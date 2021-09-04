Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6

Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...

Алтай. Дегустация меда. 1930-е.

Аптека в Новиковской больнице Парабельской комендатуры. Нарым. 30-е

Красная армия на складе 1930-х годов. Надписи на плакатах, сделанных на белорусском языке.

Снежный мавзолей Ленина. 1930-е годы.

В посудной лавке. Фотограф Макс Пенсон. Узбекская ССР. 1930-е годы

1930-е годы, парашютисты Осоавиахима.

Московская пролетарская стрелковая дивизия на параде на Красной площади. 1930-е годы.

Отец и сын. Фотограф Георгий Зельма. 1930-е годы

Открытка 1930-х с русскими людьми города Харбина, основанного русскими в 1898 на Дальнем Востоке. После революции он перешёл к Китаю (точнее Манчжурии). До 1945 оставался русским по населению и духу.

Кутаисская улица, Харбин, 1930-е. Франция считалась центром эмиграции в 1920-30-е, но в Китае проживало примерно столько же русских - до 500 тыс. Из них, в Харбине около 150 тыс с 30 русскими храмами.

Заготовка льда для ледников. Бытовых холодильников не было. Москва. 1930-е.

Ночная жатва, 1930-е. (Фото Семён Фридлянд)

Агитаторы переписи населения, 1937 год

Теплоход «Иосиф Сталин» первый раз пришел в Москву по только что открытому каналу «Москва-Волга».

1 мая 1937 года.Всемирная выставка в Париже, 1937 год, колоризированнаяВсемирная выставка в Париже, 1937 год, оригиналВеликое противостояние духа! Павильон СССР и павильон фашистской Германии стояли друг против друга в центре Парижской выставки 1937 годВыставка в Париже, 1937 годПавильон СССР на Всемирной выставке в Париже, 1937 годМонтаж скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже. Январь 1937 годаШадр Иван Дмитриевич. Рабочий и колхозница. 1937. Проект скульптуры для советского павильона на Международной выставке в Париже.Жители Одессы на улице Лассаля (Дерибасовской) у карты гражданской войны в Испании. Одесса. 1937 годВ 1937 по СССР совершила турне сборная Басконии по футболу. Обыграл басков только СпартакПарад физкультурников на Красной площади, 1937 год.17 и 18 июня 1937 года Карнавальное гулянье Песни кино. Сад Госнардома.Буфф. 3-й Карнавал. Июль, 1937Буфф. Теа джаз. 1937Ночной карнавал. 29 июля, 1937 г. Парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки.Образец ткани. Продукция фабрики «Большая Ивановская мануфактура им. Молотова». 1936-1938 гг.

ПАПАНИНЦЫ:

21 мая 1937 года — начала работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Руководитель: Иван Дмитриевич Папанин:







































Метеоролог Евгений Фёдоров фиксирует показания приборов. 1938 год



19 февр. 1938, завершила работу первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-1». Иллюстрация к книге И.Д. Папанина «На полюсе»(Худ. В. Щеглов. 1939)

«Исторические трансарктические перелёты и завоевание Северного полюса Героями в СССР в 1937 году» (Перелёты экипажей самолётов Чкалова и Громова)







Плакат Е. Перникова. 1937 год

Слушают доклад. Художник Ольга Яновская. 1937 год

Шестаков Николай Иванович (1883-) «Демонстрация за заем». 1937 год.

Следующая европейская война начнется в Украине. Карта из американского журнала Look от 14 марта 1937 года.

Легендарный художник-график Борис Ефимов. Карикатура "Война". 1938 год.

Новенькие поезда "Иосиф Сталин" и "Феликс Дзержинский". Ворошиловоград, 1937 год.

Паровоз ИС20-16. Самый мощный в истории советского паровозостроения. 1937 год.

Паровоз 2-3-2В небесно-голубого цвета развил в 1937 скорость 175 км/ч.

Испытания нового Химкинского моста под тяжестью паровозов, 1937

29.09.1937 г. состоялся наш ответ их Гинденбургу. Полёт дирижабля «СССР В-6», продлившийся 130 ч

В 1938 году потерпел крушение на Кольском полуострове.

Автор - Сергей Михалков, 1937 год (напечатано в Мурзилке №11)

Пионерская правда, ноябрь 1937 г

1937 г, Известия

Инсценировка «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!» Дети обращаются к плакату, на котором Сталин обнимает Гелю Маркизову. Кострома. 1937 год

Первое совместное официальное появление Деда Мороза и Снегурочки в качестве его помощницы произошло на встрече 1937 года в московском Доме Союзов.

Первомайские подарки. Рисунок И. Королёва из журнала "Чиж". 1937 год. Дарить подарки на Первомай традицией не стало.

Тихий час в детском саду. 1937 год

Учебная тревога. Пионеры Ленинграда, 1937 г.

