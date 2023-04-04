Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.51

Автор: ZаПобеду

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнего Федора, который проявил героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, она обстреляла два автомобиля, убив водителей. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Раненному в лопатку ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован. "По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награжден 10-летний житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230303/malchik-1855701917.html

Кадры из палаты с 10-летним мальчиком Федором, который получил ранение в спину вчера во время атаки украинской ДРГ на село Любечане опубликовал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Федя получил проникающее ранение спины, сообщается, что пуля зашла сзади ниже лопатки. При этом повреждений внутренних органов нет. В результате 4-часовой операции пуля была извлечена, а Федору оказана вся необходимая помощь.

Губернатор области также сообщил, что 10-летний Федор, у которого два старших брата находятся в зоне СВО, будет представлен к государственной награде - медале «За отвагу».

https://t.me/ok_spn/23337

Как раненый Фёдор уводил девочек через лес. "Начали стрелять по машине. Я понял, что на месте лучше не сидеть. Мы вышли через лес в другое село. Только потом понял, что ранен"

https://t.me/boris_rozhin/79682

Мама десятилетнего Федора, раненного украинскими боевиками в Брянской области, приехала к сыну в больницу.

"Он у меня главный защитник дома. Я насчет своих ребят вообще уверена на 100%, что они у меня боевые ребята. Я их одна растила. Я очень благодарна, что у меня вырос такой мужественный сын", - сказала мама Федора. По ее словам, Федор, как и его братья, хочет стать защитником Родины.

"Он у меня такой устойчивый — если он задумал, идет напролом", — добавила она.

https://t.me/strana_geroev/4327

"Это уже третий его день рождения"

Судьба Федора из Брянской области не в первый раз испытывает его на прочность. Мама ребенка рассказала, что он уже оказывался на грани жизни и смерти.

"Дома у нас кабель замкнуло, он упал, мы его тоже с того света подняли", — отметила женщина.

https://t.me/izvestia/123567

«Ему всего-то десять лет,

Дневник простого третьеклашки,

Но выпал вдруг ему билет

Для тех, кто старше и в тельняшке.

Он ехал в школу, как всегда ,

Девчонки рядом, младше классом.

Но ворвалась в их жизнь война:

В них нЕлюди стреляли в касках!

Жевто-блакитный укро-рейх

Дал очередь парнишке в спину.

И хоть попала пуля "в цель",

Пацан своих в беде не кинул!

Девчонок вывел, спрятал в лес,

Потом уже поймал машину...

Фашистский желто-синий бес,

Ведь не понять тебе, вражина,

Что русским не сломать хребет,

Хоть для тебя Россия — "Рашка".

Наш пацаненок в десять лет

Уже готов носить тельняшку!

Ты поправляйся, дорогой,

"Дар Божий" имя Федор значит.

И поступил ты как герой,

Не могут русские иначе!

А враг ответит и сполна

За то, что сердцем сатанеет.

И кара Божия страшна

За тех детей, что так взрослеют!»

ИРИНА ТРУСОВА

https://t.me/boris_rozhin/79623

Горячий привет десятилетнему герою Федору из Брянской области, который ценой ранения спас двух девочек во время атаки ДРГ ВСУ передают его родные братья. Мы при помощи военных смогли отыскать братьев юного героя, которые были мобилизованы и служат в рядах ВС РФ. Ребята рассказали нам, что очень гордятся поступком Феди.

2 марта, когда украинские диверсанты предприняли атаку на приграничные брянские села, он ехал в школу на машине в компании двух девочек. За рулём был мужчина из их села. Террористы открыли огонь по автомобилю, водитель был убит. Федя получил ранение, но сумел спрятаться вместе с девчонками. А потом вывел их в безопасное место, поймав на дороге попутку до соседнего села, где жили знакомые его семьи. Оттуда Федора увезли на скорой в больницу. Все трое парней — Защитники с большой буквы!

https://t.me/mod_russia/24560

Ад в Брянщине. Люди требуют защиты. Власти услышат?

