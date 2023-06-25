70 лет назад случилась самая загадочная смерть

Сталинский чекист Лаврентий Павлович Берия... До сих пор достоверных данных об обстоятельствах этой смерти летом 1953 года нет. Свидетельские показания и сохранившиеся документы до того противоречивы, что позволяют выдвигать самые разные версии… Пока лишь ясно одно – Берия погиб в результате заговора, организованного против него его товарищами по Президиуму ЦК КПСС во главе с Никитой Хрущёвым.

Тогда, сразу после смерти Сталина в марте 1953 года, между его бывшими соратниками разгорелась нешуточная борьба за власть. Больше всех шансов на успех было именно у Лаврентия Берии, который не только занимал должность первого заместителя председателя советского правительства, но ещё и руководил органами милиции и государственной безопасности. То есть досконально владел информацией обо всём происходящем в стране, в том числе и в высших властных кругах. Тем не менее это не спасло Берию от самого настоящего заговора…

До суда и следствия

Имеется классическое описание этого заговора, основанное на воспоминаниях Никиты Хрущёва, а также военных – заместителя министра обороны маршала Жукова и командующего войсками Московского военного округа генерала Москаленко.

Согласно этим воспоминаниям, поначалу Хрущёв убедил выступить против Берии главу правительства Георгия Маленкова и министра обороны Николая Булганина: мол, Берия желает единолично править страной, а весь Президиум ЦК хочет физически уничтожить. Затем в заговор оказалась втянута и вся остальная партийная верхушка, очень напуганная столь «зловещими планами» главного чекиста.

Арестовать Берию решили во время объединённого заседания ЦК КПСС и правительства, назначенного на 26 июня 1953 года. Арест поручили осуществить группе генералов во главе с Жуковым и Москаленко.

Генералы прибыли в Кремль в машине Булганина, которую кремлёвской охране, подчинявшейся Берии, было запрещено досматривать. Таким образом, в Кремль удалось доставить не только самих заговорщиков, но и их личное оружие. С этим оружием по сигналу Хрущёва генералы и ворвались на заседание правительства. Берия был арестован.

Его продержали в Кремле до вечера, а с наступлением темноты, опасаясь противодействия бериевских сподвижников с Лубянки, вывезли в штаб Московского военного округа.

Там Берия провёл под строгой охраной почти полгода. За это время назначенный Хрущёвым Генеральный прокурор Руденко провёл расследование всей «антипартийной» деятельности арестанта. Результатом стал целый перечень обвинений в заговоре против партии, в моральном разложении и даже в шпионаже в пользу английской разведки, с которой Берия якобы сотрудничал со времён Гражданской войны.

23 декабря 1953 года Лаврентий Павлович вместе с группой своих сторонников-чекистов были осуждены и расстреляны, а их трупы сожгли в крематории…

Вот такая вроде бы логическая и стройная версия, которую оставили сразу несколько участников тех событий. Но при внимательном её изучении в глаза бросается ряд противоречий.

К примеру, у маршала Жукова есть два рассказа об обстоятельствах ареста. В одном из них маршал вспоминал, что приказ на арест Берии он получил от Булганина, а в другом – лично от Хрущёва. Явно путается Жуков и с обстоятельствами своего прибытия в Кремль днём 26 июня. Он то писал о том, что приехал на машине министра обороны, то утверждал о своём самостоятельном прибытии. Кроме того, Георгий Константинович сильно запутался в фамилиях членов Президиума ЦК, присутствовавших при аресте, – в одном рассказе называл одни фамилии, а в другом – совсем иные.

Словом, складывается ощущение, что маршал чего-то недоговаривал, а может, и вовсе описывал события, которых никогда не было в реальности…

Эти подозрения усиливаются, когда знакомишься с воспоминаниями Хрущёва.

