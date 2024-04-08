Некоторые музеи Москвы, ч.7

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В Москве множество музеев всяких и разных. Продолжим прогулки по ним вот с этого. Дом-музей Фёдора Конюхова Необычный дом расположился в тихом дворике Замоскворечья, поэтому его трудно увидеть с улицы. На территории усадьбы располагается часовня покровителя путешественников Святителя Николая Чудотворца, возведённая в память о погибших моряках. Стены самого дома увешаны мемориальными досками с описаниями достижений российских путешественников. По обеим сторонам входа в главное здание расположились памятники святым и скульптуры героев-первопроходцев. Во дворе собрана большая экспозиция корабельных якорей, колокола-рынды, цепи, штурвалы, альпинистские ледорубы. Внутри здания располагается творческая мастерская Фёдора Конюхова, галерея его художественных работ и коллекции артефактов, собранных в походах. Место: Ул. Садовническая, д. 77, стр. 4

Усадьба Люблино Основная экспозиция знакомит посетителей с владельцами усадьбы, укладом их жизни, бытом и увлечениями. Также благодаря экспонатам можно представить собирательный образ жизни людей в первой половине XIX века, узнать о знаменитых представителях той эпохи, важных исторических событиях в жизни страны. Великолепные интерьеры дворца позволяют оценить вкус его владельца и познакомиться с архитектурно-декоративными стилями того времени. В залах размещаются мебель, картины, посуда, одежда, предметы быта и многие другие ценные экспонаты. Залы музея можно осмотреть самостоятельно или с экскурсоводом, сотрудники разработали несколько программ обзорных и тематических экскурсий. Не менее интересны и временные выставки, которые организуются музеем. Место: Летняя ул., 1 стр. 6

Особняк Лопухиных — Станицкой 1822 г Архитектор: Афанасий Григорьев Особняк построили для поэта и переводчика Авраама Лопухина, представителя старинного дворянского рода. В 1894 г. усадьбу купила жена надворного советника Екатерина Станицкая. Она переделала флигель в доходном доме, но интерьеры главного дома трогать не стала. Поэтому в особняке сохранились те самые лопухинские интерьеры. Уже в 1920 г. в особняке открыли музей Льва Толстого, хотя писатель в нём не жил и даже не бывал. В доме разместили экспозицию о его жизни и творчестве. Музей находится здесь и сейчас. Пречистенка, 11/8

Музей «Дом Бурганова» Александр Николаевич Бурганов — не только знаменитый российский скульптор, но и педагог, доктор искусствоведения с многочисленными наградами. Его скульптуры находятся не только в России, но и за рубежом. Дом находится под открытым небом и построен в виде лабиринта Минотавра. Такой лабиринт состоит из череды отдельных комнат с расположенными в них оригинальными скульптурами. Его работы непохожи ни на какие другие, они мистичны, иногда пугающие и полны загадок, которые не так просто разгадать. Требуется время, чтобы оценить и полюбить творчество А.Н. Бурганова. Москва, Большой Афанасьевский пер., 15, стр. 9

Дом-музей И. С. Тургенева В 1840–1850-х гг. этот дом снимала мать писателя, Варвара Петровна. Тургенев часто гостил в этом доме, здесь бывали его знакомые. Считается, что мама и люди, проживавшие в нем, послужили прототипами для героев повести «Муму» — одного из известнейших произведений писателя. В экспозиции представлены прижизненные портреты и издания Ивана Сергеевича, мебель той эпохи и несколько подлинных вещей Тургенева. «Она выезжала редко и уединённо доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День её, нерадостный и ненастный, давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи». - строчки из «Муму» описывающие маму. ул. Остоженка, 37/7

Центр искусств «Центр искусств. Москва» — площадка, где представлена живопись из частных собраний, которая ранее не была демонстрирована широкой аудитории. Экспозиция динамична и постоянно меняется: одни полотна возвращаются в частные собрания, а на их место приходят другие. Центр позиционирует себя как территорию, полностью посвящённую искусству. Помимо выставок, здесь проходят лекции и концерты, тема которых связана с пониманием и восприятием музыки и живописи. Есть и образовательные программы, рассчитанные на взрослых и детей от 10 лет, где изучают основы теории и практики экспертизы и анализа живописи. В галерее проходит уникальный формат вечерних мероприятий, где посетители могут насладиться концертом, лекцией или поэтическим перформансом в окружении произведений искусства. Зрителям выпадает возможность посетить галерею в вечернее время, в уединенной атмосфере погрузиться в созерцание искусства и насладиться вечерним мероприятием в камерном формате. Волхонка, 15

