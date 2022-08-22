Территория Героев...(29)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/18871



https://t.me/mod_russia/18927



https://t.me/mod_russia/18949

Подполковник Евгений Ирьянов, начальник отделения боевой подготовки гвардейской воздушно десантной дивизии.

Награжден орденом Мужества.

Боевую награду получил за помощь командиру соединения в организации управления подразделениями в ходе выполнения боевых задач, а также практическую помощь командирам подразделений в ходе выполнения боевых задач. Эмоций было мало, главное было оказать помощь командирам подразделений и выполнить приказ командира.

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12428914@SD_Employee

Умелое ведение воздушной разведки позволяет добыть немало ценных сведений о расположении позиций противника.

Об этом прекрасно знает подполковник Игорь Жданеня, который награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» с мечами.

https://t.me/mod_russia/18853



Зенитчики из Тувы успешно поражают воздушные цели и сбивают украинские беспилотники.

Зенитчик Андриян Бараан учился на дизайнера, в 2015 захотелось "мужской" работы, и он пошел служить по контракту.

"Тувинская" бригада была сформирована по личному распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

https://t.me/Crimeanprachka/11296

Награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. В ходе специальной военной операции обеспечивает непрерывное функционирование средств связи. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12428917@SD_Employee Лейтенант Нурали Мирзоев

Командир роты обеспечения мотострелковой дивизии Южного военного округа лейтенант Нурали Мирзоев в ходе обстрела со стороны ВСУ по тыловым объектам оказал непосредственную помощь сослуживцам. Оперативно эвакуировал личный состав на безопасное расстояние. Благодаря своевременно принятым решениям и грамотным действиям не допустил гибели подчинённого личного состава. За свои действия представлен командованием к государственной награде. http://redstar.ru/zrimoe-voploshhenie-isklyuchitelnoj-hrabrosti/ Старший сержант Сергей Рассказ

Начальник радиостанции передового пункта управления старший сержант Сергей Рассказ в ходе проведения специальной военной операции своевременно сумел установить надёжную связь командира полка с мотострелковым батальоном под плотным миномётным огнём со стороны противника. В результате грамотных, умелых и решительных действий старшего сержанта Рассказа по обеспечению канала связи командир полка отдал приказ командиру батальона на наступление. Награждён орденом Мужества. http://redstar.ru/zrimoe-voploshhenie-isklyuchitelnoj-hrabrosti/ Старший лейтенант Евгений Бердихин

В ходе боя умело управлял подчиненным подразделением в бою, корректировал огонь артиллерии. Благодаря его грамотным действиям были уничтожены бронетехника, а также личный состав противника, что позволило наступающим подразделениям выйти на указанный рубеж и закрепиться на нем. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12431626@SD_Employee Сержант Иванов Найдан Механик-водитель сержант Иванов Найдан Николаевич, находясь на головной машине колонны бронетехники обнаружил расчёт противотанковой управляемой ракеты и живую силу противника. Он незамедлительно выдал целеуказания командиру танка и наводчику оператору для уничтожены цели, а затем, совершив противоптурный манёвр, умелыми действиями вывел танк и следовавшие за ним машины из сектора обстрела противника. Продолжая выдвижение на указанный рубеж для выполнения боевой задачи, обнаружил минные поля противника и сделал все возможное для предотвращения подрыва танка. За отвагу, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга награждён медалью Жукова. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12430731@SD_Employee Рядовой Кафиятуллов Ренат В рамках проведения специальной военной операции в составе разведывательной группы рядовой Кафиятуллов Ренат Ренатович неоднократно выполнял задачи по разведке местности и обнаружению противника. В результате разведывательных мероприятий группой был обнаружен наблюдательный пункт противника. После принятого решения военнослужащие ВСУ были взяты в кольцо и в ходе непродолжительного боя уничтожены с использованием стрелкового оружия и подствольных гранатометов. За отвагу, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга награждён медалью «За воинскую доблесть» I степени. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12430732@SD_Employee Боец Штукерт Александр Губернатор Забайкальского края наградил забайкальского бойца земляка-гранатомётчика Александра Штукерта Орденом Мужества С ним он встретился во время своей командировки на рубежах Донбасса и написал о нём: Находясь на посту в охранении с несколькими военнослужащими и имея лёгкое стрелковое оружие и танк, они подверглись атаке превосходящих сил противника - три танка, БМП, КамАЗ и более 40 человек пехоты. Наши ребята уничтожили два танка, БМП, КамАЗ и 20 врагов. В том числе, один из танков из гранатомёта подбил Александр. На фото можно заметить, что на груди Александра Штукерта - орден мужества. https://tsargrad.tv/news/osipov-nagradil-zabajkalskogo-bojca-aleksandra-shtukerta-ordenom-muzhestva_527739 Старший лейтенант Евгений Вырупаев

