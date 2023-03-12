День окончания «незнаменитой войны»

13 марта – день победы СССР в Советско-финской войне

13 марта 1940 года, завершилась Советско-финская война. В западной историографии этот конфликт называют «Зимней войной». Война началась 30 ноября 1939 года, причиной послужил обстрел советской территории со стороны Финляндии возле деревни Майнила, погибла группа военнослужащих РККА. Мнение.

«Выстрелы в Майнила» 26 ноября 1939. По мнению большинства западных и многих российских историков – провокация советской стороны: либо подлог, либо имитация обстрела собственной территории. Финляндия на этом участке не имела у границы дальнобойной артиллерии и была крайне не заинтересована в конфликте с СССР. Предложение финнов провести тщательное расследование инцидента и отвести войска от границы было отвергнуто. Через два дня СССР разорвал пакт о ненападении и начал войну против Финляндии.

Однако.

В ходе войны Финляндии помогали 13 стран, посылавшие ей вооружение (в основном его поставляли Англия, США, Франция, Швеция). Финляндия получила: 350 самолетов, 1,5 тыс. артиллерийских орудий разного калибра, 6 тыс. пулеметов, 100 тыс. винтовок, 2,5 млн. артснарядов, 160 млн. патронов.

Помощь деньгами на 90% шла из Соединенных Штатов, остальное - от европейских стран, главным образом Франции и Скандинавских. Военнослужащие РККА, 1939 г

Советская пропагандистская песня «Принимай нас Суоми-красавица», воспевающая «освободительный поход» Красной Армии в Финляндию с целью «освобождения финляндского народа», содержит любопытные строки.

«…Ломят танки широкие просеки,

Самолёты кружат в облаках.

Невысокое солнышко осени

Зажигает огни на штыках».

Финский пулеметный расчет, 1939 г.

Ну какое же «солнышко осени» 30 ноября?! Декабрь на носу, в Карелии – снегу чуть ли не по пояс. Да и с танками, которые «ломят широкие просеки» вышло не всё ладно. Предполагая, что противник слаб и малочисленен, штабисты РККА предполагали закончить войну быстрым мощным ударом. Против 250 тысяч финнов (при 130 самолетах и 30 танках) Красная Армия выставила около 600 тысяч солдат, 2289 танков и 2446 самолетов. В войсках существовала негласная установка – победить финнов ко дню рождения Сталина, 18 декабря. Подразделение Красной Армии, уничтоженное в Карелии на Раатской дороге

Однако ни к 18 декабря, ни к 18 января и даже 18 февраля победоносно завершить войну не удалось. Финны умело сопротивлялись, используя особенности местности: непроходимые леса, скальные массивы, реки, озера и болота. Знаменитая «линия Маннергейма» – цепочка укрепленных пунктов – также способствовала обороне.

Мнение.

Однако миф о чрезвычайной мощи и непобедимости «линии Маннергейма» родился позднее в советской историографии, чтобы оправдать многомесячные неудачи Красной Армии. На самом деле, «линию Маннергейма» составляло относительно небольшое количество укреплений, пара десятков из которых представляли собой мощные железобетонные сооружения.

Однако.

Основу военной мощи Финляндии составляли уникальные, неприступные фортификационные сооружения, т.н. "линия Маннергейма" с ее предпольными, основными и тыловыми полосами и узлами обороны.

В "линии Маннергейма" были органически использованы особенности географии (озерный край), геологии (гранитная подстилка) и топографии (пересеченная местность, озы, лесистость, реки, ручьи, протоки) Финляндии в сочетании с высокотехничными инженерными сооружениями для создания линии обороны, способной дать многослойный огонь по наступающему противнику (на разных уровнях и под разными углами) наряду с непробиваемостью, прочностью и неуязвимостью самого фортификационного пояса.