Дерзкий прорыв украинской ДРГ показал, что для Киева (как и для снабжающего его боеприпасами и оружием коллективного Запада) нет никаких "красных линий".

Стрелять очередями они не гнушаются ни во взрослых, ни в детей. Настораживает лёгкость, с которой враг перемахнул через границу. У тех, кто живёт здесь, случившееся вызывает злость.

В беседе с "Царьградом" местные рассказывали о том, как погибший от рук укробоевиков Леонид Голованов ежедневно возил детей в школу по той дороге, рискуя жизнью.

"Школу закрыли, детей кинули на произвол судьбы..."

"А кто рисковать будет?..." Наперебой жаловались женщины, пришедшие проводить "дядю Лёню" в последний путь.

Другие прямо говорят о том, что на границе с Украиной творится ад".

"То, что в деревне творится - деревня называется Брахлов — это ад. Там просто ад, - не в силах больше сдерживать себя, делятся с журналистами своими бедами жители. - Каждый день стреляют. Ни дня не проходит без громких взрывов. Слышат все, дети слышат. Не слышат, только... высоко (начальство — ред.).

Задаём вопрос, который волнует многих: "Границу, эту условную "ленточку" любой человек может пройти?"

В ответ небольшое замешательство. Но после люди решаются сказать о наболевшем, сетуя на то, что перекопали объездную дорогу. Это был бы более безопасный маршрут, уверяют местные, поскольку он не проходил бы рядом с границей. И именно там рыли противотанковые рвы. Теперь относительно безопасной дороги нет. А ту, что есть, впору называть "дорогой жизни".

Ситуация ещё не стала такой же критической, как в блокадном Ленинграде времён Великой Отечественной войны, но сейчас село, куда прорвались на днях укродиверсанты, фактически "оказалось между двух огней".

"И это единственная дорога, по которой можно перемещаться, - едва сдерживая эмоции признаются жители. - Открытая дорога". Люди требуют от властей защиты. Невозможно сдержать слёз, слыша, как в своём безутешном горе вдова Леонида просит: "Защитите нас".

А губернатор ходит по больнице и торгует лицом на фоне истории с героическим мальчиком Федей, а информационное противоборство запускает интернет-флэшмоб «Федя – Герой России».

Федя-то герой, да, это так.

Но это не более, чем попытка снизить негатив населения, как и когда-то в медийную повестку ворвался «Енот из Херсонского зоопарка», которого пропаганда так разогнала, что енот чуть было уже в ополчение Донбасса не записался. Что не сделаешь, лишь бы отвлечь от шока населения при сдачи Херсона.

Противник зашел в деревню как на прогулку. А деревня пустая. Не блокирована. Противник не ощущал на себе огневого воздействия. Его пути отхода не были под нашим огневым контролем. Они просто Zашли и Vышли.

https://t.me/tsargradtv/37747

Феде, спасшему двух девочек при атаке украинских диверсантов в Брянской области, 7 марта вручили медаль СК «Доблесть и отвага».

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз:

«В новое время на нашей земле рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения».

Кроме этого, после окончания 8 класса его приглашают учиться в Кадетском корпусе в любом из 4-х городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград или Севастополь.

https://t.me/rt_russian/149171



Рабочие моменты.

https://t.me/rusich_army/7939

О «дивизионе Грозного» на Сватовском рубеже ходят легенды. И дело даже не в том, что артиллеристы на редкость точны и оперативны. Командует ими самый настоящий миллионер, который сменил дом на Рублевке на бетонный подвал под Кременной, в котором оборудовал пункт управления. И потратил личные миллионы на оснащение своего подразделения. У него в подчинении — пушки «Гиацинт», гаубицы Д-30, «Грады» и минометы… Предприниматель Юрий (справа) сменил дом на Рублевке на бетонный подвал под Кременной. Фото: Александр КОЦ

54-летний Юрий Михайлович — успешный бизнесмен. Но за плечами у него — Суворовское училище, затем — военный вуз, служба в советской, а впоследствии — российской армии в лихие годы, расформирование части, увольнение, бизнес с нуля...

