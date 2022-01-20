Памяти Великого Ленина





Морозным вечером 21 января 1924 года, в 6 часов 50 минут, в подмосковных Горках ушел из жизни Владимир Ильич (Ульянов) Ленин – последователь К. Маркса и Ф. Энгельса, вождь и учитель мирового пролетариата, всех трудящихся земли.

Смерть Ленина великой и безмерной болью разлилась по огромной, разоренной, холодной и голодной стране, которая только-только начала делать первые шаги к экономическому и духовному возрождению после четырех лет империалистической и трех лет гражданской войны и иностранной военной интервенции.

В ночь с 21 на 22 января собрался экстренный пленум ЦК Коммунистической партии, который обратился:

К партии. Ко всем трудящимся

21-го января окончил свой жизненный путь товарищ Ленин.

Умер человек, который основал нашу стальную партию, строил ее из года в год, вел ее под ударами царизма, обучал и закалял ее в бешеной борьбе с предателями рабочего класса, с половинчатыми, колеблющимися, с перебежчиками, умер человек, под руководством которого несокрушимые ряды большевиков дрались в 1905 году, отступали во время реакции, снова наступали, были в первых рядах борцов против самодержавия, сумели разбить, разоблачить, свергнуть идейное господство меньшевиков и эсэров. Умер человек, под боевым водительством которого наша партия, окутанная пороховым дымом, властной рукой водрузила красное знамя октября по всей стране, смела сопротивление врагов, утвердила прочно господство трудящихся в бывшей царской России.

Умер основатель Коммунистического Интернационала, вождь мирового коммунизма, любовь и гордость международного пролетариата, знамя угнетенного востока, глава рабочей диктатуры в России.

Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине великого и героического — бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная, все преодолевающая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений,—все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга до севера. Ленин умел, как никто, видеть и великое и малое, предсказывать громаднейшие исторические переломы и в то же время учесть и использовать каждую маленькую деталь; он умел, когда нужно, бешено наступать и, когда нужно, отступать, чтобы готовить новое наступление. Он не знал никаких застывших формул; никаких шор не было на его мудрых, всевидящих глазах, ибо он был прирожденный вождь пролетарской армии, гений рабочего класса.

В сокровищницу марксизма товарищ Ленин внес не мало драгоценного, именно ему рабочий класс обязан разработкой учения о пролетарской диктатуре, о союзе рабочих и крестьян, о всем значении для борющегося пролетариата национального и колониального вопросов и, наконец, его учением о роли и природе партии, и все это богатство было в руках Ленина не мертвым капиталом, а живой, несравненной практикой. „Революцию гораздо приятнее делать, чем писать о ней», не раз говаривал Владимир Ильич, и всю свою жизнь, от ее сознательного начала до последнего мученического вздоха, товарищ Ленин отдал до конца рабочему классу. Не было и нет человека, который так глубоко был бы предан своему делу, как Ленин, не знавший в своей прекрасной жизни ничего, кроме интересов партии, пролетариата, коммунистической революции. Не было и нет человека, который имел бы такое глубочайшее чувство своей ответственности, как он. Нечеловеческая, неудержимая жажда работы, неустанная мысль, беспощадная растрата своей энергии сломили этот богатырский организм и погасили навсегда жизнь любимейшего из любимых — нашего Ильича.

Но его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин живет в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая семья есть коллективное воплощение Ленина.

Ленин живет в сердце каждого честного рабочего. Ленин живет в сердце каждого крестьянина-бедняка. Ленин живет среди миллионов колониальных рабов. Ленин живет в ненависти к ленинизму, коммунизму, большевизму в стане наших врагов.

Теперь, когда нашу партию постиг самый тяжелый удар — смерть Ильича, — мы должны с особой настойчивостью выполнить его основные заветы.

Никогда Ленин не был так велик, как в минуты опасности. Твердой рукой он проводил партию через строй этих опасностей, с несравненным хладнокровием и мужеством идя к своей цели. Ничего противнее, отвратительнее, гаже паникерства, смятения, смущении, колебания для Ленина не было. Партия и здесь войдет по его стопам. Он ушел от нас навеки, наш несравненный боевой товарищ. А мы пойдем бесстрашно дальше. Пусть злобствуют наши враги по поводу нашей потери. Несчастные и жалкие! они не знают, что такое наша партия! Они надеются, что партия развалится. А партия пойдет железным шагом вперед, потому что она ленинская партия. Потому, что она воспитана, закалена в боях, потому, что у нее есть в руках то завещание, которое оставил ей товарищ Ленин. Против мирового союза помещиков и капиталистов мы будем строить наш союз рабочих и крестьян, союз угнетенных наций. Мы твердой ногой стоим на земле, в европейской развалине мы являемся единственной страной, которая под властью рабочих возрождается и смело смотрит в свое будущее. Вокруг нашего славного знамени собираются миллионы.

