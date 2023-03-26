Правда о диверсии в Брянске - психологическая атака или разведка перед вторжением

Главный вопрос, который задают сегодня местные жители – и властям, и журналистам, и самим себе: почему мы оказались не готовы к нападению боевиков? Ведь нас заверяли – настойчиво и убедительно, что "граница на замке" и "мышь не проскочит". Но – проскочила. Причём не мышь, а большая диверсионная группа. С какой целью? И как так вышло, что не были соблюдены элементарные меры безопасности – в частности, отчего не закрыта та самая дорога, где устроили кровавый расстрел мирных жителей боевики, раз она проходит в километре от границы с вражеским государством? И, наконец, кто стоит за террористами, которые не только устроили эту атаку на Брянскую область, но ещё и засветились в подготовке терактов в Москве и Волгоградской области? Во второй части своего расследования Царьград, побывав на местах событий, делает подробный разбор ситуации.

Первая часть – Граница на замке, который взломан: Ответы на неудобные вопросы из Брянской области

Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду, – вещает со ступенек ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта) в селе Любечане Денис Капустин, командовавший этим террористическим рейдом.

И – врёт. Нагло и откровенно врёт.

Потому что буквально за несколько минут до этого его бандиты расстреляли в упор два автомобиля – именно гражданских. И убили двух безоружных людей, водителей: Александра Ткаченко, оператора котельной новоропской школы, и пенсионера Леонида Голованова, который вёз на учёбу детей (одного из них, 10-летнего Фёдора, преступники тоже ранили).

Неприятные вопросы от жителей Климовского района

Случилось это, напомним, на дороге, соединяющей сёла Брахлов, Любечане и Новый Ропск, прозванной местными "дорогой жизни", потому что проходит она аккурат в считаных метрах от границы с Украиной. Теперь, после того как там произошла бойня, устроенная укробоевиками (об исполнителях чудовищной атаки мы расскажем подробнее ниже), её переименовали в "дорогу смерти".

Само собой, сейчас тревожно! – делится переживаниями в беседе с Царьградом селянин Роман. – А как иначе?! Нам же наглядно продемонстрировали: если захотим к вам "зайти", то зайдём. Но мне до сих пор непонятно, почему мы на своей земле должны чувствовать себя под постоянной угрозой.

То же самое, в разных вариациях, говорят и другие жители. По этой самой "дороге смерти" им приходится ездить и сейчас: других вариантов-то нет. ТА САМАЯ "ДОРОГА ЖИЗНИ", СТАВШАЯ ПОСЛЕ 2 МАРТА "ДОРОГОЙ СМЕРТИ". СПРАВА ВИДНЫ КОЛЮЧКА И РОВ, ВЫРЫТЫЙ УКРАИНЦАМИ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Точнее, альтернатива как бы существует. Есть ещё объездной маршрут, и он идёт "от границы" к селу Чернооково – около семи километров. Получается значительный крюк, чтобы добраться через райцентр Климово в тот же Новый Ропск, однако данный путь намного безопаснее. Но вся загвоздка в том, что такой дороги официально... не существует.

Как стало известно Царьграду, участок сельской "трассы" собирались сделать ещё в советское время – с той простой целью, чтобы соединить Брахлов с Чернооково. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ СТАТЬ НОВОЙ "ДОРОГОЙ ЖИЗНИ". СКРИНШОТ С СЕРВИСА "ЯНДЕКС.КАРТЫ"

А существовавший путь, проходящий по окраине Любечан, именно как "приграничный", каковым он стал после развала Союза, разумеется, никто не рассматривал. И в 90-е, и в "нулевые" им пользовались в качестве основного – и, считай, единственного, поскольку объездную дорогу, которую накатали под будущее строительство, так впоследствии и не начавшееся, даже не отсыпали щебёнкой. Её, конечно, разъездили селяне, но в дожди проезжую часть развозит, и пробраться по ней может, пожалуй, только трактор. А ЭТО – ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА, КОТОРУЮ ПЕРЕКОПАЛИ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Когда началась спецоперация и Брянскую область стали обстреливать, кому-то в голову пришла чудесная мысль: перекопать эту "неучтёнку", дабы лишить "условного противника" возможности использовать её для скрытного передвижения как раз диверсантов. По крайней мере такую версию высказал (неофициально, конечно) один брянский правоохранитель.

И школьные автобусы по этой дороге не ездили. Водители вообще, утверждают люди, отказались перевозить учеников из Брахлова в Новый Ропск, минуя Любечане, как раз по самой очевидной причине: опасно. Потому-то детей и катал на своей "Ниве" погибший дядя Лёня: сначала в Новоропскую школу, а затем, когда ту "из-за ситуации" перевели на дистанционку, – в Саковочи, что рядом с Климово. Обратно же они возвращались практически всегда на рейсовом автобусе.

