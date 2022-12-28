Москва. Было — стало - 26

Продолжаем путешествие...

Пятницкая. Чёрно-белая фотография сделана в 1933 году. Снимок, что справа, — 89 лет спустя.

Ныне о былом напоминает лишь дом Фёклы Великолеповой на первом плане. За домом высится колокольня церкви Параскевы Пятницы. Собственно, по этому храму улица и была названа. Через год, в 1934-м, храм будет снесён. По Пятницкой ещё ходит трамвай. Если присмотреться, видны рельсы. Движение электрических трамваев началось здесь в 1909 году (до этого ходила конка). Рельсы окончательно были убраны в 1963 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большая Дмитровка. Чёрно-белый снимок в 1902 году сделал фотограф Карл Фишер. Нижняя фотография — 120 лет спустя.

Бывший дом фельдмаршала и московского главнокомандующего графа Петра Семёновича Салтыкова. Граф управлял Москвой при Екатерине Великой. Дом тогда выглядел по-другому.

После войны с Наполеоном он перешёл во владение дворян Мятлевых. В 1840-х годах был взят в аренду Московским Купеческим клубом. Пожалуй, это самая яркая страница его истории, не считая театрального периода. С 1901 года принадлежал знакомому вам товариществу братьев Бахрушиных. Клуб располагался здесь, пока не переехал в новое роскошное здание на Малую Дмитровку.

После здесь было кабаре, а с 1926 года и поныне — музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. В 1940-м дом был до неузнаваемости перестроен по проекту Александра Николаевича Фёдорова.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Большой Молчановки и Большого Ржевского переулка. Чёрно-белая фотография сделана в 1931 году. Нижний снимок — 90 лет спустя.

Храм на старинной фотокарточке был освящён во имя Святителя Николая Чудотворца. Построен в камне в 1680-х годах. Москвичи ласково называли Никола на Курьих ножках. Есть несколько версий происхождения такого названия, можете погуглить и решить, на чью сторону встать. Скорее всего, название пошло от близлежащего Курьего двора.

Это была маленькая московская церквушка. Она связана с историей русской литературы. Прихожанами храма была семья Пушкиных; сюда на службу ходил Иван Бунин.

Церковь была закрыта в 1929 году или около. В 1934-м снесена. На её месте построена 93-я школа (сейчас 1234-я). О прошлом напоминает ныне только сохранившееся большое дерево в центре современного кадра.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Садовая. Сад «Аквариум». Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1909 году или около. Нижний снимок — чуть более 110 лет спустя.

С 1898 по 1907 годы сад арендовал Шарль Омон. Если вы присмотритесь, на дальнем плане старинной фотокарточки увидите театр Омона (в 1940-х годах он был перестроен в концертный зал имени Чайковского). Шарль Омон переименовал сад «Чикаго» в «Аквариум» и построил в саду ещё два театра: зимний «Буфф» и летний «Олимпия».

В 1910 году был возведён новый вход в сад по проекту архитектора Александра Николаевича Новикова. Красивая колоннада.

Это было одно из известных развлекательных мест в центре Москвы. Гуляния, оркестр, кегельбан, в зимнем театре даже каток заливали. Здесь началась частная опера Зимина.

Обе фотографии сделаны с одной точки. 2-й Неопалимовский переулок, дом №5. Чёрно-белая фотография сделана в 1982 году. Нижний снимок — 40 лет спустя.

Один из немногих сохранившихся дореволюционных домов Неопалимовского. В 1990-е дом был надстроен в популярном в то время стиле капромантизма.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Нижняя Краснохолмская улица. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Нижний снимок — 109 лет спустя.

На старинной фотокарточке Краснохолмская прачечная. Комплекс этих зданий был возведён в 1890-х годах, а снесён относительно недавно. В 1996 году.

