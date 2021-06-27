Москва. Было — стало - 10

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Продолжаем путешествие...

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Универсальный магазин Таганского промторга имени 10-летия Октября. В народе просто «Сотый», поскольку в Мосторге он шёл под №100. Заложен к первому юбилею революции, в 1927 году, на Крестьянской Заставе. Закончен — в 1928-м. Проект разработан Московской государственной строительной конторой «Строитель» (архитектор Алексей Васильевич Юганов). В «Строителе» работал и архитектор Владимиров, спроектировавший универмаг на площади Ильича.

Крестьянская Застава при царях называлась Спасской. До 1960-х напротив универмага работал довольно известный в округе Спасский рынок. От него сейчас остался небольшой зелёный островок.

На фасаде не сохранили старые надписи — они придавали универмагу шарм.





Нижняя фотография специально дана в меньшем масштабе, чтобы вы оценили изменения за 90 лет.

Река Яуза с Высокояузского моста. В 1935 году трест строительства набережных Моссовета начал «одевать» Берниковскую (она слева) и Серебряническую (справа) набережные в гранит. Работы начались от малого Устьинского моста и вверх по течению. К 1940 году полностью перестроили Высокояузский мост.

В 1960-х его капитально перестроили второй раз.

Колокольня церкви Троицы в Серебряниках, что так хорошо видна справа на старинном снимке, теперь совсем утонула. Сейчас с моста можно увидеть только крест над современными крышами.

Вся старая застройка Берниковской набережной пошла под снос ещё в 1940-е годы.

На Серебрянической набережной одно здание все же уцелело — это краснокирпичный доходный дом 1907 года постройки. Если вы посмотрите на горизонт старинного снимка, то над речкой увидите силуэт водонапорной башни фабрики Носенкова в Кошелях. Башня простояла до весны 1972 года и была снесена вместе с Кошельной слободой к визиту президента США Ричарда Никсона. На этом месте теперь Устьинский сквер. В центре старинного снимка можно рассмотреть каким был деревянный мостик, соединявший Берников и Тессинский переулки. А какая Яуза быстрая во время весеннего половодья. Обратите внимание на бурлящий порог под Высокояузским мостом. Мост этот перестраивали дважды: в 1940-м и 1963 году. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 100 лет.

Знаменитый дом на Старой Басманной. За свою 200-летнюю жизнь он не перестраивался, не горел и сумел хорошо сохраниться. Его возвели в 1800-х годах. Архитектор точно не известен. Дом уцелел при французской оккупации 1812 года, а 1815-м перешёл в собственность Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу — достался как приданое от второй жены Прасковьи Грушецкой. С тех пор его связывают с именем отца братьев-декабристов.

В 1840-х годах в доме открылся детский приют. Он числился по Вѣдомству Учрежденій Императрицы Маріи θедоровны — оно ведало в Империи благотворительной деятельностью. Приют зарабатывал, сдавая в найм часть помещений. У Советской власти были планы к 100-летию восстания на Сенатской площади открыть здесь музей декабристов, но не срослось. Музей открыли только в 1986 году, а в 2000-х годах началась кропотливая реставрация, когда дому вернули вид начала XIX века.

Верхняя фотография сделана в 1914 году. По Старой Басманной уже ходили трамваи.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

1-я Мещанская улица (с 1950-х годов Проспект Мира) на углу Протопоповского переулка.

Старинный снимок относится к 1910-м годам. По Мещанской уже идут трамваи, но все вывески выполнены ещё на старой русской орфографии (АВДЕЕВЪ. ЧАЙ, САХАРЪ, КОФЕ). Незадолго до 1917 года.

О том, что обе фотографии сделаны с одного места напоминает сейчас лишь храм митрополита Филиппа в Серединском переулке. Весь этот переулок, вместе домами, что стоят на противоположной стороне улицы, были снесены «к Олимпиаде-80». Тогда на проспекте начали возводить СК «Олимпийский» и площадь перед стадионом освободили. Спустя 40 лет стадион снесли.

