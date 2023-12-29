Образование СССР

ЛЕНИНСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ

В 1913 будущий глава первого социалистического государства В.И. Ленин, будучи унитаристом, как Маркс и Энгельс, писал, что централизованное крупное государство «есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всех стран». В период от февраля к октябрю 1917 многовековое государственное единство России рухнуло - на ее территории возник ряд буржуазно-националистических правительств (Центральная Рада на Украине, казачьи круги на Дону, Тереке и в Оренбурге, Курултай в Крыму, национальные Советы в Закавказье и Прибалтике и др.), стремившихся обособиться от традиционного центра. Угроза резкого сокращения территории социалистического пролетарского государства, утрата надежд на скорую мировую революцию вынудили лидера партии, пришедшей к власти в России, пересмотреть свою точку зрения на ее государственное устройство - он стал яростным сторонником федерализма, правда, на этапе перехода «к полному единству «. Лозунгу «единой и неделимой России «, исповедовавшемуся лидерами белого движения, был противопоставлен принцип права всех наций на самоопределение, что привлекло лидеров национальных движений…

Однако Конституция РСФСР 1918 была шагом назад от подлинной федерации, поскольку в ней форма государственного устройства России только декларировалась (не было предусмотрено даже представительство будущих членов федерации в органах власти центра), фактически провозглашалось унитарное государство, созданное сверху по инициативе правящей партии путем присоединения отвоеванных в ходе Гражданской войны территорий. Разграничение полномочий между федеральными органами и местными в Российской Федерации строилось на принципах исключительной компетенции первых и остаточной - вторых…

Первые внутрироссийские национальные границы появились в конце 1918 - начале 1919 с образованием Трудовой коммуны области немцев Поволжья и Башкирской АССР, к концу 1922 в РСФСР было уже 19 автономных республик и областей, а также 2 трудовые коммуны, созданные по национальному принципу. Национально-государственные образования соседствовали с административно-территориальными единицами, и те и другие обладали весьма слабо выраженной самостоятельностью.

Российская Федерация должна была, по замыслу ее основателей, стать моделью более крупного социалистического государства, позволяющей восстановить Российскую империю, распада которой в ходе революции и «триумфального шествия « советской власти избежать не удалось. До середины 1918 в качестве независимых государств существовали лишь две республики - РСФСР и Украина, затем возникли Белорусская республика, три республики в Прибалтике, три - в Закавказье...

С первых дней их существования РСФСР, сама испытывавшая нужду в самом необходимом, оказывала им помощь в разных сферах государственной жизни. Армии независимых республик снабжались Народным Комиссариатом (Наркоматом) по военным делам РСФСР. Декретом ВЦИК от 1 июня 1919 «Об объединении социалистических республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом « был оформлен военный союз. Армии всех республик были объединены в единую армию РСФСР, объединялось военное командование, управление железными дорогами, связью, финансами. Денежная система всех республик основывалась на российском рубле, РСФСР взяла на себя их расходы по содержанию госаппарата, армий, по налаживанию экономики. Республики получали от нее промышленную и сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и другую помощь. Союз, наряду с другими факторами, помог всем республикам выйти из войны…

Со временем государственный аппарат всех республик стал строиться по подобию РСФСР, появились их полномочные представительства в Москве, которые имели право входить от имени своих правительств с представлениями и ходатайствами во ВЦИК, Совет Народных комиссаров (Совнарком), наркоматы РСФСР, информировать органы власти своей республики о наиболее важных мероприятиях РСФСР, а органы власти последней о состоянии экономики и нуждах своей республики. На территории республик существовал аппарат уполномоченных некоторых наркоматов РСФСР, постепенно были преодолены таможенные барьеры, сняты пограничные посты.