Смерть нашего учителя — этот тяжелый удар — сплотит еще сильнее наши ряды. Дружной боевой цепью идем мы в поход против капитала, и никакие силы в мире не помешают нашей окончательной победе. Эта победа будет самым лучшим памятником товарищу Ленину, тому, которого, как лучшего друга, массы звали своим „Ильичом». Да здравствует, да живет и побеждает наша партия! Да здравствует рабочий класс!

Центральный Комитет РКП. Москва, 22 января 1924 года.

В то же время воззвания по поводу смерти В.И.Ленина были приняты всеми политическими и общественными организациями страны, международным рабочим и коммунистическим движением.

Ко всем трудящимся Союза ССР от ХI Съезда Советов РСФСР

Не стало Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Великий вождь пролетариата, его самый дорогой и любимый учитель, уже более четверти столетия указывавший ему пути и неуклонно шедший впереди пролетарской революции, закрыл глаза на-веки. Нет больше среди нас несравненного нашего руководителя, столь близкого каждому рабочему и крестьянину, Владимира Ильича.

Он болел долго и тяжело. Однако, его смерть наступила внезапно. Его тяжелый недуг постепенно ослабевал, и казалось, что он находится на пути к выздоровлению. Его физические силы восстанавливались, он обнаруживал замечательную физическую бодрость. Но 21 января среди дня ему вдруг стало хуже. Прошло несколько часов, кровоизлияние в мозг решило судьбу Владимира Ильича. В 6 ч. 50 м. он тихо скончался. Кончилась богатая результатами жизнь величайшего революционного борца всех времён.

Не было в истории более плодотворной жизни. В тридцатилетних трудах и борьбе Владимир Ильич выковал несравненное орудие пролетарской диктатуры, коммунистическую партию, и при ее помощи, как гениальный полководец, повел армию трудящихся к победе. Не были в истории событий, равных по своему значению нашей Октябрьской революции, положившей начало для всего человечества новой эре, свободному обществу братства и труда. Великий вождь, подготовивший Октябрьскую революцию, выбравший исторический момент, чтобы призвать трудящихся к завоеванию власти, научивший пролетариат осуществлять свою диктатуру и с бесподобным искусством проведший республику трудящихся через беспримерные испытания и руководивший постепенным развитием Советского строя, оставил в судьбах человечества более глубокий след, чем кто-либо другой в истории. Освобождение угнетенных и неполноправных национальностей представляет одну из главных идей учения т. Ленина. Братский союз народов и товарищеское сотрудничество пролетариев всех стран и наций, — вот чему учил нас т. Ленин. Эта идея легла в основу нашего Великого Союза Республик и его конституции.

Кончина т. Ленина совпала с окончательным проведением в жизнь союзной Конституции, означающей крупный шаг вперед советского строя и громадное увеличение внутреннего сплочения я внешнего могущества государства трудящихся. Второй Всесоюзный съезд соберется для того, чтобы завершить оформление Союза Советских Республик. Единая федерация рабоче-крестьянских республик крепко и незыблемо стоит, как непобедимая цитадель власти трудящихся. Укрепление советского строя успело совершить гигантские успехи. Под его славными знаменами крепко сплотились трудящиеся массы советских республик, которые для рабочего класса всего света служат светлым маяком, образцом и примером. Под гениальным руководством Владимира Ильича угнетенные массы бывшей царской России стали сами руководить своей судьбой и управлять своей великой страной, в то время как угнетенные классы и народы всего света увидели в нем своего вождя и учителя. Весь капиталистический мир с оружием в руках тщетно пытался подавить сопротивление рабочих и крестьян советских республик или взять их измором, голодом и холодом, посредством блокады. После неслыханных испытаний и трудностей, шаг за шагом восстанавливается народное хозяйство советских республик» налаживается их внутреннее управление, растет благосостояние трудящихся, крепнет братский союз национальностей и развивается новая культура освобожденного труда. Внешнее положение советских республик становится с каждым днем более крепким и благоприятным и ряд сильнейших правительств ведут или готовятся вести с нашим союзом переговоры об его полном юридическом признании.