Станция метро «Сталинская». Она же последние 60 лет «Семеновская». Нынешняя станция «Семеновская» до 1961 года называлась «Сталинской» по Сталинскому району Москвы (сейчас район «Соколиная гора»). Её начали возводить в составе третьей очереди метро в 1938 году. Архитектор — Самуил Меерович Кравец. С началом войны работы остановились. Возобновили лишь после того, как немцы были отброшены от Москвы. В январе 1943 года станция открылась. Говорят, что туф, которым облицован вестибюль добыт в Гори — городке, где Сталин родился. Барельеф вождя сделан по эскизу Веры Игнатьевны Мухиной. На станции была скульптура «Спасибо товарищу Сталину за нашу счастливое детство». В 1961 году по всей стране началась волна переименования всего, что связано со Сталиным. Со станции постепенно убрали барельеф, скульптуру. Какое-то время она оставалась безымянной, станцию даже не объявляли. Хотя старое название оставалось на стенах. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.

Церковь Николая Чудотворца на Щепах со стороны Второго Николощеповского переулка (рядом со Смоленской площадью).

На верхней фотографии вы не найдёте и одной детали, указывающей, что перед вами церковь XVII века. Но под слоями советских надстроек, перестроек и штукатурки сохранились старые церковные стены. С 2000 по 2003 год храм восстановлен в прежнем виде.

Название самой церкви — на Щепах — происходит от Государева щепного двора, где готовили срубы и дрова для царских хозяйств. Каменный храм на этом месте стоял уже в 1609 году. Спустя 330 лет, в 1934-м, он был закрыт и перестроен под завод. Церковный погост был уничтожен, а старинные могильные плиты использовались как стройматериалы. В годы войны здесь выпускались боеприпасы, затем работал цех производственного объединения «Художественная гравюра» — штамповались значки, спортивные медали, кубки, подносы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 30 лет.

Ещё один пример реставрации после разрушений советских лет. Часовня Спасо-Андроникова монастыря на Вороньей улице рядом с Рогожской Заставой. Сейчас это улица Сергия Радонежского. Она была возведена на месте прощания в 1365 году Сергия Радонежского с братией Спасского монастыря (ныне Спасо‑Андроников). От того называлась прощальной или «Проща». Первая часовенка была обычной избой с шатром. В 1889 году её разобрали и построили каменную часовню по проекту прекрасного церковного архитектора Александра Афанасьевича Латкова. Деньги на постройку выделил купец Василий Андреевич Александров. Часовня была закрыта в декабре 1929 года. Шатер и главки с крестами снесли. Помещение отошло под нужды клуба соседнего завода «Серп и молот». В 1980-х в часовне работал магазин «Вино», потом была мастерская по изготовлению супинаторов, затем часовая мастерская. В 1990-х часовню вернули монастырю и реставрировали.

Исчезнувшая улица Москворецкая. На картах она осталась до сих пор, но фактически её нет. Достаточно сравнить два снимка, как было и как стало. Вся старинная застройка большого квартала между Васильевской площадью и чётной стороной Москворецкой улицы пошла под снос, когда в 1930-х возводили Большой Москворецкий мост.

Нечетную сторону улицы снесли уже в 1940-е, а добили вместе со всем Зарядьем при строительстве гостиницы «Россия» в 1960-е.

На старинной фотографии справа виден скругленный угол дома купца Михаила Прокофьевича Медведева, известного торговца сахаром и чаем. За ним начинался Мытный двор и Мокринский переулок. Слева высится колокольня церкви Николая Чудотворца Москворецкого. За ней хорошо виден центральный крест Покровского собора.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Часовня-памятник Героям Плевны в Лубянском сквере (ныне Ильинский сквер) был установлен в 1887 году, 27 ноября в десятилетнюю годовщину битвы под Плевной — знаменитого сражения Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Проектировал великий Василий Осипович Шервуд.

Изначально памятник предназначался для установки в Болгарии под городом Плевна. Но в 1886 году на Балканах было очень неспокойно и готовый памятник решили оставить в Москве с разрешения московского генерал-губернатора Владимира Андреевича Долгорукова.

Разница между фотографиями составляет около 130 лет.

Наблюдение за тем, как менялась Москва, часто приносит такие картины. Кажется, что ничего общего у верхнего и нижнего снимков быть не может. Но нет. Обе фотографии сделаны с одного места. Это один и тот же уголок в Москве с разницей даже не в 100 лет, а всего лишь в 80.

Таким было наше Зарядье. Так оно выглядело за Китайгородской стеной. Обычный жилой небогатый дворик.

