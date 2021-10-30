Об игрушках (3)

Об игрушках (1) Об игрушках (2)
Не могу не поделиться собственной коллекцией. Началось с того, что оцифровала свои старые и очень любимые с детства открытки с куклами, потом порылась на просторах и дополнила свою коллекцию. Наслаждайтесь...
Русский сувенир
Художник Р.Спасская, Скульптор И.Манухина. 1968 г.
Русая коса — девичья краса
Алый цвет мил на весь свет
Либо так, либо сяк, либо эдак, либо так
Пойдём вместе за водой, за холодной ключевой
Рукам работа - сердцу праздник
Кто глянется, к тому и сердце тянется
Вот мчится тройка удалая
И милый пригож, и подарок хорош
Кончил дело, гуляй смело
Кто в Москве не бывал, тот красоты не видал
Кто в радости живёт, того кручина не возьмём
Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь
Мороз не велик, да стоять не велит
Подмосковные вечера
Работе - время, а досугу - час
Соловей поет - себя тешит
Ты играй, гармошка, ладь, а я буду танцевать
Шла девица за водой
Где потеснее - там и веселее
Куклы в национальных костюмах
https://vnu4ka.livejournal.com/441867.html
изд. "Советский художник", Москва, 1967 г. Художники Е. Аскинази и Е. Борисова (открытки № 4, 6, 7, 13 - художники М. Вильям и Е. Аскинази). Фото Е. Игнатович и В. Монина. Тираж в обложке 20 000 экз.
Очень редко встречается горизонтальная обложка набора, рассмотрим ее подробнее: на ней выстроились в рядок все куклы в национальных костюмах союзных республик:
А теперь сами открытки.
1. На полянке (куклы в русских национальных костюмах)
2. У околицы (куклы в украинских национальных костюмах)
3. По грибы (кукла в белорусском национальном костюме)
4. Белое золото (куклы в узбекских национальных костюмах)
5. На охоту (куклы в казахских национальных костюмах)
6. Лезгинка (куклы в грузинских национальных костюмах)
7. Праздник (куклы в азербайджанских национальных костюмах)
8. Счастливого плавания (куклы в литовских национальных костюмах)
9. Виноград (куклы в молдавских национальных костюмах)
10. Богатый улов (куклы в латвийских национальных костюмах)
11. Стрельба из лука (куклы в киргизских национальных костюмах)
12. Новый урожай (куклы в таджикских национальных костюмах)
13. Меткий стрелок (куклы в армянских национальных костюмах)
14. Подарок (куклы в туркменских национальных костюмах)
15. Вечерком (куклы в эстонских национальных костюмах)
Хлеб-соль
Куклы в народных костюмах различных областей России
(открытки 1965 года)
Автор костюмов и экспозиций Р. Спасская
Скульпторы Е. Борисова и Н. Карацуба
Фото Е. Игнатович
Издательство "Советский художник" Москва
Костюм Рязанской области
Костюм Рязанской области. Скульптор Е. Захарова
Костюмы Московской и Курской областей
Далее открытки, продаваемые в киосках по одной, по крайней мере, я не помню, чтобы у кого-то эти открытки были в наборе.
Художники Е.Аскинази, Е.Борисова, М.Кроткова, Е.Лаврова, Н.Захарова.
1968 год
Сценки с куклами
В космос
Весна.
Вот так рыбка.
Испугалась
В дождь.
Натуралист
Попалась
Старшая сестрёнка
Любит не любит
Признание.
Чаепитие
Сцена у колодца
Частушки.
Птичница
Русская пляска
Новогодний подарок
Редчайшее фото: художница Е. А. Аскинази с новыми образцами кукол! 1959 год.
Фото Анфингер М., худ. Давидович В. 1971 год
Без чая я скучаю
Не дозвонились
***
Ну и две картиночки сами по себе))):
Кадр из латвийского мультфильма "Талант"
Русская красавица
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