Евгений Пригожин рассказал о последствиях «управления» Петербургом для всей страны

Зачем Александру Беглову 12 вице-губернаторов и к каким последствиям для всей России может привести «бегловская» система управления городом, НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в эксклюзивном интервью рассказал известный петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
На прошлой неделе в информационном пространстве Петербурга появились сообщения о резком падении дохода бюджета города, а губернатор Александр Беглов побил российский рекорд по количеству своих заместителей среди руководителей мегаполисов.
НЕВСКИЕ НОВОСТИ попросили известного петербургского предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать эту информацию.
— Евгений Викторович, добрый день, спасибо, что нашли время поговорить о текущей ситуации в Петербурге. Возможно, Вы слышали, что несколько дней назад журналисты посчитали количество заместителей у руководителей российских городов-миллионников? Лидером среди градоначальников стал петербургский губернатор Беглов с 12 своими заместителями, что вызвало справедливое возмущение петербуржцев. Как Вы думаете, зачем Беглову столько замов?
— У Собянина — семь замов. У главы Казани Метшина — два зама. В самые эффективные годы управления Санкт-Петербургом, это при Валентине Ивановне Матвиенко, — восемь. Красавчик, трудяга Яковлев — гениальный человек, который вытащил город за уши из разрухи, имел девять замов.
Абсолютный бездельник, как я считаю, Беглов взял себе двенадцатого зама. Мы видим, что дороги не убирают, коммуналка в заднице, инвестиций нет. Последняя надежда была на триллионный бюджет: «Газпром» провалил все обязательства и потратил деньги на другие нужды. Чиновники продолжают жировать и пилить остатки этого бюджета. Вся бывшая оппозиция типа Шишкиной (Марина Шишкина — заместитель председателя Заксобрания Петербурга. — Прим. ред.) пристроена на тепленькие места для того, чтобы лишний раз не раскрывала рот. К чему это приведет? Это приведет к катастрофе не для Петербурга. Это приведет к катастрофе для всей страны. Потому что в Петербурге создается прецедент. Москва вкалывает, как папа Карло, в Москве все строится и развивается. Другие регионы стараются, но остаются незамеченными, а вот питерская депрессия поощряется и становится нормой. И мы открываем ящик Пандоры. Те, кто работают, и те, кто бездельничают, получают одинаковый статус и одинаковые заслуги.
— К чему может привести этот прецедент?
— Прецедент приведет к тому, что в крупном, стратегически важном для экономики страны семимиллионном мегаполисе, таком как Петербург, который должен быть двигателем страны, мотор, как мы видим, не работает. И если по стране будут двадцать-тридцать моторищ, сотня моторов и тысяча моторчиков, тогда страна может развиваться. Но если моторы будут по очереди останавливаться, то страна вымрет. Если следовать примеру Беглова и мультиплицировать его опыт управления городом на всю страну, то мы из великой державы превратимся в захолустную разруху за очень и очень короткое время. И время это — ровно четыре года. Можно начинать отсчет. Потому что четыре года потребовалось Александру Дмитриевичу, чтобы, как я считаю, загнать город в пропасть.
— Почему, по Вашему мнению, Беглов «загоняет Петербург в пропасть»?
— О том, что Беглов вовсе не управленец, мы говорили много раз. А вот ящики Пандоры, которые он открывает, потом будет закрыть крайне тяжело. И то, что он утратит в этом городе, будет не восстановить. Каждый день эти новые ящики открываются, вот они:
Из списка исторических зданий убрана школа Ольги Берггольц. Не сегодня-завтра, вероятнее всего, ее пустят под снос. Это плевок в лицо всем тем, кто знает слово блокада, Блокада Ленинграда. Вот справка, которую мне подготовили аналитики:
Справка предоставлена аналитиками компании «Конкорд»:
Петербургский парламент 15 марта 2023 во втором чтении принял поправки к городскому закону № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...». Данные поправки допускают снос около 200 исторических зданий, в том числе — ряд зданий на проспекте Обуховской Обороны (дома №№ 44, 48, 54, 56, 60, 68, 69 В и 71) для строительства развязки Большого Смоленского моста. В одном из них — доме № 54 — в 20-х годах прошлого века училась поэтесса Ольга Берггольц.
Смотрите, еще один ящик Пандоры. Всегда таких управленцев убирали из-за недоверия. У Беглова семипроцентный рейтинг, и он все еще просиживает штаны. Где это было видано, чтобы избираемый государственный служащий с рейтингом в семь процентов не просто занимал свое место, но и обивал кремлевские кабинеты в надежде на то, что ему дадут добро на новый срок. И не удивлюсь, если с 2024 по 2029 год мы будем дальше смотреть на поседевшие усы Беглова. И если Беглов будет в единичном экземпляре, то народ сможет это вытерпеть. Но если в большинстве регионов будут Бегловы, то это путь не к эволюции, а к революции.
Следующая проблема — это одна из основ Санкт-Петербурга — метро. Когда Беглов пришел, и я сейчас «посыпаю голову пеплом», тогда «дурил народ» и помогал ему встать на место губернатора, то одним из основных его обещаний было строительство еще семи станций метро к 2024 году.
На момент его прихода в роскошные губернаторские хоромы в Питере было 72 станции метро. Сегодня их — 70, в том числе открытые перед выборами три станции: «Дунайская», «Шушары», «Проспект Славы», которые строились при Полтавченко и к Беглову отношения не имеют, в ближайшие годы, как пишут СМИ, их станет 64. На капитальный ремонт закроются еще шесть станций. Еще один губернаторский срок товарища Беглова и под землей можно будет ходить только пешком, и то небезопасно. А позорные «Беговая» и «Новокрестовская», ныне «Зенит», как мы знаем, продолжают течь. Этот, как я считаю, бездельник, даже не удосужился протечки исправить — несмотря на то, что это было первым требованием, которое я ему выдвигал, когда он сказал, что ему предложили стать губернатором. И даже долги перед метростроевцами полностью так и не погасили. Вот и результат четырехлетней деятельности. Налицо, как я считаю, рассовывание по карманам городского бюджета и уничтожение Петербурга.
Итог арифметики — обещал 79 станций, а будет 64. Я понимаю, деньги, но как 15 станций можно украсть у людей? Борзых щенков в городе не хватает?
Следующее. Четвертый год подряд снег тает сам. По данным спасателей, 37 человек разбили себе головы во время этой зимы. Не убиралось ничего. Снег сошел, и остались только огромные ямы в асфальте. И когда я сравниваю Питер с Луганском — это не ирония, это абсолютно прямое сравнение. Те дороги, которые в Луганске делали москвичи, — идеально ровные. Таких дорог в Питере просто нет.
Теперь давайте подобьем итоги губернаторской программы о достаточности школ, детских садов и поликлиник. Дефицит школ и детских садов не только не уменьшился, он растет от года к году.
Справка предоставлена аналитиками компании «Конкорд»:
Если в 2021 году дефицит социальных объектов составлял 159 объектов (50 школ, 84 детсада и 25 поликлиник), то в 2022 году он вырос до 168 объектов (57 школ, 86 детских садов и 25 поликлиник), а на начало 2023 года дефицит составил уже 194 объекта (61 школа, 102 детсада и 31 поликлиника).
И поэтому заявление Беглова, о котором я уже говорил в бытность моего общения с ним, сейчас действует. Цитата, как я помню: «Нам не нужны квартиры-студии, там будут жить молодые и активные (видимо, противные и активнутые, как однажды оговорился Александр Дмитриевич. — Примечание Е. В.). Нам не надо, чтобы они размножались в нашем городе. Пускай едут в другие места, иначе их дети захотят ходить в школы и детские сады». Вероятнее всего, Александр Дмитриевич любит только своих детей. Но в школы и детские сады, как я слышал, ходят они на Лазурном берегу.
Еще одна интересная фишка. Мои ребята посчитали, и оказалось, что 164 дня в году он посещает различные праздничные мероприятия, а 111 дней в году у него выходные. Итого 275 дней. Вот здесь ему нет равных. А с горожанами он общается всего семь дней в году.
Поэтому можно смело сказать, что мотор на Северо-Западе нашей страны уже не работает. Если и другие будут тормозить, то страна может сойти на нет.
Вот результат. Не является ли это преступной деятельностью по отношению к городу? Этот вопрос надо задать горожанам. Кстати, услуга за услугу. Я вам интервью, а вы размещаете на своей странице вопрос: «Является ли деятельность А. Д. Беглова преступной по отношению к городу Санкт-Петербург?» Посмотрим, что они ответят.
https://nevnov.ru/23947601-_beglov_absolyutnii_bezdel_nik_ev...
Свежие комментарии