Линия нового парка «Зарядье» на современной фотографии чётко очерчивает границу, которую некогда разделяла Китайгородская стена.

Когда-то здесь был Мокринский переулок и дворы за церковью Зачатия Святой Анны (она видна на нижнем снимке слева). Церковь ещё назвали «в Углу», поскольку это был крайний угол Зарядья, который сейчас очерчивают Москворецкая набережная и Никитский (ныне Китайгородский) проезд.

«Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь об этом знает вся Москва!» Так, кажется, сказала Варвара Алексеевна Морозова своему 26-летнему сыну Арсению, отгрохавшему за семейные деньги особняк на Воздвиженке. Москвичи конца XIX века чувствовали себя почти оскорбленными особняком Морозова.

Построенный архитектором Виктором Александровичем Мазыриным в 1899 году, дом на Воздвиженке должен был напоминать замок в неомавританском духе. Но он напомнил москвичам совсем другое: что большие деньги и отсутствие вкуса, это почти одно и то же.

Прекрасный дом за свою короткую 120-летнюю жизнь успел побывать штаб-квартирой анархистов, театром Пролеткульта и посольством нескольких стран. Сейчас здесь дом приёмов Министерства иностранных дел России.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет.

Каланчёвская (она же с 1933 года Комсомольская площадь). Вид на Казанский вокзал. Верхняя фотография — это кадр из фильма «Девушка с характером». Он вышел на экраны в 1939-м. Значит разница между снимками больше 80 лет.

Зданию газеты «Известия» на Страстной площади совсем скоро будет 100 лет. Его начали возводить в 1925 году по проекту архитектора Бархина. Говорят, что сам Герш Беркович жил прямо напротив строительной площадки и наблюдал за строительством до самого окончания работ: здание завершили к юбилею Октябрьской революции в 1927 году. Около года оно стояло пустым, и только осенью 1928 года сюда переехали редакция и типография.

На старой фотографии слева виден фрагмент дома Римских-Корсаковых, более известный как дом Фамусова из-за Грибоедова — он бывал здесь очень часто. Захаживал сюда и другой Александр Сергеевич, Солнце Русское, Пушкин. Историческое здание, пережившее французскую оккупацию и пожар 1812 года, разрушили в конце 1960-х ради строительства нового корпуса газеты «Известия».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет.

Дом Алексеева или дом Перовских на Новой Басманной улице и Басманная полицейская часть (ещё с живой пожарной каланчой). Говорят, что он возведен в 1819 году. Но, скорее всего, был перестроен из выгоревшего дома адмирала Николая Семёновича Мордвинова.

Здесь жила фактическая жена графа Алексея Кирилловича Разумовского — Мария Михайловна Соболевская. Их внебрачные дети получили фамилию Перовские, и дом этот стал домом Перовских. Самая известная представительница этой линии — Софья Львовна Перовская — террористка, участвовавшая в убийстве императора Александра II.

После дом принадлежал известной купеческой династии Алексеевых.

На первом этаже ещё с царских времен размещались магазины: чайный, гастрономический, табачный, писчебумажный. В советские времена дом был разбит на квартиры. Относительно недавно его реставрировали.

Верхняя фотография сделана в 1920 году. Нижняя — на днях. Разница между снимками 101 год.

Посмотрим на Басманную полицейскую часть. Усадебный дом на Новой Басманной был перестроен в 1820-м. До этого он принадлежал вдове генерала Василия Алексеевича Кара, а ещё раньше князю Николаю Николаевичу Трубецкому. Мария Сергеевна Кар продала дом казне, поскольку не имела средств на ремонт после большого пожара 1812 года.

Власти обустроили дом для полиции. Сверху выросла пожарная каланча, во дворе — арестный дом, подвал приспособили под темницы. После революции назначение не поменялось. Только каланчу снесли, а милиция и ОВД находились здесь вплоть до 2014-го. Каких только задержанных сюда не привозили: от Маяковского до Немцова.

Кто архитектор дома не ясно по сей день. Говорят, что великий Баженов. Хотя подтверждений, что сам Василий Иванович работал над проектом, нет до сих пор.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.

Угол Хрущовского и Гагаринского переулков. Как и множество домов, возведенных в Москве после французской оккупации, этот поставлен на фундаменте особняка, сгинувшего в Великом Пожаре. У него богатая история, во многом из-за его жильцов. Его называют именами первого и последнего частных хозяев. Первым был барон Владимир Иванович Штейнгейль. Последним — Лев Михайлович Лопатин.

