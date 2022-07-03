Территория Героев...(20)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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Подполковник полиции Бисаев Анзор



Командир ОМОН «Ахмат-Грозный», подполковник полиции Анзор Бисаев удостоен нагрудного знака «Участник специальной военной операции на Украине».

Награду он получил за отвагу и надежность, проявленные в ходе СВО на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик.

Глава ЧР Рамзан Кадыров, комментируя награждение, отметил, что Анзор Бисаев известен в рядах украинских националистов своей беспристрастностью и отвагой.

https://t.me/radioARBAT/13809

Подполковник Черников Денис,

"Подполковник Денис Черников и полковник Евгений Шаталин – удостоены звания Героя Луганской Народной Республики", - сообщил глава ЛНР.

https://t.me/novnew/30217

Подполковник Сайфуллин Рустам



Глава военного ведомства вручил звезды Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину

https://t.me/mod_russia/17256

Военврач Бровко Юрий



«Работаем от души!», — так говорит командир аэромобильного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко. На Украине он с самого начала специальной военной операции, российских бойцов привычно называет коротким словом — герои. Конечно, бывает непросто, но глаза Юрия всегда полны оптимизма. А за свои решительные действия военный врач получил Орден Мужества — профессионал готов спасать жизни в любых условиях.

https://t.me/mod_russia/17250

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии старший лейтенант Шекуров Вадим

Он любил говорить: "Быть воином – жить вечно!", будто предчувствовал, что падёт смертью храбрых на передовой. Вадим Шекуров с детства мечтал быть военным, служба в воздушно-десантных войсках для него была делом чести. Герой посмертно награждён орденом Мужества.

Вадим вырос на берегу Чёрного моря. Его отец любил цитировать легендарный фильм: "Сынок, есть такая профессия – Родину защищать". Мальчик хорошо учился. На всех "Зарницах" был командиром. В сборке-разборке автомата ему не было равных. И после школы блестяще сдал вступительные экзамены в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

Весной 2022 года Шекуров и его боевые товарищи были отправлены на Украину для участия в специальной военной операции.

В тот день ВСУ начали мощный артиллерийский обстрел пригородов Изюма. Снаряды рвались среди жилых домов, рушились стены и разлетались крыши. Похоже, что нацисты использовали запрещённые кассетные боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных бомб по обширной территории.

На рассвете отряд под командованием старшего лейтенанта Шекурова заступил на боевое дежурство. И снова бомбёжка. Снаряд разорвался рядом с группой, один боец упал замертво. Остальные прыгнули в ближайший окоп. Но враг заметил движение и начал поливать смертоносным огнём по живой цели. Деваться некуда – плотность обстрела зашкаливает. Вадим резко поднялся, раскинул руки и накрыл трёх бойцов, подставив под осколки спину.

https://tsargrad.tv/articles/zaveshhanie-russkogo-oficera-starlej-shekurov-nakryl-soboj-trjoh-bojcov_571804

Матрос Абдоков Леонид

В Севастополе простились с погибшим во время спецоперации Леонидом Абдоковым. Погиб при освобождении Бердянска во время специальной военной операции на Украине. Он родился в Севастополе, прожил в нём всю свою жизнь.

Леонид Абдоков служил матросом, машинистом трюмно-котельной команды большого десантного корабля «Саратов» 197 бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

https://www.politnavigator.net/sevastopol-provodil-pogibshego-za-rossiyu-matrosa.html

Фельдшер Недова Мария

В ночное время суток Вооружённые силы Украины открыли огонь по санитарному грузовику, который спешил на помощь мирной жительнице в прифронтовом посёлке Набередное. В кабину машины ударила противотанковая управляемая ракета

Марии Недовой был всего 21 год, и она воевать не хотела. Она просто спасала и лечила людей. Солдат и мирных жителей – для неё разницы не было, была только священная человеческая жизнь.

Жители посёлка Набережное хорошо знали её и признаются: нужна была помощь, обращались, ведь гражданской медицины здесь давно уже нет.

https://www.donetsk.kp.ru/daily/26867.5/3909639/

Прапорщик Бойдоев Кара

Заместитель командира разведывательной группы СпН 24-й отдельной бригады СпН прапорщик Кара Константинович Бойдоев. Погиб 22 марта 2022 года во время проведения специальной операции на Украине.

Родился 8 марта 1993 года в селе Саратан. Воспитывался в многодетной семье, в которой мать одна воспитывала четверых детей. После смерти матери их троих (его, младшую сестру и младшего брата) воспитывала старшая сестра Сынару Константиновна. Кара окончил 9 классов в Саратанской средней общеобразовательной школе. Далее обучался в Майминском СПТУ-49 по специальности «Машинист-тракторист широкого профиля» и «Слесарь третьего разряда». В 2011 году был призван на военную службу во Владивосток. Служил в 42-м МРП СпН ТОФ. Отслужив 6 месяцев срочной службы он подписал контракт. Отслужив три года по контракту поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова на прапорщика.

После получения диплома в 2018 году он был направлен в 24-ю обрСпН , где служил в должности заместителя командира разведывательной группы специального назначения. В марте 2022 года был направлен на Украину из Таджикистана, где также проходил службу. С детства занимался спортом, вел активный образ жизни. Постоянно оказывал помощь и поддержку родным и близким. Имеет множество спортивных и военных наград. В июле 2001 года участвовал в соревновании среди подразделений и частей специального назначения ВС РФ «Зелёная тропа», где в составе группы занял 1-е место.

https://t.me/radioARBAT/13653

Старший лейтенант Зиннуров Ильгизар

Во время спецоперации на Украине, погиб Старший лейтенант Ильгизар Зиннуров, служивший в воинской части вблизи Каменска-Уральского.

