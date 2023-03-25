Граница на замке, который взломан - ответы на неудобные вопросы из Брянской области

Нападение террористов-диверсантов на юго-запад Брянской области стало, без преувеличения, шоком для страны: в первые часы вообще никто не мог понять, что происходит. Как оказалось, боевики спокойно перешли через границу, захватили ряд населённых пунктов, убили двух человек, постреляли и испортили несколько объектов инфраструктуры, сделали символические фото "с привязкой к местности" – и так же без проблем удалились на территорию Украины. Что это было? Зачем понадобилась такая странная акция? И, главное, почему бандитов-диверсантов никто не встретил, как положено? Корреспонденты Царьграда побывали на месте событий и провели журналистское расследование, выслушав жителей, ознакомившись с данными собственных источников и восстановив хронологию событий. Мы постарались ответить на самые неприятные вопросы – и подняли вместе с тем ещё более сложные темы.

Юго-запад Брянской области, который подвергся утром 2 марта атаке диверсантов, сейчас фактически закрыт на въезд. Уже на подъезде к Климовскому району стоит первый блокпост – правда, состоит он из наряда ГИБДД, усиленного спецназом. Гаишники проверяют документы у водителей, осматривают багажники. Если всё в порядке, разрешают ехать дальше.

А вот выехать из райцентра Климово, за которым тянется брянская "линия Маннергейма" – противотанковые рвы, колючка и железобетонные пирамиды, в сторону приграничных посёлков не получится. Практически сразу за ним, на развилке, посреди проезжей части бетонное ограждение, разделяющее поток на въезд и выезд, и крепкие парни с автоматами и в бронежилетах, увешанные дополнительными "рожками" с патронами. Это уже пограничники. Спрашивают паспорта. Местных, с пропиской тех самых сёл, куда зашли боевики неделю назад, пропускают. Посторонних вежливо, но внушительно отправляют обратно к Климово, получать разрешение, которое оформляется 15 суток.

Собственно, такой ограничительный режим действовал и прежде, до нападения. Однако, рассказывают местные, те, кому было очень надо, могли попасть к границе. Сейчас уже, по идее, не получится. А если поймают, то последствия за нарушение будут серьёзными.

Поэтому машин в ту, приграничную сторону, на дороге практически нет. И людей на улицах посёлков тоже почти не видно. Большинство сидит по домам, выходя за калитки дворов только по самой крайней необходимости – в основном за продуктами. Для работников почты, которые разносят пенсии, теперь выделяют вооружённое сопровождение из силовиков.

Оттого улицы наполнены пустынной безнадёгой, а в воздухе увесистым топором висит напряжённая тишина, прерываемая, впрочем, звуками артобстрелов – и с нашей стороны, и с той, украинской.

Мы уже привыкли к этим звукам – и взрослые, и дети, – говорят в беседе с Царьградом люди. – Поначалу страшно, конечно, было. Ребятня боялась выходить на прогулку. А дальше всё как-то вошло в привычный ритм. Стреляют – и ладно. Обычное дело. Сейчас наоборот: если наступила тишина, то, значит, жди беды. Что-то случится. Либо беспилотники запустят (они над нами регулярно летают), либо ещё какую-то пакость готовят.

Но о том, что на нашу территорию – в их дома, можно сказать, – придёт враг, никто не мог себе и представить. До прошлого четверга.

"Мышь не проскочит": Граница на замке...

Буквально накануне ЧП, 1 марта, чиновники встречались с жителями приграничных сёл. Там шла речь как раз о безопасности границы. Народ спрашивал, насколько он защищён; им объясняли, что всё в порядке, граница на замке.

По сути, встреча была формальной: жители приграничья хотели просто услышать, что ситуация под контролем. И – услышали.

А как иначе?

Ведь незадолго до событий 2 марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил о "выполнении важнейшей задачи по строительству и оборудованию защитных сооружений как на линии боевого соприкосновения, так и в ближнем тылу". Работу высоко оценили и в Минобороны. Опыт Брянской области в создании защитной линии был назван передовым: граница, как утверждалось, в сверхсжатые сроки была укреплена так, что "мышь не проскочит". НА ЮГО-ЗАПАДЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗВЕЛИ ЛИНИЮ УКРЕПЛЕНИЯ НА СЛУЧАЙ ПРОРЫВА УКРОНАЦИСТОВ. НО НА ПРОХОД ДРГ ОНА НЕ РАССЧИТЫВАЛАСЬ. ФОТО: ЦАРЬГРАД.

