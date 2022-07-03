Территория Героев...(20)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
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Подполковник полиции Бисаев Анзор
Командир ОМОН «Ахмат-Грозный», подполковник полиции Анзор Бисаев удостоен нагрудного знака «Участник специальной военной операции на Украине».
Награду он получил за отвагу и надежность, проявленные в ходе СВО на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик.
Глава ЧР Рамзан Кадыров, комментируя награждение, отметил, что Анзор Бисаев известен в рядах украинских националистов своей беспристрастностью и отвагой.
Подполковник Черников Денис,
"Подполковник Денис Черников и полковник Евгений Шаталин – удостоены звания Героя Луганской Народной Республики", - сообщил глава ЛНР.
Подполковник Сайфуллин Рустам
Глава военного ведомства вручил звезды Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину
Военврач Бровко Юрий
«Работаем от души!», — так говорит командир аэромобильного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко. На Украине он с самого начала специальной военной операции, российских бойцов привычно называет коротким словом — герои. Конечно, бывает непросто, но глаза Юрия всегда полны оптимизма. А за свои решительные действия военный врач получил Орден Мужества — профессионал готов спасать жизни в любых условиях.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Он любил говорить: "Быть воином – жить вечно!", будто предчувствовал, что падёт смертью храбрых на передовой. Вадим Шекуров с детства мечтал быть военным, служба в воздушно-десантных войсках для него была делом чести. Герой посмертно награждён орденом Мужества.
Вадим вырос на берегу Чёрного моря. Его отец любил цитировать легендарный фильм: "Сынок, есть такая профессия – Родину защищать". Мальчик хорошо учился. На всех "Зарницах" был командиром. В сборке-разборке автомата ему не было равных. И после школы блестяще сдал вступительные экзамены в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.
Весной 2022 года Шекуров и его боевые товарищи были отправлены на Украину для участия в специальной военной операции.
В тот день ВСУ начали мощный артиллерийский обстрел пригородов Изюма. Снаряды рвались среди жилых домов, рушились стены и разлетались крыши. Похоже, что нацисты использовали запрещённые кассетные боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных бомб по обширной территории.
На рассвете отряд под командованием старшего лейтенанта Шекурова заступил на боевое дежурство. И снова бомбёжка. Снаряд разорвался рядом с группой, один боец упал замертво. Остальные прыгнули в ближайший окоп. Но враг заметил движение и начал поливать смертоносным огнём по живой цели. Деваться некуда – плотность обстрела зашкаливает. Вадим резко поднялся, раскинул руки и накрыл трёх бойцов, подставив под осколки спину.
https://tsargrad.tv/articles/zaveshhanie-russkogo-oficera-starlej-shekurov-nakryl-soboj-trjoh-bojcov_571804
Матрос Абдоков Леонид
В Севастополе простились с погибшим во время спецоперации Леонидом Абдоковым. Погиб при освобождении Бердянска во время специальной военной операции на Украине. Он родился в Севастополе, прожил в нём всю свою жизнь.
Леонид Абдоков служил матросом, машинистом трюмно-котельной команды большого десантного корабля «Саратов» 197 бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота.
https://www.politnavigator.net/sevastopol-provodil-pogibshego-za-rossiyu-matrosa.html
Фельдшер Недова Мария
В ночное время суток Вооружённые силы Украины открыли огонь по санитарному грузовику, который спешил на помощь мирной жительнице в прифронтовом посёлке Набередное. В кабину машины ударила противотанковая управляемая ракета
Марии Недовой был всего 21 год, и она воевать не хотела. Она просто спасала и лечила людей. Солдат и мирных жителей – для неё разницы не было, была только священная человеческая жизнь.
Жители посёлка Набережное хорошо знали её и признаются: нужна была помощь, обращались, ведь гражданской медицины здесь давно уже нет.
https://www.donetsk.kp.ru/daily/26867.5/3909639/
Прапорщик Бойдоев Кара
Заместитель командира разведывательной группы СпН 24-й отдельной бригады СпН прапорщик Кара Константинович Бойдоев. Погиб 22 марта 2022 года во время проведения специальной операции на Украине.
