Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Новый плакат Поскольку формат материала на сайте весьма куцый, выкладываю отдельно 2 части Следующие работы были сделаны про просьбе мам или жен. Я назвала их парадными. Они и выглядят так. Почти все эти воины у нас уже были в материалах. Под каждым портретом я поставлю ссылки в каких темах они были. Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.14

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.23

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.21

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.26

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.10

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.13

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.32



Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.27



Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.31



Выполнен по просьбе мамы.

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Калязимов Владимир Вячеславович у нас впервые. Вот что нашлось в сети о герое.

В Клеванцовской средней школе Костромской области прошло открытие мемориальной доски, посвященной памяти кавалера ордена Мужества лейтенанта ВДВ Владимира Калязимова.

В честь её открытия в школе прошла торжественная линейка, в котором приняли участие ученики и учителя, родные и близкие погибшего героя, представители администрации Островского муниципального района и депутат Костромской областной Думы Г.А.Полякова.

Владимир Вячеславович Калязимов, коренной житель деревни Клеванцово. Он родился в 1987 году, в 1994 году пришел в первый класс Клеванцовской средней школы. По словам учителей, был веселым подвижным и отзывчивым учеником. Закончив в 2004 году школу, поступил в Костромской автодорожный техникум г.Костромы, службу в армии проходил в рядах ВДВ, а затем она стала его профессией. Затем, как у всех – семья, работа. С началом спецоперации на Украине по роду службы Владимир сразу оказался там. В ходе одного из боев его жизнь оборвалась.

Открыли памятную доску мать Владимира Калязимова Елена Александровна и жена Светлана Анатольевна.

Память о Герое будет жить в наших сердцах ! Погибшие герои не умирают, пока есть те, кто о них помнит

https://ostrovskoe.bezformata.com/listnews/budet-zhit-v-nash...

На портале Костромской областной Думы отметили:

Владимир Калязимов закончил факультет физической культуры Костромского государственного университета. В армии он служил по контракту, был гвардии лейтенантом 1065-го Гвардейского артиллерийского полка 98-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. С первого дня специальной военной операции находился на передовой. Погиб 12 июня, выполняя воинский долг. Ему было 35 лет. За проявленные смелость и героизм награжден орденом Мужества посмертно.

https://kosoblduma.ru/press/article/Pamiat_o_geroe.html?poor...

Александрова Кирилла у нас был в Выпуске 34 . Портрет выполнен по просьбе мамы.

23-летний рядовой Кирилл Александров служил по контракту в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ. 9 марта он погиб при выполнении особо сложной боевой операции - штурма военного аэродрома противника в городе Гостомель. Тело бойца доставили в Чувашию в мае, его похоронили в родной деревне, где он провел свое детство.

Награжден Орденом Мужества посмертно. В родной школе деревни Караклы Канашского района в честь него открыли "Парту Героя"- написано в Новостях Чувашии.

https://t.me/pg21ru/3681

Маме Кирилла пришлось уехать в столицу, чтобы зарабатывать деньги для семьи, отец Кирилла умер, и обеспечение детей легло на плечи женщины. Дети в это время жили с бабушкой и дедушкой.

“Он с детства хотел стать военным. Очень любил служить”, - рассказали о Кирилле его близкие.

В 2018 году Кирилл Александров окончил Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. В том же году его призвали в армию. Там он принял решение служить по контракту. Два года отслужил в Самарской области. Затем подписал новый трехлетний контракт в Ульяновской области.

"Я родила сына. Он рос и развивался как все дети, как все проходил разные этапы жизни. Как все дети ходил в детский сад, в школу, а потом поступил в техникум. Любовь, друзья, драки, шишки, синяки, взлеты и падения. Было все как у нормальных пацанов. Как у всех, у него были и плюсы, и минусы. Он был обычным парнем. А для меня он был самым лучшим сыном! Он был честным и очень любил справедливость. С детства мечтал быть военным. А ведь он мог совсем не служить, мог просто получить военный билет. Но я сделала все, чтобы не сломать его, чтобы его мечта сбылась! Он подписал контракт, началась его военная жизнь.