Старший лейтенант МЧС России, инженер спасательной группы Донского спасательного центра Евгений Вырупаев находится сейчас на излечении в центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Неоднократно он участвовал в доставке гуманитарных грузов в Донбасс, обезвреживал мины времён Великой Отечественной по всей стране. Как только обнаруживают неразорвавшиеся бомбы или снаряды в местах, где шли ожесточённые бои, первым делом зовут старшего лейтенант Вырупаева. Как лучшего в своём деле. В тот раз старший лейтенант Вырупаев в составе инженерного подразделения разминировал территорию около города Счастье в Луганской Народной Республике. Бомбы и мины в огромном количестве оставили при отступлении украинские националисты. Он приказал бойцам отойти на безопасное расстояние и принялся за дело, Но сработала-таки подлая ловушка. Раздался оглушительный взрыв. Что было дальше, сапёр не помнит. Спасатели донесли командира до санитарной машины. Сапёра эвакуировали спецрейсом прямо с передовой в военный госпиталь Москвы. Московские врачи спасли жизнь старшего лейтенанта. Вот только ногу спасти не удалось. "Главное, что живой. В семье офицера непременно должен родиться сын, чтобы потом было кому нас защищать. Будем жить, гордиться своей страной, гордиться своими офицерами, своей армией," – говорит жена сапёра-героя. В главном управлении сообщили, что героическому офицеру приобретут современный технологичный протез. А сам старший лейтенант Евгений Вырупаев уже высказал непреодолимое желание продолжить службу в своём подразделении https://tsargrad.tv/articles/podlaja-mina-starlej-vyrupaeva-spas-gorod-schaste-v-donbasse_570115 Ефрейтор Буханов Фарид

Выполняя марш на технике, боевая машина пехоты гвардии ефрейтора Фарида Буханова была поражена противотанковой управляемой ракетой противника. Фарид Буханов смог отогнать машину в сторону, помог эвакуировать командира роты на безопасное расстояние, вышел на связь с командованием и передал координаты противника, что позволило накрыть огнем артиллерии вражеские подразделения, а также эвакуировать пострадавших военнослужащих в медицинское учреждение. Награжден орденом Мужества https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12431629@SD_Employee Гвардии майор Назин Сергей

Гвардии майор Сергей Назин принимает участие в специальной военной операции с первого дня. Во время выполнения боевых задач вел разведку в ночное время работы ракетных систем залпового огня противника. Под его руководством артиллерийский дивизион под непрекращающимся обстрелом противника поддерживал наступление подразделений, что позволило выйти на указанный рубеж. В ходе боя артиллерийский дивизион гвардии майора Сергея Назина нанес поражение противнику, который понес большие потери, что позволило занять населенный пункт без потерь. Награжден орденом Мужества. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12431633@SD_Employee Командир группы специального назначения 22 гвардейской отдельной бригады специального назначения Южного военного округа лейтенант Таран Александр Викторович за время прохождения военной службы зарекомендовал себя целеустремленным, твердым и настойчивым в достижении поставленных целей офицером. С первых минут начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, выполнял задачи в составе Южной группировки войск. 26 февраля 2022 г. группа под руководством лейтенанта Тарана А.В. осуществляла наступательные действия в направлении н.п. Волноваха. Офицер умело руководил подчиненным личным составом, грамотно маневрируя на местности и отвлекая огонь противника на себя. Пользуясь скрытным перемещением, военнослужащие под его руководством атаковали взвод противника, заняв при этом господствующую высоту и обеспечив наступательные действия роты. В одну из минут боя противник применил артиллерию, в результате чего лейтенант Таран А.В. получил слепое осколочное ранение поясничной области. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Таран Александр Викторович Указом Президента Российской Федерации награжден медалью «За отвагу». https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12427234@SD_Employee Старший лейтенант Дорджи Занаев лично эвакуировал с поля боя троих раненых военнослужащих, доставив их в безопасное место и оказал необходимую медицинскую помощь. По завершению боя Дорджи доставил раненых в ближайший медицинский отряд. https://t.me/mod_russia/18911