Родился 8 марта 1993 года в селе Саратан. Воспитывался в многодетной семье, в которой мать одна воспитывала четверых детей. После смерти матери их троих (его, младшую сестру и младшего брата) воспитывала старшая сестра Сынару Константиновна. Кара окончил 9 классов в Саратанской средней общеобразовательной школе. Далее обучался в Майминском СПТУ-49 по специальности «Машинист-тракторист широкого профиля» и «Слесарь третьего разряда». В 2011 году был призван на военную службу во Владивосток. Служил в 42-м МРП СпН ТОФ. Отслужив 6 месяцев срочной службы он подписал контракт. Отслужив три года по контракту поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова на прапорщика.
После получения диплома в 2018 году он был направлен в 24-ю обрСпН , где служил в должности заместителя командира разведывательной группы специального назначения. В марте 2022 года был направлен на Украину из Таджикистана, где также проходил службу. С детства занимался спортом, вел активный образ жизни. Постоянно оказывал помощь и поддержку родным и близким. Имеет множество спортивных и военных наград. В июле 2001 года участвовал в соревновании среди подразделений и частей специального назначения ВС РФ «Зелёная тропа», где в составе группы занял 1-е место.
Старший лейтенант Зиннуров Ильгизар
Во время спецоперации на Украине, погиб Старший лейтенант Ильгизар Зиннуров, служивший в воинской части вблизи Каменска-Уральского.
"Это был бы генерал. Ильгизар – настоящий герой, который посвятил свою жизнь Родине. Он до конца оставался верным военной присяге, погиб как настоящий герой" - прокомментировала глава администрации Кигинского района.
https://t.me/strana_geroev/3644
https://t.me/mod_russia/17204
Сержант Сидоров Иван
В ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб при исполнении служебного долга Иван Сидоров.
Сержант десантно-штурмовой бригады Иван Сидоров погиб 27 февраля под Киевом, во время боев за аэропорт Гостомель.
Ивана похоронили в Ульяновске. У него остались двое детей: 11-летний сын и 9-летняя дочь.
https://t.me/strana_geroev/3646
Военнослужащий Чернухо Михаил
Глава ЛНР присвоил звание Героя Луганской Народной Республики военнослужащему Народной милиции ЛНР Михаилу Чернухо (посмертно).
Медаль "Золотая звезда" командира разведывательного взвода мотострелкового батальона четверной отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР Михаила Чернухо получила его супруга.
Чернухо погиб в боях за освобождение Родины от украинского фашизма.
Морпех Кузнецов Олег
При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб морпех Олег Кузнецов.
С детства Олег мечтал стать моряком вместе с братом. У него брат-погодка, закончил служить в морской пехоте Балтийского флота, и Олег тоже пошел. Год срочки, потом контракт подписал.
"Олег погиб 6 марта, незадолго до своего дня рождения. В тот день, они вошли одни из первых в бой. Его тело долгое время не могли найти, что мы только не пережили за это время," - рассказал отчим Сергей.
Ему было 20 лет.
https://t.me/strana_geroev/3661
Старший лейтенант Карелин Максим
Командир разведвзвода 84-го отдельного разведывательного батальона старший лейтенант Максим Карелин. Погиб 24 июня 2022 года в районе города Изюм, Харьковская область.
Родился в семье рабочих в селе Юрла Пермского края. Из-за переездов семьи учился в нескольких школах: Юрлинской средней школе, гимназии в Нытве и в школе № 115 в Перми.
В 11 классе он уже занимался в военно-патриотическом центре «Гроза», а будучи взрослым, каждый свой отпуск проводил, занимаясь с воспитанниками этого центра.
После школы через военный комиссариат подал заявление и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище по специальности «Применение подразделений общевойсковой разведки». Окончил его в 2018 году и поступил на службу в 84-й отдельный разведывательный орденов Александра Невского и Красной звезды батальон на должность командира 4-го взвода глубинной разведки.
Военнослужащий Салугин Артём
В Омске изобразили портрет героя на стене дома
Граффити посвящено бойцу Росгвардии Артёму Салугину, который был посмертно награжден орденом Мужества. Он с честью выполнил воинский долг, защищая мирных жителей Донбасса.
Мурал площадью около 200 кв. метров расположился в центре Омска, на фасаде здания по адресу ул. Лермонтова, 4.Младший сержант Дитрих Иван
В Бердске простились с младшим сержантом Иваном Дитрихом, разведчиком-сапером армейского спецназа Вооруженных сил России. Ивану было 33 года. Также принимал участие в операции в Сирии.