То дело, которому Владимир Ильич отдал свою жизнь, твердо стоит, и никаким враждебным силам не удастся расшатать его. Необозримая работа нам еще предстоит. Колоссальные трудности мы еще должны преодолеть. Мы еще, должны справиться с бедностью, нищетой. Выполняя заветы Владимира Ильича, вспоминая каждое его слово, твердо держась предуказанных им путей, мы со всеми врагами справимся и все преодолеем и выйдем победителями из ожидающей нас еще борьбы. Уже больше года Владимир Ильич не принимая непосредственного участия в нашей работе, и наши враги, заранее торжествовавшие победу и надеявшиеся, что без его руководства погибнет советский строй, успели убедиться, что их надежды нелепы, их замыслы лишены всякой почвы. Трудящиеся массы, взявшие в свои руки собственную судьбу, продолжают итти вперед по своему трудному пути без своего дорогого учителя и гениального, вождя. В их сознательности, в их сплоченности, в их преданности своим великим идеалам, в их верности заветам ушедшего от них навеки учителя — залог их дальнейших успехов и их окончательной победы. С неослабной энергией и с железной твердостью пусть каждый из нас продолжает свою работу.

Пусть память о незабвенном вожде удесятеряет наши силы и поможет нам неуклонно итти дальше по правильному революционному пути. Владимира Ильича нет, но он жив в сердцах каждого рабочего и каждого крестьянина. Главное, чему учил нас Владимир Ильич, это — необходимость неразрывного союза рабочих и крестьян. На протяжении всей революции тов. Ленин пронес и защитил эту основную идею его жизни и учения. Пока рабочие и крестьяне шли врозь, буржуазия и помещики били и тех, и других. Только союз рабочего класса и крестьянства под руководством партии, созданной тов. Лениным, обеспечил победу над угнетателями народа. Впервые, в 1917 году, после великой Октябрьской революции крестьянство России почувствовало себя свободным, низвергло гнет помещиков, осуществило великий земельный передел. Союз рабочего класса и крестьянства закреплен был в Красной армии, которая сумела защитить крестьянскую землю и рабоче-крестьянскую власть. Союз рабочего класса и крестьянства обеспечит и впредь полную победу трудящихся.

Главный наказ, который дает советскому правительству XI с’езд советов в момент, когда мы потеряли Владимира Ильича, это: беречь, как зеницу ока, союз рабочих и крестьян, всю политику страны вести так, чтобы союз этот становился все более крепким и неразрывным, ни на волос не отклоняться от политики тов. Ленина в этом коренном вопросе всей нашей жизни. В этот тяжелый момент XI с’езд советов РСФСР обращается к вам, рабочие, крестьяне, красноармейцы, казаки, с призывом к неослабному единству и сплоченности под красным знаменем вашей советской власти. Совместными усилиями мы продолжим нашу работу и выполним то, что предначертал нам Владимир Ильич. Вечная память ему, поведшему всех трудящихся и угнетенных к победе! Да здравствует союз рабочих и крестьян!

Президиум XI С’езда Советов РСФСР. Москва, 22 января 1924 года

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Воззвание ВУЦИК’а и Совнаркома Украины

Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров с великим прискорбием извещают всех рабочих и крестьян Украины о скоропостижной смерти величайшего вождя трудящихся масс всего мира Владимира Ильича Ульянова-Ленина, последовавшей 21 января 1924 года в 6 ч. 50 мин. веч., в Горках, под Москвой, от паралича дыхательного центра.

Умер вождь, не стало гения рабочего класса и крестьянства, под знаменем серпа и молота спаявшего воедино пролетариат города и селянских масс. Ушел из жизни тот, кто в победе и в поражениях неизменно оставался на революционном посту и руководил борьбой рабочего класса, кто через огонь и бури привел трудящиеся массы к победе, кто на развалинах царской империи, сотканной из классовой эксплоатации и национального гнета воздвиг Союз Советских Социалистических Республик, союз свободных рабочих и крестьян равноправных народов. Умер вождь, но жива многомиллионная воля трудящихся масс, творение его рук. Рабоче-крестьянское правительство Украины будет твердо проводить завещанную нам тов. Лениным диктатуру пролетариата, смычку рабочего класса с крестьянскими массами и призывает всех трудящихся Украины еще теснее сомкнуть ряды над могилой вождя.

За председателя ВУЦИК Вуценко За председателя Совнаркома Заточений

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К крестьянам всего мира

Братья и товарищи!

21 января 1924 года умер тов. Ленин, наш любимый вождь. Известие о его смерти наполняет печалью все рабочие и крестьянские сердца в отдаленнейших уголках земного шара.