После снятия блокады Антанты РСФСР заключила торговые соглашения с Англией, Италией, Норвегией, а Украина — с Австрией, Чехословакией и другими государствами. В марте 1921 совместная делегация РСФСР и Украины заключила договор с Польшей. В январе 1922 итальянское правительство от имени организаторов Генуэзской конференции из всех республик пригласило к участию в ней лишь РСФСР. В феврале 1922 по инициативе Российской Федерации девять республик подписали протокол, уполномочивший ее представлять и защищать их совместные интересы, заключать и подписывать от их имени договоры с иностранными государствами. Таким образом, военный, двухсторонние военно-хозяйственные договоры были дополнены дипломатическим соглашением. Следующим шагом стало оформление политического союза. ЧЕТЫРЕ РЕСПУБЛИКИ ВМЕСТО ОДНОЙ ИМПЕРИИ

К 1922 г. на территории бывшей Российской империи сложилось 6 республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. Между ними с самого начала существовало тесное сотрудничество, объяснявшееся общностью исторической судьбы. В годы гражданской войны сложился военный и хозяйственный союз, а на момент проведения Генуэзской конференции в 1922 г. - и дипломатический. Объединению способствовала также общность цели, поставленной правительствами республик, - построение социализма на территории, находящейся «в капиталистическом окружении».

В марте 1922 г. Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР объединились в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. В декабре 1922 г. I Закавказский съезд Советов обратился в Президиум ВЦИК с предложением созвать объединённый съезд Советов и обсудить вопрос о создании союза советских республик. Такие же решения приняли Всеукраинский и Всебелорусский съезды Советов.

ВЫШЛО НЕ ПО-СТАЛИНСКИ

Единого мнения по вопросу о принципах создания союзного государства не было. Среди целого ряда предложений выделялись два: включение других советских республик в состав РСФСР на правах автономии (предложение Сталина) и создание федерации равноправных республик. Проект И.В. Сталина «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками» был одобрен ЦК компартий Азербайджана и Армении. Пленум ЦК компартии Грузии признал его преждевременным, а ЦК компартии Белоруссии высказался за сохранение существующих договорных отношений между БССР и РСФСР. Украинские большевики воздержались от обсуждения сталинского проекта. Тем не менее план автономизации был одобрен на заседании комиссии ЦК РКП(б) 23-24 сентября 1922 г.

В.И. Ленин, не участвовавший в обсуждении проекта, после ознакомления с представленными ему материалами отверг идею автономизации и высказался за образование союза республик. Наиболее приемлемой формой государственного устройства многонациональной страны он считал Советскую Социалистическую Федерацию.

Новый проект комиссии ЦК РКП(б) был окончательно утвержден на пленуме ЦК 6 октября 1922 г. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ ИЛЬИЧА

5 - 6 октября 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) принял в качестве отправного варианта план В.И. Ленина, однако это не привело к прекращению борьбы в партии по вопросам национальной политики. Хотя проект «автономизации» был отклонен, он все же пользовался определенной поддержкой ряда руководящих работников как в центре, так и на местах. И.В. Сталин и Л.Б. Каменев призывали проявить стойкость против «национального либерализма Ильича» и фактически оставить прежний вариант.

Вместе с тем усиливаются сепаратистские тенденции в республиках, что проявилось в так называемом «грузинском инциденте «, когда партийные руководители Грузии потребовали вхождения ее в состав будущего государства как самостоятельной республики, а не как части Закавказской Федерации. В ответ на это руководитель Закавказского крайкома Г.К. Орджоникидзе пришел в ярость и обозвал их «шовинистической гнилью «, а когда один из членов ЦК компартии Грузии назвал его «сталинским ишаком «, еще и крепко поколотил последнего. В знак протеста против нажима Москвы в отставку подал весь ЦК компартии Грузии.

