Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7

1930-е... Ч.1   1930-е... Ч.2   1930-е... Ч.3   
1930-е... Ч.4   1930-е... Ч.5   1930-е... Ч.6

Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Ленинград. 30-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7На вечеринке середина 1930-х гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Демонстрация, Ленинград. 30-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Буфет самообслуживания. 1930-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7В общежитии. Венские стулья. Кровати тоже ничего. Фото Михаил Прехнер
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7На уроке географии в одной из московских школ. 1930-е гг. Фото А. Берлин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Группа архитекторов в работе над проектом Дворца Советов, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Компания молодых рабочих на отдыхе середина 1930-х гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Красноармейцы овладевают мастерством сапожника и шорника. 1930-е гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Медработник Сталиногорского аэроклуба проводит предполетный медосмотр парашютистов, 1930-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Физкультурники. Фотография Аркадия Шайхета. 1930-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Яхтсменки ленинградского клуба водников. Фотография Н. Богоявленского. 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Школа кавалеристов. Барнаул. Западно-Сибирский край. РСФСР. СССР. 1930-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Хоккейная команда, примерно 1930–e годы, СССР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Рабочий Виктор Калмыков, прибывший на строительство Магнитки, 1930–е годы, Магнитогорск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Молодой рабочий одетый в выходной костюм. Вторая половина 1930-х гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Авария с трамваем на Госпитальной улице, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Андрей Старостин бьет с левой. г. Одесса. Середина 30-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Выборы сельских Советов. Фотограф Аркадий Шайхет. 1930-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7На выборах. Фотограф Анатолий Егоров. Москва. 12 декабря 1937 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Ливадийский дворец. Итальянский дворик. Фотограф Владислав Микоша.

1930-е годы. В 1930-е годы в Ливадийском дворце работал климатический лечебный комбинат
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Московский троллейбус, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7На базе завода ЗИЛ в 30-е годы велись разработки спортивных транспортных средств.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Наводнение в низине улиц Заречных, Кемерово, 1930-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Памятка кормящей матери. Калининская область. 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Панорама свеженьких домов на берегу Хапиловки (Москва, Преображенский Вал, 24). 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Во дворе дома 21-8 на улице Кирова, Москва, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Первые машины Горьковского завода едут в Москву, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Портрет москвички, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Ударный силомер в Парке Горького, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Афиши на Ульяновской улице, конец 1930-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Ателье мод на Яузском бульваре, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Кабак Zum Krummen Hund в Зарядье справа в кадре (и вниз по лестнице, осторожнее голову). Знатное злачное заведение той  Москвы. Начало 1930-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Ларьки с правом собственности. Москва, 1930-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Уютный пассажирский салон трамвая, 1930-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Площадь Пушкина, Москва, 30-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Секция шахмат в Доме пионеров на Чистых прудах, Москва, 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Улица Нижняя. Село Коломенское. 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Турксиб. Акварельный рисунок. Неизв. автор. 1930-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Английская реклама туристических поездок в СССР, начало 1930-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7И в 1930-е годы "американское" означало высшее качество))
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7«Религия — тормоз в развитиии сельскохозяйственной техники». Художник Н. Н. Когоут. СССР. Начало 1930-х гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.716 июля 1939 года установлен Всесоюзный день физкультурника (празднуется 18 июля).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.71 сентября 1939 года Верховный Совет Советского Союза принял закон «О всеобщей воинской обязанности». Устанавливался призывной возраст — 18 лет и срок службы — 4 года (на флоте — 5 лет).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Военная присяга члена Главного Военного Совета РККА И. В. Сталина, подписанная 23 февраля 1939 года

Халхин-Гол, 1939:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Советские летчики-истребители у И-16 на аэродроме у Халхин-гола.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Советские танкисты осматривают захваченный на Халхин-Голе японский танк Тип 95 «Ха-Го».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Пулеметчик монгольской Народно-революционной армии прикрывает свои войска.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Штабная палатка передового командного пункта ВВС 1-й армейской группы РККА на Халхин-Голе.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Комкор Г.К. Жуков на Халхин-Голе.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Комкор Я.В. Смушкевич показывает командирам остатки японского самолета.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Танки БТ-7 на Халхин-Голе. Август 1939 годЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Красноармейцы атакуют на Халхин-Голе при поддержке танка БТ-7.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Советские танкисты. Халхин-Гол, август 1939.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Полковник РККА осматривает японское 20-мм противотанковое ружье, захваченное на реке Халхин-Гол.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Советские военнослужащие на трофейном японском автомобиле на Халхин-Голе. 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Советский солдат водружает флаг во время боя на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Советский солдат у знамени «От боевых подруг» на сопке во время боев на Халхин-Голе.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Пленные японские солдаты, потерпевшие поражение от Красной Армии у реки Халхин-Гол. Советско-японские пограничные конфликты. Август 1939 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.71939 год. Теория Трофима Денисовича Лысенко в действии - уже пошла в народ. Тираж плаката - 15000 штук.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Б.Яковлев, Советские консервы, 1939 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Адливанкин С.Я. «Первый Сталинский маршрут». 1939 г. «Сталинский маршрут» – надпись на самолете В. Чкалова
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7«Да здравствует равноправная женщина СССР». Художник М. Бри Бейн. Издательство «Искусство». Москва-Ленинград, 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7«За два года до войны...». Кисловодск. 1939 год. Из чьего-то семейного альбома, колоризовано.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Болельщики на трибунах стадиона «Динамо» во время финала Кубка СССР по футболу 1939 года между московским «Спартаком» и ленинградским «Сталинцем». «Спартак» выиграл со счетом 3-1.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7В 1939 году по улицам Москвы ездили двухэтажные троллейбусы ЯТБ-3. Пушкинская площадь
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Двухэтажный троллейбус на улицах Москвы, 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Детский городок в Центральном Парке Культуры и Отдыха, Москва.1939 год.