- А когда не очень у нас все получилось на первом этапе СВО, я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу, пригодятся здесь. В конце концов, это моя Родина и я давал присягу. А значит обязан ее защищать, как бы пафосно это ни звучало. К тому же, у меня, как у Владимира Семеновича: «мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой». Сын выпустился из училища, он уже здесь где-то, почти на передовой.

Миллионер бросил бизнес и возглавил артиллерийский дивизион. Военкор «КП» Александр Коц пообщался с командиром артиллерийского дивизиона, который оставил свой бизнес, чтобы отдать долг Родине. Юрий Михайлович лично занимается оснащением подразделения и добивается высоких результатов на СВО.

https://t.me/rusich_army/7941

К годовщине гибели 6-й роты. Капитан Андрей Васильев командовал соседней 3-й. Он успел выйти на назначенные позиции раньше, обложился минами, наладил связь, окопался - и хаттабовцы обломали о его роту зубы, отправившись искать добычу полегче. Васильев не стал Героем России, он спас свою роту от посмертных почестей и стал просто русским героем.

Летом 2022 года Васильев, уже полковником, погиб под Харьковом.

https://t.me/ok_spn/23336

Опять врачи в бронежилетах. Донецким врачам пришлось надеть бронежилеты и каски на операцию: у пациента в ноге застрял взрыватель мины. Все прошло успешно, мужчина идет на поправку.

https://t.me/rosich_ru/37628

Донецкие врачи извлекли пулю из работающего сердца "Накануне в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение поступил 36-летний пациент со слепым осколочным ранением. Врачи кардиохирургического отделения прооперировали раненого в условиях работающего сердца. Операция прошла успешно", – сообщил министр здравоохранения ДНР.

https://t.me/c/1524001401/6814

Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/37656



Этот пригород Донецка с 2015 года был превращен в мощнейший укрепрайон ВСУ, активные бои за который идут уже год. Все что осталось от Марьинки

https://t.me/radioARBAT/27547

Лучшая открытка – та, что сделана своими руками! Наши бойцы на передовой подтвердили справедливость этого утверждения в преддверии Международного женского дня. С такими стрелками Победа обязательно будет за нами! А матери, жёны, сёстры и дочери будут ещё крепче любить своих Героев и ждать их скорейшего возвращения. С наступающим праздником, дорогие женщины!

https://t.me/boris_rozhin/79668

Маша Распутина разозлилась не на шутку. "Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, тех, которые предали за деньги - всех расстрелять и на виселицу! Это мой заявление!"

https://t.me/tsargradtv/37748

Вот настоящие артисты - всегда с народом

В Польше сожгли «скорые», которые предназначались для Украины, — местные СМИ Полиция сообщает, что автомобили сожгли намеренно

https://t.me/c/1524001401/6813

Подразделение армейского спецназа России.

https://t.me/ok_spn/23368

Экс-руководитель администрации президента России запросто разъезжает в метро Генерал-полковник Николай Бордюжа, экс-Секретарь Совбеза России, многолетний Генеральный секретарь ОДКБ, всегда отличавшийся своей демократичностью, удивил меня еще больше, он скромно, в одиночку, ехал по делам по Москве.

- Как у Вас настроение?

- Хорошее.

- Это неплохой признак (при высоком уровне информированности - авт.).

https://t.me/Sladkov_plus/7269

Командир 3 Русского Добровольческого Отряда Александр Шкрабов на могиле добровольца Александра Бочкарева погибшего в феврале 1994 года.

Сам Шкрабов погибнет 4 июня 1994 года в ходе боёв за Моховую гору на северо-западе Сараева.

