой трагедии. Его похоронят в Бердске, ведь именно в составе Бердской бригады он прошёл Чеченскую кампанию. Там остались его друзья и сослуживцы.

https://t.me/c/1801542020/626

Военнослужащий Попов Андрей Андрей Попов из Батайска погиб, выполняя боевое задание на территории Украины в рамках спецоперации.

На момент гибели военнослужащему было всего 24 года.

Андрей Попов окончил батайскую школу №9, затем поступил в РГУПС и получил красный диплом.

Занимался спортом и вел здоровый образ жизни.

https://privet-rostov.ru/gorod/82142-v-batajske-pohoronjat-24-letnego-andreja-popova-pogibshego-na-ukraine-v-hode-specoperacii.html

Капитан Тинников Юрий В ходе спецоперации на Донбассе, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб кадровый офицер – капитан Юрий Юрьевич Тинников…

Юрий Тинников служил Отечеству в воинской части в Забайкальском крае, был командиром взвода транспортирования ракет.

Представлен к государственной награде – Ордену Мужества. Посмертно…

https://pulse19.ru/150072-pamjati-jurija-tinnikova-pogibshego-v-hode-specoperacii/ У погибшего осталась жена и двое детей.

https://arhvest.ru/articles/obshchestvo/2022-09-02/pamyat-o-marate-davlyanove-ostanetsya-v-serdtsah-zemlyakov-2933334

"ДЕД", Сергей Николаевич Простились с Сергеем Николаевичем, позывной "Дед".

Мужественный человек, ветеран Афганистана, кавалер двух орденов Красной звезды, ордена Республики - он одним из первых вернулся в строй, когда понадобилось защитить Донбасс от нацистских упырей.

Уже позже, израненный, комиссованный по здоровью он помогал в работе волонтерам.Выезжал в районы, где бывает опасно, где его прикрытие было особенно важным.

Очень жаль, что не дождался Победы. Но вложил в нее все, что смог.

https://t.me/pravda_shuravi/31907?single

Капитан Глущенко Андрей Погиб Глущенко Андрей Викторович. https://vk.com/wall-128436314_66834 Военнослужащий Критский Иван 24-летний Иван Критский погиб в боях на Украине. С 14 лет Иван учился в Тверском суворовском военном училище. После его окончания продолжил нести воинскую службу. Как сообщили в ТвСВУ, Иван состоял во 2 роте 66 выпуска училища. https://vesti-tver.ru/dailynews/v-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib-voennyy-iz-tveri-ivan-kritskiy/ Майор Суслов Павел В Тюменском районе простились с майором Павлом Сусловым, погибшим при исполнении служебного долга на Украине Павел Суслов родом из Приморского края. Отслужив в армии, поступил в Тюменское высшее военно-инженерное училище. Закончил его в 2010 году и служил там, куда посылала Родина. Майор Суслов погиб 23 марта 2022 года при выполнении боевой задачи. У него осталась жена и 11-летний сын. Настоящий патриот своей Родины, ответственный, добросовестный, надежный человек, отличный друг и достойный офицер – таким его знали однокурсники и сослуживцы. Он выбрал профессию военного и остался верен своему долгу до конца. https://rayon72.ru/news/society/191682.html Матвеев Александр,

Шерстюков Георгий,

Ховрико Александр На Донбассе убиты трое молодых волонтеров-казаков из Астрахани Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико были молодежными лидерами Ребята отправились в ДНР с гуманитарной миссией. Развозили жителям Шахтерского района продукты, доставляли медикаменты в местные больницы. 10 июля в 4 утра их волонтерский центр был обстрелян из реактивной системы залпового огня HIMARS. Три человека погибли, 11 были ранены, четверо пропали без вести. https://www.mk.ru/social/2022/07/14/himars-ubili-na-donbasse-troikh-molodykh-volonterovkazakov-iz-astrakhani.html

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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