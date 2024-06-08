9 июня отмечается день ГСВГ – уже несуществующей Группы советских войск в Германии

ГСВГ – это не просто обезличенная аббревиатура, это судьбы сотен тысяч наших соотечественников, которые в разное время связали свою жизнь с Восточной Германией. ГСВГ – это Г.К. Жуков, В.И. Чуйков, И.С. Конев и тысячи других наших героев и защитников. В конце концов ГСВГ – это свыше 17 тысяч могил, наших людей, которые охраняли западные рубежи Родины, и навсегда остались в немецкой земле, у наших военных городков.

Именно поэтому необходимо помнить о безупречной и напряженной боевой службе ГСВГ и её солдат и офицеров, которые должны были принять на себя первый, самый страшный удар врага в случае войны.

Наследники Победы

Сейчас многим молодым невдомек, что означают буквы ГСВГ, но люди постарше помнят, знают и гордятся самым боеспособным войсковым объединением Советской Армии. Источник: https://topwar.ru

А начиналась его история сразу же после победного завершения Великой Отечественной войны. На основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования №11095 от 29 мая 1945 года предписывалось создать мощное объединение войск в Германии для поддержания безопасности и порядка, а также военного присутствия СССР.

В состав группировки, тогда ещё называвшейся группой оккупационных войск, вошли три фронта 1-й и 2-й Белорусские и 1-й Украинский. Возглавил группу легендарный маршал победы Г. К. Жуков. 9 июня считается днем создания будущей ГСВГ, а уже 10 июня она приступила к выполнению своих задач. В короткое время войска были реорганизованы разведены по пунктам постоянной дислокации, началась боевая учеба для поддержания боеспособности войск в мирное время.

Каждый день на посту

Служба в группе считалась почетной и ответственной, а сами военнослужащие очень гордились тем, что они на переднем краю. Из них сформировалась особая каста образцовых советских военных. Группа стала кузницей кадров для советских вооруженных сил, все наши лучшие офицеры, будущие генералы, начальники штабов и соединений обязательно проходили суровую школу ГСВГ. Источник: https://topwar.ru

И пусть нас не смущает, что группе так и не пришлось сдержать тот самый натовский удар, к которому она готовилась. Каждодневные тяжелые тренировки, крупные учения и постоянная боевая готовность всех частей и соединений группы были самой что ни на есть боевой работой.

Помимо этого группа была и полигоном для обкатки новейшей советской техники. Группа снабжалась лучшими образцами вооружения и техники, сюда отправлялись новейшие танки Т-64, а за ними Т-80, БМП-2, тактические ракетные комплексы «Точка», «Темп-С» и другие, новейшие образцы авиации и связи, радиолокационной системы и ПВО. Всё это попадало в лучшую группу Советских войск и проходило тестирование при каждодневном боевом дежурстве. Источник: https://topwar.ru

В лучшие годы численность ГСВГ доходила почти до полутора миллионов солдат и офицеров, а на её вооружении стояло до 5 тысяч танков, до 10 тысяч бронированных машин, полторы тысячи самолетов и вертолетов, до 5 тысяч орудий.

Сами натовские офицеры признавали, что в течение четырех суток части ГСВГ могли достигнуть Ла-Манша. А наши бойцы были готовы концентрическими танковыми ударами взломать оборону вероятного противника либо сдержать натиск врага, пока мобилизуется остальная Советская армия.

Служба и память

На территории Восточной Германии – ГДР – Советский союз создал настоящую маленькую страну внутри страны. Здесь были собственные военные городки, офицерские клубы, дома культуры, детские сады и школы, казармы, боксы для техники и даже театр и многое другое. Всего на территории ГДР было свыше 21 тысячи зданий в 777 военных городках. А штаб группы в городе Вюнсдорфе сделал этот городок совсем русским. Источник: https://topwar.ru

На протяжении многих лет группа обеспечивала международную стабильность. И в этом нет ни доли преувеличения. Наши танки вставали на пути американских машин в ходе нескольких «Берлинских кризисов», а группа в целом уравновешивала натовскую военную мощь в Европе.

Офицеры получали двойное жалование – в рублях и марках ГДР, солдаты – просто в немецких марках. В целом уровень жизни и службы солдат и офицеров был очень высок, создалась даже своя, особая воинская культура, те, кто служил в ГСВГ, прекрасно её помнят.

Отношения с немцами и Народно-национальной армией ГДР строились подчеркнуто культурные и вежливые. Многие немецкие офицеры дружили с русскими, люди женились и выходили замуж, складывались межнациональные семьи и добрые отношения. До сих пор многие помнят то тепло, с которым относились друг к другу русские и немцы. Источник: https://topwar.ru

В конце 1980-х годов принятые на высшем государственном уровне решения потребовали вывода группы из Германии. К 1991 году был развернут уникальный и беспрецедентный процесс по выводу войск. Уже с 1989 года из Германии стали убывать на родину советские войска. За период до 1994 года было вывезено 2 754 530 тонн материальных средств, в том числе 677 000 тонн боеприпасов. Из Германии ушли 22 дивизии (8 мотострелковых, 8 танковых, 1 артиллерийская, 5 авиационных), 49 бригад, 42 отдельных полка, а также 123 629 единиц вооружения и боевой техники.

Немалых трудностей стоило принять и разместить такую крупную группировку, поскольку требуемая для этого инфраструктура заблаговременно создана не была. Источник: https://topwar.ru

Тем не менее по прошествии десятков лет мы точно можем сказать, что группа свою задачу выполнила, причем без единого выстрела, одним своим присутствием сдерживая агрессивные планы предполагаемого противника. И сейчас, вспоминая ГСВГ и всех, кто имел к ней отношение, мы можем испытывать только гордость, за образцовую группу войск, которая так долго охраняла мир на земле и в нашей стране. 9 ИЮНЯ - ДЕНЬ ГСВГ

Сегодня День ГСВГ,

Сегодня все здесь ветераны.

Сегодня все мы здесь равны

От солдата и до генерала.

Сегодня памятная дата,

Отцы её и деды прописали.

Стояли наши там войска,

И провокаций мы не допускали.

И нашу службу за границей,

Нельзя со временем забыть.

Хоть годы мигом пролетели.

Их каждый в памяти хранит.

Я открываю дембельский альбом,

Оттуда смотрит юноша в шинели.

Мне кажется, что было все вчера,

Только волосы вот поседели.

Свой интернациональный долг

Мы вместе четко выполняли.

На страже Родины своей,

Войска Советские стояли.

Не забывайте прошлое свое,

И ничего, что часто оно снится.

Спокойно, жила тогда страна,

Сегодня зубы точит заграница.

В.Шестаков служил в ГСВГ 1969-1971гг.

В Берлинской парадной бригаде, 54ОТБ, 3-я танковая рота, 2-й взвод.

Стихи свои посвящаю всем, кто выполнял Интернациональный долг в Группе Советских войск в Германии.

Валентин Шестаков

https://histrf.ru/read/articles/russkaia-giermaniia-dien-gsvg

https://stihi.ru/2019/04/29/7596 Предыдущий материал:

С Днём ГСВГ (Группы Советских войск в Германии)