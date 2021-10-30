Об игрушках (3)

Об игрушках (1) Об игрушках (2)

Не могу не поделиться собственной коллекцией. Началось с того, что оцифровала свои старые и очень любимые с детства открытки с куклами, потом порылась на просторах и дополнила свою коллекцию. Наслаждайтесь...

Русский сувенир

Художник Р.Спасская, Скульптор И.Манухина. 1968 г.

Русая коса — девичья краса

Алый цвет мил на весь свет

Либо так, либо сяк, либо эдак, либо так

Пойдём вместе за водой, за холодной ключевой

Рукам работа - сердцу праздник

Кто глянется, к тому и сердце тянется

Вот мчится тройка удалая



Всяк молодец, на свой образец

И милый пригож, и подарок хорош

Кончил дело, гуляй смело

Кто в Москве не бывал, тот красоты не видал

Кто в радости живёт, того кручина не возьмём

Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь

Мороз не велик, да стоять не велит

Подмосковные вечера

Работе - время, а досугу - час

Соловей поет - себя тешит

Ты играй, гармошка, ладь, а я буду танцевать

Шла девица за водой

Где потеснее - там и веселее

Куклы в национальных костюмах

https://vnu4ka.livejournal.com/441867.html

изд. "Советский художник", Москва, 1967 г. Художники Е. Аскинази и Е. Борисова (открытки № 4, 6, 7, 13 - художники М. Вильям и Е. Аскинази). Фото Е. Игнатович и В. Монина. Тираж в обложке 20 000 экз.

Очень редко встречается горизонтальная обложка набора, рассмотрим ее подробнее: на ней выстроились в рядок все куклы в национальных костюмах союзных республик:





А теперь сами открытки.

1. На полянке (куклы в русских национальных костюмах)

2. У околицы (куклы в украинских национальных костюмах)

3. По грибы (кукла в белорусском национальном костюме)

4. Белое золото (куклы в узбекских национальных костюмах)

5. На охоту (куклы в казахских национальных костюмах)

6. Лезгинка (куклы в грузинских национальных костюмах)

7. Праздник (куклы в азербайджанских национальных костюмах)

8. Счастливого плавания (куклы в литовских национальных костюмах)

9. Виноград (куклы в молдавских национальных костюмах)

10. Богатый улов (куклы в латвийских национальных костюмах)

11. Стрельба из лука (куклы в киргизских национальных костюмах)

12. Новый урожай (куклы в таджикских национальных костюмах)

13. Меткий стрелок (куклы в армянских национальных костюмах)

14. Подарок (куклы в туркменских национальных костюмах)

15. Вечерком (куклы в эстонских национальных костюмах)

Хлеб-соль



Куклы в народных костюмах различных областей России

(открытки 1965 года)

Автор костюмов и экспозиций Р. Спасская

Скульпторы Е. Борисова и Н. Карацуба

Фото Е. Игнатович

Издательство "Советский художник" Москва























Костюм Рязанской области

Костюм Рязанской области. Скульптор Е. Захарова

Костюмы Московской и Курской областей

Далее открытки, продаваемые в киосках по одной, по крайней мере, я не помню, чтобы у кого-то эти открытки были в наборе.

Художники Е.Аскинази, Е.Борисова, М.Кроткова, Е.Лаврова, Н.Захарова.

1968 год

Сценки с куклами

В космос

Весна.

Вот так рыбка.

Испугалась

В дождь.

Натуралист

Попалась

Старшая сестрёнка

Любит не любит

Признание.

Чаепитие

Сцена у колодца

Частушки.

Птичница

Русская пляска

Новогодний подарок

Редчайшее фото: художница Е. А. Аскинази с новыми образцами кукол! 1959 год.

Фото Анфингер М., худ. Давидович В. 1971 год

Без чая я скучаю



Не дозвонились

***

Ну и две картиночки сами по себе))):

Кадр из латвийского мультфильма "Талант"

Русская красавица

https://cheshzhanna.livejournal.com/44018.html