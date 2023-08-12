Как советский танкист подбил две "Пантеры" в одном бою

За годы войны гонка вооружений значительно отразилась на танкостроении. Немецкие «звери» — «Тигры» и «Пантеры» получали все более угрожающие калибры и мощную броню. Тем удивительнее узнать, что осенью 1944 советский танкист Григорий Пегов на легком Т-70 уничтожил сразу две «Пантеры» в одном бою. Как ему это удалось? Давид против Голиафа

«Пантера» и легкий танк Т-70 были, мягко говоря, «из разных весовых категорий». Несмотря на все сложности в обслуживании, немецкая машина была очень грозным врагом. Для объяснения достаточно одного факта. На момент появления танка в войсках в 1943 году, пушка «Пантеры» пробивала все танки союзников с дистанции до 2000 метров.

Совсем по-другому дела обстояли с легким танком Т-70, который большее признание получил как база для первой в мире крупносерийной самоходки СУ-76. «Семидесятка» имела ряд критических недостатков. С 1943 года враг не имел проблем с пробитием его скромной брони с любых дистанций, а с бортами справлялась даже старая немецкая «колотушка».

Маршал бронетанковых войск Ротмистров в письме Жукову 30 августа 1943 года так оценил танк:

«Т-70 просто нельзя стало допускать к танковому бою, так как они более чем легко уничтожаются огнём немецких танков».

Но при всех недостатках были у «семидесятки» и свои достоинства. Т-70.

Имея малые габариты, высоту всего в 2 метра и низкую шумность не громче автомобиля, Т-70 мог надежно маскироваться и подбираться к расположению врага. В умелых руках командиров этот быстрый легкий танк с большим запасом хода мог скрытно атаковать и преследовать отступающего врага.

Таким умелым командиром, нашедшим должное применение сильным сторонам танка, был уроженец Херсонщины Григорий Пегов. В мирное время Григорий Иванович работал трактористом, что и определило его военную специальность. С 1943 года младший лейтенант Пегов командовал танковым взводом.

Интересно, что на своем боевом пути Григорию Ивановичу выпало дважды участвовать в отрезании крупной группировки немцев от «большой земли». В первый раз это случилось в октябре 1944 года, когда 5-я гвардейская танковая армия рассекла Литву и заперла в Курляндии 400-тысячную армию вермахта.

Идеальная маскировка

В боях 6-10 октября 1944 года Григорий Иванович одним из первых в своем батальоне прорвался к Балтике в районе деревни Каркле. В те же дни состоялся исторический бой с «Пантерами». Командир взвода разведки младший лейтенант Пегов прекрасно знал сильные стороны своего танка, поэтому смог скрытно занять позиции у дороги.

Замаскировав свой танк в кустарнике, Пегов стал ждать. Только с близкой дистанции и только в борт или корму скромная пушка-сорокопятка Т-70 могла пробить немцев. К счастью, экипажи проезжающих «Пантер» совершенно не ожидали засады танкистов в невысоком кустарнике — разве там может спрятаться танк? Г.И. Пегов (1919-2003).

Оказалось, может. «Звери» подобрались на удобное расстояние в 150-200 метров. Первый танк Пегов пробил в борт и поджог, экипаж был уничтожен. Вторую «Пантеру» младшему лейтенанту удалось обездвижить. Бросившие танк немцы добавили иллюзию присутствия целого подразделения у дороги, по которой больше никто не поехал.

В рейде к Балтийскому морю командир взвода разведки младший лейтенант Пегов также уничтожил до 150 немцев, 3 орудия и 2 бронетранспортера, взял в плен 12 человек. Впереди были тяжелые бои в Восточной Пруссии, где 5-й гвардейской танковой армии удалось оборвать коммуникации врага и отрезать от остальной Германии группу армий «Центр».

За бои в Восточной Пруссии Григорий Иванович получил орден Красного Знамени. А за уникальное сражение с «Пантерами» — звезду Героя Советского Союза. Своим подвигом Григорий Пегов доказал, что не навороченные машины выигрывают войны, а смелые и отважные бойцы, за которыми стоит Родина.

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