Имя Ленина известно было всему человечеству и особенно дорого было всем трудящимся. Ленин — это не только гений, не имевший себе равного до сего времени, и неизвестно, будет ли иметь в будущем, не только великий ученый теоретик, но и олицетворение сотен миллионов трудящихся масс, это их коллективная воля, их мысль, их желание, выразитель их стремлений и руководитель их геройских, сверхчеловеческих деяний. У станка или за плугом имя Ленина было символом победы трудящихся над классом эксплуататоров. Не кто иной, только Ленин является творцом непобедимого рабоче-крестьянского союза, приведшего к образованию первого в мире рабоче-крестьянского государства, которое занимает шестую часть земного шара, и, несомненно, в недалеком будущем приведет к победе во всех странах, к Всемирному Союзу Рабоче-Крестьянских Республик. Создание единого, сплоченного фронта борьбы и труда рабочих и крестьян против капиталистическо-помещичьих эксплуататоров, призыв к созданию смычки между рабочим города и крестьянской деревней — это дело Ленина и это его важнейшее политическое наследство, которое он нам оставил. Наша организация, называемая Крестьянским Интернационалом, является ни чем иным, как только представительницей рабоче-крестьянского союза в международном масштабе, детищем мысли Ленина.

Умер творец рабоче-крестьянского союза, признанный вождь как рабочих, так и крестьян, и искренней печалью переполнены поэтому миллионные крестьянские массы. Ленин умер, — эта грустная весть на устах всех трудящихся и доходит до отдаленнейшей крестьянской хаты во всех странах. Враги трудового народа рассчитывают на то, что сейчас им легче удастся сломить силу трудящихся. Но радость их преждевременна. Ленин умер, но дух его, охватывающий все трудовое человечество огромной глубиной чувства и самоотверженности, живет. Ленин умер, его сердце перестало биться, но мысль его живет, она бессмертна и поведет рабочих и крестьян к победе. Мы призываем вас, все ваши организации и наших сторонников во всех странах, демонстрировать свою глубокую печаль по поводу смерти нашего любимого вождя Ленина.

Братья и товарищи!

Нашей святой обязанностью является выполнить важнейшие заповеди его, важнейший пункт политического завещания Ленина: осуществить, укрепить созданный Лениным рабоче-крестьянский союз, упрочить смычку между крестьянской деревней и рабочим городом.

Братья и товарищи!

Сомкните свои ряды, ряды сотен миллионов крестьян, с миллионной армией рабочих, и тогда совместным трудом крестьянин и рабочий станут властелинами земного шара, откроют новую эру в истории человечества.

Через борьбу и труд к этому счастливому будущему вести их будет бессмертный гений Ленина. Пусть же тем сильней, тем могущественней среди крестьянских масс всего мира раздается громкий призыв: Крестьяне и рабочие всех стран, соединяйтесь!

Президиум Международною Крестьянского Совета. Москва, 22 января 1924 года

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КО ВСЕМ МОЛОДЫМ РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ СССР

21-го января не стало Ильича. Под бременем гигантских забот и непрестанных тревог о судьбах угнетенных всего мира, о судьбах Союза Советских Республик — пал великий вождь и учитель пролетариата.

Мы потеряли вождя, неутомимого и бесстрашного борца, мудрого учителя. Нет больше человека, на которого были устремлены глаза всех друзей и врагов пролетариата, по каждому слову которого двигались на борьбу за рабочее дело десятки миллионов российских и западных рабочих, крестьян из глухих и темных деревень, обездоленных трудящихся Востока. Нет больше учителя, который десятки лет воспитывал и вел к победе одно за другим поколение рабочего класса России. Не стало того, кто и нашему поколению, выросшему уже после октябрьской победы, вложил в руки острое оружие своей ясной мысли, непоколебимой преданности рабочему классу, готовности сложить голову за революцию. В злорадстве захлебывается от этого известия стан наших врагов — мировая буржуазия. Великой скорбью и горем наполнены сотни миллионов сердец трудящихся и угнетенных. Но в эти тяжелые дни нет места отчаянию в наших рядах.

Молодые рабочие!

Ильич привел пролетариат к октябрьской победе. В советском государстве, руководимом Ильичом, для вас открылась дорога к знанию, к участию в борьбе и в строительстве новой жизни. Сомкнувшись вокруг комсомола, рабочая молодежь должна вместе с ним бороться и учиться. Молодое поколение пролетариата должно стать поколением ленинцев.

Молодые крестьяне!

Под руководством Ильича в партии большевиков крестьянство прогнало помещиков и отобрало у них землю. В тягчайшие годы гражданской войны руководимое Ильичом советское государство отстояло от помещиков и царских генералов крестьянскую земли; Через неразрывный союз рабочих и крестьян, через постоянную помощь города деревне и деревни городу Ильич повел крестьянство к лучшей жизни. Вместе с рабочей молодежью вы получили доступ к знанию и культуре, вместе с рабочей молодежью вы должны побороть темноту и невежество, сомкнуться под знаменем комсомола, укрепить смычку рабочих и крестьян и тем самым воплотить дело Ильича в жизнь.

Комсомольцы!

