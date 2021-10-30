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Об игрушках (3)

Об игрушках (1)         Об игрушках (2)

Не могу не поделиться собственной коллекцией. Началось с того, что оцифровала свои старые и очень любимые с детства открытки с куклами, потом порылась на просторах и дополнила свою коллекцию. Наслаждайтесь...

Русский сувенир

Художник Р.Спасская, Скульптор И.Манухина. 1968 г.

Об игрушках (3)Русая коса — девичья краса
Об игрушках (3)Алый цвет мил на весь свет
Об игрушках (3)Либо так, либо сяк, либо эдак, либо так
Об игрушках (3)Пойдём вместе за водой, за холодной ключевой
Об игрушках (3)Рукам работа - сердцу праздник
Об игрушках (3)Кто глянется, к тому и сердце тянется
Об игрушках (3)Вот мчится тройка удалая
Об игрушках (3)

Всяк молодец, на свой образец

Об игрушках (3)И милый пригож, и подарок хорош
Об игрушках (3)Кончил дело, гуляй смело
Об игрушках (3)Кто в Москве не бывал, тот красоты не видал
Об игрушках (3)Кто в радости живёт, того кручина не возьмём
Об игрушках (3)Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь
Об игрушках (3)Мороз не велик, да стоять не велит
Об игрушках (3)Подмосковные вечера
Об игрушках (3)Работе - время, а досугу - час
Об игрушках (3)Соловей поет - себя тешит
Об игрушках (3)Ты играй, гармошка, ладь, а я буду танцевать
Об игрушках (3)Шла девица за водой
Об игрушках (3)Где потеснее - там и веселее

Куклы в национальных костюмах

https://vnu4ka.livejournal.com/441867.html
изд. "Советский художник", Москва, 1967 г. Художники Е. Аскинази и Е. Борисова (открытки № 4, 6, 7, 13 - художники М. Вильям и Е. Аскинази). Фото Е. Игнатович и В. Монина.

Тираж в обложке 20 000 экз.
Об игрушках (3)Очень редко встречается горизонтальная обложка набора, рассмотрим ее подробнее: на ней выстроились в рядок все куклы в национальных костюмах союзных республик:
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)А теперь сами открытки.

1. На полянке (куклы в русских национальных костюмах)
Об игрушках (3)2. У околицы (куклы в украинских национальных костюмах)
Об игрушках (3)3. По грибы (кукла в белорусском национальном костюме)
Об игрушках (3)4. Белое золото (куклы в узбекских национальных костюмах)
Об игрушках (3)5. На охоту (куклы в казахских национальных костюмах)
Об игрушках (3)6. Лезгинка (куклы в грузинских национальных костюмах)
Об игрушках (3)7. Праздник (куклы в азербайджанских национальных костюмах)
Об игрушках (3)8. Счастливого плавания (куклы в литовских национальных костюмах)
Об игрушках (3)9. Виноград (куклы в молдавских национальных костюмах)
Об игрушках (3)10. Богатый улов (куклы в латвийских национальных костюмах)
Об игрушках (3)11. Стрельба из лука (куклы в киргизских национальных костюмах)
Об игрушках (3)12. Новый урожай (куклы в таджикских национальных костюмах)
Об игрушках (3)13. Меткий стрелок (куклы в армянских национальных костюмах)
Об игрушках (3)14. Подарок (куклы в туркменских национальных костюмах)
Об игрушках (3)15. Вечерком (куклы в эстонских национальных костюмах)
Об игрушках (3)Хлеб-соль
Об игрушках (3)

Куклы в народных костюмах различных областей России

(открытки 1965 года)
Автор костюмов и экспозиций Р. Спасская
Скульпторы Е. Борисова и Н. Карацуба
Фото Е. Игнатович
Издательство "Советский художник" Москва
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)
Об игрушках (3)Костюм Рязанской области
Об игрушках (3)Костюм Рязанской области. Скульптор Е. Захарова
Об игрушках (3)Костюмы Московской и Курской областей

Далее открытки, продаваемые в киосках по одной, по крайней мере, я не помню, чтобы у кого-то эти открытки были в наборе.
Художники Е.Аскинази, Е.Борисова, М.Кроткова, Е.Лаврова, Н.Захарова.
1968 год

Сценки с куклами

Об игрушках (3)В космос
Об игрушках (3)Весна.
Об игрушках (3)Вот так рыбка.
Об игрушках (3)Испугалась
Об игрушках (3)В дождь.
Об игрушках (3)Натуралист
Об игрушках (3)Попалась
Об игрушках (3)Старшая сестрёнка
Об игрушках (3)Любит не любит
Об игрушках (3)Признание.
Об игрушках (3)Чаепитие
Об игрушках (3)Сцена у колодца
Об игрушках (3)Частушки.
Об игрушках (3)Птичница
Об игрушках (3)Русская пляска
Об игрушках (3)Новогодний подарок
Об игрушках (3)Редчайшее фото: художница Е. А. Аскинази с новыми образцами кукол! 1959 год.

Фото Анфингер М., худ. Давидович В. 1971 год
Об игрушках (3)Без чая я скучаю
Об игрушках (3)
Не дозвонились

***

Ну и две картиночки сами по себе))):
Об игрушках (3)Кадр из латвийского мультфильма "Талант"
Об игрушках (3)Русская красавица

https://cheshzhanna.livejournal.com/44018.html

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