Мой сын менялся на глазах! Он совсем по-другому начал размышлять о жизни, строил планы на будущее. А я потихоньку успокаивалась, радовалась, что у меня такой взрослый сын, мой мужчина. Я могу с ним общаться, советоваться и спорить, как со взрослым. Но так быстро все закончилось, я не успела нарадоваться, не успела наговориться, не успела, ничего не успела. Я родила и вырастила сына для России! [...]

https://pg21.ru/news/84837



Вадим выполнил еще портрет для баннера Размер 3х4. Его должны повесить в городе.

Этот герой у нас был в Выпуске 82. Портрет выполнен по просьбе жены. 8 марта в Целине простились с рядовым Российской армии Виктором Юрьевичем Березовец, нашим земляком, который геройски погиб 26 февраля при исполнении воинских обязанностей в ходе спецоперации на Украине.

О гибели 26 февраля военнослужащего Виктора Березовца «Батайскому времени» стало известно буквально на днях.

С рядовым Российской армии Виктором Юрьевичем Березовцом, который погиб при исполнении воинских обязанностей на Украине, 8 марта простилась Целина, сообщает газета «Целинские ведомости».

- Добрый, отзывчивый, жизнерадостный, всегда с улыбкой шёл по жизни. Дорожил дружбой, ценил преданность и верность. Виктор был душой компании… А еще он очень любил свою семью - маму, жену, братьев, племянников… Вот только о рождении сына не узнал… Не успел. Погиб за несколько дней до его рождения…, - рассказывают друзья, пришедшие проводить Виктора в последний путь.

Виктор Березовец награжден орденом Мужества. Посмертно.

https://battime.ru/na-ukraine-pogib-esche-odin-voennosluzhas...

2 сентября состоялось открытие мемориальной доски памяти Виктора Березовца на фасаде здания Целинской школы № 32, в которой он учился. Родился Виктор в 1991 году в Целине, был добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Его лучезарная улыбка никого не оставляла равнодушным. Он дорожил дружбой, ценил преданность и верность. Умел сопереживать и первым приходить на помощь. Был душой компании. А еще он очень любил свою семью – маму, жену, старших братьев, племянников. Вот только сына увидеть не успел, геройски погиб накануне его появления на свет.

Виктор служил по контракту, был профессиональным военным, ставшим на защиту мирного населения. Он с честью нес имя защитника Родины… Погиб в первые дни специальной операции на Украине. Погиб, защищая детей Донбасса, мирных жителей Луганской и Донецкой областей, подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Виктор Березовец награждён Орденом Мужества посмертно.

Добрыми словами вспоминали Виктора в этот день его мама Таисия Александровна Березовец, его первый учитель Галина Ивановна Семочкина.

С искренними словами благодарности за достойное воспитание сына обратилась глава Администрации района О.К. Косенко к матери героя.

Поблагодарил за память всех присутствующих военный комиссар Сальского, Песчанокопского и Целинского районов полковник А.В. Герусов.

От имени тех, кому предстоит хранить память о Викторе, выступил учащийся школы №32 Родион Поляков, сказавший, что в музее школы появится экспозиция, посвящённая выпускнику кавалеру Ордена Мужества Виктору Березовцу.

https://deltacelina.ru/muzhestvo-sluchajnym-ne-byvaet/?utm_s...

Этот воин у нас уже был вот тут: Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.22, но жена попросила сделать портрет с другой фотографии. Разве можно отказать....

Еще одна работа.

Этот герой у нас был и все ссылки стоят под парадным портретом.

Работы теперь у Вадима очень много. Надо и плакаты делать, и постеры, и хочет продолжить портреты мам и жен цикла "Святые женщины России". Помимо этого оформлять стенды в школы, эскизы памятников, которые его попросили сделать родные. А еще герои ВДВ. Парадные портреты так сильно легли на душу родным, что многие обращаются с просьбой сделать в таком формате. А художник у нас такой ОДИН. Когда все успевает? Вот например сейчас в работе оформление стенда для администрации одного города. Выслали макет. Деревянный, уж простите Это надо такое написать? "Добавлять карманы для фото"...

