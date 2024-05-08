Некоторые музеи Москвы, ч.8

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6

Часть 7

Автомузей «Автомобили мира» Каждый автомобиль, находящийся здесь, — итог огромного труда коллекционеров и реставраторов. Старейшим экспонатам музея больше ста лет: это Studebaker EMF-30 и 8/20 Sport Benz, оба 1912 года выпуска. Второй был сконструирован для гонок, и его скорость достигает невероятных по тем временам 62 километров в час. Самый редкий автомобиль экспозиции — Isotta Fraschini Tipo 8 Torpedo Phaeton, созданный в 1920-х и ставший символом богатства и роскоши. Также здесь находится автомобиль из фильма «Стиляги». Музей устроен так, что в нём можно провести день всей семьёй. Дети с радостью поиграют в машинки или почувствуют себя гонщиками на симуляторах. Благодаря интерактивным экспонатам и инсталляциям можно узнать много интересного, например, как устроены автомобильные механизмы. Любители посигналить смогут сравнить громкость гудков разных машин. Снаружи здания можно прокатиться на ретро-авто. Билет: от 800р

Самокатная ул., 4, стр. 34, Москва

Дом-музей Ф.И. Шаляпина Музей богат подлинными вещами семьи Шаляпиных. В их числе — предметы мебели, рояль Bechstein, напольные часы, венчальные свечи Федора и Иолы, театральные костюмы, программы спектаклей, афиши. В доме много картин, подаренных Шаляпину художниками В. Серовым, К. Коровиным, В. Поленовым, М. Нестеровым, М. Врубелем. Внутренние интерьеры дома воссоздавали по фотографиям и рассказам детей певца. Белый зал, Зеленая гостиная, столовая, кабинет, бильярдная. В Белом зале Шаляпин репетировал со многими своими гостями, в столовой праздновал бенефисы, в кабинете Федор Иванович любил читать. Шаляпин обожал бильярд, стол для игры фирмы «В.К. Шульц» ему подарила жена. Теперь, как и во времена Шаляпина, к Новинскому бульвару обращен светло-палевый фасад дома, на его зеленой крыше красуются фигурные дымники, а на столбах резных чугунных ворот — декоративные вазы. Билет: от 150р

Новинский бул., 25-27к3с5, Москва

Музей-мастерская А.С. Голубкиной Основу музейной коллекции составили произведения, переданные семьей Анны Семеновны Голубкиной в дар государству, согласно ее последней воле. Ее творческое наследие насчитывает более трехсот произведений скульптуры и хранится в лучших музеях России. Она принадлежит к поколению художников конца XIX - начала XX века, периода блистательного расцвета русской литературы, музыки, изобразительного искусства, который нарекли "серебряным веком". Экспозиция музея размещена в нескольких залах. В них представлены произведения разных лет, выполненные в различных материалах: гипс, бронза, мрамор, дерево. Особый интерес представляет расположенная на втором этаже мастерская, дающая представление о титаническом труде скульптора. В ней представлены инструменты и заготовки для скульптуры. В мемориальной части музея представлены немногие сохранившиеся предметы обихода, фотографии родных.

Сегодня музей закрыт на реконструкцию, что радует. Это говорит о том, что его не закроют.

Большой Лёвшинский пер., 12, стр. 1, Москва

Московский государственный музей "Дом Бурганова" Основу собрания музея составили произведения народного художника России, действительного члена Российской академии художеств А.Н. Бурганова, принесенные художником в дар городу. Бурганов сам разработал художественный проект экспозиционно-выставочной галереи «Пегас» и осуществил восстановление здания за счет собственных средств. Особенностью музея является действующая мастерская скульптора. Здесь, на глазах у посетителей музея, был создан целый ряд крупных монументальных произведений А. Бурганова – его памятники и монументальные композиции, скульптуры для парков и фонтанов для России и зарубежных стран. Создание скульптуры стало, по сути, своеобразным музейным экспонатом. Возможность увидеть реальный творческий процесс и ощутить прикосновение к миру искусства стала тем потрясающим эффектом, который привлекает в музей множество зрителей, возвращающихся сюда множество раз Билет: от 100р Большой Афанасьевский пер., 15, стр. 9, Москва

Павильон «Грот». Усадьба Кусково, Москва Одно из самых интересных сооружений в Кусково — Грот, построенный в 1756-1761 годах под руководством Фёдора Аргунова.