Посмертно младший сержант Дитрих награжден орденом Мужества.Майор полиции Шабалин Владимир
В Туве на церемонии прощания с сотрудником специального отряда быстрого реагирования «Эзир» майором полиции Владимиром Шабалиным, погибшим в ходе специальной военной операции, вручен краповый берет (посмертно).
Головной убор, являющийся символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев, передан отцу росгвардейца.Военнослужащий Василевский Дмитрий
Дмитрий Василевский был родом из деревни Канарай Абанского района. После школы он закончил Дзержинское СПТУ, затем был призван в армию. После срочной службы Дмитрий заключил контракт.
«Дмитрий погиб 1 апреля при исполнении воинского долга на Украине. Тело не могли опознать, брали ДНК у матери. Хоронили в закрытом гробу», – сообщила «ТВК Красноярск» тетя погибшего.
Своей семьей Дмитрий Василевский обзавестись не успел. Ему было 22 года.
Посмертно ему присвоили орден Мужества.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
О гибели военного сообщили в администрации Туруханского района. Он родился в поселке Бор, после школы отправился на срочную службу, затем заключил контракт.
Максим Н. был старшим разведчиком группы специального назначения в городе Иваново. Мужчина погиб 13 апреля на спецоперации на Украине.
Ему было 30 лет.
Разведчик был представлен к награждению орденом Мужества посмертно.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Рядовой Федоров Андрей
Рядовой Андрей Фёдоров, уроженец Рыбинского района деревни Усть-Кандыга, погиб на Украине 18 апреля.
Андрея Фёдорова призвали служить в 19 лет, сразу после окончания техникума. Через 3 месяца срочной службы он подписал контракт. Мать парня сказала, что вместе с отцом отговаривала его от этого.
Похороны Андрея состоялись 27 апреля в сельском доме культуры в Усть-Кандыге. В июне парню мог исполниться 21 год.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Старший сержант Гилёв Андрей
В ходе спецоперации на Украине погиб боец спецназа ГРУ старший сержант Андрей Гилёв.
Андрей родился 5 октября 1984 г. в Казахской ССР в городе Капчагай (ныне Конаев), после чего вместе с семьей переехали в село Белый Яр Курагинского района. Затем проживал в городе Заозёрный Рыбинского района, откуда и отправился служить по контракту в 2008 г.
Андрей Гилёв проходил службу в войсках специального назначения: был в разных частях, и в морфлоте, и в спецназе, и во внутренних войсках МВД в Красноярске. Последний его контракт был в Новосибирске в спецназе ГРУ.
16 марта Андрей выполнял боевую задачу под Киевом в селе Дорогинка. Спасал раненых товарищей, грузил их в машину. Получил осколочные ранения, от которых скончался.
Ему было 37 лет.
Андрея наградили орденом Мужества посмертно.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Сержант Новиков Станислав
На Украине погиб 22-летний сержант Станислав Новиков из Минусинского района.
Станислав Новиков родился в селе Знаменка. 22-летний сержант служил заместителем командира взвода и командовал боевой машиной войсковой части.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/Солдат Бабушкин Денис
Во время спецоперации погиб 20-летний солдат Денис Бабушкин из села Семенниково Ермаковского района.
21 апреля Денис получил осколочные ранения, а 27 апреля он скончался в госпитале.
Денис был на спецоперации с самого начала.
«26 февраля ему исполнилось 20 лет. Я позвонила поздравить и передать поздравления. Он перебил меня со словами: “Мама, мы одержали победу! Мама, победа за нами!”. Видимо, в каком-то из первых конфликтов победили», – поделилась мама Дениса.
Похороны Дениса Бабушкина прошли 6 мая в родном селе Семенниково, парня наградили орденом Мужества посмертно.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военнослужащий Верхотуров Григорий
Он ушел на спецоперацию добровольцем 12 апреля. Военного опыта у мужчины не было, но он 10 лет проработал в транспортном ОМОНе, а с 2002 по 2017 год был кинологом в МВД. Также Григорий входил в одно из казаческих объединений края.
«Он пошел добровольцем, чтобы молодых не забирали, чтобы нацистов не было. До этого в горячих точках не был. Ушел 12 апреля, а погиб 29 апреля. При каких обстоятельствах – мы не знаем», – поделилась жена.
Ему было 49 лет. У Григория осталась семья – жена и двое взрослых детей.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Разведчик Назаренко Максим
Разведчик Максим Назаренко из Красноярского края погиб во время спецоперации.