Ильич привил нам огненную ненависть к обществу насилия и порабощения; он поселил в нас свою железную волю, направленную к разрушению этого общества, к созданию коммунизма.

Ильич учил нас на тернистых и извилистых путях к победе никогда не поддаваться усталости, колебаниям, унынию. Ильича не стало. Но коммунистическая партия, опираясь на неразрывный союз рабочих и крестьян, впитывая в себя из нашей среды новые и новые тысячи молодых ленинцев, продолжит и завершит его бессмертное дело. Теснее ряды вокруг нашей партии! Упорной и длительной учебой впитаем в себя опыт старой большевистской гвардии! Выкуем в своих рядах закаленную и непобедимую армию ленинцев!

Центральный Комитет РКСМ. Москва, 22 января 1924 года

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Всем членам Московских Профессиональных Союзов

Дорогие товарищи!

Тяжелое горе постигло рабочий класс России и всего мира: не стало великого учителя, вождя и неутомимого борца—Владимира Ильича ЛЕНИНА, воплотившего в себе всю революционную волю и мощь рабочего класса и вдохновлявшего мировой пролетариат на неустанную борьбу за коммунизм. Пред лицом великой утраты склоним свои знамена, под которыми мы шли в бой во главе с Владимиром Ильичом. Рабочие и работницы, умер Владимир Ильич, но его учение, революционные действия и заветы бессмертны. Теснее сплотим свои ряды в мировой борьбе рабочего класса с капитализмом под революционным знаменем ленинизма.

Московский Губернский Совет Профессиональных Союзов.

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ВСЕМ СЕКЦИЯМ КОМИНТЕРНА

Председатель Исполкома Коминтерна, тов. Зиновьев, отправил всем секциям Коминтерна следующую телеграмму:

21 января, в 6 ч. 50 м. вечера, товарищ ЛЕНИН скоропостижно скончался при явлениях паралича дыхательного центра. Похороны в субботу, 26-го января. Коминтерн потерял лучшего своего вождя и учителя. Международный пролетариат понес величайшую из потерь после смерти Маркса. Обнажите головы перед свежей могилой великого учителя рабочего класса. Международный пролетариат знает, кого он потерял в лице тов. Ленина. Исполком Коминтерна зовет сомкнуть ряды для работы в духе того, что завещал нам Ленин.

Председатель Исполкома Коминтерна Г. ЗИНОВЬЕВ. Москва, 4 ч. утра 22 января 1924 года.

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Воззвание Исполкома Коминтерна. ЛЕНИН — НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ВОЖДЬ

Широкие массы революционных рабочих всего мира охвачены скорбью, — скорбью по Ленину — величайшему из вождей рабочего движения. Но пусть эта скорбь не лишает нас мужества, товарищи. Вспомним с благодарностью о бессмертных заслугах его пред всемирным рабочим движением и, воодушевленные его великим примером, будем стремиться к осуществлению его исторических заветов.

Как Маркс, так и Ленин, несмотря на его смерть, навсегда останется нашим вождем. Маркс дал нам свое учение об освобождении пролетариата, — Ленин повел пролетариат по пути победоносного осуществления этого учения. Ленин создал победоносную революционную рабочую партию — Российскую Коммунистическую Партию. С несокрушимой верой в революционную силу и будущность рабочего класса он трудился над созданием партии. Он создавал партию при невероятных трудностях и преследованиях, при непрестанной борьбе против царистской деспотии, против глубоко вкоренившихся предрассудков, против предателей-„социалистов», лжевождей рабочих масс. В этой долголетней борьбе он создал победоносную стратегию и тактику революционного марксизма и партийное оформление коммунистического движения. В истории международного рабочего движения деятельность Ленина открыла новую главу.

