Присоединение Крыма к России (9 лет)

В марте 2014-го подавляющее большинство крымчан на референдуме заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. «Демократический» Запад волеизъявления 2 300 000 человек «не заметил» В марте 2014-го подавляющее большинство крымчан на референдуме заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. «Демократический» Запад волеизъявления 2 300 000 человек «не заметил»

Черноморский полуостров, площадью в 27 000 км, омываемый с севера Азовским морем, присоединялся к России дважды — в 1783 году, при императрице Екатерине Второй, и в 2014-м — при президенте РФ Владимире Путине. Черноморский полуостров, площадью в 27 000 км, омываемый с севера Азовским морем, присоединялся к России дважды — в 1783 году, при императрице Екатерине Второй, и в 2014-м — при президенте РФ Владимире Путине.

История

Аборигены таврических и киммерийских племен, греческие искатели Золотого руна и скифские кочевники, завоеватели римляне и армянские торговцы, смявшие половцев тумены Орды и генуэзские дельцы, янычары и визири Османской империи и держащие скрепы крымские татары — сотни лет вплоть до середины 18 века на полуострове сменялись (и смешивались) народы и культуры, подбрасывая поленья в уникальный плавильный котел Крыма.

Эллины и северные итальянцы основывали города на побережье. Нынешняя Керчь — в прошлом греческий Пантикапей, две с половиной тысячи лет назад стал столицей Боспорского царства, торговавшего пшеницей, соленой рыбой и вином, а полторы тысячи лет назад оказался северо-восточным оплотом Рима. Потом были тюрки из Хазарского каганата, а с Х века — славяне из Киевской Руси, основавшие в Северном Крыму и Приазовье Тмутараканское княжество. Вслед за ордынцами и Византией в Кафу-Феодосию пришли генуэзцы в 14-м веке, а в 15-м веке генуэзские колонии в Крыму захватила Османская империя, под «крышей» которой почти три с половиной века процветало Крымское ханство. Нынешняя Керчь — в прошлом греческий Пантикапей. Фото: pixabay.com

Пантикапей две с половиной тысячи лет назад стал столицей Боспорского царства. Фото: pixabay.com

Российская империя

В конце 17-го века два неудачных похода на Крым совершил князь Василий Голицын. Потом была серия русско-турецких войн. Наконец, компания 1768-1774 годов завершилась победой войск, ведомых Суворовым и графом де Бальменом. А, значит, и триумфом Екатерины Великой и ее любимца Григория Потемкина, ставшего Таврическим (Крым звался Тавридой). Российская империя заключила с Портой Кучук-Кайнарджийский мир. Север полуострова с ключевыми Керчью и крепостью Еник-Кале, запиравшей выход из Азова в Черное море, отошли России. А уже 9 лет спустя, в 1783 году, весь Крым стал российским. И Крымское ханство, еще недавно простиравшее свои владения на все приазовские территории и часть Кубани, перестало существовать. Шахин-Гирей, правивший полуостровом, отрекся от престола. Местным жителям императрица устами Потемкина обещала сохранение свободы вероисповедания и ведение прежнего уклада жизни. Татарская знать получила права российского дворянства. Российская империя окончательно утвердилась в статусе мировой супердержавы, а Османская империя таковой быть перестала.

Началось строительство Севастополя — будущей главной базы нашего черноморского флота. Ряд крымских городов получили статус открытых. Начался приток населения и инвестиций, в том числе иностранных. Российская знать стала строить дворцы на южном побережье полуострова. Были заложены знаменитые на весь мир виноградники Массандры (князь Л. С. Голицын). Крепость Еник-Кале. Фото: wikimedia.org Массандровский дворец. Фото: pixabay.com

Значение

Крым — это единственные в империи незамерзающие круглый год бухты, глубины и конфигурация которых позволяют размещаться и практически любым кораблям и подлодкам военного флота, и судоверфям. Сейчас его называют непотопляемым авианосцем. Владение Крымом — это контроль обстановки во всем Черноморском регионе. К этому стремились сначала турки, потом англичане с французами, затем немцы.

На рубеже 19 и 20 веков тогдашние аналитики заявляли: «Крым- природный сторож со стороны России, Дарданелл и Суэцкого канала; Крым - природный торговец со Смирною, Трапезунтом, Кипром и Афинами. Из Крыма Россия будет владеть всем соседним Югом, Кавказом, Арменией, Балканским полуостровом».

Крым — одна из двух точек на карте России, где весь год могут восстанавливать здоровье миллионы людей.

Крым — место, где без высоких климатических рисков могут выращиваться сельскохозяйственные культуры, которые невозможно вырастить почти нигде больше в нашей стране (от хлопка и риса до цитрусовых, оливок, лавра). Крепость в Судаке. Фото: pixabay.com Природа Крыма. Фото: pixabay.com Город-курорт Ялта. Фото: pixabay.com

События нашего времени

В феврале 1954 года лидер СССР Никита Хрущев принял решение передать Крым из состава РСФСР в состав УССР — чтобы «продвинутая Украина» подтянула до своего уровня «отстающий» полуостров и для того, чтобы не было организационных и технических проблем при строительстве Северо-крымского водоканала. Он должен был напоить водами Днепра ( точнее, Каховского водохранилища) засушливые степи и полупустыни на севере и в центре полуострова.

Указ Президиум Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» был издан 19 февраля 1954 года. А закон о передаче Верховный Совет Советского Союза принял два месяца спустя. И Указ и законы подписал второй на тот момент человек в стране Климент Ворошилов.