Фортификационный пояс имел глубину 90 км. Ему предшествовало предполье с разнообразными укреплениями - рвами, завалами, проволочными заграждениями, надолбами - шириной до 15-20 км. Толщина стен и перекрытий дотов из железобетона и гранита достигала 2 м. Поверх дотов на земляных насыпях толщиной до 3 м рос лес.

На всех трех полосах "линии Маннергейма" насчитывалось свыше 1000 дотов и дзотов, из которых 296 представляли собой мощные крепости. Все укрепления соединялись системой траншей, подземных переходов и были снабжены продовольствием и боеприпасами, необходимыми для длительного ведения автономного боя.

Пространство между полосами укреплений, а также предполье перед всей "линией Маннергейма" были буквально покрыты сплошными военно-инженерными сооружениями.

Насыщенность этой местности заграждениями выражалась следующими показателями: на каждый квадратный километр приходилось: 0,5 км проволочных заграждений, 0,5 км лесных завалов, 0,9 км минных полей, 0,1 км эскарпов, 0,2 км гранитных и железобетонных надолб. Были заминированы и подготовлены к уничтожению все мосты, к порче - все дороги. На возможных путях движения советских войск были устроены громадные волчьи ямы - воронки глубиной 7-10 м и диаметром 15-20 м. На каждый погонный километр ставилось 200 мин. Лесные завалы доходили до 250 м по глубине. Гранитные противотанковые надолбы

Советско-финская война закончилась так, как и должна была закончиться – победой Советского Союза. Крохотная Финляндия с небольшой слабовооруженной армией не могла сопротивляться бесконечно. Однако эта победа далась нам дорогой ценой. Потери РККА составили около 400 000 военнослужащих убитыми, ранеными и пропавшими без вести. С финской стороны – 26 тысяч убитых, 43 тысячи раненых.

Мало кто знает, что именно советско-финская война подарила отечественной культуре образ советского солдата Василия Тёркина. Знаменитое стихотворение Твардовского «Переправа-переправа, берег левый, берег правый», которое все мы помним со школьной скамьи, посвящено форсированию реки Тайпалеен-йокки на правом фланге фронта. Правда от 13 марта 1940г. Мирный д-р с Финляндией

Перу Александра Твардовского, прошедшего советско-финскую войну корреспондентом, принадлежит еще одно стихотворение. «Незнаменитая война», так метко он назвал это столкновение СССР с Финляндией.

Из записной потертой книжки

Две строчки о бойце-парнишке,

Что был в сороковом году

Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело

По-детски маленькое тело.

Шинель ко льду мороз прижал,

Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,

А все еще бегом бежал,

Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,

С чего — ума не приложу, —

Мне жалко той судьбы далекой,

Как будто мертвый, одинокий,

Как будто это я лежу,

Промерзший, маленький, убитый,

На той войне незнаменитой,

Забытый, маленький, лежу.

К 11 марта на участке, западнее Выборга, войска Красной Армии перерезали шоссе Выборг - Хельсинки, открыв путь на столицу Финляндии. В то же время 5-8 марта войска 7-й армии, наступавшие в северо-восточном направлении на Выборг, также вышли к окраинам города. 11 марта было захвачено выборгское предместье. 12 марта начался фронтальный штурм крепости в 23 часа, и утром 13 марта (в ночь) Выборг был взят.

В это время в Москве уже был подписан мирный договор, переговоры о котором финское правительство начало еще 29 февраля, но тянуло 2 недели, все надеясь, что поспеет западная помощь, и рассчитывая на то, что вступившее в переговоры Советское правительство приостановит или ослабит наступление и тогда финны смогут проявлять неуступчивость. Таким образом, финская позиция заставила вести войну вплоть до последней минуты и привела к огромным потерям, как с советской, так и с финской стороны.....



https://fishki.net/anti/2536242-deny-okonchanija-neznamenitoj-vojny--13-marta--deny-pobedy-sssr-v-sovetsko-finskoj-vojne.html

Советско-финская война 1939-1940 гг. Бойцы Красной Армии слушают радио на привале. РИА Новости

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