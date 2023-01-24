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Владимиру Высоцкому - 85

Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 851-я Мещанская улица, дом 126, 1925. В этом доме родился Владимир Высоцкий.Владимиру Высоцкому - 85Маленький Володя Высоцкий позирует на первой Мещанской улице в МосквеВладимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий с другом, 1947 г.Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий в школьные годыВладимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий с мачехой Евгенией Степановной и папой Семеном Владимировичем,1948 г.Владимиру Высоцкому - 85Евгения Степановна Лихалатова («мама Женя»), Володя и Семен Владимирович Высоцкий в г.Эберсвальде, Германия. Фото 1948Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий с матерью Ниной в зимнем пионерском лагере «Машиностроитель». Покров, Владимирская область, январь 1950 года.Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий выступает в пионерском лагере «Машиностроитель», г. Покров, 1950 год.Владимиру Высоцкому - 85Володя Высоцкий. УССР, 1950 год.Владимиру Высоцкому - 8516-летний Владимир со своим другом - Владимиром АкимовымВладимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий с одноклассниками перед выпускным вечером на ВДНХ. Москва. 1955 год.Владимиру Высоцкому - 85Студенты Школы–студии МХАТ во время гастролей в Павлодарской области, июнь 1958 года. Справа - Владимир ВысоцкийВладимиру Высоцкому - 85Владимиp Семенович Высоцкий, 1962 год.Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий и Савелий  Крамаров в Латвии. Август 1964 года. Оба были начинающими и в "На завтрашней улице" играли в эпизодах.Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин, конец 60-х годов.Владимиру Высоцкому - 85В. Высоцкий. Лыткарино. 30.09.1970 г. Фото И. Чернова.Владимиру Высоцкому - 85Владимир  Высоцкий как Остап Бендер - кинопробы, 1970 годВладимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий в роли Гамлета в Театре на Таганке. Москва. 1971 год.Владимиру Высоцкому - 85Карел Готт и Владимир Высоцкий. Дубулты, Юрмала, Латвийская ССР, 6 августа 1972 года.Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий на сцене Театра на Таганке. Примерно 1970-е.Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий на смотровой площадке Ленинских гор, 1974Владимиру Высоцкому - 851974 г.Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий со своим другом писателем и сценаристом Леонидом Мончинским. СССР. Иркутск. 1976 гВладимиру Высоцкому - 85Вадим Туманов - слева от ВысоцкогоВладимиру Высоцкому - 85Вадим Туманов - предартели «Лена», вертолетчик А.Шемяков, Владимир Высоцкий у памятника жертвам Ленского расстрела 1912 года в п.Апрельский, Иркутской области. 1976 годВладимиру Высоцкому - 85Высоцкий и ДальВладимиру Высоцкому - 85Высоцкий на Таганке в кабинете у Любимова, 1979Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий в роли капитана Жеглова в фильме С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя». 1970-е гг.Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий в перерыве съёмок фильма «Место встречи изменить нельзя». 1978 г.Владимиру Высоцкому - 85В. Высоцкий и С. Садальский на съемках фильма "Место встречи изменить нельзя". Москва. 1978гВладимиру Высоцкому - 85С. Говорухин, В. Высоцкий и С. Садальский на съемках фильма "Место встречи изменить нельзя". Москва. 1978гВладимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий во время съёмок фильма «Место встречи изменить нельзя». 1978 гВладимиру Высоцкому - 85Первый Советский хозяин "Мерина"Владимиру Высоцкому - 85Письмо Высоцкому от молодого поклонника из Пятигорска, 1975 год.Владимиру Высоцкому - 85Владимир Высоцкий. Париж, 1970-е годыВладимиру Высоцкому - 85В Америке с Капитаном Крюком. 1976Владимиру Высоцкому - 85Джордж Харрисон из группы The Beatles и Владимир Высоцкий возле студии звукозаписи Le studio.  Канада.1976 годВладимиру Высоцкому - 85Михаил Шемякин и Владимир Высоцкий со скульптурой Петра I в парижской мастерской художника. Франция, август 1978 года.Владимиру Высоцкому - 85С Михаилом ШемякинымВладимиру Высоцкому - 85
Высоцкий. Вы в курсе, что у него есть фотка на фоне американского авианосца. Май 1976 г, Генуя - круиз на т/х БелоруссияВладимиру Высоцкому - 85Предыдущие материалы:

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