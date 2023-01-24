Владимиру Высоцкому - 85

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Высоцкий. Вы в курсе, что у него есть фотка на фоне американского авианосца. Май 1976 г, Генуя - круиз на т/х БелоруссияПредыдущие материалы:
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