С первых же дней своей деятельности повел Ленин героическую борьбу против того изменнического, отравленного капитализмом духа, который господствовал в партиях Второго Интернационала. И когда в начале империалистической войны эти Партии позорно пошли на службу к разбойничьим капиталистическим правительствам, — Ленин с гениальным предвидением провозгласил исторический лозунг пролетарской мировой революции: „Империалистическая война должна превратиться в войну гражданскую». Вооруженный безграничным революционным мужеством, вдохновленный железной волей к победе, повел он в 1917 году русский пролетариат на борьбу за разрушение капиталистического государства. Он первый из всех вождей современного рабочего движения ясно сознал историческое значение политического пробуждения крестьянства и необходимость создания тесного боевого союза между крестьянством и индустриальным пролетариатом при гегемонии последнего. Раньше чем кто-либо другой он увидел в рабочих и крестьянских советах грядущую государственную форму диктатуры пролетариата. Он сплотил пролетариат вокруг лозунга: „Вся власть советам». Он создал Советскую власть, он сделал все для ее укрепления, для освобождения ее от бешеного натиска окружавших ее несчетных врагов. Никто из нас не забудет того удара, который был нанесен нам гнусным покушением на Ленина в 1918 г. В нашей борьбе мы ни на минуту не забудем того, что предатели рабочего класса отравленной пулей хотели сразить нашего дорогого вождя. И Коммунистический Интернационал был основан Лениным пять лет тому назад. Ленин тогда же указал нам, в чем должна состоять задача нашего Интернационала: „Осуществление вечных идеалов социализма и рабочего движения». И, прежде всего, это была задача его собственной жизни. Никогда еще история не видала более благородного примера глубокой преданности святому идеалу освободительной борьбы трудящихся масс. Никто никогда еще не сделал так много для осуществления этого идеала, как Ленин. Своим руководством в Коммунистическом Интернационале он дал нам прочный базис для революционного рабочего движения всех стран. Этим базисом является, прежде всего, развитое им в теории и осуществленное на практике марксистское учение о государстве и революции, о диктатуре пролетариата, а также его ясный анализ существа буржуазной демократии. Его учение о демократическом централизме и данные им в 1903 году гениальные директивы об организации революционной работы еще и сейчас представляют собой величайшую ценность для нашей работы в этой области.

Такой же величайшей ценностью являются для нас пророческие слова его последней речи на IV всемирном конгрессе и его последняя статья о перспективах мировой революции. Величайшее значение придавал он объединению под знаменем Коминтерна всех истинно революционных сии из различных лагерей и направлений старого рабочего движения. В один из самых серьезных моментов он дал нам лозунг завоевания масс, как необходимой предпосылки для завоевания власти и установления пролетарской диктатуры. Особое внимание уделял он революционному развитию Германий вплоть до самого последнего времени, когда мы все надеялись, что в Германии гордо подымет свою голову пролетарская революция. Ленин был и навсегда останется бессмертным, вождем пролетарской мировой революции. Своим гениальным зорким взглядом он сумел оценить национальное пробуждение и революционный подъём народов Востока, борющихся против алчного к власти и золоту капиталистического империализма. Он отдавал себе полный отчет в мировом значении восстания народов Востока и неустанно работал над задачей привлечения их в ряды Коминтерна, и, прежде всего, его заслугой явится осуществление Коминтерном слов поэта: „с Интернационалом воспрянет род людской». Подобную же чуткость проявлял Ленин в своем подходе к юношескому и женскому коммунистическому движению. Он ясно видел, что юношеское и женское движение нанесут последний удар главному врагу Пролетарской революции—невежеству и пассивности масс. Гигантскими шагами, — как это и предвидел Ленин, — идет вперед мировая пролетарская революция. Помня о Ленине, мы должны напрячь все свои силы в борьбе против ига капитала. Готовьтесь к боям, революционные пролетарии всех стран;

Пусть ненависть к врагам коммунизма будет также пламенна и вечна в наших сердцах, как любовь к Ленину. На борьбу за полное осуществление заветов товарища Ленина! К этой борьбе призывает Исполком Коминтерна все свои секции. Мы обращаемся к миллионам наших товарищей по борьбе во всем мире с призывен: следуйте заветам Ленина, которые продолжают жить в его партии и во всем, что создано трудом его жизни. Боритесь как Ленин, и как Ленин вы победите.

Исполком Коминтерна: Председатель — Г. Зиновьев. Клара Цеткин — Германия. В. Коларов—Болгария. У, Террачини — Италия. Р. Стюарт — Англия. А.Штирнер — Южная Америка. А Шиллер —И.К.К.И.М. Н. Бухарин — С.ССР. К. Радек — СССР. Э. Прухняк — Польша. И.Амтер — С. Ш. Сев. Америки. О. Куусинен — Финляндия. О. Унгерн — И. К. К. И. М

Исполнительное Бюро Красного Профинтерна. А. Лозовский, Д.Джонсон. Макс Гаммер. Д. Джерманетто.

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26 января, в Москве собрался II Всесоюзный съезд Советов. На первом заседании съезда, посвященном памяти Владимира Ильича Ленина, выступил с речью И.В.Сталин. От имени большевистской партии он дал великую клятву хранить и выполнять заветы Ленина:

