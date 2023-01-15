Погибший в Донбассе боец ЧВК "ВАГНЕР" умел не только воевать

Алексей Нагин поистине был универсальным солдатом: снайпер, разведчик, сапёр, минёр, миномётчик. Из миномёта он мог попасть в окно с расстояния в пять километров. К своему 41-му году он не успел создать семью, так как постоянно был в командировках: Абхазия, Крым, Сирия, Ливия, Донбасс. О легендарном воине и о том, как он стал соавтором фильма "Лучшие в аду", читайте в материале Царьграда.

Это фото Алексея Нагина с его странички после гибели героя облетело интернет. На нём запечатлён улыбающийся спортсмен с рельефной мускулатурой, в стильной одежде и с модной бородкой. Похож на успешного фитнес-инструктора. И не подумаешь, что это воин, за спиной которого пять военных конфликтов, который был неоднократно ранен и получил за свои подвиги множество наград. ФОТО: ИЗ АРХИВА СЕМЬИ АЛЕКСЕЯ НАГИНА/ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ

"Со мной по спортзалам ходил"

Алексей родился в марте 1981 года на хуторе Вертячий Волгоградской области. Когда ему было четыре года, семья переехала в сибирский город Нягань. Тогда же маленького Лёшу отдали в секцию карате. В 13 лет он выиграл первые областные соревнования.

"Ещё сын увлекался боксом, лыжами, штангой. Я сам спортом занимался, и он со мной по спортзалам ходил. Все пацаны его уважали," – вспоминает детские годы сына Юрий Нагин.

В 1995 году семья вернулась на родину. Лёша окончил школу, поступил в техникум. В те годы у парня появилось ещё одно увлечение – мотоспорт. В конце 1990-х был призван в армию, тогда шла вторая чеченская война. ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "ВОЕНКОР ЯРЕМ"/YAREMSHOOTER/ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ

Путь воина

После срочной службы подписал контракт со спецназом ФСБ в Волгограде и стал разведчиком-снайпером. Участвовал в военном конфликте в Грузии. После событий на майдане его отправили в Крым инструктором разведки. Воевал за свободу Донбасса. В 2016 году вступил в ЧВК "Вагнер". Три года провёл в Сирии и Ливии, борясь с международным терроризмом.

За это время Терек (позывной Нагина) не только усовершенствовал свои навыки разведчика, но и освоил миномёт. Боец с позывным Баста рассказал сайту v1.ru:

- Андрей был фартовым, удача рядом с ним шла. С ним такие чудеса творились. Как он мины закладывал в миномёт – пособия можно было снимать. У него блокнот был с математическими расчётами. Полевые командиры бы всё отдали за этот блокнот.

Нагин мог попасть с расстояния пять километров в окно дома. Его приглашали в дружественные нам страны как инструктора по миномётному делу.

Одну из историй про Алексея Нагина рассказал на своём канале Военкор Ярем:

Во время очередной вылазки к нему на позиции он говорит: "Пацаны, есть трофейная рапира (100-мм противотанковая пушка МТ-12), хотите поснимать?" На что ответ очевиден – да!

Оказывается, в одном из жилых домов нашли телефон, на котором было видео, где боец ВСУ показывает рапиру. Посмотрев видео, Алексей решил её найти. И через несколько часов в одном из дворов на соседней улице нашёл! Пушка была спрятана под маскировочной сетью и ветками. Рапиру успешно починили, и в этот же день она работала на благо ЧВК "Вагнер". ФОТО : ИЗ АРХИВА СЕМЬИ АЛЕКСЕЯ НАГИНА

Чтобы было как в жизни

Алексей вписал своё имя и в отечественное кинопроизводство, он был соавтором двух фильмов: "Солнцепёк" о начале военного конфликта на юго-востоке Украины и "Лучшие в аду" об одной операции бойцов ЧВК, в которой лично участвовал Нагин. Он прописал диалоги, движения и тактику, чтобы всё было как в жизни. По сути, этот фильм про него и его бойцов.

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал Нагина выдающимся командиром, тактиком и стратегом, который с автоматом в руках ходил в бой вместе со штурмовыми группами:

Если бы каждый командир, каждый руководитель периодически залезал в окоп или просто чаще бы общался с народом, то Россия была бы по-настоящему великой.

Дед Мороз для брата

Несмотря на свою силу и характер бойца, Алексей был человеком с большим и добрым сердцем. Педагоги техникума, в котором учился Нагин, вспоминают его как отзывчивого парня, готового всегда прийти на помощь. Конечно же, он заботился о своей семье. У младшего братишки на ёлке в школе выступал в роли Деда Мороза. Сейчас его брат Артём уже взрослый, сражается с нацистами на Украине.

"Меня там ждут"

Во время специальной военной операции Нагин командовал штурмовым отрядом, прошёл множество тяжёлых боёв, в том числе за Попасную – его отряд отбивал город у ВСУ.

12 мая Алексея тяжело ранили. За жизнь воина боролись лучшие врачи из Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Его буквально собирали по кусочкам. Однако знали о критическом состоянии бойца только сослуживцы, родителям он ничего не говорил – они оставались в неведении почти два месяца.

После восстановления, в августе, Терек вернулся на передовую. На предложение близких сменить профессию отвечал коротко: "Меня там ждут", – говорят друзья.

Его личная война после возвращения продлилась совсем недолго. 20 сентября Алексей погиб во время боевого задания. Ему был 41 год. Где именно сложил голову герой, неизвестно, ведь все операции "Вагнера" держатся в секрете. В тот день обстрелам подверглись сразу девять населённых пунктов ДНР – в одном из них находился боец.

Добрым словом его вспоминают не только сослуживцы, но и те, кому удалось хотя бы недолго общаться с героем при жизни. Так, военкор Александр Симонов в своём телеграм-канале назвал Нагина смелым командиром, который никогда не бросал своих солдат, оставался с ними до конца.

Такой он и был – всегда готовящийся и готовый к бою. Как и его личный состав, который безмерно его уважал.

Кстати, своей семьи у Алексея не было. Его семьёй была армия и Родина, которым он посвятил всего себя. А в отпуске он всё свободное время проводил в спортивном зале, тренировался без устали, не мог сидеть без дела.

Трижды герой

Похороны Алексея прошли в Волгограде. Церемонию провели в триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". Проститься с героем пришли десятки людей: сослуживцы, друзья, родственники. На похоронах выделялись венки с надписями "От особого отдела", "Командиру". Пришёл Евгений Пригожин. В своей речи, обращаясь к родителям, он сказал:

Алексей был слишком отважным человеком!

Нагин был трижды Героем: ордена он получил в ДНР и ЛНР, а в конце сентября ему посмертно присвоено звание Героя России "за мужество, проявленное при выполнении боевой задачи". Награду из рук губернатора Волгоградской области получили родители Алексея.

Также Нагин кавалер трёх орденов Мужества и обладатель редкой награды – платиновой звезды ЧВК "Вагнер".

В Волгоградской области весной 2023 года пройдут соревнования по спортивной борьбе в память о герое Алексее Нагине. 300 участников померяются силами в двух дисциплинах: традиционный и классический панкратион.

Россия должна знать своих героев!

https://tsargrad.tv/articles/ne-kinoshnyj-geroj-pogibshij-v-...