Недолго здесь жил дядя писателя Тургеньева — Николай Николаевич, затем внук генералиссимуса Суворова — Леонид Аркадьевич Суворов. Сколько просто великих людей сюда захаживали в гости — не перечислить. Про дом ходит много глупых легенд, в основном из-за Штейнгейля. Болтают, что внутри была потайная комната, где собиралась масонская ложа и всякая прочая чушь.

Как и все дома той эпохи, он деревянный, оштукатуренный. Сейчас принадлежит Академии художеств.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 100 лет.

Бывшая церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Серпуховской. Это была церковь при Ляпинском доме призрения для бедных вдов. Основали этот дом (на современном языке — благотворительное общежитие) братья Михаил Иллиодорович и Николай Иллиодорович Ляпины. Общежитие звали в народе Ляпинкой.

Храм проектировал архитектор Василий Герасимович Залесский. Стройку закончили в самом начале 1885 года. Первоначально здание не задумывались как церковь, а скорее, как ночлежный дом. Из-за этого, у него несколько необычная для храма архитектура — длинный корпус, будто предназначенный для больницы или размещения людей.

В 1923 году церковь закрыли. Колольню снесли. Храм был переделан в рабочий клуб парфюмерной фабрики «Новая Заря» (бывшая фабрика Генриха Брокара). В 1990-е здесь был банк.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 107 лет.

Первое богослужение в церкви Фрола и Лавра на Зацепе состоялось ровно 30 лет назад — на Пасху, в апреле 1991 году. Храм был полуразрушен: колокольня сломана до первого яруса, сбиты барабан и маковка купола, внутри кислотными парами дышали цеха фабрики металлографических и гравёрных работ. Для пасхальной службы выделили одну комнатку. Отходами производства за много лет отравили землю вокруг церкви. При реставрации пришлось снимать и вывозить грунт.

Церковь Флора и Лавра на Зацепе считалась храмом ямщиков и построена на их деньги. Храм здесь стоял с древних времен и не раз перестраивался. Колокольня и трапезная возведены в 1836 году, основной четверик в 1862-м. Церковь была закрыта в 1930-е.

За церковью начинался большой Дубининский рынок — его убрали в 1950-е. Старожилы ещё помнят, что вокруг храма было трамвайное кольцо. На нём разворачивался трамвай Аннушки. В декабря 1991 года его убрали. Колокольню построили заново в конце 1990-х.

Зацепский вал (сейчас Валовая) у пересечения с улицами Новокузнецкой и 1-й Зацепской (сейчас Дубининская).

Верхняя фотография сделана в 1920-е годы. Павелецкий вокзал (тогда он назывался Саратовский; да и Павелецкая площадь называлась Саратовской) ещё окружает старинная застройка. Белое двухэтажное здание справа и стоящий за ним дом трех этажей снесут уже в 1970-е годы, когда расчищали площадь перед вокзалом.

В 1930-е за этим красивым кварталом, между Саратовской площадью и Зацепским валом, сколотили из стекла и фанеры авангардный Зацепский рынок. Немцы разбомбили рынок в войну, полагая, что это вокзал.

По Зацескому ещё ходит трамвай. Да и сама улица непривычно узкая.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.

Зацепский универсальный колхозный рынок. «Первомайская весенняя торговля», — зазывает москвичей центральная вывеска. Зацепский рынок был и при царях. Закрыли в 1970-х — перед реконструкцией Павелецкого (бывшего Саратовского) вокзала. До войны для рынка был построен большой павильон между Зацепским валом и Саратовской площадью. Это было интересное здание из фанеры и стекла, как вспоминал советский актёр Ролан Быков, живший в те годы напротив. Почти все большие магазины «Мосторга» тогда строили в конструктивистском стиле. Уцелели из этих шедевров далеко не все, но павильон Зацепского рынка ушел раньше всех. Говорят, что на него упали первые немецкие бомбы в 1941 году. Пилоты Люфтваффе приняли огромное здание с большими витринами за Саратовский вокзал и разбомбили его. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.

Зацепский вал (сейчас Валовая) у пересечения с 1-й Зацепской (сейчас Дубининская). Каким тут все было милым, тихим и провинциальным.