Позади прачечных до 1930 годов протекал небольшой канал — рукав Водоотводного канала. Этот рукав отсекал часть Садовников и образовывал остров. Всю территорию острова ныне занимают Московский международный дом музыки и Swiss Hotel — нижний снимок. В рукаве стояла железная плотина с турбиной для прачечной и соседней лесопилки.

Рядом с прачечными в советские времена была устроена база водолазов. Они занимались инженерными работами. Это место кардинально перестроено в конце 1990-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перед вами дом на Большой Грузинской, в котором Владимир Иванович Даль жил с 1859-го по 1872 год. Это уникальная деревянная постройка, чудом пережившая Большой московский пожар 1812 года. На фасаде можно увидеть опалённые брёвна (см. ниже). Дом трижды должен был погибнуть: в пожаре войны 1812 года, во время Великой Отечественной, когда в 1941 году рядом упал фугас и не разорвался. В 1968 году власти собирались разобрать дом под строительство здания Алмазного фонда Мингеологии СССР. Москвичи отстояли!

Теперь здесь музей Владимира Даля. Дом закрыт массивным корпусом Министерства природы РФ. Но проход к нему открыт в будни.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Часть бревенчатого сруба дома обнажена и поставлена под стекло. Этим бревнам более 200 лет. Они пережили Пожар 1812 года. Новинский бульвар. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1920-е годы. Нижний снимок — 100 лет спустя.

О том, что мы находимся в том же месте, говорит лишь покатая кровля дома на левом краю двух фотокарточек. Перед вами дом князя Николая Сергеевича Гагарина. Один из красивейших частных домов послепожарной Москвы.

Богатую усадьбу с садом, флигелями, надворными постройками построил Осип Иванович Бове в 1816 году. В то время князь Гагарин женился на внучке Екатерины II Марии Алексеевне Бобринской. Их дети и внуки владели домом вплоть до революции. С началом Первой мировой здесь разместился бельевой склад Всероссийского земского союза. В августе 1914 года дом-склад посетили император Николай II с цесаревичем Алексеем. В советские годы здесь работала Книжная палата.

В июле 1941 года в дом попала немецкая бомба. Он сгорел. После войны на этом месте встал известный корпус №18 по Новинскому бульвару.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом (иногда называют дворец) сенатора Степана Борисовича Куракина и его жены Натальи Петровны на Новой Басманной. Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е. Нижний снимок — 100 лет спустя. Недолгое время Новая Басманная называлась улицей Коммуны.

Дом возведён в 1790-е. Архитектор Матвей Фёдорович Казаков. После смерти хозяев усадьба сдалась в аренду. Доход шёл на содержание Странноприимной Куракинской богадельни.

На фасаде дома — великолепные барельефы Веры, Надежды, Любви. На фронтоне — Погоня (герб долукашенковской Беларуси, великого княжества Литовского и рода Куракиных). Теперь здесь библиотека РЖД. Корпорация хорошо отреставрировала дом. Памятник федерального значения, между прочим.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол 2-го и 4-го Ростовских переулков. Старинную фотографию сделал Эмиль Готье-Дюфайе в 1913 году.

Удивительно, как старые московские переулки сохраняют свою атмосферу, даже после сильных изменений. От прежнего пейзажа осталось только полтора дома, а такое чувство, будто всё как прежде на своих местах.

Обратите внимание на дымящий чан и мужика с лопатой на старинной фотокарточке. Скорее всего, заливают асфальт. В доме, что справа, в советские годы работала булочная. Он был перестроен и надстроен в 1990-е. Дом с полукруглым фасадом слева был возведён в начале 1910-х. Он до сих пор не заштукатурен, хотя и раскрашен. Всё остальное исчезло во времени.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Тверская на углу с Георгиевским переулком. Старинная фотокарточка сделана в мае 1896 года. Нижний снимок — сентябрь 2022-го.

Весной 126 лет назад Москва была празднично украшена к торжествам коронации Николая II и императрицы Александры.