Да ничего такого и не случилось бы, если бы у нас в Брахлове не закрыли свою школу! – возмущается жительница села. – Да, она малокомплектная, и что? Просто решили "оптимизировать", и всё.

Двухэтажное здание брахловской школы находится в самом центре села. Оно деревянное, но при этом не признано ветхим, а в классах просторно и светло, говорят родители. Там есть газовое отопление (с автономной котельной), зимой тепло. Учебному заведению пару лет назад продлили аккредитацию до 2025 года, в марте 2021-го до него наконец добрался интернет, в аудиториях поставили компьютеры. А дальше – закрыли. Решение приняла специальная комиссия в областном департаменте образования. ШКОЛА В БРАХЛОВЕ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Причиной тому – всего-навсего 12 учеников (на текущий учебный год), плохое качество образования, так объяснили родителям.

Как быть в настоящее время, никто не понимает. Скорее всего, придётся ездить и дальше. Или переходить полностью на дистанционку, но для этого детям нужны ноутбуки, а приобрести их по карману далеко не всем.

Такая же ситуация и с Любечанами, только там вообще "в строю" один ученик.

Мы не знаем, что будет, – пожимают плечами жители. – Отпускать детей – страшно. И самим ездить – тоже. Мы просим, пусть Царьград расскажет об этом президенту Путину, чтобы нашу границу наконец укрепили. Это главное. Тогда будет спокойнее всем.

По нашим данным, определённое движение касательно дороги всё-таки началось. Власти хотят её привести в порядок. Когда? Пока нет данных. А по поводу границы – здесь, да, ситуация посложнее.

...Но замок-то взломан

Вообще-то государственная граница, в классическом понимании, представляет собой очень укреплённый, в несколько "эшелонов", участок. Это не только красивые столбы с гербом в зелёно-красном цвете, а куда более весомые атрибуты: КСП (контрольно-следовая полоса), высокоточные камеры видеонаблюдения, "бьющие" на несколько километров вдоль рубежа, инженерные заграждения, патрули и так далее.

Я видел такую, например, в Ростовской области, где ещё задолго до госпереворота и уже после него, но до СВО, погранцы вели свою войну – против контрабандистов, тянувших из России на тогда ещё Украину ГСМ, а оттуда "палёные" сигареты и спиртное. Нарушителей засекали с помощью тех же вышек видеонаблюдения (в том числе и ночью благодаря приборам ночного видения), а потом устраивали на них "охоту" – по полям и оврагам.

И отлавливали. Редко кто успевал убежать обратно.

Так вот – на границе Брянской и Черниговской областей если подобный уровень защиты и есть, то точно не везде, и нет здесь никакой "военной тайны": та же дорога, соединяющая сёла Брахлов и Новый Ропск, через населённый пункт Любечане, вплотную примыкает к линии разграничения. За обочиной – уже чужая территория. С той стороны – вырытый украинцами ров и колючая проволока. С нашей - фактически ничего. ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ-ТО ЕСТЬ, НО – НА ОТДАЛЕНИИ ОТ САМОЙ ГРАНИЦЫ, СЁЛА ОНИ ФАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАЩИЩАЮТ. И ВОЕННОЙ ТАЙНЫ ЗДЕСЬ НИКАКОЙ ТОЖЕ НЕТ. ДИВЕРСАНТЫ ОБ ЭТОМ ПРЕКРАСНО ЗНАЛИ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Нас предупреждали, что вдоль границы установлены минные заграждения. Даже таблички там устанавливали, что ходить нельзя, – делятся местные. – В мирное время, ещё до СВО, мы ходили в те леса за грибами. Но когда сказали, что там мины, перестали. Некоторые, правда, рискуют, но – себе дороже. Недавно парни подорвались в одном месте на машине: сами уцелели, но автомобиль – "в хлам".

Вышки наблюдения есть. Патрули тоже периодически мотаются, по словам наших собеседников, на своих машинах вдоль рубежа. Однако, вот ведь какое совпадение, за день до нападения (по другим данным, непосредственно утром 2 марта) беспилотник-камикадзе поразил вышку наблюдения русской погранслужбы, отвечавшую именно за тот участок, через который проникли террористы. Противник фактически оставил стражей слепыми.

Сейчас народ удивляется, почему их сёла не укрепили сразу же мобильными гарнизонами. У нас возник тот же вопрос. Ответа на него мы найти не смогли.

Акция готовилась заранее

Прежде всего, заметим сразу: акция не была спонтанной. Её планировали – по всей видимости, долго и тщательно. Примерно за неделю до ЧП, делится житель одного из приграничных сёл, несколько его знакомых попали в натуральную засаду, поехав то ли рыбачить, то ли отдыхать на водоём неподалёку от Сушан: они даже ничего не успели понять, как их скрутили неизвестно откуда появившиеся бойцы в масках. Однако вреда не причинили: задав несколько вопросов, испарились. Через некоторое время, как все помнят, случилось несколько атак дронами, один из которых даже долетел до Коломны.