Сейчас на этом месте стоит воплощенный в монолитном железобетоне символ отлаженных бизнес-процессов. 27-этажный сверкающий гвоздь цивилизации в крышку гроба кривоколенной Москвы — Павелецкая-тауэр. Учитывая, что Павелец, это крохотный рабочий посёлок, то название Павелецкая-тауэр звучит как Базарные Матаки-тауэр. Наверное глупо на таком фоне вспоминать старинные двухэтажные и трехэтажные домики с маленькими павильонами Зацепского рынка. Просто сравним.

Оба снимка сделаны на углу с улицей Бахрушина с разницей ровно 53 года.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Разница между снимками 130 лет или около того, а такое чувство, что на современную фотографию просто наложили черно-белый фильтр.

Первый каменный шатровый храм на Руси, возведенный при папе Ивана Грозного, Великом князе Василие III. Строил церковь предположительно итальянский архитектектор Петрок Малой. Вознесенской церкви без малого четыре века, 390 лет будет в 2022-м.

Гипермаркет «Пятёрочка» в бывшем кинотеатре «Свобода» на улице Трофимова. Тот самый случай, когда «Свободу» поменяли на колбасу в буквальном смысле.

Кинотеатр построен в 1962 году по типовому проекту и говорят, что назван в честь острова Свободы, она же Куба. В 1962 году в Москву впервые приехал Фидель Кастро. В последние годы «Свобода» стояла заброшенной. Её обещали превратить во что-то многофункциональное, но в итоге сделали магазин. Кинотеатр, если он там будет, займёт крохотную комнатку.

Вот судьба ещё одного советского кинотеатра. «Саяны» в Ивановском районе. Возведён в конце 1970-х по указанию тогдашнего «мэра» — 1-го секретаря Московкого горкома КПСС Виктора Васильевича Гришина. Открыт в 1981-м. Второе открытие кинотеатра происходит 40 лет спустя — в мае 2021 года.

Это не типовой проект, чем он и ценен. Архитекторы кинотеатра — Виктор Лебедев (один из соавторов гостиницы «Советская»), Борис Шабунин и Александр Самуилович Цивьян.

Очень жаль, что не сохранили диагональ крыльца, которая рассекала фойе и пространство улицы. Такая конструкция, характерная для советской архитектурной модернистской школы, делала фасад кинотеатра запоминающимся.

Кинотеатр долгое время не работал. На днях завершилась реконструкция.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Манежная площадь всего 100 лет назад. Тогда площадей было две. Воскресенская (на ней стоят оба фотографа). Чуть впереди Моисеевская площадь (на стыке Моховой с Охотным Рядом).

Единственная связь между двумя снимками — это гостиница «Националь» на дальнем плане и перспектива Тверской улицы.

На черно-белой фотографии слева видна часть красивой пятиэтажной «Большой Московской» гостиницы (чуть позже Grand Otel). Потрясающее было место. Отель возвели в конце 1870-х, а снесли уже при Сталине, когда заканчивали гостиницу «Москва».

Слева, на углу Тверской и канувшей в лету Неглинной улицей, трехэтажный дом Петра Свешникова. В 1925 году дом передали «Экспортхлебу» и кардинально перестроили в духе угловатого советского авангарда, но снесли при сталинской реконструкции Москвы в 1937 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Коломенское. Вознесенская площадь, Передние ворота Государева двора. Их возвели в 1670-х, в царствование Алексея Михайловича. Ворота были с механическими часами и боем. К сожалению, от этих часов уже давно ничего не осталось. Сегодня там установлены часы с Сухаревой башни, спасенные П.Барановским.

Слева и справа к воротам жмутся Полковничьи палаты. На верхней фотографии они ещё до разборки вторых этажей. Это произойдёт уже при советской власти, когда первый директор музея «Коломенское» и великий наш реставратор Пётр Дмитриевич Барановский начнёт убирать со старых построек напластования минувших эпох. Ворота неплохо сохранились.

Верхняя фотография сделана в 1913 году. Нижняя 108 лет спустя. Оба снимка почти с одной точки.



Артиллерийская аллея на Пушкинской набережной. 22 июня 1943 года, за две недели до начала Курской операции, в парке Горького открылась выставка трофейного вооружения и техники. Организацией занимался Трофейный комитет при ГКО.