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Ефрейтор Степан Рощин

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 22-летний житель Ровенского района Саратовской области ефрейтор Степан Рощин.

Степан проживал в селе Новокаменка. В ноябре 2020 года поступил на военную службу по контракту.

С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155107871001882

Военнослужащий Ларенов Максим

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Ларенов Максим Александрович.

Максим уроженец пгт Юрья Кировской области.

Родился 23 февраля 1996 года. В возрасте 6 лет он остался без матери, его воспитанием занялась бабушка Татьяна Владимировна. С 6 класса Максим учился в Юрьянской средней школе. Занимался боксом, учился в художественной студии, увлекался футболом, любил читать. В школе был активистом, особенно любил русский язык и литературу.

В 2013 году Максим поступил в сельхозакадемию, но после года обучения по собственному желанию ушёл в армию и по распределению попал в морскую пехоту на Дальний Восток. После прохождения срочной службы, подписал контракт.

Ларенов Максим участвовал в Параде ко дню 70-летия Победы, за это он был удостоен медали.

Большую часть своей жизни посвятил военной службе, был отважным, сильным, храбрым, честным и добрым молодым человеком.

Принимал участие в специальной военной операции на территории Украины в должности оператора десантно-штурмовой роты морской пехоты.

6 марта 2022 года героически погиб при исполнении воинского долга.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155102825123098

Военнослужащий Маркелов Денис

В селе Степановка Камышлинского района простились с солдатом, героически погибшим в ходе спецоперации на Украине - Маркеловым Денисом Владимировичем, 1994 года рождения.

Денис Владимирович проявил смелость и отвагу, с честью выполнив свой долг и став примером мужества и верности.

Родился и вырос Денис в с. Степановка, закончил Похвистневский Губернский колледж и в 2014 г. был призван в армию с дальнейшей службой по контракту в Московской области и участвовал в спецоперации на Украине.

Был женат, детей не имел.

https://vk.com/wall-60166235_76056

Младший сержант Черемных Виктор

При наведении переправы через реку Северский Донец в Донбассе младший сержант Виктор Черемных из Тюменской области был ранен в ноги, но отказался от помощи, остался на поле боя и помогал эвакуировать товарищей. А сам умер от ран в медотряде. Ему было всего 36 лет…

Виктор Черемных в 2000-х служил по контракту в Таджикистане. Хотел продлить контракт, но жена уговорила поработать на гражданке, чтобы рядом был, всё-таки дети подрастают.

В прошлом году младший сержант Черемных заключил новый контракт с вооружёнными силами. Его определили водителем в инженерно-сапёрный полк в Ишиме.

В январе дома он сказал, что едет в командировку. Не говорил, что на Украину.

В начале мая начали форсировать реку Северский Донец. Наводили переправу в районе посёлков Дроновка и Белогоровка.

Работать приходилось под дождём осколков. Виктор был ранен в обе ноги. Одним из последних с поля боя он вынес раненого командира полка. И лишь потом повалился без сил. В полевом госпитале помочь уже не смогли – он скончался от кровопотери.

Младшему сержанту Виктору Черемных присвоили орден Мужества посмертно.