Кстати, в день нападения – как раз в тот момент, когда террористы заходили в Любечане и Сушаны, – Брахлов подвергся обстрелам: жители говорят как минимум о шести прилётах, полагая, что это был отвлекающий манёвр.

И вот что ещё важно: пограничную вышку наблюдения атаковали силами отдельного разведывательно-диверсионного формирования "Кракен"*, сформированного из ветеранов "Азова"* и подчиняющегося Главному разведуправлению Минобороны Украины. А само нападение прикрывали с противоположной стороны, по словам наших источников, ещё несколько групп на бронеавтомобилях, оснащённых миномётным вооружением. АТАКА БПЛА НА СТАНЦИЮ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ. СКРИНШОТ С ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Итак, около восьми утра отряд боевиков (около полусотни человек) пересёк границу между Новым Ропском и Любечанами, зайдя в Россию в нескольких километрах севернее украинского села Карповичи. Затем они разделились. Одна часть направилась направо, к Любечанам, вторая – налево, к Сушанам.

По ту сторону границы, по информации наших источников, их прикрывали мобильные группы – на случай, если им придётся вступить в реальный бой. По всей видимости, как раз из того самого "Кракена"*.

Вопрос ребром: зачем была нужна диверсия?

По сути, никаких военных/государственных/секретных объектов на территории, которую атаковали боевики, нет. Иными словами, они просто, как на прогулке, пересекли границу России, расстреляли гражданские, опять же обратим на это внимание, автомобили, убили двух человек, ещё двоих ранили, включая ребёнка, сожгли частный дом, прострелили из гранатомёта газовый шкаф и водонапорную башню Рожновского. И – всё.

Критического ущерба инфраструктуре нанесено не было: газовый шкаф привели в порядок в тот же день, сквозное отверстие на водонапорной башне – на следующий.

Тогда в чём смысл диверсии?

На самом деле, наивно полагать, что диверсия – это только разрушение каких-то объектов, нарушение логистики и т.п. Здесь тоже была диверсия, которую мы считаем при этом терактом, они подвергли людей – не только местных, но и в других регионах страны – страху, ощущению собственной незащищённости. И, значит, добились своей цели. А главная цель, на мой взгляд, состояла в том, чтобы показать, будто украинские спецслужбы здесь ни при чём, и что это – некая третья сила, не украинцы, а именно уроженцы России, которые борются с оружием в руках "против режима". Именно так ведь преподносится акция,– считает эксперт по безопасности, глава союза "Офицеры группы Альфа" Алексей Филатов.

Сам Денис Капустин, возглавлявший диверсантов и объявивший себя руководителем "Русского добровольческого корпуса" (РДК), и не скрывает, что всё было устроено ради "пропагандистского эффекта". Это он подтвердил в эфире передачи иноагента Марка Фейгина**:

Это был пропагандистский рейд. Зашли группой, в этом регионе есть наши соратники, мы с ними объединились. И пошли. До вчерашнего дня никому не было интересно (чем мы занимаемся), а потом появился интерес.

Примечательно, что официальный Киев буквально сразу открестился от причастности к организации акции: мол, пошли сами по себе. КАПУСТИН (СЛЕВА) ПРЯМО ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО РЕЙД НОСИЛ "ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ХАРАКТЕР". СКРИНШОТ С ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Но это тоже ложь. Капустинская РДК состоит из бывших участников упоминавшегося уже "Азова"*, подчиняется Минобороны Незалежной и входит в состав так называемого "Интернационального легиона Украины". Проще говоря, это обычные наёмники: им платят деньги за грязную работу, и они исполняют те задания, которые намного сложнее было бы решить другим спецподразделениям.

Примерно ту же роль отводили полицаям и прочим предателям Родины в Великую Отечественную. Но не стоит их возводить в ранг неких "идейных борцов": они делают ровно то, что им приказывают. Более того – по мнению источников Царьграда, подобные рейды разрабатываются и напрямую координируются западными спецслужбами, которые преследуют свои собственные цели, используя коллаборационистов типа Капустина и ему подобных.

Что известно о предателях Родины, участвовавших в "брянском рейде"

Денис Капустин (он же Никитин) – уроженец Москвы. Сейчас ему 39 лет. Скинхед, участник нападений на улицах столицы. В 2001-м "релоцировался" в Германию вместе с матерью по программе для еврейских эмигрантов, жил в Кёльне.