Ереван 1939 года на снимках С.Фридлянда:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Ефанов Василий Прокофьевич (1900-1978). «Знатные люди Страны Советов». Эскиз. 1939 г. Холст, масло
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Паровоз ИС (1939) Ковер, шитьё на тканевой основе.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7«Экспресс». Фото Аркадия Шайхета. Московская область, 1939 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7«Хлеб». Фотография 1939 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Село Дьяково, 1939. В составе Москвы с 1960-х годов. Пропало перед Олимпиадой-80. Расположено в южной части территории заповедника Коломенское.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Павильон СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке, 1939 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Павильон СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. (Большие надежды), Вениамин Кремер, 1947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7«Рабочий и колхозница» сразу после переезда в Москву, перед главным (старым) входом ВСХВ, 1939. Во Франции была признана «величайшим произведением искусства XX века» и был начат сбор средств на её покупку.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Символ советской эпохи - скульптура Ивана Шадра «Девушка с веслом» в ЦПКиО им. Горького. Москва, 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Карикатура Кукрыниксов на западные информационные агентства во время начала советско-финской войны. Газета «Правда», 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Советские моряки Балтийского флота - фото было опубликовано в «Иллюстрированных лондонских новостях» за август 1939 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Сентябрь 1939 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Строители Большого Ферганского канала в Узбекистане рассматривают карту-план строительства. Фото А. Шайхета. 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Строители БФК (Большого Ферганского канала). Фотограф Макс Альперт. 1939-1940
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Милиционер проверяет документы у кучера, 1939г. Дело идет на улице Кирова (Мясницкой). Извозчики должны были иметь номерной знак и санитарный паспорт на животное, и предъявлять все это милиции по требованию
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7В.А. Фаворский (1886-1964). «Станция метро Охотный ряд», 1939 г. Бумага-ксилография.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7

Водители троллейбуса, 1939
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Сентябрь 1939 года. Бронеавтомобили БА-10 советской делегации в Люблине.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Красноармейцы наблюдают за торжественным выводом немецких войск из Бреста. Польша. 22 сентября 1939 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7ВСХВ. Ветеринарная клиника. Светолечение. Владислав Микоша, 1939 год, г. Москва, ВДНХ – ВСХВ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Катки и укладка асфальта, Крымская набережная, 1939
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Легендарные Крестовские водонапорные башни за несколько месяцев до гибели. Фото 1939 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Легендарные Крестовские водонапорные башни за несколько месяцев до гибели. Фото 1939 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.714-го ноября 1939-го года Верховный Совет БССР официально проголосовал за воссоединение Западной Беларуси с Белорусской ССР. Отметили масштабно. Газета Известия 15.11.1939
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Классы в белорусском гимназии в Новогруду 14 ноября 1939 г. После вступления Новогруд в БСС
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Физкультпарад Азербайджанской ССР на Всесоюзном параде в СССР. 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Часть первой полосы Красной Звезды за 1 мая 1939 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Пионеры задерживают шпиона. Рассказ из Пионерской правды 1939 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.71939 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Щедрый  подарок товарища Сталина соседней Литве - в виде её столицы Вильно. Красная Звезда, 11.10.1939
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Передовица «Правды» с опубликованным договором о ненападении между Германией и Советским Союзом, вошедшим в историю как «пакт Молотова - Риббентропа». 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Москва, ул. Стромынка. На заднем плане клуб им. Русакова. 1931
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Московский зоопарк. 1939г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Сцена московского ресторана Метрополь, 1939 год. На сцене - выступление джаз-оркестра
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7«Метрополь» и реклама «Аэрофлота», 1939 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Реклама вагонов-ресторанов и вокзальных буфетов. 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7Реклама Главликерводки. 1939 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
)))
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7
Сталинские репрессии, а какие цифры нам озвучивали в 90-е?
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На этом пока остановимся... продолжение следует

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