Младшей дочери Виктора три годика, Наталья ещё сидит с ней в декрете. А старшие мальчишки – им 11 и 13 лет – хотят быть военными. Как их геройский отец.

https://tsargrad.tv/articles/ranenyj-viktor-cheremnyh-pogib-spasaja-komandira-polka_554878

Доброволец Воронков Сергей (Охотник)



54-летний казак с позывным "Охотник" рассекретил себя, прикрывая отход однополчан. Он мог спасти свою жизнь, но тогда пострадали бы товарищи. Он не оставил себе шанса, вызвав огонь на себя.

Кировский казак Сергей Воронков с 2014 года в числе первых встал на защиту Донбасса, был ранен, но вернулся в строй, чтобы ценой своей жизни спасти однополчан от верной смерти.

Страшное фото "Горловской Мадонны", погибших мамы и дочери, увидел Сергей Воронков. И принял решение – идти защищать Донбасс добровольцем.

Казаки поздно заметили вероломный манёвр. Ещё немного, и они оказались бы в окружении. Ситуацию спас многоопытный "Охотник". В оптику увидел, что группу наших казаков обходят с тыла, а предупредить их не мог, потому решил перебраться со своей позиции.Несколько метких выстрелов – и кулак нацистов, угрожавший казакам, рассыпался. Боевики, бросая погибших и раненых, отступали. Но, спасая своих, Воронков демаскировал себя.

Он был накрыт плотным миномётным огнём. 54-летний снайпер героически погиб.

Сергей Воронков посмертно представлен к ордену Мужества.

https://tsargrad.tv/articles/snajper-voronkov-poshjol-na-donbass-chtoby-otomstit-za-gorlovskuju-madonnu_563289

Боец спецсназа Догаев Никита



Никита родился и вырос в городе Шахты Ростовской области. Его товарищи по 36-й школе говорят, что это был безотказный человек:

Что-то попросишь его помочь, в любое время поможет, оставит свои дела и пойдёт с тобой. Мы его звали Кит, сокращённо от имени Никита. Никому и никогда Кит не отказывал…

После школы Никита хотел поступать в техникум, получить профессию. Однако что-то не сложилось, и судьба распорядилась иначе: шахтинец отправился на службу в Военно-воздушные силы России в Астрахань.

Вернулся, на гражданке занимался строительством, мастерил домашнюю мебель. Среди его друзей были защитники Донбасса. От них Кит узнал об украинских националистах, о тех жутких страданиях, которые терпят от них жители ДНР.

Никита вместе с нами занимался гуманитарной миссией, покупал продукты, лекарства, паковал посылки, сам их грузил.

За два месяца до начала спецоперации на Украине Никита встретил свою любовь.

Но решил, что не может так. "Ребята мои там гибнут, а я здесь прохлаждаюсь. Я должен быть с ними."

Пошёл в военкомат, заключил контракт на сверхсрочную службу. И попросился в Донбасс. Стал бойцом спецназа 154-й бригады Борзойского чеченского полка, который в начале мая выдвигался в район Донецка.

Для Никиты шёл седьмой день на Украине. Внезапно начался артиллерийский обстрел. Никита принял решение – выводить людей из-под артобстрела, а самому остаться прикрывать отход. И был сражён осколком.

Из зоны боевых действий боец русской армии написал своей невесте сообщение в Казахстан. Через два часа он геройски погиб. Эсэмэска оказалась пророческой: "Боюсь завтра умереть. Не смерти боюсь, боюсь, что не увижу тебя…"

https://tsargrad.tv/articles/prorocheskoe-sms-nikity-dogaeva-soldat-pogib-spasaja-svoih-iz-pod-obstrela_581561

Младший сержант Романов Иван



Иван Романов вырос на подвигах героев Великой Отечественной – знал в деталях весь ход войны. Вместе с отцом участвовал в реконструкциях боёв и ходил с лекциями по школам. После армии подписал контракт и с первых дней спецоперации находился на передовой.

29 марта в последний путь младшего сержанта Ивана Романова родители и близкие проводили со всеми воинскими почестями. Отец нёс портрет сына. Это же фото он пронесёт 9 мая по улицам Ростова-на-Дону в строю "Бессмертного полка"…

Ваня рос в обычной ростовской семье. Учился в школе №102.