Оказывается, в разное время он так же по-разному описывал арест Берии. Одно время Никита Сергеевич придерживался классической версии ликвидации Берии – арест, расследование, суд. Но вот однажды он проговорился иностранным журналистам о том, что Берию, исходя из некоей политической целесообразности, оказывается, убили в день ареста, прямо в Кремле, без всякого суда. А следствие провели только потом, так сказать, задним числом. Хрущёв при этом подчеркнул, что это расследование полностью подтвердило все бериевские преступления и правильность скоротечного расстрела…

Выходит, Берию просто застрелили, а всё остальное было только умело разыгранным спектаклем? В этой связи очень интригующим выглядит один документ, не так давно обнаруженный в архивах. Это акт о расстреле, датируемый 23 декабря 1953 года. Согласно ему на смерть осуждалась целая группа генералов-чекистов, сподвижников Берии. Как мы помним, все они, согласно версии заговорщиков, были осуждены вместе с их хозяином.

Однако в этом акте фамилия самого Берии… отсутствует!

Выходит, его действительно ликвидировали гораздо раньше суда?

Раз, два и – готов

В том, что Берию убили ещё 26 июня, до самого конца своей жизни был уверен его сын Серго. В начале 90‑х годов он опубликовал мемуары, где изложил свою версию событий.

В тот день, утверждает Серго, заседание правительства, на котором Берия был якобы арестован, по каким-то причинам было отложено. И Лаврентий Павлович спокойно вернулся из Кремля домой, в свой особняк на улице Качалова.

Серго Берия в тот момент находился на работе в своём конструкторском бюро, где трудился инженером. Где-то в обед ему позвонил старый друг, лётчик-испытатель Анохин. Он тревожным голосом поведал Серго, что их дом на улице Качалова окружён военными, и там идёт настоящий бой.

Серго тут же примчался к особняку, где стрельба уже закончилась. В дом его не пустили, а скоро из особняка вынесли несколько трупов, завёрнутых в плащ-палатки.

Берия-младший уверен, что это были тела отца и его охранников, которые отказались сдаваться прибывшим военным заговорщикам и вступили в свой последний бой. Во всяком случае, после этого сын не видел отца ни живым ни мёртвым. О «суде» он узнал только из газет, однако знакомые из ЦК КПСС говорили ему, что это был лишь специально разыгранный фарс…

Мемуары Берии-младшего тогда, в 90‑е годы, наделали много шума. И скоро нашлись другие оставшиеся в живых свидетели, в общем-то, подтвердившие эти показания. Один из них – ветеран кремлёвской охраны Сергей Красиков. 26 июня он дежурил у Спасских ворот Кремля и своими глазами видел, как Берия днём спокойно вместе с другими членами Президиума ЦК КПСС покинул Кремль и поехал к себе домой, где, скорее всего, его и убили.

А в 1997 году в печати появились признания бывшего офицера армейской разведки Александра Веденина. Оказывается, он входил в группу спецназа, которая днём 26 июня штурмовала особняк Берии.

По словам Веденина, операцию организовал завербованный заговорщиками бериевский заместитель генерал Круглов, а непосредственно ликвидацией командовал опытный диверсант, полковник Коротко.

В тот день Коротко позвонил Берии и сказал, что намерен привезти для него некие секретные документы. После чего группа ликвидаторов на трёх автомобилях «Победа» выехала к особняку на улице Качалова. Полковник Коротко и трое сопровождающих его людей беспрепятственно вошли в дом, а остальные спецназовцы заняли заранее выбранные позиции по периметру. Им на поддержку прибыли солдаты на бронетранспортёрах, которые блокировали окрестные улицы.

Спустя несколько минут, свидетельствует Веденин, в доме раздались выстрелы. Всё окончилось очень быстро – видимо, сказалась внезапность нападения. Берия и его охрана были ликвидированы, нападающие не понесли никаких потерь. После чего спецназ вернулся на свою базу, где с людей взяли подписку о полном молчании. Через некоторое время эта группа диверсантов специальным приказом была расформирована, а бойцов раскидали по разным частям страны…

Таким образом, без суда и следствия произошло политическое убийство. Видимо, чтобы хоть как-то скрыть это преступление, его организаторы и запустили легенду об аресте в Кремле, «расследовании» и «суде» Но в конце концов, как это бывает с любой ложью, убийцы Берии запутались в изложении мифа.

Этот эпизод стал одной из самых неприглядных страниц российской истории в борьбе за власть.

Вадим Андрюхин

https://pravda-nn.ru/blogers/beriya-bez-doveriya-kak-na-samom-dele-ubili-izvestnogo-stalinskogo-spodvizhnika/ Предыдущие материалы: