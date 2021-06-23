2 гвоздики для Берии - Восстановление исторической правды о Л. П. Берии

26 июня 1953 года без суда и следствия Берия Лаврений Павлович был убит у себя на квартире заговорщиками, связанными с Хрущевым Первый канал показал документальный фильм о «хорошем» Берии, хотя раньше ТВ формировало образ «кровавого палача и насильника», который вместе со Сталиным якобы разрушал Россию-СССР.

Документальные фильмы «Страна Советов. Забытые вожди» посвящены плеяде ярких советских лидеров: они рассказывают о Феликсе Дзержинском, Клименте Ворошилове, Семене Буденном, Вячеславе Молотове, Андрее Жданове, Викторе Абакумове. Лаврентий Берия стал героем для первого фильма.

Впервые на таком уровне сделала попытка опровергнуть «чёрный» миф о великом советском государственном деятеле Л. П. Берии, который был сформирован ещё при Н. Хрущёве. Хрущёв, фактически совершив государственный переворот и осуществляя разрушительную «перестройку-1», все негативные моменты в истории сталинского СССР свалил на Сталина и Берию. При этом многие из истории СССР было искажено, белое превращено в чёрное, и наоборот. Когда великие подвиги и достижения той эпохи попытались замазать грязью, забросать мусором. В результате титаническая эпоха, когда были заложены основы советской цивилизации, благодаря которым до сих пор Россия существует как суверенное государство, была оплёвана и очернена.

В 1990-2000-е годы, при господстве прозападного вектора развития, сталинский курс развития России, создания общества служения и созидания, был настоящим пугалом для либералов и западников. Хотя даже в то время около половины населения России считали, что в целом Сталин и Берия проводили правильную политику и сделали Россию-СССР сверхдержавой.

В фильме Берия показан не как «палач», выполнявший безумные указания «кровавого тирана» Сталина, а как один из самых талантливых менеджеров-управленцев XX столетия, исполнявший самые важные поручения советского правительства. От превращения Грузии (тогда малоразвитая российская окраина) в цветущую республику в начале своей карьеры и до создания ядерного щита и меча СССР в послевоенные годы.

В начале фильма Берия предстает как одаренный, трудолюбивый и дисциплинированный молодой человек, который присоединяется к большевикам накануне революции под впечатлением от гнетущей социальной несправедливости в Российской империи. После этого благодаря своим талантам Лаврентий Павлович делает блестящую карьеру в органах госбезопасности Азербайджана и Грузии, а затем переходит на общесоюзный уровень. На посту наркома внутренних дел СССР Берия сократил число расстрелов, провёл масштабную амнистию (были освобождены сотни тысяч человек), а многие организаторы массовых репрессий сами были наказаны, включая Н. Ежова.

Большую роль Берия сыграл в ходе Великой войны. Он стал одним из организаторов Великой победы. После войны он решал задачу выживания советской цивилизации: США первыми создали ядерное оружие, с целью шантажа СССР применили его против Японии. Холодная (информационная) война Запада против СССР могла стать атомной. Хозяева Запада готовили планы ядерной бомбардировки Советского Союза. Однако советские учёные и оружейники, при помощи разведки, создали советскую «царь-бомбу». Берия решил эту величайшую задачу. Кроме того, он курировал ракетную программу и создание системы ПВО. Американцы вынуждены были отказаться от варварских планов атомной бомбардировки советских городов. Благодаря этому Россия до сих пор не оккупирована Западом.

В 1953 году Лаврентий Берия потерпел поражение в борьбе за власть после смерти Сталина от группы Никиты Хрущёва, который был скрытым троцкистом и выполнял задачу по разрушению советской цивилизации («перестройка-1») путем непродуманных, крайне противоречивых и разрушительных «реформ». В результате Берия был расстрелян после крайне сомнительного судебного процесса (по одной из версий, просто убит в ходе задержания), а его имя было очернено и вычеркнуто из советской истории. Интересно, что один из самых видных советских деятелей вёл простую жизнь, был бессребреником. После его убийства изымать у «агента иностранных разведок и предателя», оказалось нечего.

В ходе горбачёвской перестройки и контрреволюции 1991-1993 гг. Сталин и Берия стали наиболее ненавистными фигурами для российских либералов и западников, ведь они показали, что при мудром руководстве «неполноценный» русский народ может добиться невиданных успехов в развитии и даже стать лидером человеческой цивилизации на пути к обществу «золотого века». При этом если за Сталиным, скрипя зубами, еще признавали некоторые успехи, то Берия стал символом абсолютного зла, без проблеска хорошего.

Однако правда постепенно просачивается из-под гор мусора, которые были набросаны на имена величайших деятелей русской и мировой истории. Появляются статьи и книги, где на основе фактов, а не откровенной лжи и домыслов, рассказывается о великом советской цивилизации. О великом проекте Сталина и Берии, который вёл СССР-Россию по пути создания общества будущего, общества служения и созидания, где не будет места социальной несправедливости, паразитированию немногих «избранных» над народными массами, где будет господствовать этика совести.

Более подробнее о Берии читайте в статьях «Военного обозрения»: Чёрный миф о "кровавом" Берии; Чёрный миф о "кровавом палаче" Берии; Чёрный миф о "кровавом палаче" Берии. Часть 2. Также полезно изучить книги исследователя Юрия Мухина — «Убийство Сталина и Берия», «Убийцы Сталина. Главная тайна XX века», «СССР имени Берия», А. Мартиросяна — «Сто мифов о Берии. Вдохновитель репрессий, или Талантливый организатор? 1917-1941 гг.», «Сто мифов о Берии. От славы к проклятиям. 1941-1953 гг.», серия «Двести мифов о Сталине», Сергея Крёмлева — «Берия. Лучший менеджер XX века», А. Севера — «Маршал с Лубянки. Берия и НКВД в годы войны», «Лаврентий Берия. О чем молчало Совинформбюро», «Тайна сталинских репрессий» и т. д.

Основные достижения «отца советской атомной бомбы»

- Берию обвинили в том, что он стал «палачом Сталина», реализуя его кровавые замыслы по уничтожению советского народа. В реальности Лаврентий Павлович, не имел и не мог иметь отношения к организации репрессий 1936-1937 гг., так как до 1938 года работал в Закавказье. Когда принимали решение о проведении репрессий, Берия был в это время на партийной работе в Закавказье. Кроме того, не стоит забывать, что право голоса в Политбюро Берия получил только в 1946 году, а до этого, с 1939 года, он был только кандидатом. В результате участвовать в определении политического курса страны Берия мог только с 1946 года. Берия просто не мог быть организатором репрессий.

За террор были ответственны Генрих Ягода (глава НКВД в 1934-1936 гг.) и Николай Ежов (нарком внутренних дел в 1936-1938 гг.). Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР в ноябре 1938 года. Всё было наоборот, Сталин назначил Берию в НКВД, чтобы остановить маховик репрессий, пересечь разложение структуры обеспечивающей государственную безопасность. Скрытые троцкисты Ягода и Ежов и их подельники, в ходе борьбы с «пятой колонной», обрушили удар на невиновных, чтобы вызвать социальное недовольство и создать условия для государственного переворота. К тому же Ежов негативно воздействовал на работу разведки и контрразведки. Берия же резко снизил масштабы репрессий, провел огромную работу по проверке арестованных и в 1939-1940 гг. — было освобождено подавляющее большинство лиц, которых не успели осудить в 1937-1938 гг., также провели масштабные амнистии уже осуждённых и отправленных в лагеря. В частности, в 1939 году по поручению Сталина были освобождены тысячи священников и их прихожан, которых осудили по «церковным» делам. В НКВД был создан «церковный» отдел, занимавшийся пересмотром дел, другими вопросами церкви. Начался процесс восстановления православной церкви, почти разгромленной в предшествующий период. При этом при Берии улучшались условия содержания в лагерях, для заключенных специалистов-инженеров создавались особые режимы, организовывались так называемые «шарашки». Берия реабилитировал многих выдающихся учёных, взял их под свою личную опеку, помогал восстановить разгромленные предприятия, конструкторские бюро, институты, оказывал помощь с кадрами и оборудованием. Заключенные, которые привлекались к стройкам, получали хорошие зарплаты и возможность сократить срок заключения.

Одновременно была проведена работа по ликвидации лидеров троцкистов, которые организовали массовые репрессии. В частности, Ягода и Ежов были осуждены и казнены. Была организована операция по уничтожению Троцкого. Идейный вождь «пятой колонны» и возможный руководитель «советского правительства в изгнании» был уничтожен. Кроме того, в предвоенные годы с СССР уничтожили большую часть «пятой колонны» — басмачи-джихадисты в Средней Азии, «лесные братья» в Прибалтике, бандеровцы на Украине, военные заговорщики в вооруженных силах и т. д.

Таким образом, Берия остановил маховик массовых репрессий и восстановил в СССР «социалистическую законность», уничтожил большую часть «пятой колонны», что помогло победить СССР во Второй мировой войне.

— Перед войной Берия руководил внешней разведкой и остановил ежовский террор, который серьёзно ослабил советскую разведку перед большой войной. Под его началом в 1939-1940 гг. была создана отличная агентурная сеть советской внешней разведки в Западной Европе, США и Японии. Она помогла победить в Великой Отечественной войне и помогла в развитии советского атомного проекта. Стоит отметить, что войска НКВД , включая пограничников, которыми руководил Берия, показали себя в начале войны на «отлично», в отличие от проваливших первый этап войны значительной части советского генералитета. А во время войны войска НКВД, разведчики, контрразведчики, особисты, смершевцы, милиционеры внесли огромный вклад в общую победу. Не зря в 1945 году вклад Берии в общую победу был отмечен званием Маршала Советского Союза.

- В годы войны Берия фактически стал вторым руководителем советского государства. Он руководил НКВД, как заместитель председателя Совета Народных Комиссаров, курировал работу НКВД, НКГБ, наркоматов лесной и нефтяной промышленности, цветных металлов и речного флота. Берия был одним из организаторов титанической операции по эвакуации советской промышленности на восток страны. В 1942 году Берия выступил как руководитель обороны Кавказа и справился с поставленной задачей, то есть показал себя как военачальник. Как член Государственного Комитета Обороны (ГКО) контролировал решения Комитета по производству самолётов, моторов, вооружения, по работе ВВС. Дополнительно контролировал работу Наркомата угольной промышленности и Наркомата путей сообщения. В 1944 году Лаврентий Павлович был назначен заместителем председателя ГКО и председателем Оперативного бюро. Оперативное бюро контролировала работу ключевых отраслей промышленности — ВПК, железнодорожного и водного транспорта, металлургию, энергетику, нефтяную и химическую отрасли и т. д. В итоге в 1943 году заслуги Лаврентия Павловича были отмечены присвоением звания Героя Социалистического Труда.

- После войны Берия курировал ключевые для развития советского государства и цивилизации проекты, включая атомный. Лаврентий Павлович организовал атомную отрасль практически с нуля и де-факто стал «отцом советской атомной бомбы».

Именно Берия одновременно с атомным проектом, который защитил советский (русский) народ на многие десятки лет агрессии Запада (и до сих пор защищает), подарил СССР и массу полезных технологий мирного значения, стал организатором нескольких научно-исследовательских проектов, КБ по проектированию баллистических и зенитных ракет. Это позволило Советскому Союзу стать лидером в области космических, ракетных технологий. Создать систему ПВО в том момент, когда военные стратеги Запада составляли планы по уничтожению Советского Союза. Таким образом, Берия стал одним из созидателей советской сверхдержавы, чья мощь покоилась на атомных, ракетных и космических технологиях.

- Продолжатель дела Сталина. Когда Сталина не стало, Берия попытался продолжить его дело и начать реформирование системы по пути ослабления мобилизационного режима. Страна восстановилась после тяжелейшей войны, экономическую базу (индустриализация и коллективизация) создали, можно было двигаться в сторону «либерализации». Мощный ВПК, машиностроение, другие отрасли тяжёлой промышленности уже были созданы, можно было сосредоточить усилия на развитии легкой и пищевой промышленности (троцкист Хрущёв эту идею похоронил, продолжив форсированную индустриализацию с упором на тяжелую промышленность, увеличив диспропорцию развития советской промышленности). Не зря Сталин в 1952 году в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» планировал в будущем сократить рабочий день до 4-5 часов, чтобы остальное время человек мог посвятить физической культуре, дополнительному образованию и самообразованию, творческой деятельности. Также в последние годы правления Сталина начали регулярной снижать (!) цены на основные товары потребления, показывая эффективность советской системы народного хозяйства.