Он родился в поселке Бор, после школы отправился на срочную службу, затем заключил контракт.
Максим Назаренко был старшим разведчиком группы специального назначения в городе Иваново. Мужчина погиб 13 апреля на спецоперации на Украине. Ему был 31 год. У него осталась жена и двое детей, которые проживают в деревне Алешково Ярославской области. Мать военного Людмила Назаренко живет в поселке Бор.
Разведчик был представлен к награждению орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-75345085_1020780
Военнослужащий Васильев Сергей
Сергей Васильев родился в 1999 году в Ванаваре. Его детство прошло в поселках Муторай и Стрелка-Чуня, а в 2012 году семья переехала в поселок Чемдальск. Парень учился в ванаварской школе и проживал в пришкольном интернате.
В 2015 Сергей поступил Эвенкийский многопрофильный техникум на автомеханика. Окончив учебу, молодой человек отправился на срочную службу в Читу. В 2019 году военнослужащий подписал контракт.
Сергей Васильев погиб 26 апреля на Украине.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Информация о гибели Семена Гроо появилась в паблике «ЧП Лесосибирск». В администрации города «ТВК Красноярск» подтвердили, что готовятся к прощанию с солдатом.
Семен учился в Лесосибирском кадетском корпусе, позже закончил Новосибирское высшее военное командное училище. Судя по данным из соцсетей, военный погиб еще в конце марта под Харьковом.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Владимир Капошко окончил среднюю школу в с. Сахапта Назаровского района Красноярского края, поступил в Казанское танковое командное училище, которое окончил с отличием, позже стал командиром танковой роты.
Был награжден памятным нагрудным знаком “За службу на Кавказе”, медалью “За ратную доблесть”, а также посмертно награжден медалью Суворова.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Ефрейтор Лебедев Дмитрий
Дмитрий Лебедев был ефрейтором, служил механиком-водителем в 252 мотострелковом гвардейском полку. Одно из последних видео, которое военный послал своей невесте, снято внутри боевой машины. После он перестал выходить на связь.
Посмертно солдата наградили орденом Мужества.
Прощание с военнослужащим прошло в Красноярске 11 мая. Ему было 22 года.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военнослужащий Каймасов Юрий
Погиб 34-летний Юрий Каймасов. Односельчане военнослужащего пишут, что он скончался 4 мая в результате взрывного ранения.
Юрий Каймасов был родом из поселка Преображенский Назаровского района. В 2007 его призвали на срочную службу, после он заключил контракт. Знакомые вспоминают его как справедливого и отзывчивого парня.
Посмертно военного наградили медалью «За отвагу». У мужчины осталась жена и два сына.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военнослужащий Зинков Евгений
О гибели Евгения сообщили в группе во «Вконтакте» Ачинского кадетского корпуса. Он родился в 1984 году, в 1998 поступил в кадетский корпус и закончил его с отличием. В 2003 поступил в Новосибирское высшее военное училище, после обучения проходил службу в войсках спецназначения.
Евгений участвовал во многих военных операциях, в том числе в Сирии, имел боевые награды. Ачинский телеканал «Оса» сообщает, что военный погиб 4 мая, предположительно, защищая товарища. Ему было 37 лет.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Доска памяти лейтенанту Александру Сенють появилась в холле Военно-инжереного института СФУ. Сообщается, что он был выпускником 2019 года.
Александр был помощником начальника артиллерии 12 танкового полка гвардейской танковой дивизии. Военный проходил службу в Наро-фоминске Московской области.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Песня родилась после страшных кадров с издевательствами над российскими пленными. Её премьера состоялась 2 мая (2022-г). Именно в этот день в 2014 году, в городе Одесса разыгралась страшная трагедия. Неонацисты сожгли заживо людей в доме Профсоюзов. Виновные до сих пор не наказаны. В том числе события военного переворота 2014 года на Украине, принесли 8 лет гражданской войны на Донбассе и в конечном итоге спецоперацию РФ. Мы посвящаем эту песню всем защитникам и освободителям славянского мира от нацизма и геноцида.
Автор музыки - Евгений Кузнецов
Стихи и вокал - Вадим Колганов
(Группа - "Время Z")
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Наборы оригинальных обоев
Наборы оригинальных обоев 2
Наборы оригинальных обоев 3
Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9
Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!
Зов
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