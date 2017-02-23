Мы из Советского Союза

13 565 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Инициатива Шойгу, действительно, достойная и осуществить ее надо достойно.Новое освоение Си...
  • Евгений Титаев
    Светлая память.Юлия Друнина - со...
  • Михаил Абросимов
    Криомедицина говорит, что это полезно..Европа обвиняет Р...

ПРО 2018 ГОД - ВЫСТОЯТЬ

ПРО 2018 ГОД - ВЫСТОЯТЬ

ПРО 2018 ГОД - ВЫСТОЯТЬ

Многие люди в свете 100-летнего юбилея задумываются о 2017 годе. 

Как бы да, но. 
В переломные годы в России страшен для нового будущего страны всегда был 18 год идущего века. 
Политики, СМИ трещат и стращают нас все 2017 годом...
Я же второй год сосредотачиваю внимание людей и общества на 2018 годе. 
Вот именно в этот год переломные моменты истории России, когда пришла новая власть, еще совсем младая, не авторитетная и не окрепшая, происходили страшные испытания в стране. 

Давайте как говорится "сверим часы": 

1. 1618, ИНТЕРВЕНЦИЯ - поляки, наемники Европы и шведы. Поход короля Польши Владислава на Москву. Резня, устроенная от Калуги и Тулы, до Рязани и подмосковным городкам, устроенная казачьей бандой гетмана Сагайдачного. Грабеж, насилие, растерзанные храмы... Выстояли предки наши тогда. 

2. 1918, ИНТЕРВЕНЦИЯ США, Англия, Япония, Франция, Германия...И началась самая страшная гражданская война в России. 
Выстояли предки наши и тогда. 

Так что нéчего бояться, ну или излишне опасаться 2017 г. 
Все внимание надо уделять и сосредотачивать на 2018 г. 
А что там у нас в этот год произойдет-то из запланированного? 
Правильно, выборы президента страны... И опять это слово вновь.

.. То есть старый президент будет новой властью... 

Вы спросите про интервенцию наших территорий? 
А про эти перманентные войны слышали, и понятие такое как духовное пространство народа и стран? 
Так вот, те территории, что всегда были в сфере нашей геополитики (скажем так, хотим мы или другие этого или не хотим), уже находятся интервенты: 
- Прибалтика, 
- Украина - наёмники. Тут важно помнить всегда, что Украина в духовном плане на бóльшей её территории есть Русь (та самая Святая Русь, от и до...) и это никак не изменить. 
- Грузия - забита в\специалистами из США... 

А что там еще впереди, так кто знает-то? 
Ведь никто не отменял и внутренних неустройств в деятельности предателей и творцов "болотки"... Они-то, истинные заказчики "болотки", никуда не делись и, поверьте, это не Навальный с "Ко". Берите выше. 
Так что очень интересным обещает быть именно 2018...

Автор: Олег Калугин

ПРО 2018 ГОД - ВЫСТОЯТЬ

историяистория Россиипротивостояниевозможное будующеерусскиеРоссиявойныаналитикаОлег Калугин
323
Обсудить

Картина дня

наверх