После школы Иван поступил в колледж связи и информатики. Хотел получить профессию, которая бы ему пригодилась в армии, где нынче военная техника напичкана электроникой.

Он хотел попасть в 150-ю гвардейскую дивизию, бойцы которой водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, и он там оказался. Ваня был счастлив.

БТР Ивана Романова остался защищать фланг фронта. Колонна попала под плотный огонь вражеской артиллерии.

Очевидно, что Иван видел, как очередная ракета летит прямиком в их БТР, и резким движением успел открыть люк, чтобы после взрыва солдаты могли покинуть машину. Удар снаряда пришелся точно по командирскому месту…

Младший сержант Иван Романов погиб мгновенно. Но своими грамотными действиями командир боевого экипажа не дал сгореть заживо всему личному составу своего отделения.

Ему был 21 год.

За мужество и героизм, проявленные в ходе военной спецоперации на Украине, командир отделения младший сержант Иван Романов был награждён орденом Мужества.

Сейчас перед входом в здание школы появилась аллея, высаженная недавно в честь Ивана Романова. На фасаде здания скоро появится памятная мемориальная доска с его именем. Ваню здесь будут помнить всегда. В память о нём ребята даже сняли короткометражный фильм.

Военнослужащий Хачатрян Артур



Артуру Хачатряну из Усть-Донецкого района было 33 года.

В Усть-Донецком районе Ростовской области простились с военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Артура Хачатряна похоронили в родном селе на аллее Славы.

Артур Хачатрян родился в хуторе Апарин, закончил местную школу в 2007 году, а затем пять лет отучился в военной академии связи в Санкт-Петербурге. Выполнять боевые задачи для него было не в новинку: будучи офицером, он участвовал в спецоперации в Сирии и одним из первых поехал на Украину.

Те, кто знал Артура, говорят, что он был добрым и отзывчивым, всегда добросовестно исполнял сой долг и перед родиной, и перед семьёй. Его уважали и подчинённые, и командиры.

https://tsargrad.tv/news/v-rostovskoj-oblasti-prostilis-s-voennosluzhashhim-armii-rossii-pogibshim-na-ukraine_528993

Старший матрос Паракевич Матвей

Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Сочинец Матвей Паракевич служил по контракту в войсках спецназа ВМФ. Он погиб в первый месяц проведения специальной военной операции на Украине. Парень отдал свою жизнь, спасая товарищей. Для него исполнение воинского долга было не просто высокими словами, делом жизни.

Указом Президента РФ герой посмертно награжден Орденом мужества.

В церемонии передачи ордена приняли участие заместитель главы города Сочи и военный комиссар города-курорта.

https://tsargrad.tv/news/v-sochi-vruchili-orden-muzhestva-roditeljam-starshego-matrosa-matveja-parakevicha_575716

Военнослужащие Муреньких Василий и Александр



На Кубани в селе Братковском Кореновского района в последний путь проводили двух родных братьев - Василия и Александра Муреньких.

Они погибли вместе 24 февраля во время спецоперации на Украине. За два дня до этого – 22 февраля – у Александра родилась дочка.

Майору Василию Муренькому было 39 лет. У него осталась жена и двое детей.

Александру Муренькому – 30 лет. У него осталась супруга и новорожденная дочь, девочка родилась 22 февраля, отец не успел её увидеть.

Сначала после школы оба работали в колхозе, затем окончили Нижегородское военное инженерное училище, служили в инженерных войсках. Стать военными – это была их мечта.

Вася хотел и стал, а следом за ним и Саша, младший, пошёл.

Помогали матери, которая воспитывала их одна после смерти мужа.

Указом президента России Василий и Александр награждены орденами Мужества посмертно.

https://ug.tsargrad.tv/news/na-kubani-pohoronili-pogibshih-na-ukraine-rodnyh-bratev-vasilija-i-aleksandra-murenkih_504811

Военнослужащий Пуршев Даниил



Уроженец посёлка Псебай Мостовского района погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. Даниил Пуршев с честью исполнил свой воинский долг.

Даниилу было всего 33 года. Он служил старшим механиком-водителем разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты разведывательного батальона. У него остались жена и 3-х летняя дочь.

В памяти мостовчан он навсегда останется добрым, искренним, честным и справедливым человеком.

Даниил закончил гимназию №4 в посёлке Псебай. С детства мечтал стать военным. Но мечта сбылась не сразу. После школы он работал на стройках, потом ушёл в армию. И уже там подписал контракт, служил в Карачаево-Черкесии в разведывательном батальоне.

У него за плечами была командировка в Сирию, откуда он вернулся живой и невредимый. Продолжал добросовестно нести службу, и очередной контракт подписал уже на более длительный срок.

https://ug.tsargrad.tv/news/urozhenec-mostovskogo-rajona-pogib-v-hode-provedenija-specoperacii-na-ukraine_508375

Майор Алексей Ильницкий,

рядовой Игорь Хазиахметов

Во время спецоперации на Украине погибли заместитель командира первого десантно-штурмового батальона, майор Алексей Ильницкий и рядовой Игорь Хазиахметов. Указом Президента РФ они посмертно награждены Орденами Мужества. Алексей Ильницкий окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. С 2011 года служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Улан-Удэ, проявил себя как отличник боевой подготовки. Ильницкий участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, имеет награды Министерства обороны РФ. Последний его бой оказался неравным. Игорь Хазиахметов служил механиком-водителем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка в Новороссийске. Он уже учааствовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе и в Сирии. Они всегда будут примерами отваги и мужества. Вечная память и вечная слава героям, - говорится в сообщении администрации Каневского района Кубани. https://ug.tsargrad.tv/news/na-kubani-prostilis-s-dvumja-voennymi-pogibshimi-vo-vremja-specoperacii-po-demilitarizacii-ukrainy_508039

Военнослужащий Недопекин Александр



В ходе специальной военной операции погиб любимый муж, отец и сын Недопекин Александр Александрович.

Прощание состоялось в пгт. Рощинский Самарской области.

https://timenote.info/ru/Aleksandr-Nedopekin-19.04.2022

Военнослужащий Феоктистов Артем

Феоктистов Артём Дмитриевич (2003 г.р.) из поселка Козелки Красноглинского района Самарской области.

В 2021 окончил СПТУ и решил пойти служить по контракту. Рядовой мотострелкового батальона 30 отдельной бригады 2 гвардейской армии ЦВО.

Погиб во время исполнения воинского долга в ходе спецоперации по денацификации территории «У».

Похоронен 4 мая с воинскими почестями.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-166303536_100058

Лейтенант Голубь Виталий



Виталий погиб при выполнении воинского долга, спасая своих боевых товарищей, попавших под миномётный обстрел.

Виталий Олегович Голубь родился 14 июня 2000 года в Братске, после чего он вместе с семьёй переехал в Читу и здесь учился в Суворовском училище. Являясь студентом Русской гимназии и вступив в ряды военно-патриотического клуба краевого Дома офицеров, Голубь трижды принимал участие в показательных выступлениях на Парадах Победы на Центральной площади Читы.

С 2017 по 2021 годы Виталий стал курсантом Дальневосточного училища имени Маршала Рокоссовского (Благовещенск). Получив звание лейтенанта, он отправился как контрактник служить командиром взвода 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в Волгоград, откуда в последствие и был направлен на спецоперацию на Украину.

Виталий Голубь был похоронен в Севастополе.

Указом Президента России герой был награждён Орденом Мужества посмертно.

https://tsargrad.tv/news/eshjo-odin-zabajkalec-22-letnij-vitalij-golub-pogib-na-ukraine_510514



Портет погибшего при исполнении СВО на Украине Гвардии подполковника Жарова Игоря, выполненный уже публиковавшимся у нас художником

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Я живой – посвящается памяти павшим воинам России





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Выпуск 25 Выпуск 26 Выпуск 27 Выпуск 28

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 18

Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.16

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17

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Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх

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