Обратите внимание, какой узкой была улица. При реконструкции 1930-х под снос ушла почти вся чётная сторона Тверской. Если пассаж Постниковой (где теперь театр Ермоловой) слева сохранился по сей день, то стоящий напротив него квартал был снесён в 1938 году. Тверская (улица уже носила имя Горького) была расширена и застроена монументальными домами Аркадия Григорьевича Мордвинова.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Станция метро «Белорусская» (кольцевая). Верхний снимок сделан в 1981 году. Нижняя фотография — в 2022-м.

Станция открыта в январе 1952 года — 70 лет назад. В 1954-м зал украсила скульптурная группа «Советская Белоруссия» работы Сергея Михайловича Орлова.

В 1997 году при строительстве второго выхода на Лесной улице скульптура была демонтирована и распилена на части. В 2021 году воссозданная группа была установлена на станции «Белорусской», но Замоскворецкой линии (фото ниже).

Реконструкции и ремонты часто наносили ущерб художественному оформлению станции. Обратите внимание, как упростился узор на гранитном полу. Богатый белорусский орнамент после ремонта сменило примитивное подобие.

Upd: памятник разобрали на части, из которых он изначально был собран. Части хранили на складе депо. Единственное, что потеряли, — герб, руку и некоторые пальцы. Их действительно воссоздали. Большая Тверская-Ямская улица (ныне 1-я Тверская-Ямская, бывшая Горького). Старинная фотография сделана в революционном марте 1917 года. Нижний снимок — 105 лет спустя.

Чуть далее на обеих фотокарточках — перекрёсток. Слева угол улицы Чаянова (до революции это был Сечкин переулок). Справа угол Васильевской улицы (бывший Глазовский переулок). Васильевская улица — это единственная память о храме Василия Кесарийского, уничтоженном в 1935 году.

Напротив храма стоит единственная сохранившаяся почти без изменений постройка — доходный дом Николая Фёдоровича Капырина. Это работа архитектора Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее. По дому вычислялась прежняя точка съёмки.

В мае 1896 года по Большой Тверской-Ямской шла коронационная процессия императора Николая II. Спустя 21 год по той же улице гулял опьяневший от свободы революционный народ.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Малая Грузинская улица. Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Грузинах.

Чёрно-белая фотография сделана в ноябре 1911 года. Нижний снимок — 111 лет спустя.

Проект архитектора Фомы Осиповича Богдановича-Дворжецкого воплощался 10 лет: с 1901-го по 1911-й. Финансировала постройку польская община Москвы.

Если в начале строительства власти не разрешали строить большой храм с башней, то после указа Николая II 1905 года о веротерпимости ограничения были сняты.

В 1931-м костёл был закрыт, превращён в общежитие. В войну он пострадал от немецких бомб (разрушена главная башня). В 1950-е в храме сидели плодоовощной склад, затем НИИ «Мосэлектромонтаж» и всякие стройконторы. Моссовет вернул храм общине в 1992 году. Лужков даже требовал деньги за перевод склада в другое помещение, но обошлись без денег. С тех пор памятник реставрировали и даже немного достроили.

Обе фотографии с одной точки. Река Чурилиха. Кузьминки. Дом на плотине. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1920-е годы. Нижняя фотография — 100 лет спустя.

Не сравнивайте домик. Тот, что на старинной фотокарточке, исчез в лихие 1990-е. На его месте возведена копия.

Плотинка с мельницей появились в Кузьминках давно, чуть ли не в начале ХVII века, и принадлежали Симонову монастырю. Гостевой дачный домик на плотине был возведён в 1844 году по проекту известного московского зодчего Михаила Доримедонтовича Быковского. Домик пришел в ветхость уже в наши дни, сгорел и был воссоздан из современных материалов. Теперь здесь ресторанчик.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Универмаг «Красное Замоскворечье» (он же Московско-Ленинский, он же Добрынинский) на Коровьем Валу. Чёрно-белая фотография сделана в 1941-м. Нижний снимок — 81 год спустя.

