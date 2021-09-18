Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.7

1930-е... Ч.1 1930-е... Ч.2 1930-е... Ч.3

1930-е... Ч.4 1930-е... Ч.5 1930-е... Ч.6

Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...

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Ленинград. 30-е годы

На вечеринке середина 1930-х гг

Демонстрация, Ленинград. 30-е годы.

Буфет самообслуживания. 1930-е гг.

В общежитии. Венские стулья. Кровати тоже ничего. Фото Михаил Прехнер

На уроке географии в одной из московских школ. 1930-е гг. Фото А. Берлин

Группа архитекторов в работе над проектом Дворца Советов, 1930-е

Компания молодых рабочих на отдыхе середина 1930-х гг

Красноармейцы овладевают мастерством сапожника и шорника. 1930-е гг

Медработник Сталиногорского аэроклуба проводит предполетный медосмотр парашютистов, 1930-е годы.

Физкультурники. Фотография Аркадия Шайхета. 1930-е.

Яхтсменки ленинградского клуба водников. Фотография Н. Богоявленского. 1939 год.

Школа кавалеристов. Барнаул. Западно-Сибирский край. РСФСР. СССР. 1930-е годы

Хоккейная команда, примерно 1930–e годы, СССР

Рабочий Виктор Калмыков, прибывший на строительство Магнитки, 1930–е годы, Магнитогорск

Молодой рабочий одетый в выходной костюм. Вторая половина 1930-х гг

Авария с трамваем на Госпитальной улице, 1930-е

Андрей Старостин бьет с левой. г. Одесса. Середина 30-х годов

Выборы сельских Советов. Фотограф Аркадий Шайхет. 1930-е годы

На выборах. Фотограф Анатолий Егоров. Москва. 12 декабря 1937 года

Ливадийский дворец. Итальянский дворик. Фотограф Владислав Микоша.

1930-е годы. В 1930-е годы в Ливадийском дворце работал климатический лечебный комбинатМосковский троллейбус, 1930-еНа базе завода ЗИЛ в 30-е годы велись разработки спортивных транспортных средств.Наводнение в низине улиц Заречных, Кемерово, 1930-е гг.Памятка кормящей матери. Калининская область. 1930-еПанорама свеженьких домов на берегу Хапиловки (Москва, Преображенский Вал, 24). 1930-еВо дворе дома 21-8 на улице Кирова, Москва, 1930-еПервые машины Горьковского завода едут в Москву, 1930-еПортрет москвички, 1930-еУдарный силомер в Парке Горького, 1930-еАфиши на Ульяновской улице, конец 1930-хАтелье мод на Яузском бульваре, 1930-еКабак Zum Krummen Hund в Зарядье справа в кадре (и вниз по лестнице, осторожнее голову). Знатное злачное заведение той Москвы. Начало 1930-хЛарьки с правом собственности. Москва, 1930-е.Уютный пассажирский салон трамвая, 1930-е.Площадь Пушкина, Москва, 30-е годы.Секция шахмат в Доме пионеров на Чистых прудах, Москва, 1930-еУлица Нижняя. Село Коломенское. 1930-еТурксиб. Акварельный рисунок. Неизв. автор. 1930-е годыАнглийская реклама туристических поездок в СССР, начало 1930-хИ в 1930-е годы "американское" означало высшее качество))«Религия — тормоз в развитиии сельскохозяйственной техники». Художник Н. Н. Когоут. СССР. Начало 1930-х гг.16 июля 1939 года установлен Всесоюзный день физкультурника (празднуется 18 июля).1 сентября 1939 года Верховный Совет Советского Союза принял закон «О всеобщей воинской обязанности». Устанавливался призывной возраст — 18 лет и срок службы — 4 года (на флоте — 5 лет).Военная присяга члена Главного Военного Совета РККА И. В. Сталина, подписанная 23 февраля 1939 года

Халхин-Гол, 1939:

Советские летчики-истребители у И-16 на аэродроме у Халхин-гола.

Советские танкисты осматривают захваченный на Халхин-Голе японский танк Тип 95 «Ха-Го».

Пулеметчик монгольской Народно-революционной армии прикрывает свои войска.

Штабная палатка передового командного пункта ВВС 1-й армейской группы РККА на Халхин-Голе.

Комкор Г.К. Жуков на Халхин-Голе.

Комкор Я.В. Смушкевич показывает командирам остатки японского самолета.

Танки БТ-7 на Халхин-Голе. Август 1939 год Красноармейцы атакуют на Халхин-Голе при поддержке танка БТ-7.

Советские танкисты. Халхин-Гол, август 1939.

Полковник РККА осматривает японское 20-мм противотанковое ружье, захваченное на реке Халхин-Гол.

Советские военнослужащие на трофейном японском автомобиле на Халхин-Голе. 1939 год.

Советский солдат водружает флаг во время боя на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол.

Советский солдат у знамени «От боевых подруг» на сопке во время боев на Халхин-Голе.