Очень сильная фотография, учитывая, что Президент Сербии Вучич заявил, что сербы, воюющие в ЧВК «Вагнер» будут арестованы, как только появится такая возможность.

«Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой, и будут в пределах досягаемости наших учреждений», – сказал Вучич.

При этом Деян, он же Деки, сербский снайпер, рассказывал, что тех, кто воюет на стороне России, отправляют в тюрьму, а тем, кто на стороне Украины, ничего не грозит. Вот так вот.

https://t.me/c/1524001401/6875

Сербы, воюющие на стороне России в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, смогут получить гражданство РФ, заявил сегодня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В опубликованном 1 марта интервью изданию Politico президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербы, которые уехали воевать в зону специальной военной операции, "будут арестованы, когда вернутся в Сербию".

"Ребят, которые у нас служат в составе батальона имени Судоплатова с удовольствием оставим у себя. Не надо им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, решим вопрос, чтобы выдать им паспорта РФ. Пускай живут - они за эту землю кровью заплатили", - заявил сегодня Балицкий.

Вучичи приходят и уходят, а сербский народ остаётся!

https://t.me/proofzzz/8977

"Донбасс стал частью России. Я пришел, забрал паспорт" Сербский доброволец Братислав Живкович рассказал "Известиям", что считает Донбасс своей Родиной, поэтому участвовать в СВО — это его обязанность.

Живкович был в Сербии, когда началась спецоперация. Узнав об этом, Братислав немедленно купил билет и приехал в Донбасс, чтобы присоединиться к его защитникам.

"Сразу купил билет, прилетел в Россию, приехал в Горловку. Пришел к своему знакомому. Спросил: «Есть место для меня или нет?». Он сказал: «Как это нет, нам нужны такие опытные люди». И сразу командиром взвода штурмового стал", — рассказывает Братислав.

Живкович воевал против НАТО и участвовал в боевых действиях в Косово и Метохии. В 2013 году он приехал в Крым, продолжил служить в Донбассе и получил паспорт гражданина ЛНР. Когда республика вошла в состав РФ, Братислав получил российский паспорт.

https://t.me/izvestia/123857

Сербский доброволец намерен вернуться в зону СВО после четырех ранений. Ветеран боевых действий в Косово и Метохии Братислав Живкович заявил в беседе с "Известиями", что хочет продолжить защищать Донбасс после того, как восстановится после ранения.

"Если бы я пугался погибнуть на этой войне, я бы не пришел. То, что я ранен, это просто нужен чуть-чуть отдых, какая-то пауза. И возвращаемся назад", — сказал ветеран.

В зоне спецоперации Живкович был командиром штурмового взвода. Сейчас он проходит реабилитацию по программе Народного Фронта и регулярно созванивается с сослуживцами, которые уже спрашивают, когда он вернется обратно.

"Понимаете, мы штурмовики. У меня уже четвертое ранение. Я никогда не отправлял своих солдат без меня в любой штурм, либо на задачу даже", — заметил Живкович.

https://t.me/izvestia/123872

Очередная Фурия приземлённая нашими бойцами-дронобойцами. На этот раз отличились парни из БАРСа. Будни войны, фронт Сватово-Кременная.

https://t.me/vysokygovorit/10938

Отец пошёл в добровольцы, после того как его сын подписал контракт с Росгвардией на службу в зоне СВО. «Я подписал контракт с целью тоже поехать [как и друзья, которые отправились в зону СВО], чтобы не оставаться в стороне. И за мной пошёл отец добровольцем... Лучше держаться друг друга.

https://t.me/boris_rozhin/79825

Антон Шеляховский — молодой и смелый военный врач, который спасает наших бойцов на передовой. Гордимся!