Построен по проекту Константина Николаевича Яковлева. Он же проектировал станцию «Сокол». Добрынинский — один из первых универмагов Мосторга. Начат строительством примерно в одно время с «Сотым» универмагом, что на Крестьянской Заставе, и Серпушкой, что на Заставе Ильича. Открыт в 1929 году. В 2000-е годы здание было сильно искажено реконструкцией. Фасад зачем-то облицевали алюминиевыми панелями.

Минувшим летом историческое здание выставлено на продажу. Охранного статуса у него нет. Теоретически собственник может снести универмаг.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Рабочий клуб Дорогомиловского химического завода имени Фрунзе на Бережковской набережной, 28. Его спроектировал Мельников Константин Степанович в 1927 году. Здание возведено в 1929-м. Ныне это памятник архитектуры регионального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 91 года. Михайловская площадь. С 1922 года — Сибирский проезд. Старинная фотокарточка сделана в 1913-м. Нижний снимок — 109 лет спустя.

Перед вами ворота в Московский боенный городок. Его уже давно нет. От ворот остались лишь пустые пилоны. В 1880-х московский голова Николай Александрович Алексеев решился привести в полнейший порядок городское боенное хозяйство. В этой части Москвы (тогда ещё Подмосковья) со времён императора Павла I забивали скот.

Алексеев выстроил на 300 гектарах современный боенный городок (полсотни зданий, три завода, собственная узкоколейная дорога). Городок считался лучшим в Европе. Здесь же действовала мясная биржа — её корпус хорошо виден на втором плане двух снимков.

На фотоснимках главные ворота боен. На одном из пилонов стоит корова. Скульптура исчезла со временем. При Советской власти здесь был построен Микояновский мясокомбинат.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Воскресенская часовня при Шереметьевской больнице. Чёрно-белая фотография сделана в 1910 году. Нижний снимок — 112 лет спустя.

В старой России каждая больница и госпиталь имели свою домовую церковь или часовню. Они играли вторую роль — больничного морга.

Воскресенская часовня была возведена 140 лет назад — в 1882-м, по проекту архитектора Николая Владимировича Султанова. Граф Шереметев планировал освятить её как храм Воскресения Христова. Но что-то не получилось у графа.

В 1922-м часовня была закрыта, но морг оставался до 1937 года. После разместилось медицинское училище №28. Шатёр был снесён, возведён второй этаж. С конца 1970-х до 1990-х — отдел кадров института имени Склифосовского. В те же годы был возведён вплотную к часовне 12-й корпус Склифа.

В начале 2000-х часовня восстановлена и освящена. Теперь это больничный храм. Как и хотел граф Шереметев.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Варварка (в советские годы — улица Степана Разина). Старинная фотокарточка запечатлела Торговый дом Товарищества Никольской мануфактуры Викулы Елисеевича Морозова. Вероятно, это самое начало XX века. Нижний снимок сделан около 115 лет спустя.

Он стоял на углу с исчезнувшим Псковским переулком. Спроектировал и построил этот дворец в 1896 году Александр Васильевич Иванов.

Дом благополучно прожил большую часть советской эпохи, но был снесён в 1967 году при строительстве гостиницы «Россия». Спустя чуть более 30 лет сгинула и гостиница. О том, что мы находимся в одном и том же месте, свидетельствует лишь колокольня Георгиевской церкви. Она видна слева на двух карточках.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Поварская улица. Дом князя Бориса Владимировича Святополк-Четвертинского. Бывший ЦДЛ (Центральный дом литераторов). Построен в конце 1880-х талантливым самоучкой Петром Самойловичем Бойцовым, архитектором без образования и очень плодовитым художником. Интерьеры выполнены в готическом стиле.

Последняя частная владелица дома — графиня Александра Андреевна Олсуфьева, бывшая статс-дама императрицы Александры Фёдоровны.

