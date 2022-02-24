Россиянам расскажут, как плохо жить в России

Борис Рожин у себя в блоге поднял спецоперации ВСУ в интернет пространстве "Операция "Володя" 72-го ИПСО ВСУ"

У меня к этой теме есть добавить интересное наблюдение

Сперва справка. Задачами ПсАК "Володя" являются:

- дискредитация российских органов государственной власти в сопредельных с Украиной областях;

- снижение психологической устойчивости военнослужащих ВС РФ и членов их семей,

- особое значение придаётся воинским частям, находящихся в сопредельных с Украиной областях;

- организация помех в работе Пограничной службы ФСБ России.

Более ста офицеров 72-го (Главного) Центра информационно-психологических операций организуют подготовку и проведение специальных операций против России. Работа четко структурирована, регламентирована Приказами и Боевыми распоряжениями, существует строгая отчетность о проводимой работе. Для работы на российском направлении созданы и работают тактические группы.

Более подробно в блоге Colonel Cassad

Теперь поделюсь с вами своими наблюдениями

С конца прошлой недели резко и большой волной активизировалась деятельность ботов, троллей - в комментариях. Это происходит на многих крупных российских информационных ресурсах, вроде "РИА Новости", "Взгляд" и другие, в комментариях различных Телеграмм-каналов.

Много вчера-сегодня выползло и у меня в ЖЖ. Кто-то из них пытается маскироваться "под наших", но вбрасывая - аля "ах, теперь понимаю Донбасс, как они страдают из-за этого Путина, который сейчас сдаёт ДНР и ЛНР". Кто-то просто постит тупые тезисы, в расчёте, что их просто опровергать не будут.

Эти тролле-боты по почерку своих комментарий заметно отличаются от более ранних комментариев просто недовольных пользователей или комментариев от майданных патриотистов, тусовавшихся на наших ресурсах и раньше. С большой долей вероятности можно сделать вывод - сейчас мы наблюдаем именно вояк из шумерских кибервойск. Комментарии от них идут или тупо вбросовые, вроде "я наш, но вы всё врёте" или крайне неотёсанные, вымученные, шаблонно-тезисные, как будто-то без огонька переписываются из методички.

Специально я примеры не сохранял, не планировал об этом писать. Но к одному из последних примеров, который мне легко обратно найти, я вернусь.

Комментарии тролле-ботов в Телеграмм Бориса Рожина

На что я этим собеседникам отметил: "Вы такие смешные, когда между собой общаетесь"

"Товарищ Майор" нескладно ответил насквозь искусственной фразой: "Я москвич. И я требую более решительных действий от власти".

Более топорно он не смог бы ответить при всём своём желании. Я ответил "Майору", что "дочерью офицера из Крыма" от него за версту воняет и объяснил ему, что это видно не из-за критики, а из-за нескладного намученного текста написанного им и плохой маскировки "под своих". Передал через него привет его президенту Зеленскому.

"Майор" ответил ещё более криво. Он мне написал: "Ты сам бот хохляцкий. Пришёл сюда дискредитировать честных людей". То есть снова штампом ответил. На что я посоветовал ему обратить к своему командиру-хорунжию или кто там у него.

Собеседник предпочёл тихо слиться после разоблачения. То есть тоже по методичке, чтобы не акцентировать на этом внимание.

Пример разовый, но я за последние сутки увидел десятки и десятки подобных. Не удивляйтесь их на плыву и не стесняйтесь раз за разом их ставить на место показывая их глупость и некомпетентность, разоблачая их набросы. Это не одураченные украинцы. Это ВСУшники пытающиеся, пусть и нескладно, вести информационную войну. Но правда за нами.

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