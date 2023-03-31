Евгений Пригожин рассказал о последствиях «управления» Петербургом для всей страны

На момент его прихода в роскошные губернаторские хоромы в Питере было 72 станции метро. Сегодня их — 70, в том числе открытые перед выборами три станции: «Дунайская», «Шушары», «Проспект Славы», которые строились при Полтавченко и к Беглову отношения не имеют, в ближайшие годы, как пишут СМИ, их станет 64. На капитальный ремонт закроются еще шесть станций. Еще один губернаторский срок товарища Беглова и под землей можно будет ходить только пешком, и то небезопасно. А позорные «Беговая» и «Новокрестовская», ныне «Зенит», как мы знаем, продолжают течь. Этот, как я считаю, бездельник, даже не удосужился протечки исправить — несмотря на то, что это было первым требованием, которое я ему выдвигал, когда он сказал, что ему предложили стать губернатором. И даже долги перед метростроевцами полностью так и не погасили. Вот и результат четырехлетней деятельности. Налицо, как я считаю, рассовывание по карманам городского бюджета и уничтожение Петербурга.