В конце 2000-х вернулся в Москву и сразу завязал тесные отношения с ультраправыми беспредельщиками. Работал вышибалой. А потом открыл ИП, занимался торговлей и фирмой "Вайт Рэкс Джим" (сам себе взял прозвище White Rex –"Белый король"). Он же – автор бренда одежды White Rex, проводил турниры по боям без правил. В 2014-м был одним из организаторов драки фанатов "Кёльна" и "Шальке-04", в Германии на него завели уголовное дело, однако Капустин успел сбежать на Украину, где влился в Киеве в ряды украинских нацистов.

С 2017-го переехал в Незалежную на ПМЖ. Вероятно, тогда же был взят на крючок СБУ: его поймали на торговле наркотиками, но быстро отпустили. Почему? По данным источников Царьграда, он стал работать на Службу безопасности Украины в качестве агента. И под контролем этой структуры в августе 2022-го как раз и возглавил РДК.

Что любопытно, и сейчас Капустин, несмотря на то что открыто выступает врагом России, продолжает оставаться учредителем действующей фирмы в Москве. СКРИНШОТ С САЙТА CHECKO.RU

Ещё один фигурант, который засветился в этом рейде (на видео он позирует вместе с Капустиным), – некий Освальд Лемох, в реальности Алексей Огурцов. Ему 29 лет, он уроженец города Рыбинска, выпускник школы №4, после которой поступил в медицинский институт, но недоучился – был отчислен за неуспеваемость. Зато нашёл себя в спорте, откуда подался в бандитские группировки. Занимался кикбоксингом, смешанными единоборствами, работал в охране торговых центров, клубов и так далее.

Одновременно участвовал в акциях протеста, нападал в составе преступных группировок на людей. Сбежал из России в 2018-м, когда против него возбудили уголовное дело по статье 282 УК ("Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства"), на Украину, где также присоединился к укронацистской группировке.

Сам Огурцов в одном из роликов объясняет свой выбор расхождением взглядов с родителями: его отец, утверждает предатель, работал в правоохранительных органах, а мать поддерживала Путина.

Третий наёмник, которого удалось идентифицировать, – Кирилл Канахин (Радонский), выпускник ВТУ им. Щепкина. Он служил актёром в Театре Луны, снимался в "Глухаре", "Участковом" и других сериалах. Уволившись из театра, преподавал в Петербурге хатха-йогу. Участвовал в акциях протеста, определял себя сначала как нациста, потом – как правого анархиста. В отношении него в 2018-м возбудили уголовное дело, после чего он сбежал на Украину, где позже вошёл в состав "Азова"*.

Организаторы – западные спецслужбы?

Нападение на Брянскую область – не первая акция, к которой имеет отношение Капустин. Летом 2022-го оперативники ФСБ уничтожили террористов, входивших в число приближённых этого нациста, которые собирались устроить подрыв объекта нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

По сути, это было первое испытание для боевиков РДК, которое они... провалили. Об их намерениях стало известно нашим спецслужбам, и диверсантов, уже собиравшихся привести в действие "адскую машинку", чтобы взорвать газовый распределитель, ликвидировали – после того как они отказались сдаться и попробовали отбиться. КАДРЫ ЛИКВИДАЦИИ ТЕРРОРИСТОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. СКРИНШОТ С ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕО ФСБ

А сразу после рейда в Брянск был предотвращён ещё один теракт – попытка взорвать автомобиль учредителя Царьграда Константина Малофеева. Есть кадры оперативной съёмки, где неизвестный в маске закладывает взрывное устройство под днище машины. Но хорошо отработала и охрана Малофеева, и спецслужбы. Бомбу нейтрализовали. Сейчас ФСБ занимается поимкой преступников.

Нет сомнений, что координируется эта деятельность СБУ и ГУР (в зависимости от конкретных целей), а вот разработка и целеуказание поступает от тех, кто в таких операциях "собаку съел": от западных спецслужб, – считает источник Царьграда. – Они видят картинку шире, масштабнее. А потому и определяют задачи.

Брянский рейд – проверка боем?

Есть между тем одна крайне неприятная деталь, о которой сегодня говорят и обычные жители Брянщины, подвергшейся атаке террористов, и наши собеседники в компетентных службах.

Если граница России с Черниговской областью оказалась доступной для преодоления врагом, то не может ли это быть своеобразной разведкой боем? Пока наши усилия сосредоточены на других направлениях, здесь противник показал, что он может проникнуть на территорию страны там, где "тонко". И кто сказал, что, например, в будущем не появятся другие ДРГ, которые пройдут дальше и сделают больше (и, соответственно, хуже). А потом поставят условие: меняем, грубо говоря, Брянскую область на... Запорожскую (или Херсонскую или Крым). Неприятно звучит? Неправдоподобно?

Так вот, значит, и нужно сделать сегодня так, чтобы рецидивов не произошло. Это в наших силах.

https://tsargrad.tv/investigations/pravda-o-diversii-v-brjan...