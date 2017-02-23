ПРО 2018 ГОД - ВЫСТОЯТЬ

Многие люди в свете 100-летнего юбилея задумываются о 2017 годе.

Как бы да, но.

В переломные годы в России страшен для нового будущего страны всегда был 18 год идущего века.

Политики, СМИ трещат и стращают нас все 2017 годом...

Я же второй год сосредотачиваю внимание людей и общества на 2018 годе.

Вот именно в этот год переломные моменты истории России, когда пришла новая власть, еще совсем младая, не авторитетная и не окрепшая, происходили страшные испытания в стране.

Давайте как говорится "сверим часы":

1. 1618, ИНТЕРВЕНЦИЯ - поляки, наемники Европы и шведы. Поход короля Польши Владислава на Москву. Резня, устроенная от Калуги и Тулы, до Рязани и подмосковным городкам, устроенная казачьей бандой гетмана Сагайдачного. Грабеж, насилие, растерзанные храмы... Выстояли предки наши тогда.

2. 1918, ИНТЕРВЕНЦИЯ США, Англия, Япония, Франция, Германия...И началась самая страшная гражданская война в России.

Выстояли предки наши и тогда.

Так что нéчего бояться, ну или излишне опасаться 2017 г.

Все внимание надо уделять и сосредотачивать на 2018 г.

А что там у нас в этот год произойдет-то из запланированного?

Правильно, выборы президента страны... И опять это слово вновь. .. То есть старый президент будет новой властью...

Вы спросите про интервенцию наших территорий?

А про эти перманентные войны слышали, и понятие такое как духовное пространство народа и стран?

Так вот, те территории, что всегда были в сфере нашей геополитики (скажем так, хотим мы или другие этого или не хотим), уже находятся интервенты:

- Прибалтика,

- Украина - наёмники. Тут важно помнить всегда, что Украина в духовном плане на бóльшей её территории есть Русь (та самая Святая Русь, от и до...) и это никак не изменить.

- Грузия - забита в\специалистами из США...

А что там еще впереди, так кто знает-то?

Ведь никто не отменял и внутренних неустройств в деятельности предателей и творцов "болотки"... Они-то, истинные заказчики "болотки", никуда не делись и, поверьте, это не Навальный с "Ко". Берите выше.

Так что очень интересным обещает быть именно 2018...

Автор: Олег Калугин