Традиция строительства садово-парковых павильонов подобного типа зародилась в XVI веке в Италии. Гроты, декорированные раковинами, зеркалами и стеклом, а также туфом, возводились у водоёмов и использовались как купальни. В странах с более суровым климатом, где такие павильоны стали строиться несколько позже, они служили помещениями для торжественных приёмов (как, например, грот в Версале) или хранилищами-кунсткамерами и выставочными павильонами (гроты Летнего сада и парка в Царском селе соответственно). Подавляющее же большинство гротов Северной Европы использовались как места отдыха в жаркие дни. Популярностью подобные сооружения пользовались до конца XVIII века.

Музейный центр «Московский дом Достоевского» 11 ноября 2021 года, в день 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского, после масштабной реставрации открылся музейный центр «Московский дом Достоевского». Новая экспозиция посвящена личности Достоевского, основным событиям его жизни, выдающимся художественным, литературно-критическим и публицистическим произведениям писателя. Важная тема обновленного музея — восприятие и интерпретация творческого наследия Достоевского в России и в мире. Отдельный раздел посвящен освоению произведений писателя в других видах искусства — от графики и живописи до театра и кино. На трех этажах музейного центра нашлось место для обнародования многих бесценных реликвий из коллекции, собранной А.Г. Достоевской, которые прежде хранились в фондах ГМИРЛИ имени В.И. Даля. Билет: от 350р ул. Достоевского, 2, Москва

Академия Теслы «Академия Теслы» — единственный в Москве музей электрического тока. В обновлённой экспозиции рассказывают об одном из самых гениальных и таинственных изобретателей ХХ века — Николе Тесла — и судьбе его многочисленных изобретений, которые помогли человечеству совершить техническую революцию. Посетителей ждёт интерактивное путешествие в мир электротока, самостоятельные эксперименты с плазменными шарами Теслы, «стреляющим» трансформатором, с молниями генератора Ван де Граафа. Посетители узнают как «поют» продукты, увидят «танец» молний катушек Теслы, экскурсовод расскажет чем опасен электроток и вы сможете научиться получать электроэнергию голыми руками! Эксперименты безопасны и проводятся под наблюдением специалистов. Билет: 200-500р Новотушинский пр., 5, стр. 3, Москва

Палаты Волковых-Юсуповых Объектами музейного показа во дворце Волковых-Юсуповых являются помещения восточной его половины, оформленные и расписанные в конце XIX в.: на 1-м этаже — вестибюль, холл, Красный зал, Охотничий зал; на 2-м этаже — парадная лестница, Китайская комната, Тронный зал, сени, холл, Гербовая комната, Портретная комната, Кабинет князя, Столовая; на 3-м этаже — сени, церковь. В одной из комнат нижнего этажа, так называемой «Охотничей», посетителей ждет увлекательный рассказ о соколиной охоте — любимой забаве монархов Московской Руси. На втором этаже посетители видят совсем иной мир — тот, который принято называть «большим светом». Это мир парадных приемов и пышных застолий, балов и прочих аристократических «увеселений». На третьем этаже — домовая церковь. Иконостаса в ней нет, однако из ее окон открывается вид сверху на все здание дворца и на парадный двор Юсуповых начала ХХ столетия. Временно закрыты Большой Харитоньевский пер., 21, стр. 4, Москва

Музейная усадьба кузнеца в Коломенском Усадьба состоит из нескольких построек: двух домов, кузницы и хозяйственного сарая. В кузнице воссоздано рабочее место кузнеца XIX столетия, здесь находится действующий горн – большой очаг, в котором мастер разогревает металлические заготовки. Температура в горне может достигать 1500°C. Дом кузнеца построен из дерева, но имеет кирпичный подклет. Внутри представлена обстановка рубежа XIX-XX веков: большая русская печь с полатями, люлька, медный самовар, чугунный утюжок. На принадлежность дома кузнецу намекают многие детали: например, кровать и табурет здесь выкованы из металла. Посетители усадьбы могут познакомиться с бытом кузнеца и его работой. В кузнице мастер демонстрирует все этапы ковки: разогревает металл в горне, перекладывает его на наковальню, придает форму с помощью молота. Билет: от 50р