Государственный центральный музей современной истории России Музей - крупнейший центр изучения современной истории России. В постоянно пополняемых фондах и экспозиции отражены важнейшие события и явления, определившие развитие российского общества и государства за полтора века, со второй половины XIX века по сегодняшний день. Экспонаты музея характеризуют многих известных государственных и политических деятелей, видных ученых, писателей, художников, артистов; рассказывают о государственных преобразованиях и революционных потрясениях, войнах и трудовых буднях, идейных исканиях, политической борьбе, культурной жизни страны. Экскурсии и образовательные музейные программы знакомят со всеми экспозициями, выставками музея и его экспозиционно-мемориальных отделов - "Пресня", "Подпольная типография 1905-1906 гг.", "Обретая свободу", мемориальной квартиры Г.М. Кржижановского, экспозиционно-выставочный отдел "Музей-галерея Е. Евтушенко" Тверская ул., 21, стр. 1, Москва

Музей ЗИЛ Музей открыт для того, чтобы придя в него, смогли ощутить мощь и силу нашей страны, ее прошлого, настоящего и будущего. Завод - это почти вся жизнь для десятков тысяч работников, их детей и внуков, это воспоминания о юности и гордость за общее дело. Сохраняя историю, передавая ее своим детям, мы учим их работать над ошибками, которые совершили взрослые и идти вперед, основываясь на опыте предыдущих поколений. В экспозиции представлено немало интересных экспонатов, многие из которых уникальны. Посетители смогут увидеть, в каких автомобилях ездили Сталин, Хрущев и другие руководители СССР и Коммунистической Партии Советского Союза, а также узнать историю создания всех правительственных автомобилей, выпущенных на предприятии. Помимо осмотра самих автомобилей гости музея могут окунуться в атмосферу сборочного цеха, а также посмотреть документальные фильмы об истории завода и каждой модели в уютном кинотеатре. Бесплатно

Музей археологии Москвы Музей открыт в 1997 г. Этот уникальный музей расположен на глубине 7 метров. Один из основных экспонатов - устои Воскресенского моста XVII века через реку Неглинную. В музее можно увидеть многочисленные клады, найденные в различных районах Москвы. Особый интерес представляет большой клад серебряной посуды и монет из Гостиного двора. В центре экспозиции - основы Воскресенского моста XVIII века, обнаруженные во время раскопок. Мост был переброшен через реку Неглинную от Воскресенских ворот к дороге на Тверь. Построенный во времена Бориса Годунова и засыпанный после пожара 1812 года, Воскресенский мост — свидетель нескольких веков жизни города. В музее вокруг моста установлены современные мультимедийные инсталляции, показывающие историю этой части города. Кроме того, появились бинокуляры — интерактивные модули-очки, с помощью которых можно заглянуть в прошлое и увидеть, как выглядели окрестности моста в разные эпохи. Билет: 300р Манежная площадь, 1А, Москва

Музей-квартира А.М. Васнецова Здесь художник провел последние 30 лет жизни. Мысль об устройстве музея возникла в 1956 году, когда отмечался столетний юбилей живописца. Осуществить идею удалось при участии его родных. Сын художника предоставил в распоряжение экспозиции несколько комнат. В дар музею им были переданы картины, этюды, рисунки, мебель, выполненная по рисункам отца, мемориальные вещи, книги, документы - всего около 2 тысяч вещей. В 1965 году музей-квартира был открыт для посетителей. Сегодня музей занимает две квартиры на одной лестничной площадке. Экспозиция, развернутая в квартире напротив, представляет разные этапы и грани творчества художника. Особый раздел посвящен началу творческого пути мастера. Пейзажи, представленные на стенах музея, отличаются удивительным разнообразием тем, мотивов и настроений. Многие произведения Васнецова воскрешают облик древней Москвы. В собрании музея находится более 9 тысяч экспонатов. Билет: от 150р Фурманный пер., 6, Москва

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева В древнейшем архитектурном памятнике Москвы, Спасском соборе (20-е годы XV века), в оконных проемах алтаря сохранились фрески А. Рублева, великого иконописца Древней Руси. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева основан в 1947г. на территории полностью разоренного Спасо-Андроникова монастыря. Именно в этом месте находится погребение выдающегося иконописца Андрея Рублева.

В этом монастыре он был иноком и здесь же в 1430 г. был погребен. До 1950 года в музее находился архив Министерства государственной безопасности. Когда Рублева официально признали великим русским художником, лучшего места для его музея было не найти. Указ о создании музея был принят советским правительством в 1947 г. Для посетителей собранная экспозиция открылась только в 1960г. в восстановленном белокаменном соборе. В музее собраны произведения, авторами которых считаются ученики Андрея Рублева и Дионисия, иконы, написанные мастерами Оружейной палаты, а также множество икон неизвестного авторства. Поисковая и реставрационная деятельность остается одним из главных направлений деятельности. Первоначально в фондах находились только копии и фотографии. Потом сюда стали поступать иконы, списанные по ветхости из провинциальных фондов, снятые со стен фрески. Сейчас в музее более 5 тысяч икон. Кроме иконного фонда, музей владеет собранием иконных окладов, литургических предметов, рукописных и печатных книг (в том числе - богослужебных и певческих старого обряда). Билет: 390р. Можно прогуляться по территории И на сегодня все.