Иными словами, какие могут быть сомнения в надёжности? Тем более, надо тут заметить, что рядом с Брянской областью линии фронта как таковой нет. Зона боевых действий – донецкое, луганское, херсонское, запорожское направления. Там же, на северо-западном участке границы с Украиной, прямых боестолкновений нет с весны прошлого года. В феврале 2022-го, в начале СВО, наши войска заходили в Черниговскую область, с которой граничит Брянщина, со стороны Климовского района, который дугой в 120 км выдаётся в Незалежную. А потом, в рамках "перегруппировки", – вышли.

Впрочем, тихой и мирной обстановку, тем не менее, назвать никак тоже нельзя. Обстрелы со стороны противника идут постоянно. Как докладывал губернатор Богомаз президенту за месяц до атаки ДРГ, с начала спецоперации Брянская область 272 раза подверглась артиллерийским и миномётным налётам и авиаударам. За год были ранены 22 человека, четверо погибли, разрушены 235 частных домов, ещё семь уничтожены полностью.

Но подумать, что враг решится на такую дерзкую вылазку, никто, пожалуй, не мог.

"Дорога жизни". И смерти

...Как стало известно Царьграду, бандиты зашли в Климовский район одним большим отрядом примерно на равном отдалении от двух сёл, на которые они напали (во второй части нашего расследования мы расскажем, как именно это произошло: диверсия готовилась очень тщательно). А потом разделились. Каждая из групп направилась вдоль границы в разные стороны.

И, по всей видимости, атаки на Любечане и Сушаны должны были произойти одновременно.

Но первой части боевиков идти пришлось меньше – и, соответственно, на "точке", через которую проходит трасса, соединяющая Любечане и Брахлов (из-за близости к территории противника её называют "дорогой жизни"), они появились раньше, около девяти утра, вынырнув на проезжую часть ул. Коммунистической неподалёку от остановки общественного транспорта.

И тут же заметили двигавшийся со стороны Нового Ропска к Любечанам тёмно-зелёную семёрку, за рулём которой 56-летний оператор школьной котельной Александр Ткаченко возвращался домой с ночной смены. Вероятно, увидев вооружённых людей в маскхалатах и с жёлтыми ленточками на руках, он сразу сообразил, что это – враги. И хотел проскочить. Но по легковушке открыли шквальный огонь – в упор, с двух сторон одновременно. "СЕМЁРКУ" АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО ПРОСТО ИЗРЕШЕТИЛИ СО ВСЕХ СТОРОН. ФОТО: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЁМКА ФСБ

С десяток пуль попали в капот и лобовое стекло, по инерции "семёрка" продолжила движение, и её изрешетили с обоих боков. Ткаченко, отец троих детей, погиб на месте.

Хороший мужик был! – вспоминают знакомые Александра. – Хозяйственный, руки золотые. И добряк, каких мало. Но решения всегда принимал быстро, действовал решительно – и в спорах, и вообще по жизни. Вроде как дочка у него была в этот момент дома одна (жена его работает в той же Новоропской школе), и он испугался за неё. Поэтому решил прорваться. Не удалось...

Через несколько минут с другой стороны показалась "Нива Шевроле": 63-летний Леонид Голованов вёз троих детей из Брахлова – 10-летнего Федю и двух первоклассниц, Злату и Лену, – на уроки.

Дядя Лёня – бывший пограничник, человек опытный, тоже моментально сообразил, когда ему дулом автомата приказали тормозить, что дело нечисто. И, сбросив газ, начал разворачиваться, успев крикнуть детворе, замершей на заднем сиденье:

Ложитесь на пол, быстро!

...И тут же раздались выстрелы. Ему не хватило каких-то долей секунды – одна из пуль попала в заднее колесо, машину занесло на скользкой дороге. Ещё одна очередь прошила правое переднее боковое стекло. Его ранило в шею – насмерть. Но он успел-таки вдавить педаль тормоза в пол, чтобы остановить автомобиль, иначе бы тот кувыркнулся с обочины.