Засунуть бы этого деятеля в карман, чтоб посидел и подумал над словами, которые могут больно ударить. Короче вот частично сделанный заказ Как этот стенд и где будет висеть пока не ясно. Ведть еще и описание должно быть о героях.

Зато вот так оформлен портрет нашего героя Авдюкова Алексея в Юридической Академии, в которой он учился Приятно глазу и достойно! Вспомнить о нем можно тут: Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях, ч.26

Этот герой у нас уже был. Но тогда он был только представлен к награде.

Волгоградский губернатор передал звезду Героя России матери командира отряда спецназа Ивана Реховского, погибшего в ходе спецоперации. Иван был очень сильным спортсменом, регулярно выступал за бригаду на различных соревнованиях. Был мастером спорта.

На своей последней задаче, 2 июля 2022 года группа Реховского выдвинулась для оказания помощь группе, которая попала в засаду и вела бой. Выйдя в квадрат, группа спешившись начала движение к месту боя. Когда разведчики подошли на расстояние 20 метров к противнику, те подумали что это подошли свои, и обозначили себя. В следующий момент, капитан Реховский открыв огонь смог ликвидировать трех врагов. В дальнейшем завязав бой, Иван получил двойное пулевое ранение, в результате чего скончался. Ему было 35 лет.

https://t.me/rabotaembrat/5571

Золотом выбиты имена Нагина и Реховского. Их имена внесли в почетный список выдающихся земляков – оно высечено в Зале воинской и трудовой славы Волгоградской области. Последний бой командира разведгруппы 10-й ОБрСпН Вооруженных сил капитана Ивана Анатольевича Реховского.

Получив информацию, что одна из групп бригады попала в засаду и ведет бой, группа Реховского выдвинулась для оказания помощи. Выехав на транспорте в квадрат, группа спешилась и начала продвижение к месту боя пешком. Реховский шел первым в головном дозоре группы, по пути следования разведчики сняли две МОН-50.

Шли осторожно, Реховский будто что-то чуял, останавливались, слушали. Вышли к опорнику противника почти лоб в лоб, на Ивана вышел оппонент с вопросом «Кто такие?», сыграло и то, что Реховский на плитник прицепил флаг Украины. Реховский мнговенно оценив обстановку ответил мол «Свои, свои» с улыбкой, повернувшись к группе дал команду, и также с улыбкой развернувшись назад к противнику сразу его уложил. По некоторым данным Иван первым же магазином уложил троих ВСУшников.

А дальше начался полноценный контакт. Ведя бой капитан Реховский получил двойное пулевое ранение, в результате чего скончался на поле боя. Парни вытянули командира, и эвакуировали на базу. Уже потом из данных, которые были получены по радиоперехвату стало известно, что на том опорнике находилось до 40 человек противника, которые готовили более крупную засаду на мотострелковое подразделение наших сил.

В том же бою погиб разведчик-снайпер ефрейтор Вадим Захарченко (был у нас в Выпуске 30), который вскрыв выход противника по фланг группе открыл огонь, и тем самым сорвал маневр по окружению группы. В ходе того боя разведчики-спецназовцы бригады уничтожили около 8-10 человек противника. Ефрейтор Захарченко также представлен к званию Героя России.

«У мужика были стальные яйца» - так охаректиризовали капитана Реховского его сослуживцы.

Кстати говоря, именно группа Реховского уничтожила в бою Тараса Бобанича, одного из лидеров Правого сектора*. Дело было под Изюмом 8 апреля 2022-го года.

https://t.me/ok_spn/23631

И последней на сегодня работой будет плакат Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Он погиб в мирном городе Санкт-Петербурге во время терракта, направленного именно на него!

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