Товарищи! Мы, коммунисты, – люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы – те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и героических усилий – вот кто, прежде всего, должны быть членами такой партии. Вот почему партия ленинцев, партия коммунистов, называется вместе с тем партией рабочего класса.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО И ХРАНИТЬ В ЧИСТОТЕ ВЕЛИКОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выпестовал ее, как самую крепкую и самую закаленную в мире рабочую партию. Удары царизма и его опричников, бешенство буржуазии и помещиков, вооруженные нападения Колчака и Деникина, вооруженное вмешательство Англии и Франции, ложь и клевета стоустой буржуазной печати, – все эти скорпионы неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Но наша партия стояла, как утес, отражая бесчисленные удары врагов и ведя рабочий класс вперед, к победе. В жестоких боях выковала наша партия единство и сплоченность своих рядов. Единством и сплоченностью добилась она победы над врагами рабочего класса.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО НАШЕЙ ПАРТИИ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Тяжела и невыносима доля рабочего класса. Мучительны и тягостны страдания трудящихся. Рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещики, рабочие и капиталисты, угнетенные и угнетатели, – так строился мир испокон веков, таким он остается и теперь в громадном большинстве стран. Десятки и сотни раз пытались трудящиеся на протяжении веков сбросить с плеч угнетателей и стать господами своего положения. Но каждый раз, разбитые и опозоренные, вынуждены были они отступить, тая в душе обиду и унижение, злобу и отчаяние и устремляя взоры на неведомое небо, где они надеялись найти избавление. Цепи рабства оставались нетронутыми, либо старые цепи сменялись новыми, столь же тягостными и унизительными. Только в нашей стране удалось угнетенным и задавленным массам трудящихся сбросить с плеч господство помещиков и капиталистов и поставить на его место господство рабочих и крестьян. Вы знаете, товарищи, и теперь весь мир признает это, что этой гигантской борьбой руководил товарищ Ленин и его партия. Величие Ленина в том, прежде всего, и состоит, что он, создав Республику Советов, тем самым показал на деле угнетенным массам всего мира, что надежда на избавление не потеряна, что господство помещиков и капиталистов недолговечно, что царство труда можно создать усилиями самих трудящихся, что царство труда нужно создать на земле, а не на небе. Этим он зажег сердца рабочих и крестьян всего мира надеждой на освобождение. Этим и объясняется тот факт, что имя Ленина стало самым любимым именем трудящихся и эксплуатируемых масс.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ НЕ ПОЩАДИМ СВОИХ СИЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ С ЧЕСТЬЮ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Диктатура пролетариата создалась в нашей стране на основе союза рабочих и крестьян. Это первая и коренная основа Республики Советов. Рабочие и крестьяне не могли бы победить капиталистов и помещиков без наличия такого союза. Рабочие не могли бы разбить капиталистов без поддержки крестьян. Крестьяне не могли бы разбить помещиков без руководства со стороны рабочих. Об этом говорит вся история гражданской войны в нашей стране. Но борьба за укрепление Республики Советов далеко еще не закончена, – она приняла лишь новую форму. Раньше союз рабочих и крестьян имел форму военного союза, ибо он был направлен против Колчака и Деникина. Теперь союз рабочих и крестьян должен принять форму хозяйственного сотрудничества между городом и деревней, между рабочими и крестьянами, ибо он направлен против купца и кулака, ибо он имеет своей целью взаимное снабжение крестьян и рабочих всем необходимым. Вы знаете, что никто так настойчиво не проводил эту задачу, как товарищ Ленин.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ ВСЕМИ СИЛАМИ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Второй основой Республики Советов является союз трудящихся национальностей нашей страны. Русские и украинцы, башкиры и белоруссы, грузины и азербайджанцы, армяне и дагестанцы, татары и киргизы, узбеки и туркмены, – все они одинаково заинтересованы в укреплении диктатуры пролетариата. Не только диктатура пролетариата избавляет эти народы от цепей и угнетения, но и эти народы избавляют нашу Республику Советов от козней и вылазок врагов рабочего класса своей беззаветной преданностью Республике Советов, своей готовностью жертвовать за нее. Вот почему товарищ Ленин неустанно говорил нам о необходимости добровольного союза народов нашей страны, о необходимости братского их сотрудничества в рамках Союза Республик.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ СОЮЗ РЕСПУБЛИК. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Третьей основой диктатуры пролетариата является наша Красная Армия, наш Красный Флот. Ленин не раз говорил нам, что передышка, отвоеванная нами у капиталистических государств, может оказаться кратковременной. Ленин не раз указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучшение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии. События, связанные с ультиматумом Керзона и с кризисом в Германии, лишний раз подтвердили, что Ленин был, как и всегда, прав. Поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот!

Громадным утесом стоит наша страна, окруженная океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить и размыть. А утес все держится непоколебимо. В чем ее сила? Не только в том, что страна наша держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет союз свободных национальностей, что ее защищает могучая рука Красной Армии и Красного Флота. Сила нашей страны, ее крепость, ее прочность состоит в том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина в стан врагов, как опору своих надежд на избавление от гнета и эксплуатации, как верный маяк, указывающий им путь освобождения. Они хотят ее сохранить, и они не дадут ее разрушить помещикам и капиталистам. В этом наша сила. В этом сила трудящихся всех стран. В этом же слабость буржуазии всего мира.