После революции хозяйка покинула Россию. В дом поселили (в духе тех дней) городскую бедноту. Затем здесь заседал один из отделов ВЦИК.

В 1932 году по просьбе Максима Горького дом был передан Союзу писателей СССР. В 1950-е годы фасад был изменён — дом расширен и пристроен. Здесь побывали все великие авторы советской литературы, и не только они. Теперь тут ресторан и, говорят, какой-то закрытый клуб.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 120 лет. Клочок бумаги с фотографией — это страница журнала «Искра» за декабрь 1913 года. Нижний снимок — 109 лет спустя.

25 ноября 1913 года известный купец и благотворитель Алексей Александрович Бахрушин передал в дар Академии наук частный театральный музей, что располагался в собственном доме Алексея Александровича на Лужнецкой улице.

Музей был открыт в октябре 1894-го. Бахрушин любовно собирал экспонаты для него в течение многих лет. В 1896-м коллекция переехала в новый дом Бахрушина, возведённый по проекту архитектора Карла Карловича Гиппиуса. Москвичи прозвали его «Театральный Версаль на Зацепе».

После революции по предложению Ленина Бахрушин стал директором музея и пребывал в сём качестве до самой кончины в 1929-м. Ныне это Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина. Бывшая Лужнецкая в 1959 году была переименована в улицу Бахрушина.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет. Универмаг на Крестьянской Заставе был открыт в ноябре 1927 года — к первому юбилею революции, потому некоторое время он носил имя 10-летия Октября. Москвичи же называли его «Сотый»: в Мосторге он значился под №100.

Проект универмага разработан Московской государственной строительной конторой «Строитель» (архитектор Алексей Васильевич Юганов). К сожалению, в наше время фасад был сильно испорчен цветом вентфасада. Теперь здесь бизнес-центр «Сотый».

Крестьянская Застава при царях называлась Спасской. До 1960-х напротив универмага работал Спасский рынок. От него сейчас остался небольшой зелёный островок. На старом снимке советский пассажирский автобус Я-6. Такие гоняли по Москве с начала 1930-х. Трамвай ходит по площади до сих пор.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Церковь мучеников Адриана и Наталии на 1-й Мещанской. Чёрно-белая фотография — 1882 год. Нижний снимок — 140 лет спустя. Сейчас это проспект Мира. Двор за домом Наркомата связи СССР.

Деревянный храм во имя мучеников Адриана и Наталии был возведён в 1671 году. Освящён по именинам царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матушки будущего императора Петра I. Храм горел, был восстановлен в кирпиче. На фасаде была изразцовая доска, сообщавшая, что он поставлен по велению братьев Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и царевны Софьи. Летом 1926 года здесь отпевали великого русского художника Васнецова.

В 1936 году храм был закрыт и разобран. В 1937 году на красной линии 1-й Мещанской архитектор Булгаков начал перестраивать, надстраивать и объединять два старых доходных дома, которые в итоге стали жилым комплексом Наркомата связи. Место храма осталось нетронутым.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Настасьинский переулок. Ссудная казна. Старинная фотография — 1923 год. Нижний снимок — 99 лет спустя.

Один из ярких памятников старой России — неорусский стиль. Корпус Ссудной казны заложен в 1913-м, в год 300-летия Дома Романовых. Архитектурный проект Богдана Михайловича Нилуса и Владимира Александровича Покровского был утверждён императором Николаем II. Строительство завершено в 1916-м, за несколько месяцев до революции.

С 1920-го здесь Гохран (Государственное хранилище ценностей Наркомфина). Сюда свозили реквизированные, и национализированные сокровища: золото, платину, камни, серебро и прочая. Всё сваливалось в кучу, без всякого учёта, как вспоминал замнаркома торговли РСФСР Георгий Соломон.