Артиллерию в два ряда выставили у Крымского моста. Были ещё самолёты, танки, бронетранспортеры. Стрелковое оружие и все, что могло быть повреждено под открытым небом, поместили в павильоны. Выставка работала больше 6 лет и закрылась осенью 1948 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки (или почти с одной).

Сделать фотографию с той же точки уже нельзя. Увы. Современный снимок чуть ближе к Москворецкой набережной, чем снимок старый. Но оба показывают одно место и направление. Слева — Проломные ворота Китайгородской стены. Справа — пространство под так называемым парящим мостом.

На втором плане здание Электростанции Общества электрического освещения на Раушской набережной.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около около 90 лет.

Дом-комод, он же дворец Апраксиных, он же 4-я гимназия на Покровке. Возведён для Их Сиятельства графа Матвея Фёдоровича Апраксина в 1760-х. Графу тогда было около 20 лет. Архитектор неизвестен. Подозревают выучеников Растрелли. Граф очень скоро продал дом князю Дмитрию Юрьевичу Трубецкому. Эта фамилия владела домом 90 лет. Так, что его правильнее называть дворцом Трубецких. Тут бывал маленький Пушкин, вместе с сестрой Ольгой ездил заниматься танцами. В 1860-е Трубецкие продали свой дворец для гимназии. Здесь учились много великих людей. Запомнил Станиславского и основоположника аэродинамики Жуковского. После революции, он превратился в коммуналку. В разные годы, сменяя друг друга, здесь были студенческое общежитие, Дом пионеров и школьников, НИИ геофизики. На старинном снимке видна бедная церковь Воскресенья в Барашах. Её не снесли, но сильно изуродовали.

На днях исполнилось 175 лет со дня рождения великого ювелира Карла Фаберже. Главный магазин Фаберже в Москве размещался в доходном доме Московскаго купеческаго общества на Кузнецком мосту. Он был построен в 1880−1890 годах по проекту старшего архитектора общества Александра Каминского.

Александр Степанович чуть не погубил свою карьеру с этим проектом: дом обрушился, когда был почти завершен, под завалами погибли 11 человек, столько же были ранены. Каминский угодил на гауптвахту, а затем под домашний арест, но дом закончили.

По соседству с Фаберже разместился фирменный магазин художественной мебели Павла Александровича Шмита. В 1907 году архитектор Владимир Осипович Шервуд чуть изменил фасад. Уже в советское время, в 1921 году, на первом этаже разместилось Московское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Нижняя фотография сделана в августе 2019 году. Верхняя на 110 лет пораньше.

Вид на Трубную площадь с Рождественского бульвара. Рельеф немного поменялся, но многое осталось на своих местах. Например, убегающий вдаль Петровский бульвар. Синенький доходный дом Альбрехта на углу Петровского и Цветного почти не изменился за минувшее столетие.

Люди, что столпились на верхней фотографии — это известный московский птичий рынок на Трубе.

Сама Трубная площадь названа по отверстию в крепостной стене Белого города (через него когда-то протекала Неглинка). По другой версии — по деревянной трубе в основании моста, что стоял над речкой.

При Императоре Николае Павловиче «на Трубу» перевели всю торговлю с Охотного ряда, начиная с цветов (потому бульвар Цветной) и заканчивая мелкими животными. Приторговывали на Трубе оружием в первые месяцы Русской смуты 1917 года. Птичий рынок просуществовал вплоть до 1924-го.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.

Сокольническiй Полицейскiй Домъ с пожарной частью и каланчой на Сокольническом шоссе. Разница между фотографиями около 130 лет. Дом был возведён в 1884 году. На то время, вторая по высоте смотровая башня после Сухаревской.

Петровка. Обе фотографии сделаны с разных точек, но с одного направления. Верхний снимок сделан в июле 1964 года. Нижняя фотография — июнь 2021-го. Один из самых узнаваемых ракурсов Москвы с колокольней Высоко-Петровского монастыря, давшего название всей улице.

За 60 лет проезжая часть сузилась, пешеходная, наоборот, расширилась. Улица стала лучше и уютнее, да и монастырь привели в порядок.

Главное здание Ботанического сада Академии наук СССР было возведено в 1958–1959 годах. В то время в Союзе бушевала обьявленная Хрущевым борьба с архитектурными излишествами и украшательством. Проектировщики срочно пересматривали проекты, осбождая дома от лепнины, колонн, бельведеров, башенок.