https://t.me/ua_tribunal/3191

Старший разведгруппы специального назначения с позывным «Артист» рассказал «Звезде» о подготовке и истощении сил диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, которые скрываются в лесополосах под Кременной. «Конечно, у них есть тоже разведгруппы, но подготовка у них гораздо хуже, силы истощены, мне их в какой-то момент жалко становится, их спецы - это, грубо говоря, наши обычные подразделения», - сказал он. https://t.me/tsargradtv/37824

Русский чемпион воюет на фронте

У бойца ММА Владимира Минеева немало чемпионских титулов. Но несмотря на звездный статус, он остается простым русским парнем, для которого слова «долг», «честь» и «Родина» не простой звук. Поэтому он отказался от брони и встал в строй вместе со своими товарищами по спортивному клубу.

В соцсетях о поступке Владимира уважительно пишут: «Мужик!» Он сам не видит в своих действиях ничего героического.

https://t.me/c/1524001401/6846

Наш солдат продолжает сжигать американские "Хаммеры".

https://t.me/boris_rozhin/79859

Кадры боевой работы расчёта БПЛА «Элерон-7» подразделения Росгвардии в Херсонской области.

https://t.me/boris_rozhin/79794

Мы говорим: Танки грязи не боятся! Ха! Это смотря чьи танки. Не любят все же танки Leopard 2 размокшие грунты. Впрочем, грунты их тоже не любят! Это же наши грунты.

https://t.me/infantmilitario/93580

На счету каждого из бойцов множество танков и бронемашин, но не подбитых, а восстановленных. Речь о ремонтной бригаде Западного военного округа. Приходится для эвакуации выезжать на передовую, так что ребята еще и обстреляны не раз. Работают 24 на 7. Без выходных и проходных.

Обратите внимание как кабина посечена осколками https://t.me/boris_rozhin/79801

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 7 марта возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность На записи один из вернувшихся домой военных по видеосвязи впервые увидел своего родившегося сына. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

https://t.me/mod_russia/24635

Самолет с освобожденными приземлился вечером 7 марта в Москве. Российский военный, освобожденный из плена ВСУ, рассказал, что украинские солдаты отказывали военнослужащим РФ в медпомощи.

“У некоторых даже по 5-6 месяцев были пули в конечностях”, — рассказал военный.

https://t.me/izvestia/123989

Видеоконтент — важнейший атрибут современной войны. Как поставить украинских пропагандистов в тупик Весь ход СВО был наполнен истеричными заявлениями украинских пропагандистов о том, что сводки МО РФ являются красивым вымыслом и попыткой успокоить население России. Каждый говорящий рот из украинского телевидения считал своим долгом пошутить про миллион подбитых «Хаймарсов» и М777. Видеоподтверждения стали для них всех холодным душем.

Подразделения Каскад и Спарта насытили информационное пространство СВО десятками видео. https://t.me/readovkaru/2616

На них воины Каскада жгут Ланцетами технику ВСУ, а Спартанцы беспощадно сбрасывают на печальные головы украинских боевиков ВОГи с квадрокоптеров. Настроение пропагандистам незалежной портят и бойцы 144 МСД из-под Кременной и Сватово, где они бесконечными штурмами берут укрепы врага и снимают отборный контент.

Стоит отметить, что эти видео оказали серьёзное воздействие на украинскую общественность. Выражение «пропавший без вести» стало для женщин незалежной синонимом слова «убит».

https://t.me/readovkaru/2241

Каждый раз, когда «Отважные» выкладывают видео уничтожения колонны или танка, в комментарии прибегают адепты бандеры, чтобы доказать всем, что это «фейк» и у них «не бомбит». Но реальность жестока, а моральная стойкость обитателей страны 404 не выдерживает напора видео с нашлемных камер или квадрокоптеров подразделений русской армии.

В украинской армии этим вопросом занимаются на государственном уровне, покупая всё необходимое для съёмок: от нашлемных камер до мелких дронов и больших квадрокоптеров. В это же время наши солдаты берегут каждый Mavic или камеру GoPro как зеницу ока, зная, что всё это покупают на свои деньги обычные жители РФ.