С 1941 года здесь Госбанк СССР. Через хранилища дома проходили и проходят по сей день все наличные деньги страны. С 2002 года это хранилище Центробанка России.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большая Полянка. Храм Косьмы и Дамиана в Кадашах. 1914 год. Нижний снимок примерно с той же точки с разницей 108 лет.

Космодамианский был одним из красивейших храмов старой Москвы. Внутри стоял пятиярусный золочёный иконостас. Образа создавали иконописцы Оружейной палаты. В 1930 году храм был закрыт. С того времени его начали постепенно разбирать.

К 1933 году от церкви осталось пустое место. Знаменитый иконостас был сожжён и переплавлен на драгметалл. В 1939 году рядом с храмовым пустырём встал крупноблочный жилой дом (№4/10) архитекторов Бурова и Блохина. Он хорошо виден на нижнем снимке.

В 1969-м Большая Полянка была соединена с Большой Якиманкой Якиманским проездом. В результате была сильно нарушена историческая ткань. Тогда же была уничтожена старинная церковь Праведников Иоакима и Анны (которая, собственно, дала имя Якиманским улицам). 5 декабря 1931 года (была суббота) в Москве двумя взрывами был разрушен один из главных символов старой России — храм Христа Спасителя. Решение принято в кабинете председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Михайловича Молотова в начале июня 1931 года. Храм был уничтожен за 45 минут. Уже на пенсии Молотов скупо вспоминал: «Приняли решение храм Христа Спасителя заменить Дворцом Советов. За это я проголосовал».

Построить дворец не получилось. На храмовом месте долгое время работал открытый бассейн «Москва». В конце 1990-х была воссоздана копия храма по проекту Посохина, Денисова и скульптора Церетели.

Чёрно-белая фотография сделана 5 декабря 1931 года. Нижний снимок — летом 2022 года. Обе фотокарточки с одной точки. Лаврушинский переулок. На фасаде читается надпись: Приют для вдов и сирот русских художников имени П.М. Третьякова

Вдовий дом был заложен в 1910 году на участке, принадлежащем Павлу Михайловичу Третьякову. Проектировал Николай Сильвестрович Курдюков. Неорусский стиль, популярный в те годы. Завершено строительство в 1912-м.

Третьяков завещал 150 тысяч рублей на возведение и эндаумент, проценты с которого помогали содержать приют. Здесь было 16 квартир с общими кухнями. Вдовы и дети русских художников проживали бесплатно. Дочери до замужества, юноши до совершеннолетия. Преимущественное право на жильё имели семьи тех, чьи работы выставлены или хранились в галерее Третьяковых.

В годы советской власти приют был закрыт. Но его обитатели продолжали жить здесь. В 1931-м дом был надстроен на два этажа трестом «Моснадстрой».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Трубная площадь. Чёрно-белая фотография из журнала «Московский листок» за 9 декабря 1901 года.

Перед вами трёхэтажный дом купчихи Кононовой с надписью «Мануфактурный магазин Чернятина». До Чернятина, который торговал на Трубе стройматериалами, тут был известный трактир «Крым». При Брежневе дом был снесен. На этом месте построен Дом политпросвещения Московского горкома КПСС, но его тоже снесли в нулевые.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 121 год.. 3-я Сокольническая улица. 1908 год. Двухэтажный корпус. На фасаде икона с лампадой и надпись: Дом бесплатных квартир имени Эмилии Карповны Рахмановой. Дом назвали рогатым из-за двух необычных шпилей. Архитектор Иван Гаврилович Кондратенко.

Он построен в 1907 году на деньги семьи Рахмановых — это очень известная московская купеческая фамилия из старообрядцев, торговавшая хлебом. В доме пятнадцать двухкомнатных и пять однокомнатных квартир. Предназначались они для тех, "кто впал в бедность либо вследствие потери места, либо по причине болезни или расстройства дел".