Те, кто напал, подскочили, открыли двери, увидели нас – и приказали бежать прочь, – рассказывает Фёдор. – Мы и побежали – за дома. Посидели там немного. Потом я понял, что сидеть дальше нельзя. Говорю девчонкам: помчались дальше. И – через лес, потом по полю.

Когда получил ранение он сам (мальчика ранили под лопатку, в спину, пуля немного не достала до сердца), Фёдор не помнит. Возможно, ещё в машине. А может, когда убегали – вроде как им пальнули в спины.

Но девочек отважный парнишка вывел – к дороге. Первым им попался трактор: машинист притормозил, услышал просьбу детей забрать их в кабину, но отказался (слышал, надо полагать, пальбу и испугался). Хлопнул дверцей и рванул дальше. Потом им повезло: следом ехала легковушка, водитель которой оказался посмелее: забрал малышей в салон и погнал в Новый Ропск, где живёт знакомая Фединой мамы Раисы – тётя Ира.

Повезло, что не разминулись! – до сих пор вздрагивает Раиса. – Ира как раз собиралась через пару минут уходить. А тут – он. В нас стреляли, дядю Лёню убили, а мы убежали.

Стали снимать куртку, а под ней – кровь.

Мальчику рано пришлось стать взрослым

Удивительно, но мальчик не потерял сознание. Его перевязал местный фельдшер, а через несколько часов вывезли сначала в Климовскую районную больницу, потом уже в Детскую областную.

Всё время держался молодцом, – не скрывает гордости за сынишку Раиса. – Перед операцией предупредил хирурга: только, заявил, пулю не выбрасывайте, я её сохраню на память. Но сейчас он очень устал от повышенного внимания к нему. И, наверно, у него какая-то защитная реакция включилась. Если вначале он сам рассказывал, как убили Леонида Ивановича, то уже после операции его первым вопросом был: "Мама, а что с дядей Лёней?" Как будто барьер какой-то.

Вообще-то по документам маму Феди зовут Рохатхон (в 90-х её семья уехала из Таджикистана, спасаясь от гражданской войны, и осела в Брянской области), но все знакомые зовут её запросто Раей, Раисой. Она – обычная доярка. И у этой худенькой, маленькой и хрупкой женщины – шестеро детей.

Самая старшая – Эльзара, уже сама стала матерью. У неё двое сыновей, она живёт отдельно. Двое взрослых сыновей Раисы, Иван и Илья, сейчас находятся в зоне СВО – их призвали в ходе осенней мобилизации. Ещё один сын-подросток учится в техникуме в Климове.

Поэтому сейчас Раиса живёт вместе с Фёдором и самой младшей дочерью (ей шесть лет). И на мальчишке теперь, когда братья ушли на фронт, лежит основная нагрузка: Рая уходит на первую дойку к 4:30 утра, возвращается в 8:00, а к вечеру снова отправляется на ферму и приходит обратно уже к 20:00. ФЁДОР УЖЕ ИДЁТ НА ПОПРАВКУ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ РАИСОЙ ТЕМИРОВОЙ, МАМОЙ МАЛЬЧИКА

А дом-то у них в Брахлове без удобств, отапливается дровами. Вот и приходится мальчишке, если мама не успела, например, самому нарубить, растопить печь, наносить воды, а ещё и нужно присматривать за младшей сестрёнкой.

Знакомые Темировой рассказывают, что она всю себя отдаёт семье:

Упахивается, конечно. А что поделать? Вырастила уже троих – все достойные, четвёртый скоро тоже отучится, начнёт зарабатывать сам. Потом поднимет и Федьку, и другую дочку.

Единственное, чего пока не знает Раиса, – как рассказать Фёдору про то, что дяди Лёни больше нет.

"Дядя Лёня – настоящий русский мужик"

Вдова Леонида Ивановича – Тамара Ивановна, с которой они вместе воспитали двух дочерей, в беседе с Царьградом тоже не может сдержать слёз: она до сих пор не знает, как сказать внукам, что дедушка погиб.