Надеемся, что в МО РФ осознают важность информационной войны и смогут превзойти противника на этом поле боя. Тем более что на низовом уровне уже удаётся достичь определённых успехов.

https://t.me/readovkaru/2622

Ну а с западом все ясно. Преемственность поколений на лицо!

Наступление на Сватовском направлении

https://t.me/boris_rozhin/79867

Жители Подмосковья отправили посылки и письма военнослужащим Западного военного округа в зону спецоперации В акции участвовали жители городов Озеры, Электросталь, Орехово-Зуево, Старая Купавна, Мытищи и Звёздный Городок Московской области во главе с представителями Совета пенсионеров Подмосковья. В посылках находятся комплекты теплого белья, бритвенные принадлежности, балаклавы, ботинки с высоким берцем, подушки и одеяла, газовые баллоны и горелки, тактические медицинские наборы для оказания первой помощи, лопаты, ломы. Помимо вещей и продуктов, граждане вкладывают частичку себя через письма. В письмах солдаты находят поддержку и любовь от сограждан. https://t.me/mod_russia/24653

Военнослужащий мотострелкового подразделения с позывным «Хохол» прибыл в военный комиссариат по месту жительства добровольно. После прохождения подготовки в составе подразделения был направлен в назначенный район, где сейчас выполняет боевые задачи. Военнослужащий убежден: «Идти по-любому сюда надо, если мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности, росли на хороших наставлениях. Чтобы они жили так, как хотят жить, а не так, как им указывает Запад. Надо идти защищать свою страну, свои границы, отстаивать свои интересы, как минимум - свой язык, чтобы никто не мог запретить тебе говорить на твоём родном языке, читать книги на твоём языке». Боец считает, что настоящие мужчины едут защищать свою страну, а не прячутся дома.

https://t.me/mod_russia/24718

Военнослужащие подразделения разведки Вооружённых сил России в зоне проведения СВО.

https://t.me/ok_spn/23396

Губернатор Белгородской области Гладков объявил о завершении строительства системы укреплений на границе с Украиной — т.н. «засечной черты». Выглядит всё очень красиво, если бы не одно но — в Брянской области тоже бодро рапортовали о «бетонировании» границы, причем еще в феврале. Поэтому колючая проволока и бетонные надолбы — это, конечно, хорошо, но в контексте современной войны их значение, дай Бог, если достигнет хотя бы 10% от совокупности факторов, определяющих успех в обороне. Прежде всего, нужна живая сила — личный состав частей и подразделений, прикрывающих рубежи, система опорных пунктов и узлов обороны, способных сдержать противника при угрозе прорыва границы. И важны нормальная связь и адекватная система принятий решений. Не будет этого — надолбы и спираль Бруно могут оказаться бесполезными.

https://t.me/radioARBAT/27679

Как 18-летний доброволец прорвался на фронт

Очень сильно хочу рассказать вам о своем друге! Зовут его Игорь, и он пошел добровольцем на СВО.

Ему исполнилось 18 лет, на следующий день он уже стоял на пороге военкомата!!

Стоит сказать, что в армию РФ его не взяли, однако он пошел через ДНР. Он очень долго стремился к этому, в основном из-за чувства справедливости... Он говорит, что не может сидеть дома, зная, что в это время погибают его братья.

И вот, несмотря на то, что его все отговаривали, он все равно пошёл по своему пути, взял академический отпуск в институте, и сейчас проходит службу в ДНР. Считаю, что он настоящий герой, и такие люди должны быть примером, для всех, кто сбежал, спрятался, оставил свою Родину!!

https://t.me/c/1524001401/6895

Российский десантник и енот поздравили женщин с 8-м марта. https://t.me/sputniklive/56798

Ну и традиционно еще несколько фронтовых питомцев

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