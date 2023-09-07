Как лейтенант Дмитриенко пошел на хитрость и уничтожил немецкий танк необычным способом

Советский легкий танк Т-70, несмотря на все несовершенство своей конструкции, принимал активное участие в боях вплоть до самого окончания Великой Отечественной войны.

Конечно, тягаться с немецкими средними и тяжелыми танками в прямом противостоянии нашему Т-70 было трудновато, но ударить из засады или пойти на дерзкую хитрость - это всегда, пожалуйста!

Что и произошло с танком Т-70 под командованием лейтенанта А.Л. Дмитриенко из 178-й танковой бригады.

Немцы, несмотря на поражение под Сталинградом, к середине 1943 года стали огрызаться все больше и больше. Правда, справедливости ради все же стоит сказать, что и отступать им приходилось намного чаще, чем в том же самом 1941 или 1942 годах.

Бой 21 августа 1943 года

Так, 21 августа 1943 года немцы, встретив ожесточенное сопротивление наших войск и потеряв темп наступления, приняли решение, что это как раз тот самый случай, когда отступление - лучшее, что только можно придумать.

Причем наши навалились на немцев так дружно, что фашисты побежали сломя голову, и было не понятно кто из немцев бежит впереди - пехота или их танки?

Лейтенант Дмитриенко, завидев отступающий немецкий танк, решил на своем Т-70 поддать ему жару, чтобы тот навсегда забыл сюда дорогу.

Скомандовав: «Вперед!», он стал преследовать немецкий танк. Заняв позицию в «мертвой зоне», лейтенант уже было приготовился сделать первый выстрел по врагу, как увидел, что крышка люка на башне у немцев открыта.

Именно в эту минуту у лейтенанта Дмитриенко созрел хитрый и в то же самое время коварный план.

Дмитриенко отдал приказ своему механику-водителю подъехать к немцу как можно ближе. Когда расстояние сократилось до одного метра, лейтенант вылез из своего танка и перепрыгнул на броню вражеской машины. Приоткрыв люк, он тут же бросил внутрь танка гранату и «аккуратно» закрыл люк. Танк остановился.

Немецкий "панцер"

Понятно, что у немецкого экипажа было без вариантов.

Немецкий танк подцепили тросами и оттащили в наше распоряжение. После ремонта этот немецкий «панцер» принял участие в боях, только уже на нашей стороне.