Мальчишки рыдают – никак не могут поверить, что он больше никогда не сможет с ними поиграть, на рыбалку сходить... – плачет Тамара Голованова. – А что я им могу сказать? Знаете, очень обидно, когда сейчас все пишут, будто мой Лёня возил детей в школу за деньги – мол, оттого и убили его, что заработать хотел! Глупости же какие, Боже мой! И как мне внукам нашим объяснить, что он – тоже герой, ведь он же спас этих ребятишек! Он по дороге смерти их возил.

Начальник климовского газового участка Сергей Бондаренко тоже не может поверить, что больше никогда не увидит своего друга Леонида Голованова, с которым они знакомы больше 20 лет.

Эх, какой человек... был! – сжимает кулаки Бондаренко. – Настоящий русский мужик. Что его отличало от всех остальных? Надёжность! В любой ситуации. И для своей семьи он был крепким тылом – стеной даже, и на работе всегда на него можно было положиться, и в отношениях с друзьями. Да что там! – машет рукой Сергей. – Не только для друзей: мне кажется, у него ни для кого не существовало слова "нет", если кто-то обращался к Лёне с просьбой о помощи.

Голованов всю жизнь прожил в этих местах – как пришёл со срочной (он служил на границе, на Дальнем Востоке), устроился работать в дорожно-строительную механизированную колонну, отпахал там четверть века. Потом, когда организация стала разваливаться, продолжает Бондаренко, пришёл под его начало – на газовый участок в Климово, где проработал ещё 15 лет.

Начинал он водителем-слесарем поставки баллонов сжиженного газа – на "ЗиЛе" ездил. Затем трудился в службе аварийно-восстановительных работ. А последние три года находился на пенсии. В работе – требовательный, и при этом с колоссальной отдачей, – говорит Сергей Бондаренко.

А в быту, по его словам, Иваныч, как называли Голованова близкие, это был простой и открытый человек. Единственная сильная страсть – рыбалка, ей он отдавал своё свободное время, если таковое находилось. И как наловит рыбы – так всегда раздаст большую часть улова друзьям. Причём, что интересно, предварительно сам очистит от чешуи, помоет – и в таком, уже "готовом виде" дарит. ДЯДЯ ЛЁНЯ – НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ МУЖИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА БЫЛ ОТКРЫТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ РОДСТВЕННИКАМИ ЛЕОНИДА ГОЛОВАНОВА

И когда случилось это нападение, он ведь, я точно знаю, не думал ни о чём ином, кроме как о спасении детей! – уверен Сергей Бондаренко. – И не простил бы себе никогда, останься он сам жив, а кто-то из детей бы погиб. Иваныч – из той породы людей, про которых говорят: даже не задумываясь, я бы с ним пошёл в разведку.

В последний раз они разговаривали на Прощёное воскресенье – попросили, по обычаю, друг у друга прощения, и Голованов предложил встретиться. Наметили предварительно увидеться на выходные – посидеть в дружеской компании.

А оно – вон как вышло, – качает головой Сергей Бондаренко. – И ведь у меня как раз в этот день с раннего утра возникла какая-то тревога на душе. Но я никак не мог представить себе, что это связано с Леонидом или вообще с кем-то из близких. А дальше начали поступать сводки, что застрелили водителя красной "Нивы". Сердце оборвалось сразу, но всё равно я верить не хотел, что это – про него, до последнего гнал от себя такие мысли. А потом всё подтвердилось.

Были и другие герои

Вместе с тем сейчас выясняются некоторые странности, связанные с нападением. Прежде всего – то, что террористы, уже подходя к Любечанам, видели проезжавший мимо них рейсовый автобус с людьми. И не остановили его, не обстреляли. Хотя вполне могли это сделать.

Но с двумя автомобилями – под управлением Ткаченко и Голованова – обошлись кроваво.

Кстати, как удалось нам выяснить, в Любечанах были и другие герои, про которых неизвестно широкой общественности. Боевики захватили несколько человек, связав им руки скотчем и усадив на остановке. Одной женщине удалось распутаться и сбежать. И она не спряталась, а пошла к началу села, где остановила ещё одну въезжавшую в населённый пункт машину, – предупредила водителя и тем самым, вероятно, спасла ему жизнь.