В советские годы богадельня была закрыта. Здание перешло на баланс Сокольнического мелькомбината для организации жилья сотрудников. Пришлось надстроить ещё два этажа. Икону убрали, надпись тоже, снесли красивый портик. Наверное, можно было бы восстановить икону в память о Рахмановых. Сейчас здесь КБ Трансмаша.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петербургское шоссе. Нынешний Ленинградский проспект. Вероятно, 1909 год. Перед вами доходный дом Алексея Акимовича Судакова. Проектировал Адольф Эрнестович Эрихсон.

Судаков начинал мойщиком посуды в трактире. С годами выбился в люди и стал хозяином ресторана «Яр», самого популярного тогда (при Советской власти). Ресторан был перестроен в гостиницу «Советская». В начале XX века многие москвичи с деньгами поняли, что самая доходная инвестиция в Москве — строительство жилья и сдача квартир внаём. О том, что будет революция, знали (предчувствовали), но мало кто мог предположить, что революционный вихрь почти всех лишит имущества.

Эрихсон построил в стиле питерского модерна. К нашему времени дом дошёл изрядно потрёпанным: не уцелели большой стеклянный купол, шпиль, лепнина, а также интерьеры. Он по-прежнему не признан памятником архитектуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 113 лет. Пятницкая. 1914 год. Удивительно, что сейчас для автомобильного движения выделена ровно та часть дороги, что век назад предназначалась для трамвая. Он появился на Пятницкой в 1909 году, а в 1963-м движение трамваев здесь было убрано.

Жёлтый дом на современной фотокарточке — новодел главного дома усадьбы купцов Самгиных (она видна на чёрно-белом снимке). Постройка была в реестре памятников истории и архитектуры. В 1997 году под видом реконструкции историческое здание было снесено. На месте была построена отдалённо похожая копия.

В доме Самгиных жил до революции Яков Александрович Протазанов, русский кинорежиссёр, один из пионеров отечественного кинематографа. Он снял десятки фильмов до 1917 года и не меньше при Советской власти.

Вдали справа на старинной фотокарточке видна колокольня церкви Параскевы Пятницы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 108 лет. Лужниковский переулок (ныне Вишняковский). 1910-е годы. Наверное, это самый классический пейзаж старой Москвы. Сад, усадьба с колоннами (купеческий или дворянский дом); рядом старенькая церквушка. От того пейзажа здесь остался Троицкий храм в Вишняках. Он хорошо виден на двух фотографиях слева. Храм стал ориентиром, по которому была вычислена старая точка съёмки.

Перед вами дом семьи Третьяковых, известных в России производителей тканей. У Третьяковых была фабрика в деревне Скрылья Серпуховского уезда и бумаго-ткацкая фабрика в имении Горенки Московского уезда.

Дом в Лужниковском возведён в 1810-е годы на основе старинных каменных палат. Третьяковым принадлежало несколько домов на Пятницкой. Скорее всего, этот был разрушен в 1920-е или 1930-е годы. Ныне здесь двор жилого дома № 27 по Вишняковскому переулку.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Богословский переулок (ныне Петровский). 1901 год. Переулок назывался так по церкви Григория Богослова. Храм виден на дальнем плане старинной фотографии. К сожалению, он был разрушен в 1930-е годы.

По центру двух снимков театр Фёдора Адамовича Корша. Здание в неорусском стиле возведено в 1880-х по проекту Михаила Николаевича Чичагова. Деньги и земельный участок подарил Коршу Александр Алексеевич Бахрушин — большой поклонник театра.

30 августа 1885 года театр открылся первой постановкой. Корш придумал «утренники» — утренний спектакль, где можно было посмотреть постановку за небольшую цену.

После революции это уже Третий театр РСФСР, затем «Комедия (бывший Корш)», последнее название — Московский драматический театр. Сейчас здесь Театр наций.

Слева на двух снимках в кадр лезет краешек доходного дома Бахрушиных. В этом доме жил Есенин.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Забытый московский топоним: Моисеевская площадь. Ныне перекрëсток Тверской и Охотного Ряда. Чёрно-белая фотография сделана в 1914 году. Нижний снимок — 108 лет спустя.