просп. Андропова, 39, стр. 75, Москва

Музей истории Русской почты и Моспочтамта Музей при Московском почтамте был создан ещё в 1912 году, сразу после завершения строительства собственного здания. В качестве первого экспоната новому музею князем Куракиным был подарен портрет Петра Великого. К сожалению, судьба этого портрета, как многих других экспонатов того времени и самого музея в целом, неизвестна. Единственное, что сохранилось, так это планы старого здания почтамта, а на них – помещения, которые до 1917 года занимал музей. Как бесценное напоминание о работниках почтамта того времени в музее хранятся альбомы, выпущенные к открытию нового здания почтамта. В музее можно увидеть уникальные архивные описи российской почты XVIII-XIX веков, сундуки и баулы для перевозки почты, старинную мебель, установленную в здании почтамта в 1912 году, гравюры с изображением почтовой формы, средств передвижения, почтовые ящики и многое др. Вход свободный Чистопрудный бул., 2, стр. 6, Москва

Дом-музей М.С. Щепкина Дом-музей М. С. Щепкина располагается в старинном доме, построенном в конце XVIII века и являющимся уникальным памятником истории и архитектуры. Это здание одно из немногих дошедших до нашего времени, уцелевшее во время пожара Москвы 1812 года. Здесь последние четыре года своей жизни прожил великий русский актёр Михаил Семёнович Щепкин. После реставрации дома в 2009 году здесь был открыт музей. Посетители могут увидеть подлинные предметы: книги, живописные полотна, мебель, чашку, из которой пил хозяин дома; окунутся в атмосферу тепла и уюта, а главное — всепоглощающей любви к искусству театра, царившей в этом доме. Уникальная экспозиция, воссоздающая нелёгкий творческий путь крепостного мальчика, ставшего благодаря своему выдающему таланту, уму и трудолюбию крупнейшим актёром-реформатором, определившим пути развития театра в XIX–XX веках. Билет: 300р ул. Щепкина, 47, стр. 2, Москва

Музей уникальных кукол Большие и маленькие, милые и жутковатые, из фарфора и хлебного мякиша — огромное количество необычных кукол собрано в музее на Покровке, который так и называется: «Музей уникальных кукол». Здесь есть куклы из множества разных стран. Самые старые были изготовлены ещё в начале XIX века. Собирательница кукол — театральная художница Юлия Вишневская, которая и открыла музей. Его коллекция постоянно пополняется: нередко антикварных кукол дарят их владельцы, а в музее эти раритеты реставрируют и одевают соответственно эпохе. Музей проводит увлекательные экскурсии. Здесь можно узнать о том, во что играли дети прошлых столетий и какие куклы были созданы знаменитыми мастерами. Посетителей знакомят с историей развития кукольного мастерства, экспозицией кукол разных стран и эпох, материалами для их изготовления и особенностями использования. Билет: от 150-300р ул. Покровка, 13, стр. 2, Москва

Бункер-703 Бункер-703 — это музей современной фортификации, который находится на глубине 43-х метров под землей. Несколько десятилетий он действовал в качестве защищенного спецархива Министерства иностранных дел. Здесь до недавних пор хранились важнейшие международные тайны нашей страны. Сейчас в бункере проходят регулярные экскурсии. Вы увидите массивные защитные двери, уникальное советское оборудование, познакомитесь с технологиями и артефактами специального фортификационного объекта, спрятанного под замоскворецкими двориками и переулками. Бункер-703 — это единственное место в городе, где каждый посетитель может заглянуть в настоящую глубокую шахту сталинских времен и своими руками запустить сирену оповещения о ядерном нападении. Или своими ногами прогуляться по такому же чугунному тоннелю, по каким ездят поезда на кольцевой линии метрополитена. Билет: от 600р 2-й Новокузнецкий пер., 14, стр. 1, Москва

Государственный музей Востока Музей создан 30 октября 1918 г. и является одним из крупнейших культурно-просветительских центров, в котором наиболее полно представлено искусство Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки и др. В фондах музея - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство Японии, Китая, Кореи, Ирана, Индии, Вьетнама, Бирмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Индонезии, Монголии и многих других стран. Восхищение вызывают уникальные образцы древней и средневековой скульптуры, в том числе буддийской, классической и современной живописи, в том числе на свитках, работы мастеров художественного лака, текстильные и ювелирные изделия, резьба по дереву и кости, произведения миниатюрной скульптуры, оружие, различные предметы быта. Билет: 400р Никитский бул., 12А, стр. 1, Москва