Пленные японские солдаты, потерпевшие поражение от Красной Армии у реки Халхин-Гол. Советско-японские пограничные конфликты. Август 1939 г

1939 год. Теория Трофима Денисовича Лысенко в действии - уже пошла в народ. Тираж плаката - 15000 штук.

Б.Яковлев, Советские консервы, 1939 год

Адливанкин С.Я. «Первый Сталинский маршрут». 1939 г. «Сталинский маршрут» – надпись на самолете В. Чкалова



«Да здравствует равноправная женщина СССР». Художник М. Бри Бейн. Издательство «Искусство». Москва-Ленинград, 1939 год.

«За два года до войны...». Кисловодск. 1939 год. Из чьего-то семейного альбома, колоризовано.

Болельщики на трибунах стадиона «Динамо» во время финала Кубка СССР по футболу 1939 года между московским «Спартаком» и ленинградским «Сталинцем». «Спартак» выиграл со счетом 3-1.

В 1939 году по улицам Москвы ездили двухэтажные троллейбусы ЯТБ-3. Пушкинская площадь

Двухэтажный троллейбус на улицах Москвы, 1939 год.

Детский городок в Центральном Парке Культуры и Отдыха, Москва.1939 год.

Ереван 1939 года на снимках С.Фридлянда:















Ефанов Василий Прокофьевич (1900-1978). «Знатные люди Страны Советов». Эскиз. 1939 г. Холст, масло

Паровоз ИС (1939) Ковер, шитьё на тканевой основе.

«Экспресс». Фото Аркадия Шайхета. Московская область, 1939 год

«Хлеб». Фотография 1939 года.

Село Дьяково, 1939. В составе Москвы с 1960-х годов. Пропало перед Олимпиадой-80. Расположено в южной части территории заповедника Коломенское.

Павильон СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке, 1939 г.

Павильон СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. (Большие надежды), Вениамин Кремер, 1947 год

«Рабочий и колхозница» сразу после переезда в Москву, перед главным (старым) входом ВСХВ, 1939. Во Франции была признана «величайшим произведением искусства XX века» и был начат сбор средств на её покупку.

Символ советской эпохи - скульптура Ивана Шадра «Девушка с веслом» в ЦПКиО им. Горького. Москва, 1939 год.

Карикатура Кукрыниксов на западные информационные агентства во время начала советско-финской войны. Газета «Правда», 1939 год.

Советские моряки Балтийского флота - фото было опубликовано в «Иллюстрированных лондонских новостях» за август 1939 года



Сентябрь 1939 года

Строители Большого Ферганского канала в Узбекистане рассматривают карту-план строительства. Фото А. Шайхета. 1939 год.

Строители БФК (Большого Ферганского канала). Фотограф Макс Альперт. 1939-1940

Милиционер проверяет документы у кучера, 1939г. Дело идет на улице Кирова (Мясницкой). Извозчики должны были иметь номерной знак и санитарный паспорт на животное, и предъявлять все это милиции по требованию

В.А. Фаворский (1886-1964). «Станция метро Охотный ряд», 1939 г. Бумага-ксилография.



Водители троллейбуса, 1939

Сентябрь 1939 года. Бронеавтомобили БА-10 советской делегации в Люблине.

Красноармейцы наблюдают за торжественным выводом немецких войск из Бреста. Польша. 22 сентября 1939 года

ВСХВ. Ветеринарная клиника. Светолечение. Владислав Микоша, 1939 год, г. Москва, ВДНХ – ВСХВ

Катки и укладка асфальта, Крымская набережная, 1939

Легендарные Крестовские водонапорные башни за несколько месяцев до гибели. Фото 1939 года.

Легендарные Крестовские водонапорные башни за несколько месяцев до гибели. Фото 1939 года.

14-го ноября 1939-го года Верховный Совет БССР официально проголосовал за воссоединение Западной Беларуси с Белорусской ССР. Отметили масштабно. Газета Известия 15.11.1939



Классы в белорусском гимназии в Новогруду 14 ноября 1939 г. После вступления Новогруд в БСС

Физкультпарад Азербайджанской ССР на Всесоюзном параде в СССР. 1939 год.

Часть первой полосы Красной Звезды за 1 мая 1939 г.

Пионеры задерживают шпиона. Рассказ из Пионерской правды 1939 года.

1939 год

Щедрый подарок товарища Сталина соседней Литве - в виде её столицы Вильно. Красная Звезда, 11.10.1939

Передовица «Правды» с опубликованным договором о ненападении между Германией и Советским Союзом, вошедшим в историю как «пакт Молотова - Риббентропа». 1939 год.

Москва, ул. Стромынка. На заднем плане клуб им. Русакова. 1931

Московский зоопарк. 1939г.

Сцена московского ресторана Метрополь, 1939 год. На сцене - выступление джаз-оркестра

«Метрополь» и реклама «Аэрофлота», 1939 год

Реклама вагонов-ресторанов и вокзальных буфетов. 1939 год.

Реклама Главликерводки. 1939 год.



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Сталинские репрессии, а какие цифры нам озвучивали в 90-е?

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На этом пока остановимся... продолжение следует