Справа — чугунная часовня Александра Невского, возведëнная Дмитрием Николаевичем Чичаговым в 1880-х годах в память о победе русской армии в войне с османами. В 1922 году часовня была снесена. В 1990-е её хотели восстановить Лужков и Церетели, но не случилось.

На втором плане стариной фотокарточки храм Параскевы Пятницы. В 1928 году он был снесён из-за строительства корпуса Совета труда и обороны, где сейчас восседает Госдума. Также была снесена гостиница «Международная» в бывшем доходном доме Михаила Герасимовича Комиссарова — известного театрала, издателя московской газеты «Народное дело».

О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, напоминает лишь фасад гостиницы «Националь» слева на двух снимках. Остоженка (в годы Советской власти — Метростроевская). На современной фотографии справа — два доходных дома, принадлежащих Анне Ионовне Кекушевой и Василию Ивановичу Грязнову. Они были возведены в самом начале 1900-х годов. На старинной фотокарточке ещё не построены. Скорее всего, это самый конец XIX века.

Красивый храм с высоким шпилем освящен во имя Воскресения Словущего. В 1925 году, за несколько дней до кончины, здесь служил патриарх Тихон. В 1931 году храм был закрыт, через несколько лет снесен (как были уничтожены все церкви на Остоженке) для строительства метро. На месте церкви сейчас сквер.

Купола храма Христа Спасителя закрыты элитным ЖК «Остоженка, 11». Но если увеличить нижний снимок, то над крышей еще можно разглядеть крест главного купола.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 или 130 лет. Коровий Вал. Конец 1920-х.

В 1914-м на Коровьем Валу был построен самый большой на то время кинотеатр Москвы — на 670 зрителей. Назывался «Великан». В начале 1930-х он был переоборудован и переименован в «Спорт». В первые дни войны, в 1941-м, в здание попала немецкая бомба. На этом месте долгое время был пустырь. Но в 1957 году был возведён новый кинотеатр «Буревестник» по проекту архитектора Жолтовского.

«Буревестник» — типовой проект. Такой же, под именем «Победа», встал в том же 1957 году на Абельмановской улице и на шоссе Энтузиастов под именем «Слава». Строились они и в других городах СССР, например в Череповце.

В 1991 году «Буревестник» был передан мэрией Александру Градскому для музыкального театра. Теперь здесь «Градский Холл».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет. Зарядье. Максимовский (он же Малый Знаменский) переулок. 1940-й или 1941 год. От прежней жизни и от переулка сохранилась лишь колокольня Знаменского монастыря. Дома, что на старинном снимке, находились во владении монастыря. В годы Советской власти здесь было коммунальное жильё.

Максимовский переулок круто поднимался к Гостиному двору, а спускался к Елецкому (он же Большой Знаменский). Ныне рельеф безнадёжно сглажен, а спуститься с Варварки на Зарядье можно разве что по лестнице. Когда-то с наступлением зимы снег здесь не убирали, и местные дети катались по переулку как с горки: кто на чём.

В начале 1960-х здесь начали возводить самую большую гостиницу в Европе — «Россия». В середине 2000-х она была снесена. Теперь на месте старинных переулочков Зарядья одноимённый парк.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Посмотрите, какой прекрасный вид на Кремль и Лаврушинский переулок открывался из окон Демидовского дворца. Чёрно-белая фотография сделана в 1860-е годы. Спустя 160 лет на современном снимке угадываются лишь знаменитые демидовские ворота дворца да Большой Кремлёвский дворец на дальнем плане.

Большую часть панорамы заграждает Писательский дом — тоже памятник своей эпохе. Первая очередь дома была сдана в 1937 году. Вторая — уже после войны. Писательский закрыл вид на храм Воскресения в Кадашах.

Обе фотографии сделаны с одной точки. ___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...