"Это был бы генерал. Ильгизар – настоящий герой, который посвятил свою жизнь Родине. Он до конца оставался верным военной присяге, погиб как настоящий герой" - прокомментировала глава администрации Кигинского района.

https://t.me/strana_geroev/3644



https://t.me/mod_russia/17204

Сержант Сидоров Иван



В ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб при исполнении служебного долга Иван Сидоров.

Сержант десантно-штурмовой бригады Иван Сидоров погиб 27 февраля под Киевом, во время боев за аэропорт Гостомель.

Ивана похоронили в Ульяновске. У него остались двое детей: 11-летний сын и 9-летняя дочь.

Посмертно Ивана Сидорова наградили орденом Мужества.

https://t.me/strana_geroev/3646

Военнослужащий Чернухо Михаил

Глава ЛНР присвоил звание Героя Луганской Народной Республики военнослужащему Народной милиции ЛНР Михаилу Чернухо (посмертно).

Медаль "Золотая звезда" командира разведывательного взвода мотострелкового батальона четверной отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР Михаила Чернухо получила его супруга.

Чернухо погиб в боях за освобождение Родины от украинского фашизма.

https://t.me/novnew/30217

Морпех Кузнецов Олег

При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб морпех Олег Кузнецов.

С детства Олег мечтал стать моряком вместе с братом. У него брат-погодка, закончил служить в морской пехоте Балтийского флота, и Олег тоже пошел. Год срочки, потом контракт подписал.

"Олег погиб 6 марта, незадолго до своего дня рождения. В тот день, они вошли одни из первых в бой. Его тело долгое время не могли найти, что мы только не пережили за это время," - рассказал отчим Сергей.

Ему было 20 лет.

https://t.me/strana_geroev/3661

Старший лейтенант Карелин Максим

Командир разведвзвода 84-го отдельного разведывательного батальона старший лейтенант Максим Карелин. Погиб 24 июня 2022 года в районе города Изюм, Харьковская область.

Родился в семье рабочих в селе Юрла Пермского края. Из-за переездов семьи учился в нескольких школах: Юрлинской средней школе, гимназии в Нытве и в школе № 115 в Перми.

В 11 классе он уже занимался в военно-патриотическом центре «Гроза», а будучи взрослым, каждый свой отпуск проводил, занимаясь с воспитанниками этого центра.

После школы через военный комиссариат подал заявление и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище по специальности «Применение подразделений общевойсковой разведки». Окончил его в 2018 году и поступил на службу в 84-й отдельный разведывательный орденов Александра Невского и Красной звезды батальон на должность командира 4-го взвода глубинной разведки.

https://t.me/radioARBAT/14048

Военнослужащий Салугин Артём

В Омске изобразили портрет героя на стене дома

Граффити посвящено бойцу Росгвардии Артёму Салугину, который был посмертно награжден орденом Мужества. Он с честью выполнил воинский долг, защищая мирных жителей Донбасса.

Мурал площадью около 200 кв. метров расположился в центре Омска, на фасаде здания по адресу ул. Лермонтова, 4.

https://t.me/radioARBAT/14049

Младший сержант Дитрих Иван

В Бердске простились с младшим сержантом Иваном Дитрихом, разведчиком-сапером армейского спецназа Вооруженных сил России. Ивану было 33 года. Также принимал участие в операции в Сирии.

Посмертно младший сержант Дитрих награжден орденом Мужества.

https://t.me/ok_spn/19911

Майор полиции Шабалин Владимир

В Туве на церемонии прощания с сотрудником специального отряда быстрого реагирования «Эзир» майором полиции Владимиром Шабалиным, погибшим в ходе специальной военной операции, вручен краповый берет (посмертно).

Головной убор, являющийся символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев, передан отцу росгвардейца.

https://t.me/radioARBAT/14145

Военнослужащий Василевский Дмитрий

Дмитрий Василевский был родом из деревни Канарай Абанского района. После школы он закончил Дзержинское СПТУ, затем был призван в армию. После срочной службы Дмитрий заключил контракт.

«Дмитрий погиб 1 апреля при исполнении воинского долга на Украине. Тело не могли опознать, брали ДНК у матери. Хоронили в закрытом гробу», – сообщила «ТВК Красноярск» тетя погибшего.

Своей семьей Дмитрий Василевский обзавестись не успел. Ему было 22 года.

Посмертно ему присвоили орден Мужества.

https://tvk6.ru/publications/news/66042/

Военнослужащий Максим Н.

О гибели военного сообщили в администрации Туруханского района. Он родился в поселке Бор, после школы отправился на срочную службу, затем заключил контракт. О гибели военного сообщили в администрации Туруханского района. Он родился в поселке Бор, после школы отправился на срочную службу, затем заключил контракт.

Максим Н. был старшим разведчиком группы специального назначения в городе Иваново. Мужчина погиб 13 апреля на спецоперации на Украине.

Ему было 30 лет.

Разведчик был представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

https://tvk6.ru/publications/news/66042/

Рядовой Федоров Андрей

Рядовой Андрей Фёдоров, уроженец Рыбинского района деревни Усть-Кандыга, погиб на Украине 18 апреля.