19 ноября 1990-го года РСФСР и УССР заключили договор сроком на 10 лет, где обязались взаимно уважать границы республик на момент подписания. В феврале 1991 года по итогам референдума Крымская область стала автономной республикой. В октябре 1991-го Президиум Верховного Совета Крыма принял заявление, что акт передачи полуострова Украине был совершен «без учета мнения народа». А 21 мая 1992-го Верховный Совет Российской Федерации объявил постановление Президиума ВС РСФСР от 5 февраля 1954 год «не имевшим юридической силы с момента принятия». Причина — нарушение Конституции РСФСР и законодательной процедуры. Позже российский парламент счел, что вопрос статуса Крыма — это предмет договоренности Москвы и Киева с учетом волеизъявления крымчан.

31 мая 1997 года в Киеве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. В нем стороны подтвердили нерушимость границ между ними. В сентябре 2018-го президент Украины Порошенко заявил о прекращении действия этого договора, 277 депутатов Верховной Рады в декабре 2018-го непродление договора подтвердили. Де факто большинство его положений нарушались Украиной на протяжении многих лет, де юре его действие прекратится 1 апреля 2019 года.

Крымский конфликт

С начала и на протяжении трехмесячных выступлений антиправительственных сил в Киеве и на западе Украины с ноября 2013-го по февраль 2014-го в Крыму большинство населения и значительная часть людей во властных структурах полуострова явно или косвенно демонстрировали свою поддержку официальной власти и неприятие методов и устремлений Майдана. И лишь Меджлис крымско-татарского народа с 21 по 23 февраля организовывал в Симферополе акции в поддержку тех, кто в эти дни свергал законно избранного президента страны Виктора Януковича который вместе с семьей был эвакуирован в Крым, а позже в Ростов-на Дону). На автобусы с крымчанами, которые возвращались из Киева на полуостров в феврале 2014-го, было совершено нападение украинскими националистами, машины были сожжены, погибли люди. Военные без опознавательных знаков заблокировали военную часть А-2320 в селе Перевальное, которая отказалась сдавать оружие. Фото: Анатолий ЖДАНОВ "Вежливые люди" в Крыму. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ход присоединения

В исполнительные органы власти Севастополя новые люди, настроенные пророссийски, пришли 23-24 февраля 2014 года. Два дня спустя представители меджлиса вместе с боевиками из Киева пытались в Симферополе заблокировать Крымский парламент. Но утром 27 февраля он был деблокирован. Депутаты Верховного Совета отправили в отставку прежний кабинет министров. Новым премьером республики был назначен Сергей Аксенов, лидер партии «Русское единство». Было заявлено о непризнании тех, кто захватил власть в Киеве силовым путем. Прозвучало обращение к руководству РФ с просьбой обеспечить мир и спокойствие на территории полуострова.

После того, как 1 марта Совет Федерации России дал добро президенту РФ на использование российских войск на территории Крыма (по российско-украинским соглашениям в Севастополе в районе базирования Черноморского флота и на двух авиабазах могло находиться до 25 тысяч российских военнослужащих) бойцы Сил Специальных операций совместно с представителями крымской самообороны блокировали все части ВСУ на территории полуострова.

16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.

17 марта была провозглашена независимая республика Крым.

18 марта Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.

Последствия для России

Несмотря на жесткое неприятие Украиной, США и других членов НАТО итогов волеизъявления народа Крыма и возвращение его в состав России, а также санкций, которые страны запада во главе с американцами ввели с весны 2014-го года по отношению к России из-за «аннексии Крыма», интеграция полуострова в состав РФ за минувшие пять лет практически состоялась.

Остров получил энергетическую, транспортную, продовольственную независимость от Украины, которая все годы «незалежности» держала полуостров на голодном пайке.

Крупнейшим инфраструктурным проектом для России в 21 веке стал Крымский мост (более 229 млрд. рублей). Автомобильное движение по нему идет с мая 2018-го, железнодорожное начнется в конце 2019-го. «Продолжением» моста станет федеральная трасса «Таврида». Она соединит восток и запад полуострова скоростным автобаном, ее готовность на март 2019-го составила более 60%. Одним из крупнейших в Восточной Европе и самым современным стал новый аэропорт Симферополя «Крымская волна». Три энергоблока общей мощностью до 500 МВт, введенные за эти годы и энергомост из Краснодарского края позволили отказаться от поставок электроэнергии из Украины.

Проблемой остается снабжение водой агропрома республики — из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского водоканала.

Из-за санкций на полуострове не работают крупнейшие российские банки и телекоммуникационные операторы, но ведущие авиакомпании страны совершают рейсы в Симферополь из большинства крупнейших городов европейской части России.

Несмотря на то, что значительная часть членов ООН де юре не признает вхождение Крыма в Россию, де факто на полуострове за 5 лет побывали делегации из большинства европейских стран, в том числе с участием депутатов республиканских и городских парламентов, а также крупных бизнесменов. Крымский мост. Фото: pixabay.com Аэропорт Симферополя. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Интересные факты

Крым — единственный полуостров страны, где присутствуют 3 природно-климатические зоны: субтропики, горы, степи.

В Крыму течет 257 рек (самая длинная Салгир — 215 км), есть 50 соленых озер, самая высокая точка полуострова — гора Роман-Кош 1545 м.

Самый протяженный в мире (!) троллейбусный маршрут — Симферополь-Ялта, 86 км.

В Крыму расположена одна из мощнейший в мире солнечных электростанций. Мощность построенной австрийцами у поселка Перово станции — 100 МВт.

Крупнейшая в Европе астрофизическая обсерватория работает в поселке Научном под Бахчисараем, она основана в 1949 году, ее ученые открыли более 850 астероидов.

100 лет назад 40% поваренной соли Российской империи добывалось в Крыму. ИГОРЬ ЯКУНИН

https://www.kp.ru/putevoditel/interesnye-fakty/prisoedinenie-kryma-k-rossii/

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