Кроме того, среди захваченных заложников оказался и водитель фургона, развозивший газ в баллонах: его остановили, заставили выйти, а "Газель" припарковали поближе к домам. И кто-то из боевиков говорил, что её надо будет взорвать – "для красоты и эффекта". Водителю тоже скрепили руки скотчем, но и он сумел развязаться, когда нападавшие взорвали дымовую шашку. Так вот, Алексей (так зовут этого человека) мог бы сбежать, однако, рискуя жизнью, отправился короткими перебежками к своей машине (один комплект ключей у него забрали, но не заметили второй, запасной), завёл её и под раздавшимися вслед выстрелами смог уехать. Представить, что случилось бы, начни бандиты стрелять по газовым баллонам, пожалуй, нетрудно.

"Первая мысль: началось вторжение"

...В Сушанах боевики появились около 10 утра, когда Любечане уже были взяты под контроль первой группой.

Заходили, рассказали Царьграду жители Сушан, с нескольких сторон одновременно: одни с севера – по центральной улице, Школьной, вторые – с востока, от леса на границе с Украиной, третьи – с юга.

Мы, как и другие семьи с детьми, в это время как раз собирались выезжать на прививку, в Новый Ропск. Выглянул в окошко и вижу: по улице идут военные в натовской форме и с оружием, тоже западного образца (я разбираюсь в этом деле). На руках жёлтые ленточки. То есть понятно – не наши, – делится с нами воспоминаниями один из местных.

Первая мысль, признаётся он (об этом, к слову, говорили и другие собеседники): масштабное вторжение. В смысле – ВСУ атаковали Брянскую область. БОЕВИКИ ОСТАВИЛИ ПОСЛЕ СЕБЯ ВОТ ТАКИЕ СЮРПРИЗЫ: "КОРОБКИ" ОТ ОДНОРАЗОВЫХ ГРАНАТОМЁТОВ... ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ОЧЕВИДЦАМИ

У нас калитка открыта! Ну что делать, думаю, сейчас вломятся. Сказал своим, чтобы уходили подальше от окон, ложились на пол и прятались. А сам дёрнул калитку прикрыть. Проскочил, захлопнул. И тут постучали. Ну, думаю, попал. Но они почему-то не стали ломиться. Один, слышу, говорит – на чистом русском – напарнику: "Нормально, это гражданский". Я – в дом, закрылись. Подошёл тихонько к окошку, наблюдаю сбоку, – продолжает собеседник.

Он сам военный в прошлом, потому и говорит так уверенно и про принадлежность экипировки, и ещё – про то, как действовали нападавшие. ...И МИНЫ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ОЧЕВИДЦАМИ

На мой взгляд, они действовали вполне профессионально. Не "от балды" к нам пришли. Передвигались организованно, прикрывая друг друга. Но держались уверенно, словно знали, что им никто не окажет сопротивления. А палили по воротам, разбрасывали мины (потом на одной из них подорвался автомобиль Росгвардии, к счастью, обошлось без жертв) не для куража, а с целью испугать, – считает житель Сушан.

Тех, кто попадался на пути, "укладывали" лицом в землю. В одном из домов, куда сунулись террористы, им не открыли (там были дети, и матери попросту испугались, что их хотят убить). Разозлившись, они начали стрелять, и тогда 35-летний Олег Жуков, находившийся там в гостях, отвлёк внимание боевиков на себя, дав тем самым знакомым выбраться из помещения через окно.

Тогда диверсанты в упор расстреляли дом из гранатомёта, один осколок попал в Жукова, но он выжил.

А уже когда они уходили, то взорвали газовый "шкаф" и пальнули по водонапорной башне, и трансформатор тоже расстреляли, – добавил собеседник.

Он, как и прочие жители, удивлён: почему в населённых пунктах, находящихся возле границы, нет хотя бы небольших гарнизонов, способных навязать, в случае чего, противнику бой и задержать их до прибытия основных сил?

Ну если не можете сами, то дайте нам оружие! Мы на окраине села выроем окопы и будем дежурить по очереди. Это наша земля, наши дома. Мы не хотим никуда уезжать отсюда,- подчеркнул житель Сушан.

https://tsargrad.tv/investigations/granica-na-zamke-kotoryj-...