Берия провёл массовую амнистию, которую борцы с «тоталитаризмом и «кровавым режимом» записали в негатив, мол, это был такой хитрый план. Якобы бывшие заключённые должны были увеличить криминогенный фон в стране (на эту тему есть фильм «Холодное лето пятьдесят третьего», фильм отличный, но искажающий реальность), и Берия стал диктатором, «вторым изданием Сталина». Было освобождено 900 тыс. человек (по другим данным 1 млн. 200 тыс. человек). К «бандитам-рецидивистам» амнистия отношения не имела: были отпущены люди, имеющие небольшие сроки — от 5 лет и меньше, матери, имеющие детей до 10 лет, лица, осужденные за административные, экономические правонарушения. Также получили свободу «бытовики», «указники» — сидели за нарушение трудовой дисциплины, мелкие хищения, приписки, члены семей т. н. «политических» преступников. То есть отпустили тех, кто не представлял угрозы для государства и людей. Из уголовников освободили только мелких хулиганов, воришек. Сам ГУЛаг Берия вывел из подчинения МВД и передал Министерству юстиции. А строительный, производственный главки ГУЛАГа отдал отраслевым министерствам. Берия начал новую «чистку» репрессивных органов, шло расследование по поводу ложных обвинений, незаконных методов работы.

Берия планировал срочно усилить развитие лёгкой и пищевой промышленности. Увеличить капиталовложения в сельское хозяйство, снизить налоги на крестьян, расширить самоуправление колхозов, вплоть до создания своих предприятий, кооперативов, налаживания экономических взаимосвязей друг с другом. Учитывая огромный успешный опыт в области народного хозяйства, который Берия получил в Грузии, можно говорить о том, что после этих реформ благосостояние народа значительно повысилось, особенно в селе. Как и планировал Сталин, Берия хотел ослабить роль партии, убрать своего рода «двоевластие» в стране — наличие госорганов и партийного аппарата. Партия была должна потерять управленческие, государственные функции, сосредоточиться на воспитательно-идеологической функции, на подготовке кадров (что не устраивало часть партийного аппарата и стало одной из главных причин ликвидации Сталина).

Ряд мероприятий Берии выглядят спорными, вроде попытки улучшить отношения с Западом, но нельзя отрицать их общую положительную направленность. В целом это было продолжение развития сталинского проекта. Однако, Берию, который как управленец, человек, умеющий осуществлять стратегическое планирование, был на порядок выше Хрущева, устранили. Берия недооценил опасность со стороны группы Хрущёва. Кроме того, он тянул на себе огромный воз — атомный проект, госбезопасность, внешняя политика, что поглощало всё его время. И советская цивилизация пошла по пути деградации — от хрущевской «перестройки» до брежневского «мещанского» социализма, что в итоге и привело к катастрофе 1985-1993 гг., которая разрушила советский проект.

Таким образом, Лаврентий Павлович прошел длинный путь — от бедного юноши до «отца советской атомной бомбы», человека, которого называют вторым великим человеком после Иосифа Сталина и «лучшим менеджером» XX столетия. Для врагов же советского проекта Берия стал исчадием ада, палачом, ответственным за кровавый террор. После убийства Берии на него навешали множество ярлыков и обвинений, создав демонический образ кровавого палача, заговорщика и даже сексуального маньяка. Однако при пристальном изучении этой действительно великой фигуры в истории нашего Отечества, становится ясно, что Лаврентий Берия не был предателем и палачом. Он, как и Иосиф Сталин, был созидателем, государственником и очень эффективным организатором и управленцем.

«Чёрные» мифы про Берию и Сталина были придуманы, чтобы скрыть от русского народа великий проект по созданию общества будущего, ведущего к созданию нового мира свободного от социальной несправедливости и паразитирования немногих «избранных» над человечеством. Советский проект давал человечеству выход из тупика капиталистической системы и неорабовладельческой цивилизации, общества потребления и разрушения, в который людей привёл западный проект. Культурная и гуманитарная революция в СССР создавала общество служения и созидания, давала человеку реализовать свой потенциал творца и созидателя. Вела человечество по пути выхода из «земной колыбели», показывая, что будущее человечества — это освоение космоса. Поэтому на Сталина и Берию «повесили всех собак», превратили в чудовищ, чтобы скрыть правду о великой советской цивилизации и её великолепных перспективах.

Фильм на Первом канале — это один из признаков того, что историческая правда восстанавливается. Как пророчески говорил Сталин: «Когда я умру, на мою могилу нанесут много мусора, но ветер времени безжалостно сметет его».