Главный дом Ботанического сада проектировал замечательный Игорь Михайлович Петров, архитектор Академстроя. До войны Петров работал на оформлении Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, там он познакомился с Цициным, и когда Николай Васильевич стал директором Ботанического сада, он пригласил Петрова стать архитектором. Сегодня сад носит имя Цицина.

На верхней фотографии главный дом почти сразу после завершения строительства.

Новоселенский переулок, собор Успения Пресвятой Богородицы — то, что осталось от него. Собор был перестроен в 1930-е под общежитие чугунолитейного завода «Станколит».

В 1906 году архитектор Николай Дмитриевич Поликарпов спроектировал почти копию кремлевского Успенского собора.

Иконостас составили древние иконы, собранные по русским городам и селам. К счастью, их удалось спасти, когда храм закрыли. Сейчас образа хранятся в Третьяковке.

Храм построила община старообрядцев Белокриницкого согласия. Изданный в 1905 году манифест Николая II об укреплении начал веротерпимости дал старообрядцам права возводить свои храмы. По всей России тогда заложили красивейшие церквушки и соборы.

На фото видно, что от прежнего церковного облика остались колонны и апсида — полукруглый алтарный выступ. Храм стоит во дворе на пересечении Марксисткой и Абельмановской улиц.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Тверская, она же Советская, площадь. В июне 1954 года здесь появился памятник Юрию Долгорукому, заложенный к 800-летию Москвы. Какой была площадь без статуи видно на верхней фотографии 1952 года.

Без Долгорукого центральным силуэтом площади был несимметричный фасад института марксизма-ленинизма, напоминающий о мавзолее. Ещё не построен второй корпус мордвиновского дома №8 (он стоит на дальнем плане слева). Корпус закончат в 1955 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 70 лет.

Неорусский стиль, нам достался в архитектуре от Россiи начала прошлого века. Немного вычурный, но родной и красивый. Дом Перцовых напротив Храма Христа Спасителя. Один из первых московских ЖК с прекрасными видами из окон. Доходный дом предназначался под сдачу людям творческим; сами Перцовы жили в корпусе с видом на Пречистенскую набережную.

Дом проектировали двое. Сергей Васильевич Малютин, художник, живописец и оформитель. Его выбрал Петр Николаевич Перцов после обьявленного конкурса. Дорабатывал эскизы Малютина архитектор Николай Константинович Жуков. Строил Борис Николаевич Шнауберт. Перцов был племянником казанского писателя Эраста Перцова и работал (если по современному) крупным железнодорожным строителем. После революции в квартире Перцовых жил Лев Троцкий. Ну и по соседству ещё немало троцкистов.

За сто с лишним лет дом почти не поменялся. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Химкинский речной вокзал (сейчас Северный). Верхняя фотография, скорее всего, сделана до войны. Давно уже нет таких пологих причальных стенок. На первом плане судно с надписью «Журнал "Огонек" Москва-Астрахань». Это агитационный пробег.

«Огонек» до войны часто проводил агитпробеги во всех средах: на воде, суше и воздухе. У журнала была даже собственная агитэскадрилья имени Горького. Агитаторы посещали стройки социализма, колхозы, даже исправительно-трудовые лагеря, проводили митинги, читали лекции, вдохновляли на новые трудовые подвиги. В одном из таких агитрейсов принимал участие Экзюпери.

Вокзал завершили к 1938 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет.

Жилой комбинат Военно-инженерной академии имени Куйбышева или дом Голосова на углу Яузского бульвара и Подколокольного переулка. Он же дом со скульптурами, а в старом московском просторечье — с мужиком и бабой из-за воинственных бетонных фигур рабочего и колхозницы, что установят перед аркой в 1937 году. Дом проектировал гениальный русский архитектор Илья Александрович Голосов.

То, что сейчас называют жилыми комплексами, тогда называли жилыми комбинатами: столовая, магазин, детсад, квартиры, все было в этом 8-этажном здании. Возводили в две очереди. Первую закончили перед войной.

Начали вторую, что идёт вдоль Яузского бульвара...Закончили после Победы, а окончательно уже в 1950-х — облицовкой. Говорят, что пленные солдаты Вермахта трудились здесь тоже.