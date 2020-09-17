Протест наизнанку, и Помпео тушит свет



Сначала обязательно посмотрите вот этот документальный фильм:

Протест наизнанку:

документальный фильм

о беспорядках в Беларуси

А теперь почитаем вот это:

Помпео тушит свет

Государственный секретарь США Майк Помпео вчера заявил: «В Белоруссии мы докажем Коммунистической Партии Китая, что мы не угасающая нация»

Ба-да-бум! Бздыщ!

Данное заявление настолько маразматичное, что его даже не надо комментировать. Слова, как говорится, излишни. Тушите свет, занавес.

Хотя нет, я ещё позлорадствую.

1. У меня для Майка плохая новость. Если вам нужно доказывать, что вы не угасающая нация, то вы угасающая нация.

Империям в расцвете никому ничего доказывать не нужно – их мощь очевидна. А вот когда «гегемоны» начинают бряцать оружием, то это классический признак приближающегося конца их гегемонии.

Несколько лет назад один любитель покурить траву по имени Сарай, извините, Барак назвал Россию «страной-бензоколонкой с порванной в клочья экономикой». Ничего не ответила ему на это Россия, просто продолжила заниматься своими делами (заодно потихоньку сбрасывая американские «трэжерис» со своего баланса).

А чуть позже заняла пятое место в мире по объёму физической экономики (с учётом покупательной способности).

И абсолютно неважно, кто там чего по нас говорил из-за какой-то лужи.

2. Теперь про Белоруссию и Китай.

Каким боком одно к другому – непонятно. Белоруссия – это наша зона влияния, наша зона ответственности.

Вот если бы США сделали бы что-то с Сянганом, или по-ихнему «Гонконгом», тогда бы я понял. А Минск к Пекину как относится? Или Помпео слишком всерьёз воспринял предвыборный трёп Лукашенко, что «мы кормим весь Китай»? Гы, как говорится, лол!

Походу в США не только у рядовых обывателей и Псаки с географией проблемы, но и у госсекретарей тоже.

3. Ну и заявления в стиле «Смотрите, какие мы мощные по сравнению с маленькой Белоруссией» выглядят откровенно нелепо (если не сказать хуже).

Это всё равно, как если бы здоровенный амбал издалека стал бы обижать трёхлетнего ребёнка (это никак не оскорбительно по отношению к белорусам, просто сравнение военных потенциалов, размеров населения и объёмов экономик) с криками «Смотри, что я с тобой могу сделать». Вместо того, чтобы пойти и сделать напрямую (что боязно).

У нас обычно говорят в таких случаях «Выёживайся на кого-то своего размера, урод!».

Мы все уже видели, какие США «грозные», когда доходит до дела. За последние пять лет они последовательно грозились вторгнуться в Северную Корею, Иран и Венесуэлу (в некоторые из этих стран по несколько раз). Плюс ещё произвели «ужасающую» (просто «шок и трепет») имитацию ракетного удара по Сирии.

Но каждый раз их что-то останавливало – то ли наличие ядерного оружия, то ли вежливые человечки, то ли трое детей и директор школы.

И, с моей точки зрения, использование майданных технологий, подкупа, обмана и манипулирования – это не признак силы, а признак подлости.

Истинно сильному такое не нужно. Истинно сильный говорит «Смотри, у меня есть процветание, технологии, духовные ценности, идём со мной».

Ничего этого у современных США не осталось. Одни голые разговоры о величии.

И чем больше разговоров, тем меньше величия.

Договорились до того, что Трамп на недавнем митинге выдвинул лозунг «Make America great again again». То есть «Сделаем Америку снова великой снова».

Я, конечно, извиняюсь, но что, уже делали? Как-то упустил этот момент. Видимо, ослепило сиянием американской славы.

Так что дорогой мистер Помпео, вы лучше не Коммунистической партии Китая что-то доказывайте, а для начала хотя бы Демократической партии США.

Докажите им, например, что Джо Байден коррупционер, а Билл Клинтон замешан в педофильском скандале (и, есть подозрение, по косвенным, что Обама тоже). А заодно, что спящий Джо хуже, чем спящий Дональд.

А уже потом, повисев на кресте, возвращайтесь к нам, гулять по воде.

P.S.

Вот видите, сколько различных выводов можно сделать из одной неосторожной фразы.

Александр Роджерс, специально для News Front

https://news-front.info/2020/09/17/aleksandr-rodzhers-pompeo-tushit-svet/