Борисоглебская военная школа лётчиков. 1937



Борисоглебская военная школа лётчиков. 1937

Бойцы республики Испании на параде на Красной площади. Фотограф Иван Шагин. Москва. 7 ноября 1937 года

Ленинград в дни празднования 20-летия Октября

4 ноября 1937 года в Москве на американском оборудовании и по американской рецептуре, которую привёз годом ранее А.Микоян из США, был выпущен знаменитый советский Пломбир

Аттракцион «Летающие люди». Сеанс состоял из 6 полетов по дуге в 180 градусов. Москва, Парк Горького, 1937 год.

Карнавал во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода им. И.В.Сталина в честь годовщины Сталинской конституции, 1937 год

Советские граждане на отдыхе в Евпатории. 1937 год.

Заслуженные работники НКВД на отдыхе в Крыму, 1937 год.

Ресторан Казанского вокзала, 1937

Меню ресторана гостиницы «Синоп», расположенной в Сухуми. 1937 год

Гребная школа на Москве-реке, 1937 год.

Копьеметательница. Фотограф Эммануил Евзерихин. 1937 год

Украшение колокольни Страстного монастыря к столетию со дня гибели Пушкина на Пушкинской площади в начале 1937 года

Школьная тетрадь с иллюстрацией поэмы А.С. Пушкина "Песнь о Вещем Олеге". 1937г

Памирская трасса. Пограничники в походе. Фотограф Аркадий Шайхет. Таджикская ССР. 1937 год

Пограничники в горах. 1937 год.

Дозор в горах. Пограничники на Памире. Фотограф Аркадий Шайхет. 1937 год

Циркуляр НКВД СССР 68 Об иностранцах от 22.08.1937г. г. Москва.

Правда, 1937.

Изготовлен в 1937 году...

Реклама 1937 года

Первая книга для чтения

Дейнека А.А. Эскиз росписи потолка Театра Красной Армии. 1937г. Холст, темпера. 135,2х135,2. Курская обласная картинная галерея им. Дейнеки

2 ноября 1937 г. к двадцатилетию Октябрьской революции на Кремлевских башнях установлены рубиновые звезды.

Борисоглебская военная школа лётчиков. 1938









Депутаты от Крымской АССР, летчики В. Коккинаки и С. Супрун на первой сессии Верховного Совета СССР. 1938

Экипаж Владимира Коккинаки встречают в Спасске-Дальнем, 28 июня 1938 года.

Самолет "Родина" перед стартом. Фото Александр Устинов, 24 сентября 1938 года, Московская обл., г. Щелково

Первый день шестидневки

Третий день шестидневки

Подметально–уборочные машины ПУ–7 на шасси ГАЗ–ММ, 1938 год

Продажа фруктовой воды на улице Горького, 1938

Продажа цветов на Тверском бульваре. 1938-1941гг. Автор Евзерихин Э.Н.

Фотографии со съёмок фильма Александр Невский. 1938 год:

















«Наши границы неприкосновенны!». Художники В. Н. Дени, Н. А. Долгоруков. 1938 год

Плакат (1938 год)

Украинский плакат, 1938 год

Художник П. М. Гутковский. 1938 год.

Двухлодочный глиссер-катамаран ОСГА-25 Экспресс в судоремонтной мастерской. Сочи. 1938 год.

Захваченный франкистами у республиканцев танк Т-26 советского производства. Провинция Валенсия, май 1938 года

Георгий Седов на дрейфе, 1938-1939. Из фондов Музея современной истории России

Георгий Седов на дрейфе, 1938-1939. Из фондов Музея современной истории России

Георгий Седов, экипаж ледокола, 1938-1939. Из фондов Музея современной истории России

Физкультурники на Красной площади. Фото 1938 г.

Акробатическая группа в колонне физкультурников орденоносного общества «Спартак», Красная площадь, 1938 год

Трудно предстваить, но это первый бассейн построеный в Москва-реке, 1938 год

ГАЗ ГЛ-1, первая заводская гоночная машина в СССР, построен в 1938 г

Первый советский гоночный автомобиль ГАЗ-ГЛ-1. 1938 год.

Каток в Парке Горького, Москва, 1938 год.

Водный стадион «Динамо», 1938

Противотанковые собаки на Параде на Красной площади. Москва. 1 мая 1938 г.

Отец показывает пойманных тигрят жене Елене Исаевне и дочери Ирине. Село Романовка. Маньчжурская империя под протекторатом Японии. 1938–1941 годы

Дети перед кварцевой лампой в 1938 году

Пушкинская площадь, 1938

Новый экспериментальный экскурсионный вагон Москва - Апрелевка на Киевском вокзале, 1938 год

В общежитии Горного института. Москва, 1938 год.

И при Сталине был хруст французской булки

Реклама косметики Красный мак. Автор - М. Литвак. 1938 год.

Реклама пельменей. Художник Израиль Боград. 1936 год.

С. Прокопцев. Реклама майонеза. 1938 год.

Художник А. Н. Побединский. 1938 год.

Художник П. Я. Караченцов. 1937 год

На этом пока остановимся... продолжение следует