Комиссия под председательством Ф.Э. Дзержинского, созданная в Москве для разбирательства этого «инцидента», оправдала действия Г.К. Орджоникидзе и осудила грузинский ЦК. Такое решение вызвало возмущение В.И. Ленина. Здесь следует напомнить, что в октябре 1922 г. после болезни он хотя и приступил к работе, но все же по состоянию здоровья не мог полностью контролировать ситуацию. В день образования СССР, будучи прикованным к постели, он диктует свое письмо «К вопросу о национальностях или об автономизации», которое начинает со слов: «Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик». СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР (ОДИН СОЮЗ ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ РЕСПУБЛИК)

1922 г., декабря 30

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗССР - Грузия, Азербайджан и Армения) заключают настоящий Союзный договор об объединении в одно союзное государство – «Союз Советских Социалистических Республик»…

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик, в лице его верховных органов, подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях;

б) изменение внешних границ Союза;

в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;

г) объявление войны и заключение мира;

д) заключение внешних государственных займов;

е) ратификация международных договоров;

ж) установление систем внешней и внутренней торговли;

з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, а также заключение концессионных договоров;

и) регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела;

к) установление основ организации вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик;

л) утверждение единого государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик, установление монетной, денежной и кредитной системы, а также системы общесоюзных, республиканских и местных налогов;

м) установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории Союза;

н) общее союзное законодательство о переселениях;

о) установление основ судоустройства и судопроизводства а также гражданское и уголовное союзное законодательство;

п) установление основных законов о труде;

р) установление общих начал народного просвещения;

с) установление общих мер в области охраны народного здравия;

т) установление системы мер и весов;

у) организация общесоюзной статистики;

ф) основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав иностранцев;

х) право общей амнистии;

ц) отмена нарушающих Союзный договор постановлений съездов Советов, Центральных Исполнительных Комитетов и Советов Народных Комиссаров союзных республик.

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в периоды между съездами - Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик.

3. Съезд Советов Союз Советских Социалистических Республик составляется из представителей городских Советов по расчету 1 депутат на 25000 избирателей и представителей губернских съездов Советов по расчету 1 депутат на 125000 жителей.

4. Делегаты на съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик избираются на губернских съездах Советов.

…11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза является Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик (Совнарком Союза), избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок полномочий последнего, в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров Союза,

Заместителей Председателя,

Народного Комиссара по Иностранным делам,

Народного Комиссара по Военным и Морским делам,

Народного Комиссара Внешней Торговли,

Народного Комиссара Путей Сообщения,

Народного Комиссара Почт и Телеграфов,

Народного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции,

Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства,

Народного Комиссара Труда,

Народного Комиссара Продовольствия,

Народного Комиссара Финансов.

…13. Декреты и постановления Совнаркома Союза Советских Социалистических Республик обязательны для всех союзных республик и приводятся в исполнение непосредственно на всей территории Союза.

…22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и государственную печать.

23. Столицей Союза Советских Социалистических Республик является город Москва.

…26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза.

Съезды Советов в документах. 1917-1936. т. III. М., 1960 ЛЕНИН ВО ГЛАВЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

1917, ночь с 26 на 27 октября. Избирается II Всероссийским съездом Советов главой советского правительства - Председателем Совета Народных Комиссаров.

1918, начало июля. V Всероссийский съезд Советов принимает Конституцию РСФСР, в которой уточнен статус поста Председателя Совнаркома, который занимает В.И.Ленин. 30 ноября. На пленарном заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов утверждается Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, Совету предоставляется вся полнота прав в деле мобилизации сил и средств страны на ее оборону. Председателем Совета утверждается В.И.Ленин.

1920, апрель. Совет Рабочей и Крестьянской Обороны преобразуется в Совет Труда и Обороны (СТО) РСФСР под председательством В.И.Ленина.

1923, 6 июля. Сессия ЦИК избирает В.И.Ленина председателем Совнаркома СССР. 7 июля. Сессия ВЦИК РСФСР избирает В.И.Ленина председателем Совнаркома РСФСР. 17 июля. Создается Совет Труда и Обороны при Совнаркоме СССР под председательством В.И.Ленина.

https://histrf.ru/read/articles/obrazovaniie-sssr-event

Мы из Советского Союза, а уже поэтому всех нас поздравляем

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Ура, товарищи! Классовая борьба продолжается!

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