Ленин никогда не смотрел на Республику Советов как на самоцель. Он всегда рассматривал ее как необходимое звено для усиления революционного движения в странах Запада и Востока, как необходимое звено для облегчения победы трудящихся всего мира над капиталом. Ленин знал, что только такое понимание является правильным не только с точки зрения международной, но и с точки зрения сохранения самой Республики Советов. Ленин знал, что только таким путем можно воспламенить сердца трудящихся всего мира к решительным боям за освобождение. Вот почему он, гениальнейший из гениальных вождей пролетариата, на другой же день после пролетарской диктатуры заложил фундамент Интернационала рабочих. Вот почему он не уставал расширять и укреплять союз трудящихся всего мира – Коммунистический Интернационал.

Вы видели за эти дни паломничество к гробу товарища Ленина десятков и сотен тысяч трудящихся. Через некоторое время вы увидите паломничество представителей миллионов трудящихся к могиле товарища Ленина. Можете не сомневаться в том, что за представителями миллионов потянутся потом представители десятков и сотен миллионов со всех концов света для того, чтобы засвидетельствовать, что Ленин был вождем не только русского пролетариата, не только европейских рабочих, не только колониального Востока, но и всего трудящегося мира земного шара.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ НЕ ПОЩАДИМ СВОЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА – КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ!

“Правда” № 23,

30 января 1924 г.

Источник: Сталин И.В. Cочинения. – т. 6. стр. 46–51.

Похороны В.И.Ленина

Пять дней и ночей продолжалась церемония прощания:

В.И. Ленин вечно будет возвышаться над Планетой как Исполин мысли и духа. Он и сегодня освещает путь человечеству в будущее.

Вот почему его так боялись и боятся пигмеи рода человеческого. И сегодня, как бы ни бесновалась национал -олигархическая власть, как бы не изощрялись в антикоммунизме декоммунизаторы, они не вечны.

«Они забыли, что большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами. Они забыли, что нас ковал великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш отец, который не знал и не признавал страха в борьбе» (И.В.Сталин.Сочинения, т.14,с.55).

https://w ww.youtube.com/watch?v=oSRdjbT5uNc

Уникальные документальные кинокадры, запечатлевшие образ вождя мирового пролетариата В.И.Ленина, который и сегодня остаётся самым дорогим для сердца каждого из нас. Таким мы его знали, таким мы его помним, таким он будет жить в веках!

Влад Мушенко

https://narzur.ru/21-janvarja-den-pamjati-vladimira-ilicha-lenina/

Фотохроника похорон В.И. Ульянова (Ленина), опубликованная в журнале Огонек номер 6(45) от 3 февраля 1924 г



































На 21 января

Тот, кто о красном терроре рыдает

И к покаянию русских зовёт —

Грабящим нашу страну помогает,

Воду Чубайсу на мельницу льёт.



Кто круглый год коммунистов ругает,

Славит взахлёб Николашку-царя —

Тот социальный заказ выполняет,

Баксы свои получает не зря!



«Вам бы не слушать тогда, россияне,

Подлых предателей-большевиков —

Стали бы справные все вы крестьяне,

Каждый имел бы троих батраков.



Хлебом Европу своим бы кормили,

В Ниццу бы ездили все отдыхать,

Крест на Софии Святой водрузили,

В космос на козах учились летать...



Власть олигархов сменить не пытайся,

Всё, что украдено ими — не трожь.

Лучше постом и молитвой спасайся —

Этим блаженство в раю обретёшь!



Русский, покайся, стань Божьей овечкой!» —

Замысел этот несложно постичь:

Олухов, в храме стоящих со свечкой,

Легче гораздо и резать, и стричь.



Тот, кто о Ленине чушь сочиняет,

Врёт про «цветущий тринадцатый год» —

Явно синдромом Иуды страдает:

Знает, что предал страну и народ.



Вот и боится в душе, что проснётся,

Встанет Ильич, бородат и суров.

Плохо тогда ренегатам придётся —

Всех расстреляет как бешеных псов.

И.Пыхалов, 2004

https://pyhalov.livejournal.com/678872.html

Предыдущие материалы:

Обращения, заявления, телеграммы религиозных организаций в связи со смертью В.И. Ленина

Вынос Ленина из Мавзолея как темный ритуал

На смерть Владимира Ильича Ленина

Салют вождю в деревянном Мавзолее

90 лет назад не стало В.И.Ленина - Вождя мирового пролетариата.

Мавзолею Ленина на Красной площади 90 лет !!!